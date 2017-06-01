Эфирно — вещественное окружение человека

Почему один человек добрый, а другой действует разрушительно? Является ли наше поведение продуктом общественной среды, воспитания и образования? Вся рать психологов и социологов занимается исследованием того, как человек стал таким, каков он есть. Но лишь немногие серьёзно принимают во внимание тот факт, что наши способности, силу и слабости, мы приносим из предшествовавших земных жизней.

„Ведь родился же ребёнок таким!» Это выражение можно слышать от учителей и психологов. Его охотно используют как «обоснование» для того, чтобы возложить вину на родителей, если ребёнок не соответствует общественной норме. Этот распространённый взгляд происходит от недостаточного знания о перевоплощениях, так как мысль о том, что мы, люди, не один раз живём на Земле и приносим с собой свою карму, сегодня не играет никакой роли.

Хотя этот факт больше не игнорируют, однако, настоящей пользы от этого пока нет. Не хватает знания об эфирно-вещественных телах человека. В США, к примеру, стало уже модой подвергаться терапии перевоплощения, чтобы выявить «блокады» и освободиться от них. При этом пациенты под гипнозом или путём применения других техник отправляются в более раннюю жизнь, чтобы по возможности целенаправленно испытать определённые переживания и переработать их.

Эти методы решения проблем физического или психического рода, по сути, лишь продолжение 100-летнего психоанализа, с помощью которого пытались сделать прошлое известным и распутать его. Однако это малополезно для нашего духовного совершенствования. В рамках психотерапии можно столкнуться с определёнными событиями из прошлого, и это знакомство может привести к отрицательным результатам. Я упоминаю об этом, так как существует опасность, что этот ложный путь затянет в ещё более широкие круги.

Если мы — как учит Послание Граля, будем исходить из того, что каждый из нас дух, и можем своей волей формировать себя, можем работать над нашим внутренним развитием. Если мы укрепим доброе в себе, будем заботиться о том, чтобы наши мысли и деяния были чистыми, жизнь бескорыстной, то наша личность и наше окружение будет всё более облагораживаться. Таким образом, это стремление, ориентированное на высокую, светлую цель, поведёт к тому, что многие проблемы „растают», так как наше эфирно-вещественное окружение изменится. Такое правильное внутреннее развитие — гарантия того, что проблемы и взаимосвязи откроются нам в нужное время, независимо от того, проистекают ли они из нынешней жизни или из предыдущих воплощений. И специальное «глубинное исследование» окажется ненужным.

Волевые решения, направленные к добру (наши мысли тоже являются деяниями!), способны разрушать и растворять то низменное и мрачное, которое в эфирной вещественности ещё окружает нас. Для этого необходимо, что бы мы пытались стремиться к добру всей силой нашего ощущения, а не пытались судорожно вымучивать „положительное мышление».

От детей мы ещё не можем ожидать осознанных волевых решений. В них преимущественно действует инстинкт подражания, но если мы дадим ему «хорошее питание», то сможем вывести их на праведный путь. Однако некоторые отпрыски не хотят — или «не могут проявлять себя» так, как желают взрослые. Их критикуют, ругают, наказывают родители, друзья, соседи, учителя в школе. Несмотря на хорошее воспитание и образование, многие дети не повинуются; они не признают предъявленные к ним требования. Почему? Решение загадки содержится в том в факте, что кроме земного, видимого окружения человека, есть ещё эфирно-вещественное, которое каждый человек приносит со своим рождением — как «урожай», выращенного им в прежней жизни, ощущениями, мыслями и действиями.

В книге „Новое знание ко времени мирового поворота» Херберт Фольманн даёт разъяснения об этом „окружении человека»: «Эфирно-вещественная среда является «первоначальной» и поэтому более мощной, в соответствии с которой должна формироваться земная. Если, однако, ребёнка из-за каких-либо обстоятельств (гибель родителей, смерть матери при рождении, усыновление, и т.д.) ещё младенцем из плохой среды, в которой воплотился забирают в окружение с лучшими условиями, то при этом его эфирно-вещественный мир не всегда меняется. Возможно, что с взрослением связь с подобной ему эфирно-вещественной средой оживёт, и его сохранившийся недобрый род пробьётся наружу, что бывает для воспитателей большим разочарованием». То есть, по сути дела, не среда формирует человека, а человек формирует ту среду, в которую он, в соответствии со своим родом и зрелостью, должен воплотиться, иначе невозможно согласно Закону Притяжения подобного.

Однако бывает так, что в семье рождаются добрые и умные дети, но среди них появляется один, который полностью „выбивается из рода». И это тоже объясняется эфирно-вещественным окружением. Например, мать может во время беременности предаться дурным порывам или плохим знакомствам и тем самым притянуть соответствующий этим порывам человеческий дух. При воплощении главной, а для более позднего развития ребёнка содействующей всегда является эфирно-вещественная среда. Можно было бы не тратить силы на исследование причин, если следовать ясной и простой Истине, которая вытекает из воздействия Закона Творения о Притяжении подобного. Херберт Фольманн говорит: „Невозможно «стать жертвой среды или условий», которые человек, соответственно своему роду, выбрал сам. По этой же причине человек не может быть продуктом своего окружения, так как он, уже, будучи готовым продуктом, или, лучше сказать, сформированной личностью, притягивается при воплощении аналогичной ему средой».