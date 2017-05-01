Эдемский сад — тайна Гебекли-Тепе

Сенсационная находка немецкого археолога в Анатолии позволяет по-новому взглянуть на древнейшую историю человеческой цивилизации. На горном склоне в Юго-Восточной Турции, неподалеку от сирийской границы, экспедиция под руководством Клауса Шмидта откопала великолепный древний храм, которому 12 тысяч лет.

Древнейшее из найденных на сегодняшний момент культовых сооружений Гебекли-Тепе, построенное в эпоху раннего неолита, было открыто еще в середине ХХ века. Тем не менее ученые заинтересовались этим памятником культуры только после того, как в 1990-х годах были найдены массивные каменные стены и покрытые рисунками Т-образные колонны.

Предполагается, что общее число храмов в Гебекли-Тепе должно достигать 20. Каждое из строений, вероятно, знаменовало восхождение Сириуса на небе в разное время.

Впервые звезда Сириус появилась на земном небе около 11 300 тысяч лет назад. По яркости она занимает четвертое место сразу после Луны, Венеры и Юпитера, поэтому наверняка производила неизгладимое впечатление на человека эпохи раннего неолита.

Клаус Шмидт приват-доцент Немецкого археологического института в Берлине, занимается изучением древнейшей истории человечества. Когда в 1994 году Шмидт начал раскопки в Гобекли-Тепе, он был уверен, что эти раскопки станут главным делом его жизни.

Археологический комплекс в этой местности можно сравнить со Стоунхенджем в Англии, с той лишь разницей, что развалины в Анатолии на 6 тысяч лет древнее.

Будучи ребенком, Клаус Шмидт не вылезал из пещер в своей родной Германии, надеясь найти там доисторические рисунки. Тридцать лет спустя, уже представляя Немецкий археологический институт, он обнаружил нечто бесконечно более важное – храмовый комплекс, почти в два раза древнее всех аналогичных сооружений на планете.

«Это место – сверхновая звезда, – говорит Шмидт, стоя под одиноким деревом на продуваемом ветрами холме в 55 км к северу от границы Турции с Сирией. – Уже в первую минуту после его обнаружения я знал, что у меня есть два пути: либо уйти отсюда, не сказав никому ни слова, либо провести остаток жизни здесь, на этих раскопках».

За его спиной открываются первые изгибы Анатолийского плоскогорья. Впереди на сотни миль до самого Багдада и дальше на юг простирается Месопотамская равнина, похожая на море цвета пыли. Прямо впереди, спрятанные за уступом холма, каменные окружности Гобекли-Тепе.

В те времена, когда люди еще не строили себе постоянных жилищ, не умели изготовить простейшую глиняную миску, добывали себе пропитание охотой и собирательством, обитатели Юго-Восточной Анатолии воздвигли своим богам монументальное святилище.

По сравнению со Стоунхенджем – самым известным доисторическим памятником на территории Великобритании – грандиозностью масштаба они не поражают. Ни одно из раскопанных круглых сооружений (а их на данный момент насчитывается четыре из двадцати) не превышает 30 метров в поперечнике.

Что делает эти находки совершенно уникальной, так это вырезанные на них изображения кабанов, лисиц, львов, птиц, змей и скорпионов, а также возраст самих находок. Они были созданы за 9,5 тысяч лет до н.э. Они на 5,5 тыс. лет древнее первых городов Месопотамии и на 7 тыс. лет – Стоунхенджа.

В Гобекли-Тепе археологи обнаружили на холме гигантский комплекс круглых построек и каменные столбы с высеченными рельефами. В настоящее время раскопана только небольшая часть построек, но, если принять во внимание возраст развалин, сразу становится ясно, что это уникальный археологический памятник.

Древние развалины Невали-Кери, которые с 1992 года находятся на дне водохранилища имени Ататюрка, почти такие же старые, как Гобекли-Тепе, их возраст 10 500 лет. Но столбы там гораздо меньше, и отделка скромнее.

С храмами Гобекли-Тепе может состязаться в возрасте Иерихон, но там нет больших скульптур, нет архитектурных украшений. Все остальные древние археологические памятники относятся к другой эпохе — они возникли примерно на 2 тысячи лет позднее.

Люди, создавшие эти округлые памятники и каменные барельефы, весь этот комплекс, даже не имели глиняной посуды и не выращивали злаковых культур. Они жили в поселениях. Но они были охотниками, а не земледельцами.

Судя по возрасту комплекса Гобекли-Тепе, именно в этой местности охотники и собиратели перешли к оседлому образу жизни. В Гобекли-Тепе прежде всего поражают интеллектуальные способности людей каменного века, их трудолюбие и знание строительного дела.

А ведь до сих пор ученые были уверены, что осуществление таких гигантских проектов, как строительство храма, предполагает оседлый образ жизни и высокую степень организации.

«Всегда полагалось, что только сложные общества с иерархической структурой могли построить подобные монументальные сооружения, и что они появились лишь с возникновением землепашества», – говорит профессор антропологии Стэнфордского университета (Stanford University) Ян Ходдер (Ian Hodder), который с 1993 года руководит раскопками в Чаталь-Хойюк – самом известном из поселений эпохи неолита на территории Турции. – Гобекли перевернул все представления.

Это сложное сооружение и относится к эпохе до зарождения земледелия. Один только этот факт ставит его в ряд важнейших археологических находок за очень продолжительный период времени».

Место археологических раскопок в Гобекли-Тепе впервые было обследовано в 1963 году. Однако тогда археологи недооценили его значение, и долгое время там вообще не работали.

На холме, в толще которого находится храмовый комплекс, располагалось поле овса. Крестьяне то и дело убирали с полей мешавшие им громоздкие камни, так что верхняя часть храма уничтожена до того, как ее исследовали ученые.

По раскопанным участкам можно сделать вывод, что люди здесь пребывали очень долго. Рядом с круглым зданием святилища найдено несколько зданий меньшего размера, в которых, по-видимому, проходили какие-то ритуальные собрания. Но во всех этих зданиях нет ни малейших признаков человеческого жилья.

Раскопки ведутся вот уже десять лет. В результате пока расчищена лишь небольшая часть, но назначение Гобекли-Тепе для построивших его людей так и остается неясным. Некоторые полагают, что это место было предназначено для проведения ритуалов плодородия, а два высоких камня в центре каждого круга символизируют собой мужчину и женщину.

Но Шмидт со скепсисом относится к теории плодородия. Он разделяет мнение, что Гобекли-Тепе могло быть «последним расцветом полукочевого общества, которое вот-вот должна была уничтожить идущая на смену эпоха земледелия».

Он указывает, что если сегодня это место сохранилось почти в идеальном состоянии, то только потому, что его строители вскоре погребли свое творение под тоннами земли, как будто их богатый дикими животными мир утратил все свое значение.

«С моей точки зрения, вырезавшие их люди, задавались величайшими вопросами из всех, – продолжает ученый. – Что есть вселенная? Зачем мы здесь?» Но здесь отсутствуют символы плодородия, которые находили на месте других раскопок эпохи неолита, и столбы в форме буквы Т, будучи явно получеловеческими, являются бесполыми. «Я думаю, что здесь мы столкнулись с самыми ранними изображениями богов, – говорит Шмидт, поглаживая рукой одну из самых больших глыб. – У них нет ни глаз, ни ртов, ни лиц. Но у них есть руки и у них есть ладони. Это – творцы».

Едва ли не самое интересное в Гобекли-Тепе — это его последние дни. Постройки, несомненно, засыпаны, и именно этим объясняется их хорошая сохранность. Все древние культовые здания были просто покинуты, заброшены, но храм на анатолийском холме буквально зарыли в землю.

Массивное здание с монолитными гигантскими столбами, покрытыми великолепными рельефами, доверху засыпан камнями и грунтом, так что он буквально исчез под землей.

Хотя археологи освободили из-под насыпи только часть Гобекли-Тепе, уже сейчас можно оценить необычайно большие размеры святилища. Оно состоит из четырех различных храмов, обнесенных невысокой каменной оградой. Особенно интересны Т-образные монолиты с частично сохранившимися рельефами.

Они очень натуралистично изображают птиц, газелей, быков. Рядом с изображением осла и змеи можно различить голову лисы. Там есть даже пауки и объемно выполненный дикий кабан с насупленной тупой мордой.

То, что строители храма придавали большое значение миру животных, само по себе не удивительно. Но они изображали диких животных, и это подтверждает предположение, что создатели святилища не были оседлыми земледельцами.

Интересно и другое: в окрестностях Гобекли-Тепе представлены всевозможные дикорастущие злаки, которые впоследствии были культивированы как зерновые культуры.

Возможно, Гобекли-Тепе является тем самым недостающим звеном в цепи — связующим элементом между первобытными кочевыми охотниками-собирателями и оседлыми земледельцами. Производство монолитных каменных столбов с рельефами требует определенных профессиональных навыков — для этого нужны каменотесы.

Значит, другие люди снабжали ремесленников-каменотесов всем необходимым для жизни, то есть у них существовало общество, основанное на разделении труда.

На некоторых столбах находятся пиктограммы. Некоторые археологи предполагают, что эти значки могли повлиять на системы знаков, возникшие в более позднее время, но трудно проследить, имеется ли между ними связь.

Иероглифы были распространены не в соседней Месопотамии, а в Древнем Египте, то есть далеко от Гобекли-Тепе. К тому же временной интервал между Древним Египтом и культурой Гобекли-Тепе очень велик.

Конец святилища Гобекли-Тепе пришелся на начало VIII тысячелетия до н.э. В это время в соседней Месопотамии распространилось земледелие. Почва в окрестностях Гобекли-Тепе скудная, возможно, именно по этой причине святилище утратило свое значение.

Важнейшие центры образовались значительно южнее, на плодородных равнинах, в долинах рек. По крайней мере, этим можно отчасти объяснить, почему люди покинули храм, где сотни лет их предки поклонялись богам. Они засыпали святилище камнями и навсегда ушли оттуда.

Уроки Гобекли-Тепе побуждают пересмотреть представление о так называемой неолитической революции. До сих пор историки думали, что переход кочевых племен к оседлому образу жизни создал предпосылки для строительства крупных городских центров и огромных храмов.

Но опыт Гобекли-Тепе доказывает, что, по всей вероятности, было как раз наоборот: само существование грандиозного святилища, где происходили главные ритуалы, побуждало людей не отдаляться от него, а оставаться поблизости от святого места и устраивать себе постоянные жилища. Значит, сначала все-таки был храм, а потом уже дом, деревня и город.

Загадка Гебекли-Тепе не менее удивительна, чем тайны пирамид, но гораздо древнее. Ученые могут только предположить, что это было ритуальное сооружение, но достоверно неизвестно, что заставило древних людей собраться вместе и возвести такую поистине колоссальную постройку.

Среди исследователей и энтузиастов появляются самые разные предположения: от приземленных до невероятных. Одни считают, что Гебекли-Тепе был не храмом, а лишь местом, где жили люди, другие же выдвигают идеи о вмешательстве инопланетных рас в историю Земли и строительстве этого комплекса инопланетянами. Есть мнения, что Гебекли-Тепе являлся Эдемским садом или прообразом Ноева ковчега.

Российский историк Геннадий Климов считает, что Гебекли-Тепе и похожие постройки на территории России возвела одна и та же раса. Он подтверждает свою теорию тем фактом, что в IX тысячелетии до н.э. еще не было Черного моря и путь из русских приледниковых степей в эти края был свободен.

Мы привыкли к мысли о том, что сначала появилось сельское хозяйство, а потом — поселения, но Гебекли-Тепе и в этом вопросе глобально меняет наше представление о древних людях. Ученые установили, что для возведения столь монументального строения нужно было собрать одновременно как минимум 500 человек. То есть все эти люди жили вместе.

Ученые предполагают, что именно строительство этого храма сыграло важную роль в процессе перехода к сельскому хозяйству, а значит и к зарождению цивилизации в привычном для нас представлении. Как только древние люди собрались вместе, стали жить в одной точке, стало сложно прокормить столько работников и паломников. И возможно, именно это подтолкнуло их к одомашниванию диких растений и животных.

Все заключения относительно храмового комплекса Гебекли-Тепе носят предварительный характер, так как раскопки ведутся лишь на 5% его территории. Археологи считают, что исследования будут продолжаться еще около 50 лет.

Датировка исследованной части относит конец слоя III к IX тысячелетию до н. э., а его начало — к XI тысячелетию до н. э. или ранее. Слой II относится к VIII-IX тысячелетиям до н. э.

Поскольку комплекс появился еще до неолитической революции, происхождение в данном регионе земледелия и скотоводства следует, по-видимому, отнести к эпохе после IX тысячелетия до н. э.

В то же время постройка столь грандиозного сооружения требовала усилий большого количества людей и определенной социальной организации. Для мезолита это нехарактерно.

По приблизительным оценкам, для изготовления и доставки колонн массой 10-20 т от каменоломни до постройки, которые разделяют до 500 м, при отсутствии тягловых животных требовались усилия до 500 человек.

На самом деле некоторые колонны весят до 50 т, поэтому людей нужно было еще больше. Предполагают даже, что на таких работах использовали рабский труд, что также нехарактерно для сообществ охотников и собирателей.

Такие работы требовали планомерных усилий и наличия социальной иерархии, в которой многие люди были подчинены одному религиозному или военному лидеру, и религиозный лидер должен был затем контролировать проведение ритуалов.

В таком случае само существование храмового комплекса в столь далекую историческую эпоху свидетельствует о социальном расслоении на очень раннем этапе развития неолитической культуры.

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