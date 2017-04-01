Двухлепестковые активации. Земная любовь, как преграда работе команд

Наша команда — команда инженеров-разработчиков, свободное объединение свободных душ, исследующих различные способы сопряжения духа и материи в цивилизациях и мирах. Мы начинали как клуб по интересам — с исследовательских проектов, и постепенно стали сотрудничать со структурами баланса, устраивая локальные провокации в мирах земного типа, призванные всколыхнуть коллективное сознание, встряхнуть его и продемонстрировать узость и шаткость рамок, в которых в данном мире понимают и объясняют законы Вселенной. Это создает локальную турбулентность в мире, и формирует дополнительные возможности выбора пути развития. Способ адекватен для миров с частичной закостенелостью и закрытостью, замкнутостью контуров сознания обитателей. Отслеживаю, что сейчас — третье командное воплощение.

Вижу подготовку к нашему первому рабочему командному воплощению. Доска, расчерченная на квадратики, 4*3. Будет 12 человек, каждый из которых в ходе жизни раскроет в себе определенную способность, а собравшись вместе — мы сможем объединить их, и творить разные чудеса (что и будет локальной провокацией). Какого рода чудеса? Все, что касается сопряжения духа и материи: левитация, объектная материализация, телекинез, телепортация, трансморфинг и т.п. Почему потребовалась распределенная система из 12 участников? Дело в том, что при воплощении формируется каждый раз отдельная земная личность, которая начинает расти, социализироваться, развиваться — внутри коллективного поля сознания. И чтобы выстроить уже в своем собственном сознании, внутри воплощения, адекватные способы сопряжения универсальных принципов и того, как именно, с какими нюансами они будут работать в конкретном месте — требуется время. Объем проработок хорошо делится на 12 персонажей.

Этот объем было решено разделить таким образом, что формируется как лесенка из 12 ступенек, из 12 переходов. Моя ступенька, мой переход находится посередине лестницы: это переход мысль — электричество эмоций, и в другую сторону. То есть — в ходе той работы я научаюсь видеть и ощущать телесно параллели: слой мыслей, соответствующий ему слой эмоций, и разнообразные взаимосвязи и взаимозависимости между ними. В частности, это выражается в видении тонких истоков и путей формирования болезней тела (которые всегда отражают или же продолжают образ мыслей и чувств человека), а также — способов самоисцеления через осознание и тонкую настройку своего сознания. В этой жизни этот навык тоже раскрылся и тесно связан с моей работой по психосоматике.

Интересно, что на тонком плане этот навык предстает как элементарное устройство, мембрана с синими краями, расположенная чуть выше солнечного сплетения, и позволяющая видеть в человеке точное соответствие мысль — эмоция. Уже в этой жизни я начала работать над расширением функционала мембраны — таким образом, что она позволяет видеть точное соответствие по многим уровням: события — ценности и убеждения — выборы и выводы — цели и желания — мысли — эмоции и чувства — конкретный телесный симптом. В сеансе соединяем мембрану со всеми основными энергоцентрами, Искрой и Землей, гармонизируем ее работу.

У других участников команды были другие ступеньки. Кто-то непосредственно взаимодействовал с разумом материи (через общение, кстати), творил удивительные вещи и артефакты. Кто-то был на уровне процессов формирования языка, понятий, обусловленности образа мира тем, что присутствует или отсутствует в языке, и способами решения этой языковой ловушки.

В самый первый раз почти все участники команды (кроме одного, который глупо умер в раннем возрасте) — раскрыли и реализовали свои способности, но так и не встретились все вместе, и не объединили наработки. Это произошло в основном из-за «комплекса избранности»: все были так или иначе особенными людьми, и — на уровне земной личности — было совершенно непонятно, а для чего объединяться? Зачем искать общий язык? К чему все эти трудности, если можно просто сверкать в лучах земной славы? К тому же, цель объединения действительно была слишком абстрактной и общей («посмотреть, как оно будет, если…»), и эта цель не смогла стать реальной мотивацией, побуждением к действию. Краеугольный камень — высокомерие.

Во второй раз устройство распределенной системы из 12 участников было серьезно видоизменено, и проработано более тщательно. К тому же, у нас появился заказ на провокацию: устроить шоу, перфоманс — с демонстрацией «особых» способностей. Мир, в котором проходило воплощение — одна из параллелей Земли, только с более жестким сценарием развития.

Вижу, что основной акцент был сделан на том, чтобы не «осознаться» раньше времени, и вообще — к моменту шоу вести себя тихо, не привлекая внимания, и не «отсвечивая» особо. К шоу все готовились как обычные артисты: музыканты, танцоры, эквилибристы, сценографы, строители декораций, и т.п. Но — на шоу должна была произойти активация участников команды, — и собственно демонстрация. То есть — 12 участников команды не знали, что в них заложено, и что им предстоит совершить, но — в совершенстве освоили какую-либо земную профессию, способствующую «миссии», и — были членами одного коллектива, одной труппы. То есть — проблем с объединением вообще не было. Все жили в одном месте, и ездили как бродячие артисты — в одной повозке. Помимо этого была введена еще одна предосторожность — 13 элемент, который не несет в себе напрямую никакую способность, но — является ключом-активатором. Роль этого элемента взяла на себя я — в том воплощении, рыжеволосая девушка с длинной косой. Менеджер бродячего театра 🙂

Проект потерпел неудачу. В тот раз случилась беда — противодействующие нам силы каким-то образом узнали весь план, выкрали меня, усыпили, и под наркозом — вырезали ту часть мозга, в которой находился ключ-активатор для всей команды. Для уверенности продержали меня в коме несколько лет. Пока я была без сознания — команда распалась, часть участников убили, кто-то совершил самоубийство. Увидев эту картину, мое сердце в том воплощении не выдерживает, и я умираю от разрыва сердца.

Лирическое отступление. Все эти подробности я видела во сне двумя годами раньше. А в самой первой регрессии, летом 2016-го, снимала из мозга массивные металлические зажимы, поставленные во время той операции, и перекрывающие возможность регенерации удаленной части мозга. Тогда же был отправлен запрос на регенерацию и восстановление памяти. И вот — прошло обозначенное в ходе регрессии время (три месяца), и произошла полная регенерация и активация той части.

Оказывается, ключ-активатор работал за счет механизма знаю=умею. Мне напрямую в ЦНС должна была произойти загрузка инфопакета о том, как именно можно напрямую взаимодействовать с материей (и как бонус, демонстрировать разные чудеса), и — по кругу эти знания (они же прямые навыки, знаю=умею) разошлись бы по всей команде, активируя каждого участника. И идея, и воплощение в целом были чудесными, не подкопаешься, но почему-то мы совершенно не предусмотрели, что можно было выкрасть сам исходный план, и по нему установить, кто активатор, и что именно у него нужно вырезать, чтобы весь план сорвался. Краеугольный камень — небрежение защитой.

Сейчас — третье командное воплощение структуры из 12 (13) участников. И опять в устройство этой распределенной системы внесены существенные изменения. Вместо круга из 12 человек (либо — лестницы из 12 последовательных ступенек) вся система теперь похожа на летающие в пространстве самостоятельные элементы, время от времени образующие парные сегменты (слышу термин — двухлепестковые активации). Кто угодно из участников может собрать на себя всю лестницу (раскрыть способности прямого взаимодействия духа с материей) или ее часть, через цепочку активаций. Сразу несколько участников могут собрать на себя каждый по лестнице. Все возможно. Встреча каждого элемента хотя бы с еще одним элементом запускает определенную активацию. И является в некотором смысле самодостаточной. Даже если больше ничего не произойдет. Принятие решений о том, как двигаться и что делать, — полностью спущено на уровень игроков. Осознание подгружается по мере совершения каждого шага.

Есть еще некоторые любопытные нюансы.

Участники структуры разделены и разнесены по разным социальным слоям, возрастам, жизненным ситуациям и т.д. Потому что при встрече — происходит узнавание, и образуется мощный канал связи от Искры к Искре. Проще всего — в человеческой логике принять это за любовь, и начать реализовывать сценарий земной любви с «а давай будем вместе», «ты мой единственный», «родим ребенка» и т.п. Такой вариант является почти гарантированным провалом для всего плана. Т.к. суть этого канала связи и возникающего чувства — иная. Участник видит в другом участнике ту активацию, которую долго ждал и искал, и которая должна произойти с ним. По сути, он видит и влюбляется в другом — в спящую пока что часть себя.

И это чувство по интенсивности и светимости перекрывает весь остальной человеческий опыт в отношениях. Если же принять это чувство за земную любовь и начать ему следовать в таком контексте — то активация не включится, потому как участник не сможет увидеть, что источник чувства — он сам, спящая часть его самого.

Он (она) будет упорно переносить источник этого чувства на качества другого человека, считать, что это его достоинства вызывают такую сильную любовь, что глаз не отвести. Причем, направление влюбленности в таких ситуациях напрямую связано всего лишь с тем, кто из двоих в настоящий момент более центрирован, больше вспомнил себя.

Поэтому при двухлепестковых активациях обстоятельства как правило формируются таким образом, что устойчивая любовная связь оказывается невозможной или затруднительной. Например, большая разница в возрасте, или одна и та же половая принадлежность, или же оба и так в успешном браке, или же вдруг — отвратительные человеческие качества одного из участников (например, пьет и вообще дурак), и т.д. и т.п. Возникает миллион препятствий.

И как следствие — второе искушение – объявить, что это чувство на самом деле не любовь, эта связь неправильная, ненужная, опасная, и — закрыться от активации. Такое решение порождает большое количество внутренней боли и ощущения несправедливости, чем по сути и является — несправедливостью к самому себе, и отказом от собственного раскрытия и развития. Квест для участника — если уж случилась влюбленность в своего активатора — очистить это чувство от примесей, наложенных на него в данной цивилизации.

Что это за примеси? Разного рода обусловленность, как нужно и как правильно. По мере очищения чувства, канал связи расширяется, углубляется, ситуации смягчаются, и — активация становится возможной, и происходит. Таким образом, краеугольные камни, об которые разбивается прогрессорство на Земле: высокомерие, небрежение защитой, и – земная любовь

Стоит подчеркнуть, что парные члены команд далеко не обязательно противоречат полноценной сборке и активации, все индивидацльно. Они могут отлично питать друг друга энергетически и вообще попарная сборка иногда бывает самой оптимальной, хоть крайне редка для целых команд.

УПД их комментариев:

оператор пишет про обычный Сакральный круг 12+1, но вот насчет препонов как-то оно очень узко, их гораздо больше, есть еще иллюзии разного рода, например не только личного могущества, но и коллективного (щас мы тут миссию как выполним, как всех спасем, мы самые избранные, короны нам и почет, «а ну скорей любите нас» — и все в таком духе)… что касается любви то она вовсе не мешает а помогает, кто ж виноват что участники воспринимают ее так плоско (секес-кекес, родить потомство в горизонталь, купить дачу…).

Описанное чувство это то что нужно проработать парно после того как проработал в себе, подобно тому что описано в алхимических трактатах — слияние муж и жен аспектов (противоречий) в себе, то есть синтез внутри себя, далее синтез парный, далее синтез группы. Нет парного синтеза — нет синтеза группы. «Давайте просто соберемся и покажем всем что мы можем» — не сработает, без настоящих чувств и глубокого взаимопонимания…

секес-кекес у отдельных пар может иметь место или не иметь, но глубокая взаимосвязь обязана иметь место, и чем она глубже, тем больше шансов, что работа состоится. Сведение этого процесса до обыденности это банальная парная непроработка… а раз парного синтеза не случилось и все уперлось в шаблон, то фигвам а не синтез группы…. Почему? Да, блин, ребята, все банально: чем глубже связь, тем устойчивей система таких людей против всяких подначек типа эга, алмазных корон, лживой инфы, засланных казачков… и без человеческих взаимоотношений такой связи не выйдет, без общения, дружбы и доверия ее не открыть…кто ж виноват что дело дальше быта не пошло… а, и еще 13й не обязательно и зачастую НЕ воплощенный…

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