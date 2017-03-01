ДВИЖЕНИЕ ГНЕВА ПО ТЕЛУ ЧЕЛОВЕКА

Гнев и раздражение являются причиной многочисленных заболеваний. Согласно теории традиционной китайской медицины, эмоции рождаются в сердце. Гнев и раздражение — не исключение. По меридиану сердца энергия раздражения распространяется в соседние меридианы, проникая таким образом во все органы.

Сердце относится к элементу огонь, легкие — к элементу металл. Огонь побеждает металл — по теории У-син, «Пяти первоэлементов». Энергия раздражения может проникнут в легкие, если своевременно не вывести ее из органа, то можно спровоцировать скопление жидкости в плевральной полости, а это уже прямая угроза жизни человека. В отделениях интенсивной терапии хорошо известны случаи, когда после приступа гнева или раздражения пациент на следующий день умирал от сердечно-легочной недостаточности, вызванной скоплением жидкости в плевральной полости. Это происходило потому, что энергия гнева и раздражения не могла быть выведена из легких в печень, а полностью поглощалась легкими, что приводило к плевральному выпоту. Можно сказать, что эти больные умерли от раздражения. Если в вашем окружении есть тяжело больные люди, помните, что гнев может стоить им жизни. Следует ограждать больного от негативных эмоций. В обычной же жизни, если уровень энергии человека достаточно высокий, организм передает энергию раздражения дальше.

Легкие относятся к элементу металл, печень — к элементу дерево. Металл побеждает дерево. Энергия раздражения по каналам переходит в печень, которая является основным органом воспроизводства энергии и способна держать удар, нанесенный раздражением. Печень становится конечной точкой путешествия энергии раздражения. Некоторые люди не проявляют гнев и раздражение, сдерживают негативные эмоции, тем самым порождая скрытое раздражение, подавленную энергию гнева. В этом случае, следуя той же логике взаимоотношений и взаимозависимости внутренних органов, энергия раздражения опускается вниз.

Печень относится к элементу дерево, селезенка — к элементу земля. Дерево побеждает землю. Энергия подавленного раздражения опускается из печени в селезенку и здесь возможны два варианта развития событий. Если человек находится на высоком уровне энергетического равновесия, то после того как селезенка подвергнется атаке энергии раздражения, она начнет вырабатывать лейкоциты в большом количестве. Избыточные лейкоциты атакуют мирно живущие в кишечнике бактерии, что ведет к повышению температуры тела. Если уровень энергии человека очень высокий, то количество лейкоцитов может подскочить на десятки и сотни тысяч единиц. Многие люди, которым поставили диагноз лейкоцитоз, возможно, всего лишь незадолго до этого подавляли приступ сильного гнева или ярости.

Организм человека, которого китайская медицина относит к категории людей с низким уровнем энергии, не обладает возможностью в короткий период произвести столько лейкоцитов. Только молодые, крепкие особи способны так реагировать на поражение энергией подавленного раздражения. Если уровень энергии человека низкий, то при подавлении раздражения и сдерживания его в себе, селезенка не в состоянии принять данную энергию, поэтому она переходит дальше в желудок. Что в свою очередь может легко привести к язве желудка или двенадцатиперстной кишки. Когда человек постоянно раздражается, но не выплескивает свое раздражение, он попадает в постоянный круговорот негативного воздействия. И если подавление раздражения входит в привычку, то есть происходит снова и снова, то возможно развитие рака желудка. Людей, страдающих данным заболеванием, объединяет общая характеристика — они долгое время копили в себе раздражение и гнев и не могли от этого избавиться.

Есть еще тип раздражения, который не проявляется вовне, но и не копится, он как бы растворяется в организме. Из сердца раздражение попадает в легкие и растворяется в них. Это раздражение впитывает в себя кишечник — парный орган легких. Такого рода раздражение приводит к запорам. При лечении раковых больных, одним из очень сложных вопросов является вопрос, как помочь пациентам избавиться от негативных эмоций. Лечение тела призвано дать время, чтобы пациенты смогли изменить свой подход к жизни, изменить отношение к людям.

КАК СМЯГЧИТЬ ВРЕД НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИЙ

Приступ гнева и раздражения может поразить печень. Сдерживаемый гнев — селезенку. Рассеянный гнев — кишечник. Если уровень энергии низок, гнев может привести к скоплению жидкости в плевральной полости. Фактически любое раздражение неизбежно наносит удар по внутренним органам. Но человек не может избежать эмоциональных всплесков. Нам следует проанализировать, как мы переживаем гнев и раздражение, и попытаться смягчить негативные последствия этих чувств.

Представьте, что у вас в грудной клетке множество маленьких бутылочек, и в каждой бутылочке скапливаются негативные эмоции, связанные с определенным человеком из вашего окружения. Объектом нашего постоянного недовольства и раздражения как правило является кто-то из наших близких или друзей. Когда этот человек постоянно вызывает у нас недовольство, но мы не считаем возможным проявлять его, мы сливаем раздражение в отведенную этому человеку бутылочку. Сегодня чуть-чуть, завтра еще немножко, и в один прекрасный день бутылек оказывается наполнен до краев. В этот момент мы уже не можем больше сдерживаться. Гнев вырывается наружу. И причиной гнева становится не последняя капля, а все накопившееся за долгий период раздражение. Скорее всего, объект нашего раздражения будет крайне поражен такой бурной реакцией на обычный в общем-то проступок, который раньше легко сходил ему с рук, ничего сверхординарного он, казалось бы, не совершил. Да и мы сами, дав волю своему раздражению, зачастую не можем даже вспомнить, что именно послужило причиной эмоционального выплеска. Именно по такой модели обычно все и происходит, приступ гнева как бы возникает на пустом месте.

Всегда превозносились такие качества, как доброта, сочувствие, уступчивость, сдержанность. При близком контакте всегда могут возникнуть трения, раньше детей всегда приучали закрывать глаза на мелкие раздражающие моменты, не замечать неприятных мелочей. Фактически все мелкие проблемы можно легко решить обсуждением. Так мы оградим свою печень от ущерба, который может нанести ей серьезный гнев. Откровенный разговор может помочь опорожнить содержимое бутылочки с раздражением.

Если мы научимся не копить раздражение, а своевременно опорожнять ёмкости, то сделаем большой шаг к предотвращению наступления серьезных недугов. Чаще всего раздражающие нас моменты сосредоточены в семье или на рабочем месте. Необходимо заботиться о создании здорового климата в семье и в коллективе, доброжелательности, открытости, возможности обсудить неприятные моменты. Особенно важно это во взаимоотношениях супругов. Если вы не в состоянии избежать раздражения, не важно, открытого или подавленного глубоко внутри, это неизбежно приведет к усилению Огня в печени. Тут можно посоветовать только своевременный массаж точки Тайчун канала печени, либо горячую ножную ванну. Это поможет вывести из печени энергию раздражения. Раздражительным людям советую ежевечерне проделывать одну из данных процедур, это помешает усилению Огня в печени. Что в свою очередь не только ослабит вред поражения организма энергией негативных эмоций, но и поможет меньше раздражаться в дальнейшем.

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