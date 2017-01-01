Мы находимся между двумя мирами — объективным и субъективным, внешним и внутренним. Момент их взаимодействия важен для получения опыта гармонии.

Обычно мы осознаём существование одного мира — того, в котором просыпаемся, кушаем, работаем, заводим семью, чего-то достигаем и пытаемся быть счастливыми. Все люди вокруг нас также подтверждают нам существование этого мира, и тогда мы уверенно называем его объективно существующим. В нём есть много хорошего и достаточно нежелательного или опасного для нас.

Но есть еще и другой мир — тот, который находится внутри нас. В этом мире нам ничего не угрожает, он помогает нам чувствовать себя лучше и решать наши жизненные вопросы. Правда, у него есть одна особенность — он не существует объективно. Другие люди не могут подтвердить существование нашего внутреннего мира. Он существует только для нас. Мы не можем игнорировать его существование, так как именно он и дает нам ощущение жизни. Ведь если бы не было внутреннего мира, некому было бы воспринимать мир внешний. Всё наше чувствование, ощущения, переживания, оценка и решения находятся во внутреннем мире. Его значимость для жизни не меньше, чем внешнего мира, а возможно, значительно больше.

Итак, мы находимся между двумя мирами — объективным и субъективным, которые также можно назвать внешним и внутренним.

Между двумя мирами должна быть граница, вдоль которой они взаимодействуют. Теоретически можно предположить, что эта граница проходит по контуру нашего тела. Но, исследовав этот вопрос тщательнее, мы обнаружим, что миры взаимопроникают друг в друга.

Так вокруг, вне нашего тела, есть небольшое пространство, которое мы воспринимаем, как личное, то есть внутреннее, но кто-либо извне может легко изменить состояние этого нашего внутреннего пространства.

Два мира входят друг в друга, как переплетающиеся пальцы рук, взятые в замок. Если бы не было внутреннего мира, мы не смогли бы почувствовать внешний мир, и наоборот, без внешнего мира не было бы объектов восприятия, а значит и ощущений внутреннего мира.

В любых отношениях, будь это люди или миры, всегда действует принцип «разности потенциалов». Даже между, казалось бы, одинаковыми руками есть разница. Одна из них более активная, правящая, другая — более пассивная, помогающая. Активную руку её хозяин называет правой — наделяет её правом.

Когда между двумя электродами есть разность потенциалов, плюс и минус, тогда течёт ток. Кому-то нужно что-то отдать, другому — что-то получить. У одного избыток, у другого — недостаток. Один берёт ответственность и руководит, другой отдает ответственность и подчиняется. Обмен влияниями никогда не происходит по причине равенства, но всегда происходит по принципу избытка и недостатка.

Внутренний мир является источником нашей Души, давая ей существование.

Внешний мир является источником нашего тела, давая существование ему.

Другими словами можно сказать, что внутренний мир — наш Отец, внешний мир — наша Мать.

Их взаимодействие в нашем воспитании даст разный результат в зависимости от того, кому из них будет принадлежать право управлять и ставить условия, а кому — принимать и подчиняться.

Благодаря этой разности потенциалов двух миров между ними есть ток взаимодействия.

В зависимости от того, какой статус для нас имеет внешний и внутренний мир, результат будет разным.

Внешний мир стремится сделать человека более материальным, соответствующим общественным нормам. Внутренний мир даёт человеку опыт Духа, делая его более неформальным и целостным. Через эти два мира в человеке взаимодействуют суть и форма. Если форма доминирует над сутью, это делает человека приверженцем и почитателем внешних целей и достижений. Если суть доминирует над формой, человек считает достижениями некий внутренний рост, внутренние победы над своими слабостями.

Когда мы рождаемся в этом внешнем мире, он всех нас принимает и воспитывает, приглашая к внешним достижениям. Возможно, со временем, к кому-то в сознание начнёт стучаться внутренний мир, приглашая войти в него. Тогда человек начинает больше задумываться о смысле жизни и каких-то глобальных вопросах.

Трудно не попасть под управляющее влияние общественного мировоззрения и принципов. С детства нам прививают отношение к жизни, как к объективной реальности, в то же время к внутреннему миру вырабатывается отношение, как к чему-то неважному, несущественному, надуманному, о чём лучше никому не говорить. Таким образом, наша жизнь в основном строится под доминирующим влиянием внешнего мира. Внутренний мир при этом принимает подчиненное положение.

Взаимодействие внутреннего и внешнего мира создает определённый узор вокруг каждого из нас. Этот узор включает в себя не только какие-то наши материальные достижения и социальный статус, но так же и то, насколько хорошо мы чувствуем себя внутри. При этом важно, где находится источник самого важного в нашей жизни, от чего мы более всего испытываем гармонию — от чего-то внешнего или от чего-то внутреннего. Кто-то может испытывать источник гармонии в деньгах, другой — во внутреннем покое.

Момент взаимодействия внутреннего и внешнего миров — самый важный для получения опыта гармонии.

Внутренний мир, как наш отец, ждёт, что мы будем продолжать его во внешнем мире. Внешний мир, как женщина, ждёт нашего одухотворяющего влияния на него, как представителя Духа, предлагая взамен лучшее, что у него есть для нас.

По отношению к незрелым Душам внешнее пространство проявляет себя как мать, заботясь о них и питая лучшим, чем оно располагает, как бы в кредит, надеясь, что когда-нибудь они созреют.

По отношению к зрелым Душам, внешнее пространство ожидает Духовной силы и руководящего, упорядочивающего влияния на него.

Если мы чувствуем влияние внутреннего и внешнего миров на нас, у нас есть выбор, какому миру отдать предпочтение — чьим представителем быть в большей степени.