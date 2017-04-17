ДУША ЧЕЛОВЕКА СУЩЕСТВУЕТ ОДНОВРЕМЕННО В ШЕСТИ ИЗМЕРЕНИЯХ

Многих волнует вопрос: правда ли, что после физической смерти души могут встречаться с теми, кого при жизни любили? Особенно это интересует тех, чьи близкие уже ушли. На текущий момент известно такое.

Мы уже знаем, что души существуют на соответствующих им уровнях, объединённые в большие и малые коллективы по разным признакам. Когда души воплощаются — они приходят с определёнными жизненными задачами. И на Земле в физической жизни встречаются исключительно те, кому это изначально запланировано при данном варианте развития событий (те или иные варианты развития событий включаются выбором, который делает человек в точке принятия решения, на так называемой развилке).

Люди встречаются на Земле для проработки обоюдополезных задач, которые были для них запланированы.

Конечно, это могут быть души из разных групп одного уровня или из разных уровней. Так как все существуют в определённом месте по уровню развития, то далеко не обязательно, что те, кто были близки здесь, будут вместе и там. Но всё не так безнадёжно.

В тонком мире сила мысли имеет несколько другие проявления, более видимые, чем в физическом мире.

Любая душа мысленно может позвать к себе любую душу и общаться с ней сколько угодно.

Притом, принимая те образы, в которых им было наиболее комфортно на Земле. Они даже могут проявлять свою любовь, окутывая друг друга облаком энергии определённого качества.

Но есть другой нюанс. Часто наши близкие отношения завязаны не на духовном притяжении, а на каких-то физических привязках. С отмиранием физического тела такие привязки разрушаются. И души в тонком мире не испытывают такой потребности в общении с этим человеком, как здесь. То есть, возможно всё, но надо ли? Здесь имеют значение только глубинные желания души.

Часто бывает так, что души, которые существуют в одной группе, принимают решение воплотиться вместе. И у них такая связь наблюдается на протяжении веков. В одной жизни они муж и жена, в другой — мать и сын, в третьей брат и сестра или ещё как-то. В таких случаях они принимают на себя программы, которые позволяют им помогать друг другу развиваться на Земле.

И там они вместе — и тут они вместе.

Конечно, родственность таких душ видна во многих проявлениях. Бывает так, что не воплощённая душа принимает решение воплотиться, когда видит, что близкая ей душа резко отклонилась от курса своей изначальной программы. И тогда, например, рождается ребёнок, и отец — алкоголик со стажем становится благодаря этому событию на правильную дорогу. Да масса проявлений, которые можно наблюдать в жизни.

Да, в тонком мире мы можем видеться со всеми, кто нам дорог, если захотим этого. И самое главное, что не имеет абсолютно никакого значения, проживает эта душа в новом теле или еще находится в тонком состоянии. Почему? Сейчас объясню. Это очень важно для понимания.

Энергетическая позиция человека и души в пространстве измерений

Человек в физическом воплощении — это уровень третьего измерения.

Для наглядности и понимания в первом приближении опишу это так:

— точка в пространстве — это нулевое измерение.

— линия в пространстве — это первое измерение.

— плоская картинка, которую можно разместить на плоскости — это второе измерение (у неё уже есть, как минимум, высота и длина).

— человек, как и любой предмет в пространстве, у которого есть высота, длина и ширина — это трёхмерный объект. Или объект третьего измерения.

Это чисто физические показатели. Упрощённо говоря, просто тело без души — это трёхмерный объект, находящийся одновременно в трёх измерениях. Его можно наблюдать как точку, как плоскую картинку и как объемный объект. Всё зависит от позиции, в которой находится наблюдатель относительно объекта.

— Там, где находятся души обычных людей — это шестое измерение,

— а души в чистом виде, без кармических наслоений — седьмое измерение.

Объединяясь с человеческим телом, эта конструкция становится шестимерной (или семимерной, если брать в расчет душу в чистом виде). И существует, по аналогии с трёхмерным телом, одновременно в шести измерениях.

Но наш физический мозг изначально сознанием настроен на восприятие первых трёх.

Хотя, проявление идёт на всех шести, но бессознательное.

Физическое тело окружено субстанцией эфирного тела. Это тело держит конструкцию в форме и не позволяет рассыпаться на элементарные частицы. Служит проводником между тонкими энергиями и грубой материей. Это составляющая трёхмерного физического тела, в котором есть душа.

Дальше идёт астральное тело, тело эмоций и желаний человека.

Это четвёртое измерение.

Дальше — ментальное, тело мыслей. Это пятое измерение.

Затем шестое измерение — это кармическое или каузальное тело. И седьмое измерение — Атман, связь с Богом.

Человек существует одновременно в шести измерениях. Но физическим мозгом охватывает только первые три.

Душа изначально существует в шестом, но вместе с телом, в пятом, четвёртом и физическом. При вселении душа никуда не девается, она как бы расслаивается и находится во всех перечисленных измерениях одновременно. И у той части души, которая в человеке, естественная тяга к возвращению домой, в седьмое измерение.

Когда люди занимаются самопознанием и медитативными техниками, они освобождают свою душу из тисков трёхмерной реальности и позволяют ей работать с физическим мозгом, настраивая его на восприятие 4-го, 5-го, 6-го и 7-го измерений.

Достичь нирваны — это соединить все части своей души, обрести целостность восприятия мира. Видеть мир в объеме трёх измерений, или хотя бы пяти — это большая разница.

Дальше продолжается развитие в тонком мире. Душа полноценно переходит в седьмое измерение, когда освобождается из круга реинкарнаций и освобождается от кармического тела.

Вот именно поэтому можно чётко понять, что даже воплощённая душа присутствует во всех измерениях, и на любом уровне может общаться с теми, с кем пожелает.

Что происходит во время развоплощения/смерти человека

Конечно, в рамках этой статьи придется затронуть такую тему. Начнём с обычной, естественной “смерти“. Естественная “смерть“ человека может наступить только в случае окончания его жизненной программы. Абсолютно в любом возрасте, в основном, конечно, в преклонном, но программа может иметь разные временные рамки.

Когда человек умирает, его душа просто выходит из трёхмерного тела и находится в 4, 5, 6 оболочке. Мы понимаем, что четвёртая оболочка — это тело эмоций и желаний, пятая — это мысли. Это говорит о том, что душа без тела — это такой же живой человек с мыслями и желаниями, только без физической оболочки.

Когда душа выходит из тела, она всё так же видит и слышит. Сохраняет те же качества, что и при жизни, только не имеет физического тела. Душа видит, как плачут близкие, как проходят похороны. Она еще находится под впечатлением этой жизни и всё воспринимает как живой человек.

Как правило, души пытаются дать о себе знать, привлечь внимание близких, чтоб утешить, но их никто не слышит. И они страдают от этого сами. То, что человек умер, может на него произвести впечатление только благодаря эффекту неожиданности. Вначале он может быть даже в смятении или переживать за свою семью. Но очень быстро душа свыкается с мыслью о другой реальности.

Душа может находиться рядом с близкими первые три дня, а может посещать места, которые любил человек при жизни. Эфирная оболочка удерживает душу на земном плане.

На третий день она распадается, облегчаются энергии и душа поднимается в астральный план.

Там распадается астральная оболочка на девятый день, после чего душа поднимается до ментального плана Земли.

В ментальном плане на сороковой день распадается, следовательно, ментальная оболочка. После чего душа поднимается в каузальный план, где идёт её «разбор полётов» в последнем воплощении. Именно с этим связаны поминальные дни.

Шестая оболочка — это карма человека.

Душа сможет навсегда сбросить это тело, только когда выйдет из круга инкарнаций и перейдёт в Иерархию. До того момента кармическое тело, как летопись жизней, постоянно находится при ней. В этот момент душа продолжает существовать в шестом и седьмом измерениях, стремясь развиться, освободиться от шестой оболочки и перейти в чистое существование без отягощающих энергий.

В процессе физической смерти выделяется очень большое количество энергии. Бывает так, что человек умирает истощённым, после изнурительной болезни. Тогда ему может просто не хватить энергии, чтоб душа поднялась в нужные планы. При надобности им «помогают уйти», но живые также могут облегчить душе переход. Верующие для этого заказывают сорокадневный молебен в церкви. Молитва для них — это энергетическая подпитка душе, привязанной к определенному эгрегору, это позволяет легко добраться к месту назначения.

Иногда человек умирает неестественной смертью — несчастные случаи, убийства, самоубийства и так далее. Надо понимать, что на всех уровнях Мироздания души обладают правом свободного выбора. Когда жизнь человека прерывается неожиданно для него, это работа той же программы.

Никогда человек не уйдёт из этой жизни, если этого нет у него в программе.

С этим надо смириться. Даже когда человек совершает самоубийство, такой вариант есть у него в программе, но это самый нежелательный вариант из всех возможных. Даже в таком случае у человека есть право выбора, броситься под поезд или нет.

В редких случаях бывает, что человек по каким-то причинам пытается совершить самоубийство, которого в программе нет. Тогда он просто не умирает. Лежит в коме, пока тело выздоравливает и возвращается назад. Когда человек возвращается к жизни после, казалось бы, несовместимых с жизнью травм, — значит, он просто недовыполнил свою программу. А в таком случае его никто не заберёт.

Когда человек совершает самоубийство, как правило, он это делает под секундным умопомрачением. Человек думает, что таким образом он прекратит свои страдания. Но весь вопрос в том, что в этом случае страдания только начинаются. С первых же секунд, как только он осознаёт, что произошло, начинает сожалеть, так как видит ситуацию с другой, менее искажённой стороны. Он пытается всё вернуть обратно, но ничего вернуть нельзя. Душа прикреплена к телу энергетической нитью серебряного цвета (серебряная нить). Пока эта нить не разорвана — душа может вернуться, если разорвана — назад дороги нет.

Души самоубийц могут ходить по Земле, пока не наступит день их запланированной смерти.

А это большая мука для души — со всеми человеческими качествами жить среди родных и близких, когда тебя никто не воспринимает, видеть, как жена выходит замуж за другого, и так далее.

Все ли души поднимаются

Конечно, в основном души поднимаются, но не все. На всех уровнях Мироздания существует незыблемое право выбора. Каждая душа имеет право выбирать, уходить ей или оставаться. Бывают настолько сильные привязки к физическому миру, что даже без тела человек не готов оставить эту жизнь.

— Например, мы говорили о самоубийцах — зачастую они не уходят, в надежде вернуть все назад.

— Очень часто не уходят души, которые тут имели почет и славу.

Такие вещи часто наблюдаются среди известных людей.

— Также могут оставаться жертвы убийства, желающие отомстить, или родители, которые не готовы оставить своих детей.

Конечно, для души естественнее сразу подняться и действовать согласно установленному плану. Но надо понимать, что душа, только что лишившаяся тела, — это ещё тот же человек, только бесплотный. Уже не человек, но еще и не душа — это сущность. И все человеческие желания, страсти, мысли, переживания полностью ей присущи.

Для дальнейшего существования таких не поднявшихся сущностей есть два варианта: находиться в тонком теле и подселиться к живым людям.

— Подселиться может сущность только в том случае, если она намного мощнее хозяина тела. Очень часто подселение наблюдается у алкоголиков или наркоманов. Если умирает алкоголик и не хочет, либо не может уходить, он легко может подселиться в такого же алкоголика, когда тот пьян и не обладает высокой энергетикой.

— Могут подселяться в старых людей или детей, либо же в тело, которое в коме. Главное, чтобы хозяин тела был энергетически слабее подселенца.

При подселении может развиться раздвоение личности и другие подобные отклонения.

По словам целителя Гуляева Э.А., который много работает с подселенцами, ему попадались люди, которые имели до пятидесяти таких вселившихся. Естественно, такие люди могут обращаться за помощью только к целителям, сильным экзорцистам, священникам, потому что официальная психиатрия никогда этого не вылечит.

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