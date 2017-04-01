Духовные Учителя: Тёмные, Серые и Светлые (Белые). Как не ошибиться в выборе

Доброго времени суток, дорогие читатели! Не сразу я решился писать на такую непростую тему, а только после нескольких лет глубокого анализа и прохождения многих сложных уроков в собственной жизни. Совершенно точно знаю, что эта информация, различение Добра и Злапо отношению к людям с выдающимися знаниями и способностями — крайне важна и жизненно необходимо абсолютно каждому, кто стремиться к духовному развитию, к Истине, к Богу.

Потому что, однажды неправильно сделанный выбор, слепота по отношению к духовному авторитету, может сыграть с человеком злую шутку — привести к краху судьбы и к полному опустошению его Души. Неправильно сделанный выбор в вопросах: у кого учиться? за кем следовать? кому верить и кому доверить свою Душу, сердце, судьбу? от кого получать знания о жизни и её Законах?

Многие и многие люди вовлечены в духовные искания, поиск Истины и смысла жизни, своего предназначения, пути к Богу, к Свету. И таких людей, у кого есть потребность в получении духовных и эзотерических Знаний, как правило, легко обмануть, ввести в заблуждение и увлечь не по той дороге. Потому что у них внутренние стремления, потребность учиться и развиваться есть, а мудрости, опыта и различения Добра и Зла в этой сфере пока недостаточно (они ведь вначале пути). Здесь ищущие Истину и попадают в ловушки расставленные лже-гуру, тёмными учителями, магами и другими псевдо-духовными авторитетами.

В данной обзорной статье мы постараемся подробно осветить всё самое важное, на что нужно обращать внимание при выборе духовного авторитета — учителя, наставника, гуру: как отличить светлого учителя от серого и тёмного, как увидеть обман, на что нужно обращать внимание, чтобы увидеть скрытый подвох в той или иной духовной организации, кому точно нельзя доверять и почему, а перед кем можно открывать своё сердце без опасений. И ещё, как понять, когда пора уходить из той или иной школы.

Духовные авторитеты, эзотерические гуру — отличия в позиционировании и основные ловушки

Нужно сказать, что те, кто завлекают людей эзотерическими и духовными знаниями совершенно по-разному себя позиционируют и подают. И как ни странно, откровенно тёмные и серые гуру или маги, иногда оказываются более честными, чем т.н. «светлые учителя» со своими школами и учениями. Почему? Потому что, первые открыто заявляют о своей принадлежности к той или иной стороне, так и говоря «я чёрный маг» или «наша школа серая, мы ко всему подходим с т.з. личной выгоды, а Добро и Зло нас не интересует…», или «мы используем древние оккультные знания тьмы…», т.д. Такая позиция, по крайней мере, не вводит ищущих людей в заблуждение: хочешь тьмы — тебе сюда, к чёрным магам и колдунам; желаешь использовать людей в своих корыстных интересах, но не более того — тебе в серую школу, т.д.

С т.н. «светлыми» школами и гуру на деле всё оказывается сложнее. Во-первых, потому что те, кто относят себя к «светлым», сами часто не особо сильны в различении Добра и Зла, и поэтому желаемое выдают за действительное. То есть, им наверное хотелось бы быть чисто «светлыми», и вероятно они даже к этому стремятся, но в силу своего несовершенства, неразличения добра и зла, и множества других заблуждений и ошибок в деятельности, по факту они таковыми никак не являются.

Во-вторых — есть учителя, школы, духовные системы, позиционирующие себя как «белые», чисто светлые, но на самом деле они ни то что не белые, но даже и не серые, а тёмные по своей сути. Это самая опасная категория учителей и систем! Такие школы и гуру более всего дискредитируют то, что называется Духовностью, Идеалами Добра и Света, дискредитируют Светлые Силы Земли. После пребывания именно в таких школах, адекватные люди, которые ранее искренне стремились духовно развиваться, более всего разочаровываются в духовном пути, теряют Веру и часто вообще закрываются к данной сфере жизни, закрываются к Богу, запечатывают свою Душу, уходя с головой в материальное. Это и называют — «личина Зла облачённая в доспехи Добра». Но это ещё не всё!

Третий, и на мой взгляд ещё более печальный вариант. Представьте, когда высокой Душе Учителя действительно даётся важная светлая миссия — передать людям высокие чистые Знания от Светлых Сил, ввести в общество новые программы развития людей, дать более сильные ответы на волнующие многих вопросы, т.д. И всё вроде бы нормально, появляются хорошие знания, книги, ученики, школа, организации, благородные проекты для развития общества. И Знания, учение — действительно учат хорошему. Но в жизни каждого человека есть испытания, искушения, уроки. Когда испытание не проходит обычный человек — печальные последствия зацепят только его самого и его близких, если они у него есть. А вот когда испытания не проходит духовный лидер, учитель — последствия могут быть ужасными для очень многих людей, которые за ним начали следовать и идут уже много лет. И чем сильнее ученики привязаны к своему заблудшему учителю, тем хуже для них и их судьбы.

Здесь нужно отметить, что искушения тем сильнее, чем больше душа учителя и важней его миссия. Что имеется в виду, и как оно бывает в жизни: учитель стартовал в потоке Света и с благословения Светлых Сил, но в процессе движения по пути духовного лидерства, часто постепенно, начинает сереть, где-то допуская полумеры, какие-то небольшие ошибки и грехи. Такое происходит тогда, когда сам учитель незаметно для себя останавливается в своём развитии. Самое худшее что может случиться дальше — это полное потемнение, которое происходит вследствие оправдания учителем своих пороков и защиты содеянного зла. Был учителем светлым, а через время смотришь — уже тёмный. Шёл по пути Света, а не пройдя искушений властью и славой сполз постепенно на откровенно тёмный путь. Желал людям Добра, Света, давал развитие, потом глядишь, а он уже проклял больше людей, чем благословил! А ученики его, несмотря ни на что, слепо продолжают верить в непогрешимость своего учителя и в его чистоту, потому что заметить и осознать медленное постепенное превращение действительно сложно.

Такая ситуация всегда будет наполнена обманом, подменой понятий, манипуляцией Добра и Зла и сознанием учеников. Потому что самому учителю будет очень сложно признать, что он уже не защитник Света и Бога, и в своём самообмане он будет до последнего упрямо пытаться показывать и доказывать, что то, что он делает это Путь Света, что Бог ему разрешил делать маленькое зло ради большого Добра, будет нести другую оправдательную чушь.

По многим таким подводным камням мы и пройдём в данной статье: на чём «ломаются» светлые гуру, когда поддаются искушению Тёмных сил, какие ошибки допускают, на что в первую очередь нужно обращать внимание в выборе духовного учителя, и когда нужно просто бежать от него без оглядки, др. Но вначале рассмотрим самые основные отличия.

Тёмные, Белые и Серые Учителя. Ключевые отличия

Основные отличия всегда в целях, ценностях, мотивах и в методах.



Светлые (Белые) Учителя. Задач у светлого Учителя может быть множество, но суть всегда будет одной — это помощь Душе человека в движении к Богу, к Свету, помощь в развитии Души, её очищении от Зла, помощь в познании и реализации её божественного предназначения. Настоящий Светлый Учитель всегда ставит цель помочь человеку раскрыть связь с Творцом, сформировать Веру, раскрыть в его сердце любовь к Богу и Его творению.

Светлый Учитель никогда не будет ни Знаний присваивать лично себе, говоря «это только мои Знания» , ни самих людей присваивать, которым он эти Знания передаёт, «подсаживая» их на себя «великого». Светлый Учитель осознаёт, что любые светлые духовные Знания — созданы и даются Богом, а не им лично, что он проводник, а не источник. Светлый Учитель реализует не свою «личную» власть, а власть божественную. Для него на первом месте Воля Творца, а не личное Эго и власть. Подробнее об этом поговорим позже.

Высшие ценности для Белого учителя: Бог, Любовь к Богу, божественная Душа, Идеалы Добра.

У истинно Белого Учителя в сердце достаточно божественной Любви и Доброты, чтобы быть искренне заинтересованным в развитии, счастье и успехе других людей. И эта божественная любовь в душе учителя позволяет ему всецело желать Добра другим людям и верить в силу Добра в их душах! Это суть — искренне от сердца желать Добра!

Тёмные учителя и маги. Учитель и маг растёт в Иерархии Зла тем сильнее, чем больше человеческих душ он поставит на путь Зла, или сбросит в ады. Всё логично — белый Учитель ведёт людей к Богу, тёмный — к Дьяволу, в ады, порабощая и подключая души и судьбы людей под свою личную тёмную власть.

Тёмный учитель и те Силы Тонкого мира, которые за ним стоят, реализуя его волю, — всегда блокируют развитие божественной Души, способствуя отягощению её кармы. Ещё это называют «зомбированием» или «заавтомачиванием», когда ученики во что-то верят, что-то защищают с пеной у рта, но нет у них ни огня в сердце, ни связи с Богом, ни осознанности, ни ясности во взгляде, они — автоматы (фанатики, роботы).

Тёмные учителя в первую очередь всегда перерезают связь человека с Богом, замыкая людей на себя и накладывая свою лапу на душу человека. Не даром символ тёмной магии и власти в Тонком мире это чёрный паук. Тёмные учителя формируют в людях преданность не Богу и Идеалам Добра, а преданность лично себе, как Идолу и самопровозглашённому богу. Об этом подробнее прочитайте в статье — Личная преданность и преданность Богу или «Не создай себе Кумира»!

Высшие ценности для тёмного учителя: личная (тёмная, абсолютная) Власть, личная Сила (магия, энергия, ресурсы, т.д.), личная Слава (тщеславие).

Для такого учителя все остальные люди — это ресурс, который он использует, батарейки, разменная монета и объект для торговли с тёмными. Такие гуру и маги рассчитываются людьми, их душами и жизненной энергией с тёмными силами за те способности и власть, которые им даны Иерархией Зла. У такого учителя нет доброты в сердце и искренней заинтересованности, чтобы у другого человека всё было хорошо. Наоборот, он смотрит на человека как на добычу, на жертву — «чтобы ещё можно было забрать, изъять у этого глупца…». По сути, тёмный гуру желает другому человеку Зла, даже если явно не показывает этого. Последствием обучения у такого учителя будет распад души и судьбы человека.

Серые учителя. Здесь полумеры, служение «и вашим и нашим» или игнорирование выбора между Добром и Злом. Искусство различать Добро и Зло — одно из самых сложных в жизни. Именно поэтому, даже те учителя которые действительно стремятся к свету, в силу своего несовершенства часто являются учителями серыми. По-настоящему светлым становится учитель только тогда, когда его божественная Душа на порядок перерастает его Эго, когда божественное, сверхсознательное начинает править в нём и в его жизни. Тогда говорят — «Бог, Свет в человеке одержал окончательную и бесповоротную Победу».

Серость в духовности чаще всего связана с эгоизмом и неразличением Добра и Зла — «поступай с т.з. личных интересов». Когда для человека важно получить желаемое, и совсем не важно — добро это или зло. Серые учителя это мудрствующие гуру, которые продвигают философию относительности добра и зла, или называют свою серую позицию «золотой серединой». Так же, многие серые учителя занимаются сугубо энергетическим развитием: качают энергию, силу, помогают раскрыть способности, обрести здоровье, при этом вообще не трогая духовность. Кстати, рекомендую почить о том, что такое Серединный путь.

Основные ценности серого учителя: «личные» — комфорт, интересы, здоровье, благополучие, тело, здоровье, выживание (деньги).

Серый учитель, как правило, заинтересован в росте человека до тех пор, пока это приносит ему какую-то выгоду или личное удовлетворение. Здесь также, или вообще нет, или очень мало настоящей безусловной Любви.

Вкратце об учителях и авторитетах. А теперь подробнее рассмотрим конкретные ошибки, ловушки, искушения, всё то, на что нужно обязательно обращать внимание на пути духовного развития.

Примеры, ошибки, искушения учителей, которые не могу называться светлыми

Многое из того, что здесь написано — из личного горького опыта и становления на пути духовного ученичества и наставничества. Поэтому, всё на реальных живых примерах, но без названий и имён, без рекламы, так сказать:)

Присвоение Знаний. Это когда учитель, который свыше получает знания и разрабатывает программы развития — прививает всё себе, предлагая Богу и Высшим Силам отойти в сторонку «покурить». Такие гуру так и говорят «это мои знания, моё учение, мои программы и техники… что хочу с ними, то и делаю…». Такие присвоенные знания со временем становятся пустыми, и люди их просто не могут реализовать в своей жизни, потому что знания эти лишились божественный энергии и стали сухой личностной информацией автора (гуру). Живые преобразующие Знания — идут от Бога, и сложная задача учителя через которого они передаются заключается в том, чтобы не стать пробкой и не перерезать своим тщеславием канал божественной энергии от Бога к душам людей.

Ни Будда с его учениками, ни Христос, ни Его Апостолы, ни Святые не говорили людям и не писали на каждом столбе — «это мои знания, мои духовные законы и я хочу за них получить много славы, денег и поклонение миллионов людей…». Они говорили об истинах Творца, о законах Бога, о Его Воле, о любви к Нему, а не к своему раздутому эго, и не присваивали божественные Истины себе одному. Присвоение Знаний — делает их мёртвыми, отключая от Источника.

Остановка в развитии. Учитель начинает сереть, а затем и темнеть тогда, когда сам перестал развиваться. Такое происходит по разным причинам: посчитал, что уже достаточно развился, или гордыня и уязвлённое Эго не позволят признавать свои недостатки, слабости, скрытые мотивы, т.д. Как только сам учитель вышел из потока очищения, как только сам перестал быть учеником Бога — он уже не Его проводник! Лично для меня основным критерием является способность учителя стать на колени перед Богом и принять перед Ним свою малость, какого бы уровня он не достиг на пути Учительства. Светлое искреннее смирение учителя перед Богом — один из основных залогов его чистоты и связи с Богом. А когда учитель не желает и не способен признавать свои ошибки и грехи, если он предпочитает обвинять других людей в своих «косяках» — он уже никуда не идёт и духовно не растёт, а значит катится вниз.

Почему такое происходит? Гордыня, тщеславие, мания величия, подмена ценностей (любовь к Богу — на любовь к собственному величию), др. Искушений на пути духовного развития хватает.

Пока учитель развивается и сам активно практикует своё учение в собственной жизни — он хороший проводник, тогда его ученики тоже растут и у них, как правило, хорошие результаты. Как только учитель в развитии остановился — он теряет свойство передавать «поток развития и изменения» другим людям, и тогда ученики идущие за ним тоже тормозят в своём развитии. А учитель видя это начинает обвинять своих учеников в тупости, в лени, недоразвитости, по сути, перекладывая на них ответственность за свои ошибки и неразвитие, и забыв простую истину «рыба всегда гниёт с головы».

Мания Величия (Гордыня, Тщеславие), поражение синдромом «воплощённого бога» и т.п. Когда учителя «понесло» он, как правило, постепенно забывает о Боге, о любви к Нему и больше начинает беспокоиться о собственном величии. Признаков этого очень много.

Когда сам учитель, даже если внешние цели его благодарны, начинает любить себя больше, чем Бога и требовать поклонения и благодарности со стороны людей по отношению к себе больше, чем Господу. Тогда он превращается в идола, кумира, и перестаёт быть проводником Бога. В подобном случае Вера в Бога в сознании учеников незаметно подменяется верой в их учителя, как в бога. Но это уже тёмная вера — в кумира, в идола. А такая вера зомбирует учеников, «заавтомачивает» их сознание, перерезая связь с Богом.

Такой учитель требует от своих учеников в первую очередь личной преданности себе, а их преданность или не преданность Богу его волнует мало. Но если ученик делает всё, что от него хочет учитель, оказывая ему личные и важные для него услуги — ему прощается всё. Даже если он в тайне держит публичный дом или приторговывает наркотиками, — он будет оправдан. Кажется это индульгенцией называется:)

Искренняя чистая скромность — неотъемлемый атрибут истинного Духовного Учителя. Светлый Учитель будет славить Бога, а не себя, понимая, что всё кем он является — это дар Творца, Его Воля, Любовь и Милость!

Монополия на Истину, на Волю Бога и на самого Бога. Это когда вам говорят — «Бог и Спасение только в нашей школе, в нашей духовной системе, а все, кто не с нами будут в аду гореть, это всё чмошки и гоблины». «Все кто «не свои», все кто «не с нами и не в нашей школе» — это люди второго сорта, в которых нет Бога». «Мы — избранные, особенные, уникальные, а они — обычные смертные, заблудшие, забытые Богом грешники и в будущем их не ждёт ничего хорошего…». И наивные ученики много лет подряд верят в эти сомнительные пророчества, несмотря на то, что жизнь демонстрирует им абсолютно обратное.

Суть «монополии на Бога» в следующем: «Бог помогает только тем, кто в нашей секте», «только мы светлая школа, а все остальные обманщики». По сути, это присвоение Бога, когда гуру, как бы между строк говорит «Бог принадлежит и помогает только «нам», а за пределами «нас» — Бог нет…».

Монополия на Истину, на Духовные Законы и на Бога, когда гуру разыгрался, — даёт ему ложное право распоряжаться судьбами и душами своих учеников и всех остальных людей. А это значит осуждать и карать их по своему собственному усмотрению: решать, кому сколько жить, кому страдать, а кому радоваться, какими должны быть следующие воплощения человека, кому из учеников положено в рай, а кого нужно в ады низвергнуть. Всё это, безусловно, последствия развившейся мании величия.

Присвоение людей (учеников) себе. Плохо, когда учитель начинает считать учеников своей собственностью, включая их судьбы, души и даже семьи, и рассматривает их потенциал, время и жизненную энергию как свой личный ресурс. Когда он сам, как господь бог, выносит приговоры каждому из них, исходя из своих личных симпатий и антипатий. Ещё хуже, когда такой учитель привязал к себе открытых и искренне доверившихся ему учеников вековой клятвой преданности, подведя под это эзотерические основы, что мол, все, кто нарушит клятву будут прокляты и тысячи лет им страдать, в адах «кувыркаться» и т.п. После прохождения через такие обряды и клятвы большинство учеников будут следовать за своим наречённым гуру даже если не желают этого, на страхе и против собственной воли, боясь нарушить клятву, страшась проклятий и возмездия.

Так, тёмные учителя, расставляя духовные уловки, намертво привязывают к себе людей и высасывают из них все жизненные соки. А когда с человека больше нечего взять — выбрасывают за ненадобностью, говоря «ты не достоин находиться в нашей элитной школе — ты не соответствуешь…». При этом, даже после смерти человека, порабощённая душа такого горе-ученика часто остаётся намертво привязанной к своему идолу. И это будет кармически справедливо, ибо не нужно было создавать себе кумира и поклоняться ему как богу. Как освобождаться от такой зависимости — это отдельная и непростая задача!

Светлый Учитель — ведёт человека к Всевышнему, направляя его внимание, веру и чувства вверх, обучая Вере и Любви к Богу, а не замыкая его на себя. И одно из испытаний, которое должен научиться проходить Духовный Учитель — это отпускать своих учеников, благословляя их, веря в них, а не обижаться на них и проклинать, если Бог призвал их на самостоятельный путь. А если горе-учитель не верит, что ученик с божьей помощью сможет достичь чего-то значимого без его непосредственного участия — грош цена его Вере! Нет веры у такого учителя!

Выход из организации. Тёмные методы манипуляции сознанием. Выходишь из истинно светлой школы — тебя благословляют и желают Добра, а если захочешь вернуться — тебе всегда рады. А из тёмной — попробуй выйди без потерь! Тебя не только осудят, но и попытаются повесить клеймо предателя, а если обладают магическими знаниями, ещё и «на смерть сделают». Кроме того, в тёмных школах делают целое событие, когда кто-то из учеников пытается выйти — событие всеобщего порицания и осуждения. Гуру, который пытается удержать каждого человечка всеми правдами и неправдами, часто стремится очернить уходящего, перечеркнуть все его заслуги и достоинства, до умопомрачения раздуть все его грехи и недостатки, сделать его преступником и изгоем в глазах и сердцах всех остальных адептов, чтобы они не дай Бог не попали под его влияние и не ушли за ним. И когда такому учителю удаётся вызвать презрение и ненависть в душах своих учеников по отношению к уходящим — он считает это свей победой. Хотя, по сути, он способствует росту ненависти и осуждения между людьми, которые много лет были лучшими друзьями.

Чтобы удержать учеников не светлые учителя и организации применяют самые разные негативные методы манипуляции сознанием:

удержание на страхе — «уйдёшь — будешь проклят, родишься сусликом, твоя душа будет разрушена, лишена бессмертия, будет 1000 лет в адах гореть, т.п.». И т.к. этот постепенно прозревающий ученик сам много раз участвовал в ритуалах проклятия, осуждения и предания забвению ранее ушедших учеников — он прекрасно понимает, что с ним, если он уйдёт, поступят так же. Поэтому, боится.

разного рода угрозы и шантаж — «не будешь подчиняться — твои дети будут болеть и умирать, твой род будет расплачиваться за твоё непослушание или вообще вымрет». Самое мерзкое и низкое, когда шантажируют маленькими детьми, самым дорогим. И я уверен, что Высшие Силы не оставят без внимания тех, кто так делает.

методы подавления, унижения и разрушения достоинства человека — «кто ты такой чтобы возражать или высказывать своё мнение?», «всё, на что ты имеешь право — молча кивать и подчиняться…». А если ученик начинает задавать «не удобные» для гуру вопросы, с чем-то не соглашаться и возражать — на него спускают всех собак и начинается процесс низвержения «строптивого». Для качественного низвержения человека, его нужно опустить в глазах всех остальных учеников, хорошенько облив его грязью. А когда самооценка человека и общественное мнение о нём достигли дна — он больше не представляет опасности. Всегда легче управлять людьми у которых нет веры в себя, у которых разрушено внутренне достоинство, таких легко держать в зависимости.

манипуляции ценностями и чувствами — перенаправление всех чувств ученика на «великого гуру.» Учитель с манией величия хочет от учеников одного — чтобы те больше всего на свете любили его одного, любили больше Бога, больше своих родственников и близких. Ведь любовь это самая ценная и высокая энергия во вселенной, и такой учитель-вампир очень хочет этой энергии. Поэтому, когда вы приходите в такую школу, вам постепенно начинают внушать, что семья, муж, жена, родители, дети — это всё не так уж и важно, что они все не достойны тебя и не нужно их так сильно любить, не нужно на них тратить свою драгоценную энергию. Ведь твоя «истинная» семья теперь здесь в секте, а глава семьи — это твой учитель. И любовь свою нужно направить прежде всего на «великого гуру», а свои время и энергию — только в его школу вкладывать. Многие из учеников, кто поддаётся такому внушению, в итоге могут терять семью, любовь и близких. Чувства, которые будут отвлекать ученика от его «великого» гуру у него просто изымаются (что называется духовным воровством). И не заметишь, как сердце твоё остынет по отношению к самым близким людям и в сухарь превратиться. И моргнуть не успеешь, как один останешься.

Отдельно отмечу — манипулирование людьми через их проблемы и грехи. Эзотерические знания позволяют научиться видеть корни проблем человека, видеть его прошлые грехи, слабости, предрасположенность к порокам, негативные качества и привычки. Нехорошие гуру могут брать нижестоящих учеников за эти проблемы и грехи, как лошадь за вожжи или рыбу за жабры, чтобы удерживать, управлять, поднимать вверх и сбрасывать вниз по своему личному желанию. Если такому учителю необходимо, создаются механизмы и правила, чтобы подпитать и взрастить нужную проблему, например тщеславие и гордыню. Каким образом? Через искусственное возвеличивание ученика и чрезмерную похвалу (создание небольшого культа), хотя ученик этот ничего выдающегося может и не сделал. А когда ученика гордыня понесла, когда он привык к своему деревянному трону и картонным коронам — им можно легко манипулировать просто подпитывая его самолюбие. Как только ученик этот становится бесполезен для гуру — его легко сбросить вниз, объявив во всеуслышание «у тебя гордыня, ты заслуживаешь наказания и порицания», и ученик тут же улетает в другую крайность — в «ничтожество«.

Другая сторона манипулирования через проблемы — это постоянная накачка проблем людей энергией, их подпитывание. Создание иллюзии бесконечной борьбы с проблемами: когда человек зацикливается на своих проблемах и грехах, и только о них и думает, забывая о той Силе Добра и силе Достоинств, которыми обладает его Душа. Это формирует в учениках устойчивое негативное восприятие себя, а по сути, — веру в силу Зла в себе (подсознательную убеждённость в том, что они не смогут решить свои проблемы).

Когда в человеке сформировано негативное восприятие себя — он видит в себе только плохое, а хорошее перестаёт видеть. То же происходит и с учителем, культивирующим такую позицию — он видит в своих учениках только проблемы, слабости, грехи и со временем вовсе утрачивает способность видеть в них божественную Душу, Силу Добра, их Достоинства. Это лишает учителя любви к своим ученикам и формирует больше презрения к ним, чем уважения. Почему такое происходит? Всё просто, потому что сам учитель внутренне больше склонен верить в Силу Зла, чем в Силу Добра. Поэтому и использует для влияния на людей методы Зла, а не Добра.

Двойные стандарты. Смотрите на противоречия, на несоответствие слов и образа жизни учителя, на разные правила и отношение для разных категорий учеников. Учитель поражённый гордыней и манией величия — не живёт согласно своему «светлому учению». Он всем говорит в своих лекциях «людей нужно уважать, любить их Душу», но сам он вполне может позволить себе эмоции презрения, неуважения, осуждения и даже хамское поведение по отношнию к другим людям, к своим ученикам. Почему? Да потому что он себе на это дал право, он же «воплощённый бог», поэтому он выше всяких Духовных Законов и этических норм, и может вести себя как угодно, может любить и ненавидеть по своему собственному усмотрению. Он говорит «обижаться это плохо, обида — это зло, которое разрушает», а сам, когда его больное Эго задето, — и обижается по полной и мести жаждет, безусловно оправдывая свой «праведный гнев». Когда такой гуру заходит слишком далеко он начинает открыто желать зла всем, кто ему, как он считает, дорогу перешёл: всем инакомыслящим, всем, кто с ним не согласен, всем, кто смеет ему перечить, всем, кто не желает подчиняться лично ему.

Учитель, который не является Светлым — не живёт согласно своему «правильному» учению.

Самоутверждение за чужой счёт. Проявляется это абсолютно во всём. Превознесение «своего» учения и школы за счёт принижения конкурентов и всего того, что есть в обществе — «у нас всё самое лучшее, у них — ерунда…», «в нашей школе — люди избранные, за пределами — одни чмохи…», «всё самое лучшее — здесь, а там, в обществе — один отстой…». Возвеличивание себя и «своего» за счёт несправедливого сравнения и принижения всего остального. Это называется пусканием мыльных пузырей, когда вам могут часами перечислять конкурентные преимущества, а на деле — пшик, результатов-то особых нет, а те что есть — приукрашены и раздуты до неприличия.

Самоутверждение в том, что свои достоинства, которые безусловно есть — чрезмерно идеализируются и возвеличиваются, а достоинства и благородные Дела тех, кто может считаться конкурентом в аналогичной сфере деятельности катастрофически недооцениваются или вообще игнорируются. Например, когда вам говорят — «там нет ничего хорошего» или «ничего не хочу слышать, у нас всё равно в 1000 раз круче, важнее, божественнее…».

Конечно, это далеко не все ловушки и не всё, на что нужно обращать внимание при выборе духовного авторитета. Но мне очень хочется надеяться, что это поможет вам избежать капканов, расставленных псевдо-учителями и тёмными сектами.

Последствия обучения у тёмных учителей

Последствия пребывания в тёмных школах, особенно если они позиционируют себя как светлые — могут быть катастрофическими. У многих людей уходят годы, а иногда и десятилетия, чтобы как-то восстановить себя, свою душу, сердце и судьбу.

Одно из самых грустных последствий после пересечения с такими псевдо-учителями — это полное разочарование в духовном пути, отказ от Веры в Бога, от развития и духовности как таковой. Человек разочаровался и закрыл для себя эту тему на всю жизнь, а иногда и не на одну жизнь. Вот это грустно!

Негативных последствий может быть действительно много, всех и не перечислю:

в подобной школе, под властью такого гуру — человек постепенно становится «зомби». Он думает, что идёт к Богу, а на самом деле всё дальше уходит от собственной Души и жизни. А возвращаться назад из мира иллюзий в реальность — всегда тяжело и мучительно больно.

разрушенная самооценка и вера в себя (потеря себя), а воспитанные «ничтожество» и тотальная зависимость от вышестоящих авторитетов делает человека абсолютно беспомощным.

потерянные чувства и ценности: человек вырвался из секты, как из тюрьмы, и ему нужно учиться жить заново — искать во что верить, ради чего жить. Восстанавливать своё сердце, заново учиться доверять и любить.

бывает так, что человек возвращается к своей жизни и находит там руины. Оказывается он полностью забросил свою жизнь, занимаясь лишь интересами своего гуру и его школы. А за годы проведённые в секте его ответственность за себя и свою судьбу атрофируется полностью, и он, вроде бы такой весь развитой, но на самом деле в реальной жизни мало на что оказывается способен.

если человек вырвался из эзотерической не светлой школы — он чувствует негативные воздействия с её стороны ещё много лет. Особенно не просто преодолевать и снимать с себя всевозможные блокировки и проклятия «на смерть», «на болезни и одиночество», «на нищему», которые направляются в спину и в судьбу уходящему. С человека даже через годы после ухода из школы могут пытаться забирать его жизненную энергию, здоровье, красоту и молодость, взамен сбрасывая ему в судьбу болезни, энергию проклятий, чужую негативную карму, старость и другой негатив. И далеко не все люди это могут поснимать и достойно преодолеть.

Знаю пример, когда человеку становилось легче только через 20 лет после выхода из тёмной магической секты. И полегчало только тогда, когда руководитель секты, тёмный маг — умер. А до этого каждую ночь — борьба за выживание: приходили, душили, насиловали, вламывались в сердце, изымали светлую энергию веры и любви к Богу, т.д. Человек в буквальном смысле еле выживал два десятилетия, и только благодаря молитвам и любви к Богу в сердце.

Правильно освобождаться от власти, влияния и воздействий тёмных учителей и магов тоже нужно уметь. И далеко не всегда это возможно без помощи из вне. А Без Бога и Веры в Силу Добра — вообще нереально!

С уважением, Василий Василенко

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