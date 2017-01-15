Древние шумерские записи говорят, что Землей правили 8 бессмертных королей на протяжении 241200 лет

Не так много артефактов найденных на раскопках в Ираке, где когда-то находились процветающие города шумеров, являются более интригующими чем Шумерский “Королевский список”, который представляет собой древний манускрипт написанный на языке Шумеров, включающий полный список Шумерских правителей (в настоящее время это территория южного Ирака) и династий правящих как в самом шумере, так и на соседних территориях. Так же в нем указан предполагаемый период царствования этих правителей, а так же “официальное” место царствования. Этот артефакт делает уникальным то, что в нем похоже смешаны мифические правители существовавшие до династий, с правителями существование которых было доказано историками.

Первый фрагмент этого редкого и уникального текста нанесенного на клинообразную доску, возраст которой 4000 тысячи лет, был найден в 1900-м году Германо-Американским ученым Херманом Хилпрештом, на раскопках древнего Нипура и опубликован в 1906 году. С момента открытия Хелпрешта было найдено более 18 фрагментов этого списка, большинство из которых датируются вторым периодом правления династии Изинь (2017-1974 г.д.н.э.) Не было найдено ни одного повторяющегося фрагмента. Однако собранных фрагментов списка достаточно, что бы утверждать, что все они взяты из одного источника описывающего историю Шумеров.

Среди других примеров клинописи, призма Нела-Бландела из Оксфордской коллекции клинописи в музее города Ашмола, представляет наиболее хорошо сохранившеюся и полную версию “Королевского списка”. Призма высотой 20 см содержит надписи на всех 4-х сторонах, по две колонны текста с каждой. Есть мнение, что когдато призма покоилась на неком подобии подставки с деревянным стержнем внутри, так что ее можно было вращать, и читать надписи на всех четырех сторонах. В список включены правители из древних династий (“до потопа”), заканчивает который четырнадцатый правитель династии Изинь. (1763-1753г. Д. н. э.)

Список имеет огромную ценность, так как с одной стороны в нем описаны очень древние традиции и с другой представлена четкая хронологическая последовательность разных периодов царствования в Шумере, которую можно использовать для составления генеалогического древа.

Древняя цивилизация шумеров

Королевство Шумеров (или Шумерия), это местность существования более ранних цивилизаций, находившихся в самых южных частях Месопотамии между реками Тигрис и Евфрат, на просторах, которые позже стали называться Вавилонским царством, и в настоящее время протянувшиеся от Багдада до Персидского залива.

К третьему тысячелетию д. н. э. королевство Шумеров включало по меньшей мере 12 городов-государств: Киш, Ереч, Ур, Сипар, Акшак, Лурак, Нипур, Адаб, Умма, Лагаш, Бад-тибира и Ларса. В состав каждого государства входили обнесенный стеной город, прилегающие деревни и земли, а каждый город поклонялся собственному божеству, чей храм являлся центральной постройкой в городе. Власть обычно принадлежала народу, но поскольку соперничество между городами возрастало, то в каждом появился свой институт престолонаследия.

В Шумерском списке сказано, что восемь царей правили до великого потопа. После же него, некоторые города и их династии временно приняли власть в других городах.

Мифическое прошлое Шумеров

В шумерском списке описано самое начало возникновения престолонаследия, которое рассматривалось как божественный институт: “царь снизошел с небес”. Правители ранних династий описаны так, словно они правили в течении фантастически долгого периода: “Когда Царь снизошел с небес, царство было в Еридуге. В Еридуге Алулим стал царем, он правил 28800 лет. Алайджар правил 36000 лет. Два царя, они правили 64800 лет.”

Некоторые из правителей упомянутые в ранних списках, как например Етана, Лугал-банда и Гилгамешь, являются фигурами мифическими или героями легенд, чьи героические подвиги являются основой в Шумерских и Вавилонских произведениях.

В ранних списках упомянуты восемь царей, которые правили в общей сложности 241200 лет, начиная со времени когда “царь снизошел с небес” и до времени когда “Потоп” смыл землю и снова “царство опустилось на землю” уже после “Потопа”.

Интерпретация длинных сроков правления

Нереально длинные сроки правления ранних царей породили попытки интерпретировать эту загадку. Одни утверждают, что использование таких астрономических дат просто пренебрежение в исчислении и их не следует изучать всерьез. Другие полагают, что такие периоды реально имели место быть и первые Цари были на самом деле Богами, способны жить намного дольше людей.

Между этими двумя крайностями существует гипотеза, что такие длинные даты отражают значительную власть, триумф или важность. Например в Древнем Египте, фраза “он умер в возрасте 110 лет”, относилась к тому, кто прожил насыщенную жизнь и внес большой вклад в развитие общества. Поэтому невероятно долгие периоды царствования первых царей могут отражать то, какую ценность и важность они представляли в глазах народа. Однако это не объясняет то, почему более поздние периоды правление были отражены в реалистичном исчислении.

Есть так же мнение, что первые цари всего лишь вымысел, и нет никакой связи между ними и исторически доказанными правителями, которые были впоследствии воспеты в мифах.

Некоторые ученые пытались объяснить эти долгие периоды правления математическими расчетами. (Харрисон 1993г.)

Связь с генеалогическим древом

Некоторые ученые, среди которых был Вуд, в 2003 году привлекли внимание к факту, что есть интересные сходства между Шумерским “Королевским списком” и генеалогическим древом, Генезисом. Например в Генезисе повествуется история о “великом потопе” и усилиях Ноя спасти всех животных на земле от уничтожения. Точно так же в Шумерском списке рассказывается о великом наводнении:”наводнение накрыло землю”.

Шумерский список указывает на восемь царей (в некоторых речь идет о 10) которые правили в течении долгих периодов до потопа, эти периоды варьируются от 18600 лет до 43200 лет. Это сходится с Генезисом, где отражены поколения от Сотворения до Потопа. Интересно то, что Адама и Ноя разделяет восемь поколений, точно так же как и в Шумерском списке между возникновением царства и великим наводнение указаны периоды правления восьми царей.

После наводнения, в Шумерских списках отражены более короткие даты царствования. Таким образом в Шумерском “Королевском списке” задокументирован не только великий потоп в ранний период человеческой истории, но, как и в Библии, тенденция к снижению долгожительства – продолжительность жизни людей была намного больше до наводнения, а в периоды после наводнения стала намного короче. (Вуд, 2003)

Шумерский список это по истине великая загадка. Зачем Шумерцам понадобилось объединять в одном документе мифических правителей с реальными? Откуда столько сходств с Генезисом? Почему Шумерских царей описывают так, словно они правили тысячи лет? Это всего лишь несколько вопросов которые остаются без ответа, несмотря на более чем столетнюю исследовательскую работу.

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