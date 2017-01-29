ДОН ХУАН. Сбор миров.

Все ченнелинги, которые вы читаете, есть личностное преломление истины, которое неизбежно в той или иной степени. Поэтому, слушайте, прежде всего, себя — как в ВАШЕМ СЕРДЦЕ отзывается информация. Моя задача — поставить вопросы, над которыми вы, быть может, задумаетесь. А ответы каждый найдет сам.

Я хочу поговорить с сутью, которая в земном воплощении была воплощена как индеец племени яки Хуан Матиас и обучала Карлоса Кастанеду искусству воина. Откликнись.

Я могу задать тебе вопросы о пути воина и о том учении, которому ты обучал Карлоса Кастанеду?



Это не учение. То практика жизни. Я готов.

Ты ушёл из земного воплощения путём возгорания изнутри. Где ты сейчас находишься?

Это тяжёлый мир.

Тяжёлый – это значит, более плотный?

Да. Тут всё тягучее и медленное.

То есть это тот самый мир органических существ?

Да. Один из его видов.

Но ты искал абсолютной свободы. Ты не нашёл её? Возгорание изнутри тебя не освободило?

Много ловушек на пути воина.

А Хенаро?

Он легче. Он свободен.

То есть он растворил свою форму и вернулся в то, что вы называете эманациями Орла?

Да. Наши пути разошлись.

Почему?

Я сказал, он легче. Он не так был фиксирован, как я. Мне не хватило немного.

А что сейчас тебя там удерживает?

Плотность.

Путь, которому ты обучал Кастанеду, это путь Света или путь Тьмы?

Это путь воина. Путь освобождения. Его дорога на свободу идёт по грани балансирования над пропастью. И можно упасть в неё и скатиться в пропасть. Орёл зорок.

Орёл – это силы Тьмы или нечто иное?

Орёл это ни то и ни другое. Это просто свершение эманаций.

Ты говорил, что видящие видят Орла как чёрно-белого. Это связано со Светом и Тьмой? То есть в Орле есть и то, и другое?

Да, в Орле есть всё, но скорее больше того, что вы называете Тьмой.

Значит, ваш путь вёл к Тьме?

Наш путь был путём балансирования на тропе воина. И поэтому только безупречность может вывести воина к его освобождению от власти Орла.



Получается, что власть Орла распространяется на всех людей? То есть силы Тьмы распространяются на всех людей?

Орёл притягивает эманации подобные ему. И если в человеке изначально нет таких эманаций, он пойдёт по другому пути. Но почти во всех людях есть эманации Орла.

Орёл – это единственные эманации, или есть ещё и другие эманации?

Чтобы воплотиться в человеческую форму, эманации должны прийти от Орла. Они через него проходят. Его нельзя идентифицировать как некий объект. Скорее, это разновидность эманаций, которые существуют в мире. Весь мир представлен множеством эманаций, светящихся нитей эманаций. Те из них, с помощью которых создаются человеческие формы и формы, населяющие вашу планету, происходят из полосы эманаций Орла. А внутри полос эманаций Орла есть ещё разные полосы, которые представлены полосами существ неорганического мира, полосами эманаций животных, полосами эманаций растений и множество других, которые не воспринимаются человеческой формой.

То есть поучается, что мир так устроен, что воплотиться в человеческой форме можно только через эманации Тьмы?

Нет, не так. Воин не делит эманации Орла на Тьму и не Тьму. Воин видит и созерцает, и просто делает выводы о том, что видит. Его не интересуют нравственные аспекты видения. Он ищет сердцевину момента. Видящие видят, что эманации, на которые нанизаны человеческие коконы, происходят из эманаций Орла. Орёл же – просто некая сила, которая наделяет человеческие существа осознанием. И поглощает эти осознания после смерти человека. Орел не тёмный и не светлый. И то, что видящие видят его чёрно-белым, вернее чёрным с вкраплением белых полос, просто говорит о его неоднородности.

Это путь воплощения человеческих сутей. Вы называете это спусканием Духа в плотность. Поэтому эманации Орла – это как бы трансформированный Дух. То есть та часть Духа, которая способна спуститься в плотность ваших измерений и стать органическим или неорганическим существом.

Я хочу понять. Дух по своей природе не является Светом или Тьмой и не является Орлом или Голубем. Но для того чтобы родиться в человеческой форме, получается, что Дух должен стать Орлом?

Эманация Орла – это особого вида энергия, которая может уплотняться далее в органическое или неорганическое существо. Нельзя воплотиться в человека, не пройдя эту стадию уплотнения Духа.

Напоминает первородный грех, когда человеческое существо рождается в муках изначально. Получается, что все человеческие существа рождаются из эманаций Орла, который есть уплотнённый Дух, способный уплотняться далее? Получается, что это и есть Тьма, потому что Тьма это именно отделившаяся часть Духа.

Воинов моей традиции не интересует Тьма или Свет. Мы ищем освобождения. Мы ищем тропу воина, которая лежит между клювом Орла, пожирающего осознание, и пропастью пустоты. Эта тропа очень узка, но она ведёт к освобождению.

К освобождению от чего?

От Орла. От форм. От пути обычных людей.

И ты не удержался на тропе? Почему?

Я уже сказал. Мне не хватило подвижности. Когда точка сборки воина начинает быть более подвижной и собирать различные миры, воин должен быть настолько отрешён, чтобы удержать её в нейтральном состоянии, чтобы она не зафиксировалась в одном из положений, которое соберёт другой мир, но не позволит далее выйти из этой фиксации. Потому что энергии некоторых миров очень тягучи и могут зафиксировать это положение точки сборки надолго. Хенаро был более подвижен и не допустил фиксации своей точки сборки на том мире, в котором задержался я.

Почему ты не можешь уйти оттуда? Или тебе там нравится?

Как может воину нравится несвобода? Я шёл к ней всю свою человеческую жизнь. Мне не хватает сейчас энергии для колебания точки сборки мира. Здесь её мало. Я могу тебе дать знания в обмен на энергию.

Я не заключаю договоров. Если мы будем общаться, в любом случае будет происходить энергетический обмен. Если ты готов отвечать на вопросы, мы можем посмотреть, что будет происходить из этого общения. Меня больше интересует путь Света. И я спрашиваю тебя обо всём этом, чтобы понять, какие ловушки могут быть на пути освобождения.

Ты можешь рассказать мне о точке сборки?

Спрашивай.

Итак, точка сборки – это некая точка на человеческом коконе, которая отвечает за восприятие мира. У большинства людей она жёстко находится в определённом фиксированном состоянии, которое она принимает в связи с воспитанием ребёнка и в связи с тем, что все точки сборки обычных людей подстраиваются друг под друга, идёт своего рода сонастройка. Потому все люди видят свой мир примерно одинаковым. Точка сборки находится на человеческом коконе, на уровне чуть ниже левой лопатки и может двигаться в пределах человеческой полосы на коконе. Она двигается, когда человек спит, и может сдвинуться в результате какого-нибудь потрясения или необычных действий, которые называются сталкингом. Но есть ещё некоторые позиции точки сборки, куда она может переместиться в результате практик воина. И это перемещение точки сборки собирает другие миры восприятия воина. Это неорганические миры. Также есть позиция точки сборки, которую вы называете точкой зверя, при смещении в которую человек становится животным или птицей путём полной трансформации своего тела и восприятия. Всё правильно?

Вкратце да.

Ты говорил о семи полосах и сорока восьми мирах, которые можно собрать.



О сорока девяти. Семь полос и семь точек фиксации на каждом. 49-й мир – это твой мир, человеческий.

Но я не услышала о мирах органических, которые населяют другие существа, и которые есть миры меньшей плотности. Разве на коконе человека нет таких точек?

Конечно, они есть. Но наиболее легко человек сдвигает свою точку сборки в миры неорганические и в миры большей плотности.

Почему?

Поэтому что, чтобы сдвинуть точку сборки в миры большей плотности, нужно меньше количества энергии. Толтеки, или старая традиция видящих, нашли эти миры очень легко и увлеклись путешествиями по ним. Их энергии хватало на то, чтобы спускаться в миры неорганических существ и изучать их. Но сами миры неорганических существ требуют множество затрат энергии. Поэтому они и не смогли вырваться из этих капканов заблуждений и стали заложниками этих миров. Они и сейчас находятся там.

Новые видящие стали искать пути освобождения. Их не интересовали путешествия по мирам как таковые. Они стремились найти практики, которые позволяли бы пройти мимо Орла и обрести свою свободу. Но новые видящие изучали практики старой традиции и искали свои пути. Поэтому они отбросили те практики старой традиции, которые вели к погружению в миры низшей плотности, в неорганические миры, и стали искать выход из этой ситуации, изучать их. Они поняли, что при попадании восприятия в любой из миров, этот мир на время захватывает точку сборки человека и может удерживать её в определенной фиксации. И поэтому истинный воин должен уметь удержать свою энергию в равновесном состоянии, в котором ничто не может изменить его намерения и стремления к свободе. И поэтому я учился выдержке воина. И все практики воинов были направлены на энергетическую стабилизацию. И отсюда возникла практика мелких тиранов, которая давала определённую тренировку выдержки воина. Потому что, когда воин сталкивается с неизведанными мирами, он должен удержать свою точку сборки в нейтральной позиции, чтобы эти миры просто проплывали через его осознание и не задерживали его на пути к свободе.

Но точка сборки существует на коконе, то есть на некой форме. А свобода – это ведь свобода от форм? Как же тогда можно освободиться?

Прежде чем придёт свобода, форма должна пройти множество трансформаций себя. И старая форма, как шелуха, просто скидывается, это и есть этапы освобождения. Как с воздушного шара сбрасывается лишний балласт. Но на каждом этапе освобождения есть свои ловушки форм. Именно точка сборки фиксирует на самом деле не только мир восприятия. Она фиксирует сам кокон человека, она фиксирует форму, в которой находится осознание. Это похоже на здание, которое распадается на кусочки, если вынуть одну фиксирующую деталь.

Сборка миров восприятия и сборка формы есть суть один и тот же процесс. Ты воспринимаешь мир таким, каков он есть, потому то твоя точка сборки держит собой твою определённую форму. Если бы не было форм, ты бы не смогла вообще воспринимать, потому что свобода есть также и свобода от восприятия. Но на пути восприятия собирается форма восприятия. И в зависимости от того, какую форму поддерживает твоя точка сборки, ты можешь собирать и миры восприятия.

Это всё связано. То есть сейчас твоя точка сборки поддерживает твои семь форм, твои семь тел, о которых вы говорите. В точке сборки эти тела как бы сходятся в единую удерживающую тебя в этих формах точку. Если человек умирает, то физическое тело распадается и отбрасывается как ненужная шелуха, и остаются остальные шесть тел, которые удерживаются точкой сборки. Это есть точка сборки форм и мира форм. Если человек после смерти идёт по пути освобождения от форм, он постепенно будет сбрасывать и следующие тела, как ненужную шелуху, и таким образом рано или поздно сбросит все тела.

Если человек сбрасывает сборку физического тела и физического мира, то он пребывает в следующем уровне миров, вы называете это астральными мирами. Это означает, что он уже не может собрать физический мир, но может собирать своим восприятием множество астральных миров и путешествовать по ним своим восприятием. То есть он может двигать точку сборки в пределах человеческой полосы на астральном теле. Когда я говорил о движении точки сборки вглубь, а не вдоль человеческой полосы, это и был сдвиг точки сборки на другие коконы-тела человека. Но это крайне сложное смещение, которое требует сильного намерения и множество энергии. Поэтому человек, который идёт по пути освобождения простого человека, а не воина, идёт по пути постепенного освоения движения точки сборки на всех своих коконах, на всех своих телах.

Подожди, я запуталась. Физическое тело – это то, что можно потрогать. Но кокон человека, который видят видящие в виде некого светящегося яйца, нельзя потрогать. То есть он не принадлежит миру восприятия человеческих тел.

Человеческие тела есть просто способы течения энергии. Ту конфигурацию человеческого тела, которая есть сейчас, вы видите, потому что она стала результатом длительной эволюции течения энергии человеческого кокона, развития человеческой формы. То есть, для того чтобы к чему-то прикоснуться, нужно было выдвинуть своего рода щуп из сферического кокона. И таким образом родились руки и ноги, как способ ощупывать другие объекты. Для того чтобы ощупывать землю, появились ноги, и так далее. То есть развитие человеческого тела шло путём приспособления его к потребностям человеческой сути. И за многие эоны веков развилось из сферы в такого рода тело.

Но другие тела ещё не трансформировались в такие формы, кроме тела, которое вы называете астральным. Оно часто принимает форму физического человеческого тела. Остальные формы человека пребывают в основном в сферической форме. Но до их развития вы ещё не дошли. Поэтому светящийся кокон осознания, который видят видящие, есть сумма всех его коконов свечения, исключая физическое тело, которое приняло такие своеобразные формы в результате своего развития. Ты помнишь, как я рассказывал, что светящиеся коконы некоторых магов также трансформировались под потребности развития мага, под его путь. И часто их можно видеть в виде янтарных трапеций.

Итак, правильно ли я поняла: человеческая форма имеет семь коконов, которые все соединяются в точке сборки, которая удерживает эти коконы в состоянии формы и не даёт им распасться? Но в пределах каждого из тел человек может передвигать свою точку сборки и собирать восприятие миров в соответствии с этими передвижениями. После смерти человека физическая форма распадается, то есть точка сборки больше не удерживает это тело совместно с остальными, и человек начинает собирать различные миры на следующем уровне восприятия, на астральном уровне, и там также может двигать свою точку сборки в пределах полос этого астрального тела. А когда он сбросит астральное тело, то точка сборки не будет больше удерживать его астральное тело и начнёт собирать миры восприятия на следующем ментальном теле, и так далее. Пока человек не сбросит последовательно все семь оболочек Духа и не обретёт свободу.

Да, всё правильно.

Но тогда почему человек после смерти опять воплощается в человеческое тело?



Потому что он сам так выбирает. Он выбирает не свободу, а форму. Он хочет опять воплотиться в физическом теле. Опять обрести это тело, и изучить остальные возможности собирания миров на человеческом коконе, которых он не смог достичь во время своих предыдущих воплощений. И лишь тогда, когда он изучит все возможные сочетания восприятия этих миров, он может перейти к следующей стадии изучения своих форм и сборки других миров.

Но тогда почему мы не собираем другие физические миры, а только этот?

Вы не собираете другие миры, потому что ваша точка сборки жёстко фиксирована и вам не хватает веры и энергии её сдвинуть. И не хватает дисциплины. Воин может сдвигать точку сборки и собирать другие физические миры. Так ты, например, читала о том, как Карлос вместе с Ла Каталиной собрал мир, в котором они были червями. Древние видящие собирали миры, в которых они принимали облики животных и их восприятие. Просто новые видящие, воины новой традиции, не интересуются этими физическими мирами и их сборкой. Они ищут свободу. И пытаются сбросить все формы сразу.

То есть огонь изнутри или возгорание есть сбрасывание, сжигание всех форм человеческого восприятия, всех тел человека сразу?

Да, и для этого нужно несгибаемое намерение, высокая подвижность и огромное количество энергии.

Но тогда почему вы путешествовали по другим мирам путём сновидения? Ведь сновидение – это путешествие в астральной форме или в теле сновидения?

Путешествия можно совершать в разных телах, различается лишь скорость путешествия. В физическом теле это происходит дольше. В лёгком световом теле, в теле сновидения, которое менее плотно, оно совершается почти мгновенно. Если помнишь, новые видящие путешествовали в совместных сновидениях именно потому, что была огромная вероятность, что новый собранный их точками сборки мир захватит их и зафиксирует их точку сборки в его положении, и они застрянут там надолго.

Подожди, но нам рассказывают, что на высших уровнях, на других планах существует множество структур и существ, которые помогают людям в их странствиях, встречают и направляют.

Это всё есть ловушки миров. Воин проходит сквозь все миры транзитом, как всплывающий батискаф через все слои океана. И то, что за окнами батискафа мелькают различные приглашения и помощь, не должно его останавливать.

Да, но человек, который умирает в своей физической форме, далее, в более тонких астральных мирах, общается со своей душой, со своими наставниками. И, кроме того, если он хочет вернуться в физическое тело, то ему подбирают это тело и определяют сценарий воплощения для его развития.



Это всё есть игры осознания. Всё формируется намерением. И нет такого, что есть некие структуры, которые сидят и ждут, когда к ним обратится некая человеческая суть за помощью. Как, скажем, у вас есть множество ведомств, которое существуют независимо от того, обратился к ним кто-нибудь или нет. Всё свершается силой намерения. Если человек выражает сильное намерение вернуться в человеческую физическую форму, то начинают работать своего рода программы его облачения в эту форму. Эти программы запускаются его намерением. Он как бы вводит пароль доступа к пользовательской части этой программы. Но, конечно, где-то в мире есть и такие силы, которые формируют эти программы и отвечают за их исправную работу.

Человек стремится опять в земное воплощение, потому что оставил там своих родственников и близких, потому что боялся смерти, потому что не прошёл все элементы человеческого восприятия. Но ещё и потому что он не знает о своей возможности освобождения от форм. Или боится этих возможностей. Потому что путь воина изобилует множеством опасностей, коих мы не можем пока представить, пока не прошли их. Тот, кто прошёл, не может нам о них рассказать. Потому что он освободился от форм и его больше не интересует то, что связано с формами.

Ты должна понять, чего ты хочешь. Какое знание ты хочешь получить? Если тебя интересует путешествие твоей точки сборки по мирам разного осознания, то это не мой путь. Я ищу освобождения. Если у тебя есть вопросы об этом пути, я готов ответить. У тебя интересная энергия, она пробуждает меня.

Пробуждает? То есть ты спишь?

На том уровне, на котором я нахожусь, восприятие похоже не тягучий кисель. Все процессы очень медленны. Это не бурлящая энергия человека, как твоя. И для того чтобы проснуться, требуется усилие. Ну, как ты пытаешься проснуться от тяжёлого сна, когда очень хочется спать. Поэтому, для того чтобы накопить энергию выхода, я просто жду, когда это произойдёт. Моё несгибаемое намерение рано или поздно выведет меня из этого мира. Потому что несгибаемое намерение подобно стальному канату, за который держится воин и по которому он медленно и неуклонно продвигается к своей цели, которая есть конченый путь фиксации этого каната.

У нас есть такая информация, что некоторые видящие увидели не только Орла, но и Голубя. То есть, что существует разделение эманаций на светлые, которые представлены в Мире, и надо всеми стоит Голубь. И есть тёмные эманации, которые существуют в антимире, и над всеми стоит Орёл. Логос и Антилогос. Мир и Антимир. Два противоположных мира, в которых противоположным образом отличаются законы и восприятия. Мир слияния и мир отделения. В частности, в мире слияния существует закон свободы выбора. А в Антимире Орла не существует свободы выбора. Получается, что если твой путь – это путь Орла, то у тебя нет выбора. Я не могу понять, почему древние видящие и ваша линия видящих, не видели Голубя? Его не существует? Или вы не смогли его увидеть?



Мы шли по практикам своих предшественников и открывали их по мере продвижения на своём пути. И то, что древние видящие увлеклись тем, что ты называешь путём Орла. Это не наш выбор. Воин свободен от путей, будь то путь Орла или Голубя. Для него безразлично, к кому притягиваться. Потому что и тот, и другой пути есть пути форм и пути жёсткой фиксации. Просто в первом случае ты собираешь своей точкой сборки ужасные органические миры. А в другом случае – прекрасные светлые миры. Но это – всё те же миры форм и пути несвободы. Путь воина идёт между этими мирами. И эта тропа очень узкая, в том смысле, что оба мира манящи. Оба они притягательны и притягивают разных людей в зависимости от состояния их эманаций. В этом смысле Орёл пожирает эманации людей. Но и то, что ты называешь Голубем, также поглощает эманации людей, но только вы это называете не пожиранием, а слиянием. Это те нравственные оценки, которые человечество придаёт этим двум энергетическим процессам.

Получается, что не только Орёл поглощает человеческое осознание, но и Голубь? То есть, существует две неких силы, которые втягивают в себя осознание человека после его смерти в зависимости от состояния его осознания. Но ты говоришь, что Орёл наделяет человека эманациями, что он даёт человеку рождения. А как же Голубь? Он также должен наделять человека осознанием.

Это и происходит. Но это особый путь, таким образом, происходит то, что вы называете снисхождением Святого Духа. Так рождаются те немногие, которых вы называете святыми и мессиями. Так шёл ваш Христос и некоторые другие. Так приходят на землю те, кого вы называете аватарами. Но основная масса человеческих существ идёт по пути эманаций Орла, потому что это – процесс спускания Духа через множество форм. И далее у человека есть выбор, каким путём пойти: путём Орла или Голубя, то, что вы называете Тьмой и Светом. Но, поскольку человек вышел из клюва Орла, он сначала должен освободиться от его эманаций, от его контроля, от его всевидящего ока, иначе Орёл поглотит его после смерти, и ему опять придётся воплощаться в человеческую форму.

Чтобы освободиться от надзора Орла нужно вести безупречную жизнь, безупречную с точки зрения светимости. То есть нужно сделать так, чтобы Орла больше не привлекали твои эманации, и он не стал бы их поглощать. То есть нужно очистить свои эманации от всех окрасок форм, которые придаёт человеку Орёл. Вы называете их зависимостями. Например, излишняя чувственность приводит к зависимости от формы астрального тела. Излишня интеллектуальность приводит к зависимости к ментальному телу. Излишнее потребление материальных объектов, будь то пища или богатства, приводят к зависимости от физической формы тела. Поэтому путь освобождения от эманаций Орла идёт по пути отречения от привязанностей. И в этом смысл путь воина – это путь одиночки, который не стремится ни к чему, кроме освобождения от мира форм. Но многие из вас, кто выбрал путь Света, переходят от зависимости от одних форм к другим формам. То есть, исследуя пути движения своей точки сборки и изменяя свои энергетические возможности, они начинают путешествовать по мирам другой плотности, по тем мирам человеческих форм, которые вы называете Высшими мирами и мирами Света. Эти миры более подвижны и легки по восприятию на определённой стадии развития светимости, но они также являются ловушками для воина и обладают иногда ещё большей привлекательностью, чем другие тягучие миры.

Путь воина – это путь освобождения от всех привязанностей. То есть, если древние, видящие и обычный человек, привязаны к определённым точкам фиксации точки сборки на коконах физического и астрального тел, то те, кто путешествует по Высшим мирам светимости, сдвигают свои точки сборки уже на других телах человеческих форм, но это также есть несвобода от форм, хотя для многих она кажется прекрасной и кажется свободой выбора. На самом деле, если ты выбираешь одну из фиксаций точки сборки, ты уже делаешься несвободной, потому что отбрасываешь все другие выборы. И свобода воли в светлых мирах заключается только в том, что в этих мирах нет такой жёсткой фиксации точки сборки, нет такого захвата, который происходит в неорганических тёмных мирах, где точка сборки так жёстко фиксируется, что может быть принята за отсутствие свободы выбора и на её передвижение может потребоваться очень много энергии. Именно в один из таких миров я и попал. Эти миры просто более тягучи, словно пытаешься вплавь выбраться в чистой воде или в тягучей трясине, которая засасывает. Но таково свойство этого мира. И это не имеет никакого отношения к нравственным его оценкам. Это просто свойство энергии.

Я благодарю тебя за ответы на мои вопросы.

Мне интересно было с тобой общаться. Мы можем продолжить, если ты захочешь.

Силы: ДОН ХУАН

Контактер: СЕлена