Дни Гекаты: сатанинские дни в лунном календаре

Наверно, одними из самых мистических и волшебных дней в лунном цикле являются “Дни Гекаты” или сатанинские лунные дни. Если верить легендам, то именно в это время многие ведьмы и колдуны проводили свои обряды и ритуалы. Что ж это за дни такие таинственные?

Сутками Гекаты называют время смены фаз Луны — это бывает четыре раза в месяц, на 9, 15, 23 и 29 лунные сутки. Согласно поверьям именно эти дни считаются самыми опасными и невезучими. Ведь в это время, когда Луна скрывается за лучами Солнца и многие этот процесс связывают с богиней Гекатой, в принципе отсюда, как вы уже догадались, и пошло название этого периода и о нем и будет наша статья.

Существует легенда о том, что давно дьявол задумал уничтожить Луну, что люди были уязвимы. Именно для этих целей он послал на Землю демонницу Аз. Ситуацию спас бог Ветра, который заключил Аз в лунные сутки и с этого времени её действия стали предсказуемыми. Однако, когда Луна сменяет фазу, демоница пытается спастись от своего заключения и повлиять негативно на людей.

Как мы уже упоминали во вступлении, во время суток Гекаты лучи дневного светила скрывают ночное, как следствие — вражда между ними. Конечно же, хорошо такое положение светил не может повлиять положительно на общую атмосферу в мире и на людей. Обычно это приводит к разладу души и разума, а это значит раздражительность, слабость, иногда апатия и плохое настроение. А для того, чтобы узнать когда наступит это время, не нужно самим рассчитывать 9, 15, 23 и 29 лунные сутки, достаточно заглянуть в лунный календарь.

🌖 9 лунный день

9 лунные сутки символизирует Летучая Мышь. В это время у вас могут появиться дурные сны, неоправданные тревожность и страх. Любые проблемы и беды будут сказываться на вас особенно удручающе, а также вы будете подвержены любому негативному влиянию и способны наделать много ошибок.

Но как не допустить этого и не поддаться на уловки демоницы Аз? Многие астрологи советуют немного изменить свой ход мыслей и уйти от негатива. Постарайтесь думать только о хорошем и удача обязательно посетит вас. А если отстраниться от плохих мыслей не получается, то постарайтесь занять себя — на работе или дома, это уже неважно. Также забыть необходимо и о злобе. Своих обидчиков лучше простить, отпустить негативную ситуацию и жить дальше. И не забывайте, что самый лучший способ отпугнуть Аз — это помощь нуждающимся и доброта.

🌖15 лунный день

15 лунные сутки считаются самыми сильными и магическими среди вышеуказанных. Именно в это время все колдуны стараются провести свои ритуалы. Символами этого дня являются Крылатый Шакал или Пернатый Змей. 15 лунный день считается временем перевоплощений, возможности соприкоснуться с другими мирами и увидеть вещий сон.

А вот чтобы избежать негативного влияния этого дня, необходимо избавляться от агрессии и злости. Однако не терять чувства справедливости и необходимо стараться активно за неё бороться. Если же появляется возможность чему-либо научиться, то ни в коем случае не упускайте её, это время подарит вам многое.

Однако, самое главное в 15 лунные сутки — это не заболеть, так как недуг, который вы подхватите в этот день будет проходить тяжело и не факт, что без последствий. Для этого не забывайте о профилактике заболеваний (закаливание, дыхательные гимнастики, ароматерапия и так далее), не перегружайте свой ЖКТ, занимайтесь физическими упражнениями, больше гуляйте и соблюдайте гигиену труда и отдыха.

🌖 23 лунный день

23 лунный день символизирует Крокодил или Цербер. В эти сутки может многое поменяться в вашей жизни и не всегда в лучшую сторону, более того, вы сами зачастую будете виновны в этом. А все потому, что в этот период многих будет тянуть на приключения, на рискованные поступки. Не всегда необходимо поддаваться на подобные провокации, не правда ли?

Чтобы не допустить этого, важно не только сдерживать свое желание рискнуть, но и свои плотские порывы, например чревоугодие. Не забывайте также, что жадность ни к чему хорошему никого еще не приводила. Как говориться: “Скупой платит дважды”. Помните об этом в этот день. Если же кто- сделал вам преднамеренно или наоборот, нечаянно, какое-либо зло, то мстить не нужно. Лучше эту энергию направить в мирное русло и помочь нуждающимся. Если же назначена какая-либо серьезная хирургическая операция, то лучше перенести её на другой день.

🌖 29 лунный день

А вот 29 лунный день связан с многоголовой Гидрой. В это время случаются различные несчастья, аварии и ЧП. Но это, скорее, с невнимательными, но вы же все замечаете и учитываете, не так ли? Если же вы не отличаетесь таким качеством, то в этот день лучше напрячь все свои внутренние силы и внимательно относиться ко всему, берегите себя, так как одна деталь может быть роковой ошибкой.

А вообще этот день лучше посвятить своему духовному развитию и своих хороших качеств. А наши предки в этот день, чтобы отпугнуть нечисть пекли блины и пироги. Не начинайте никаких новых дел и не принимайте серьезных решений, так как они не будут объективны и удачны. Если же приснился дурной сон, то не переживайте, в нем нет ничего страшного, это только сон.