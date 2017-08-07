Для чего спиннеры использовали в СССР в психиатрических больницах

Этими воспоминаниями поделился Вадим Андреев в одной из социальных сетей.

Его размышления очень интересны и приводят только к одной мысли: кто-то либо хочет нажиться на экспериментах, проводимых еще в СССР, или хочет, чтобы наши дети меньше думали.

Почитайте эту историю и сами решайте на какой вы стороне. Ждем ваших мыслей в комментариях к этой статье.

В Армии Вадим Андреев лежал в госпитале в Уфимске. Именно там он познакомился с Эдградам, который там же работал дворником. В прошлом Эдград был врачом, но спился… Возраст дворника давно перевалил за 50 лет. Он курил трубку. Обладал интересными, можно даже сказать, энциклопедическими знаниями. И он очень интересно обо всем рассказывал.

В госпитале в то время работали все те, кто мог и даже больные, которые выздоравливали. Так как Вадим шел на поправку, то ему было выдано заданием вместе с Эдградом перетаскивать ящики. В какой-то момент один из них открылся, и из него посыпались подшипники. Дворник взял один из них, одел на палец и стал крутить. А потом поведал Вадиму интересную историю.

Это было во время войны. Необходимо было эвакуировать психиатрическую больницу на Восток страны из Украины. Но представьте себе ситуацию: везде что-то взрывается, резкий шум, летают самолеты, крики… как в этой ситуации ведут себя психически нездоровые люди? Правильно. они неуправляемы. Абсолютно никого не слушаются, пытаются спрятаться, цепляются за мебель в здании.

Случилось чудо! Больные крутили эти подшипники и соглашались на все, что им предлагали врачи. Они так замкнулись на этих крутящихся подшипниках, что позволяли себя вести и садить в автомобили. И тут один из врачей увидел ящик с подшипниками. Видно кто-то забыл его впопыхах. Недолго думая, он одел эти подшипники на пальцы психбольным и показал им, как надо эти штуки крутить.

Позже этот случай был описан учителем Эдгарда в его научной работе. Он говорил следующее: