Длиннорукий серый монстр с горы Бен-Макдуй в Шотландии

Шотландия издревле славилась различными загадками, в число которых входит и всемирно знаменитое Лох-несское чудовище, однако на первом месте там стоит «серый призрак» Бен-Макдуй (Ben Macdhui), вот уже несколько столетий пугающий любителей горных походов.

Призрак с горы Бен-Макдуй в народе носит название «Большой серый человек» (The Big Grey Man)

Нужно заметить, что долгое время «серый человек» считался лишь мифологическим персонажем кельтских преданий, но это было до тех пор, пока в 1925 году широко известный альпинист и профессор Норман Колли — не сообщил об ужасе, испытанном им на горе Бен-Мандуй.

«Я начал думать, что слышал что-то ещё, кроме просто шума своих шагов. Через каждые нескольких сделанных мной шагов я слышал хруст, а потом ещё хруст, как будто кто-то шёл за мной, но делал шаги в три-четыре раза большей длины, чем мои собственные».

Колли не смог разглядеть источник шума из-за тумана; он продолжал:

«…жуткий хруст — хруст — звучал у меня за спиной, я был охвачен ужасом и побежал, слепо блуждая среди валунов в течение четырёх или пяти миль».

Но, как оказалось, не один профессор стал свидетелем невероятного, многие альпинисты подтвердили, что встречались с «этим». Так, например, шотландский скалолаз Генри Каллас, покоривший все Гималайские вершины и впоследствии погибший в Тибете, писал, что самое большое впечатление на него произвела вершина Бен-Макдуй.

Что же это такое, что заставляло профессионалов терять над собой контроль и мчаться с горы сломя голову? И Колли, и Каллас описывали свое состояние следующим образом: достигнув вершины, они впадали в состояние апатии, невероятной тоски, потом теряли контроль над своими чувствами, а затем, охваченные паникой, неслись с горы быстрее ветра, причем бежали до тех пор, пока не чувствовали себя в полной безопасности.

Но вот начиная с 1940-х годов появились очевидцы, которые встретили на Бен-Макдуе «серого человека». Адвокат Джордж Дункан вместе со своим другом, членом Шотландского горного клуба, ехали в экипаже. Сгущались сумерки и вдруг…