Длиннорукий серый монстр с горы Бен-Макдуй в Шотландии

Шотландия издревле славилась различными загадками, в число которых входит и всемирно знаменитое Лох-несское чудовище, однако на первом месте там стоит «серый призрак» Бен-Макдуй (Ben Macdhui), вот уже несколько столетий пугающий любителей горных походов.
Призрак с горы Бен-Макдуй в народе носит название «Большой серый человек» (The Big Grey Man)
Нужно заметить, что долгое время «серый человек» считался лишь мифологическим персонажем кельтских преданий, но это было до тех пор, пока в 1925 году широко известный альпинист и профессор Норман Колли — не сообщил об ужасе, испытанном им на горе Бен-Мандуй.
«Я начал думать, что слышал что-то ещё, кроме просто шума своих шагов. Через каждые нескольких сделанных мной шагов я слышал хруст, а потом ещё хруст, как будто кто-то шёл за мной, но делал шаги в три-четыре раза большей длины, чем мои собственные».
Колли не смог разглядеть источник шума из-за тумана; он продолжал:
«…жуткий хруст — хруст — звучал у меня за спиной, я был охвачен ужасом и побежал, слепо блуждая среди валунов в течение четырёх или пяти миль».
Но, как оказалось, не один профессор стал свидетелем невероятного, многие альпинисты подтвердили, что встречались с «этим». Так, например, шотландский скалолаз Генри Каллас, покоривший все Гималайские вершины и впоследствии погибший в Тибете, писал, что самое большое впечатление на него произвела вершина Бен-Макдуй.
Что же это такое, что заставляло профессионалов терять над собой контроль и мчаться с горы сломя голову? И Колли, и Каллас описывали свое состояние следующим образом: достигнув вершины, они впадали в состояние апатии, невероятной тоски, потом теряли контроль над своими чувствами, а затем, охваченные паникой, неслись с горы быстрее ветра, причем бежали до тех пор, пока не чувствовали себя в полной безопасности.
Но вот начиная с 1940-х годов появились очевидцы, которые встретили на Бен-Макдуе «серого человека». Адвокат Джордж Дункан вместе со своим другом, членом Шотландского горного клуба, ехали в экипаже. Сгущались сумерки и вдруг…
Дункан так описывает произошедшее:
«И вдруг я увидел нечто, потрясшее меня настолько сильно, что ничего подобного я не испытывал за всю мою жизнь, — высокую фигуру в серой одежде. Так изображают дьявола. Фигура махала руками в длинных обвислых рукавах. Я был безумно напуган, по спине побежал холодок…».
Спустя некоторое время, в 1945 году, профессиональный альпинист Питер Депшем сидел неподалеку от вершины Макдуя и осматривал открывшийся ему вид, как вдруг его затылка «коснулось нечто холодное», а затем он услышал хруст.
Кстати, хруст слышали почти все, кто был свидетелем Шотландской аномалии. Так, путник обычно делает 2-3 шага, после чего слышит за своей спиной необычный хруст. Таким образом, получается, что шаг загадочного существа равен 2-3 шагам обычного человека.
Помимо свидетельства Джорджа Дункана, который видел высокую фигуру в балахоне, есть свидетельства очевидцев, которые наблюдали двухметровое существо с длинными руками, волосяным покровом на теле. А одна женщина, спасавшаяся от преследования «серого призрака», сообщила, что видела у него на ногах копыта.
Однако, кроме явления призрака, люди, побывавшие в этом районе, говорят, что временами они начинали говорить сами с собой, ощущали парализацию воли и… слышали музыку (отрывки симфоний), начинающуюся пронзительным звуком. Что же все это означает?
Ответ на этот вопрос попробовал дать исследователь этих мест Джон Барр: «Бен-Макдуй — это часть затерянного мира, и жуткие образы, появляющиеся там, возникают от вибраций первообитателей этих мест, а вся тамошняя атмосфера особенно подходит людям, обладающим даром ясновидения».