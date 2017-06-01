Дэн Вальдшмидт: 30 вопросов, которые вы должны задать себе прямо сейчас

Будь лучшей версией себя!

Дэн Вальдшмидт — специалист по бизнес-стратегии, известный спикер, автор сотен статей, владелец консалтинговой компании Waldschmidt Partners International, автор книги «Будь лучшей версией себя»

Участвует в ультрамарафонах и в суточном беге. Его блог Edgy Conversations, который Дэн начал вести в 2005 году, — один из семи лучших блогов о продажах по версии агентства Dow Jones.

1. Какие три важные вещи вам нужно сделать прямо сейчас, но вы избегали их вплоть до этого момента?

2. От каких двух вещей вам нужно отказаться прямо сейчас, чтобы больше не отвлекаться на пути к своей цели?

3. С каким человеком вам нужно начать улучшать отношения прямо сейчас?