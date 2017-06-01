Дэн Вальдшмидт: 30 вопросов, которые вы должны задать себе прямо сейчас

Будь лучшей версией себя!
Дэн Вальдшмидт — специалист по бизнес-стратегии, известный спикер, автор сотен статей, владелец консалтинговой компании Waldschmidt Partners International, автор книги «Будь лучшей версией себя»
Участвует в ультрамарафонах и в суточном беге. Его блог Edgy Conversations, который Дэн начал вести в 2005 году, — один из семи лучших блогов о продажах по версии агентства Dow Jones.
1. Какие три важные вещи вам нужно сделать прямо сейчас, но вы избегали их вплоть до этого момента?
2. От каких двух вещей вам нужно отказаться прямо сейчас, чтобы больше не отвлекаться на пути к своей цели?
3. С каким человеком вам нужно начать улучшать отношения прямо сейчас?
4. Сколько денег вам нужно, чтобы вы могли жить жизнью своей мечты, не стараясь быстрее разбогатеть?
5. Что на протяжении последних месяцев мучало вас по ночам?
6. Кого вам нужно нанять (или уволить) прямо сейчас, чтобы стать ближе к цели?
7. Чего вы боитесь настолько, что даже не говорите об этом вслух?
8. Довольны ли вы своим финансовым состоянием на сегодня или просто надеетесь, что вам всегда будет сопутствовать удача?
9. Используете ли вы правильные инструменты, чтобы последовательно развиваться и доводить дела до конца?
10. Склонны ли вы к быстрым и простым решениям или готовы к упорному труду?
11. Как часто мнение и критика других людей приводят к тому, что вы отказываетесь от идей, над которыми работаете?
12. Стали бы вы делать то, что делаете сейчас, если бы знали, что вам осталось жить всего несколько дней?
13. Кому вы бы хотели сказать «Спасибо» или «Извините» за что-то, что случилось не так давно?
14. С кем из людей, которые полагаются на вас, вам нужно стать более откровенными?
15. Какие личные привычки, касающиеся здоровья, вам нужно улучшить, чтобы полностью раскрыть свой потенциал?
16. Как часто вы пробуете что-то до того, как решите, что ваша идея никуда не годится?
17. Пытаетесь ли вы найти время для ежедневных медитаций или персональных упражнений?
18. Как много времени у вас уходит каждый день на телевизор, фильмы или видеоигры?
19. Как часто вы выделяете время, чтобы подумать о душе и разобраться со своей болью и страхами, которые давят на вас?
20. Достаточно ли у вас внутренней силы, чтобы игнорировать тех, кто вас критикует, даже если они утверждают, что делают это из лучших побуждений?
21. Что вы будете делать, если потеряете все?
22. Назовите пять человек, которыми вы восхищаетесь и с которыми хотели бы стать партнерами?
23. Кого вы вините в том, что вам не нравятся ваши результаты?
24. Что сказали бы окружающие люди, если бы их спросили, честный ли вы человек?
25. Как часто вы мечтаете о чем-то большом, не говоря себе, что нужно начать добиваться этого прямо сейчас?
26. Что люди могут назвать вашей супер-силой?
27. Обращаетесь ли вы с людьми так, как вы бы хотели, чтобы обращались с вами, когда все идет не так?
28. Чем бы вы сейчас занимались, если бы не боялись, что не сможете делать это?
29. Ищете ли вы возможности принести пользу тем людям, которые очень в этом нуждаются?
30. Как вы узнаете, что в конце концов достигнете успеха? опубликовано econet.ru
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