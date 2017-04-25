ДЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ЖЕЛАНИЙ

Уже совсем скоро, а именно в нынешнюю пятницу, начнется один из самых волшебных периодов в году – Акшая Тритья. Это время, когда все начатое складывается удачно, можно мечтать и строить планы на жизнь. С одним лишь условием – все вышеперечисленное должно быть со знаком плюс.

Итак, что же такое Акшая Тритья?

Каждый год данное событие событие выпадает на разные даты. Ведические астрологи (джйотиш) в Индии заранее оповещают о том, на какой день придется это событие в текущем году. Зависит это от двух планет – Солнца и Луны, которые всего раз в году одновременно находятся в знаках своей экзальтации (наиболее позитивного своего проявления) плюс Акшая Тритья всегда выпадает на третьи сутки растущий луны — чему праздник отчасти и обязан своим названием. Слово «Акшая» переводится с древнего санскрита как «непобедимый, бессмертный, вечный, нетленный, неразрушимый». А слово «Тритья» означает третий лунный день (титхи), который благоприятен для любых начинаний. В этот период солнце находится в знаке Овна, а луна в Тельце.

В 2017 году Акшая Тритья выпадает на конец апреля. По времени Алматы и Астаны она начнется в 11:05 28 апреля и продолжится до 7:30 29 апреля. Так что, времени, чтобы загадать желания, построить планы и заложить основу на будущий год, а может даже на всю жизнь – вполне хватит.

Расположение планет в нынешнем году в этот период создадут дополнительные «бонусы». Соединение Солнца с Меркурием обещает успешное ведение переговоров и подписание договоров, высокие продажи, а также – благоприятное обучение. Луна соединиться с Марсом, что обеспечит весьма эмоциональный и чувствительный фон в личной сфере. Учитывая все вышесказанное, предстоящая пятница обещает быть весьма плодотворной и чувственной.

Что необходимо делать в период Акшая Тритья?

Вообще, принято считать, что любое начинание в этот день просто обречено на успех, но лишь в том случае, если оно позитивное. Поэтому особое внимание нужно уделять тому, что вы транслируете в этот день во Вселенную. Меньше думать о материальном и больше – о духовном: заниматься духовными практиками и благотворительностью, проводить день с близкими – особенно отцом и матерью, поскольку Солнце и Луна их олицетворяют. Но в то же время и любое «приземленное» начинание будет не менее успешным. Например, бизнес, запущенный в этот день сулит стать прибыльным, дом, фундамент которого заложен в Акшая Третья, будет прочным и долговечным, финансовые вложения, а также инвестиции в недвижимость – успешными, а брак, заключенный в этот день – крепким и счастливым.

Если на этот день вы еще не успели запланировать никаких важных событий, то можно просто составить план на ближайшее будущее. Как правильно планировать:

Первое. Нам понадобятся ручка и чистый лист бумаги, если он будет еще и красивым, то это двойной плюс, поскольку Акшая Тритья – это время почитания Богини Процветания Лакшми, а она любит красоту и богатство.

Второе. Представляем себя через 5-10-20 лет: замужем или свободной, успешным руководителем крупной компании или счастливой матерью трех очаровательных ребятишек (а, может, и то, и другое). Попробуйте перенестись в это время и почувствовать свои ощущения, понять свои желания.

И, наконец, третье. Максимально подробно опишите свои цели, не забыв указать сроки. Например, к маю 2018 года я возглавлю лондонский офис своей компании. Или я выйду замуж, причем очень важно прописать все черты характера будущего мужа. Только не забывайте, что планы должны быть более-менее реалистичными.

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