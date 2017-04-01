Даосская практика избавления от неудач и бедности

Программировать себя на неудачи, думая о том, что у вас ничего не получится — это неверный путь, по которому идут многие, но находят выход лишь те, кто ищет способы. Желание — это главный мотиватор для тех, кто хочет стать богаче.

Даосская мудрость

Это учение появилось больше двух тысяч лет назад, поэтому стоит доверять тому, что живет так долго. Нет учителя лучшего, чем опыт, а даосизм построен на опыте людей, живщих даже раньше, чем происходили библейские события.

В центре философии — учение о великом Дао. Это закон бытия, который распространяется не только на людей, но и на молекулы, на планеты, звезды, галактики и все, что есть в нашей Вселенной. Чтобы стать счастливым, необходимо слиться с Дао, стать с ним единым целым. Это очень важно, поскольку все мы являемся частью Вселенной, в которой живем.

Дао — это энергия. Это дух, а не человек. Это незримая форма, которая есть повсюду, даже внутри нас. Уже несколько тысяч лет назад люди начали задумываться о том, что действительно происходит в мире, и почему кто-то счастлив, а кто-то нет. Это учение обогнало свое время и сейчас возвращается в умы людей.

Философия Дао гласит — слиться с Вселенной можно через медитацию. Это почти то же самое, что нирвана. Нужно стать единым целым с природой и с космосом. Именно поэтому даосские монахи, также как и буддистские, живут отшельниками в горах, вдали от цивилизации и современных предметов удобства.

Учение Дао подтверждает многие теории о том, что энергетика управляет нашей удачей, приводит к победе над бедностью, одиночеством и несчастьем. Именно поэтому необходимо каждый день улучшать энергетику.

Даосская практика избавления от неудач

Вся трудность состоит в том, что мы не можем стать отшельниками — нас связывают обязательства, работа, карьерные вопросы и прочие, вполне мирские и обыденные вещи. Современные люди боятся одиночества, но даосские практики можно интерпретировать по-разному, адаптировав и под современный мир.

Уединение и симбиоз с природой — вот к чему необходимо стремиться. В даосизме символом денежного успеха и любых удач является Дракон. Это восточный талисман богатства и уважения. Но как же сейчас использовать природу и силу Дракона?

Дракон оживает примерно с 6 до 9 часов утра, когда большинство людей спит или начинает свой день. Получить его энергию можно, выйдя на улицу. Прогулки в это время могут стать отличным способом привлечения удачи, но стоит помнить о важных правилах и предписаниях:

Во-первых, нужно гулять в одиночестве, ибо Дао работает с каждой отдельной личностью. Вам нужно будет сосредоточиться, а общение отвлекает. Вам понадобится холм или высокая точка, с которой видно как можно больше. Вам нужно будет взойти на это возвышение и сказать себе: «Я выше неудач, потому что близок к небу».

Когда будете спускаться обратно, подумайте о том, где есть ближайшие ворота или арка, сквозь которые можно пройти. В момент, когда зайдете в арку, произнесите: «Добро пожаловать в новый мир». Теперь вы на правильном пути.

Последний пункт. Не забывайте о важности таких прогулок. Отдавайте себя полностью мыслям об удаче. Никому не стоит рассказывать о том, что вы делаете. Это должно стать секретом, потому что мнение людей обычно вызывает сомнения. Повторяйте ритуал столько раз, сколько вам будет угодно.

«Прогулки с драконом» не зависят от лунных фаз или состояния звезд. Это своеобразная медитация, которая настраивает вашу связь со Вселенной, создавая прочное взаимодействие. Если ваш настрой будет серьезным, вы сможете увидеть результаты уже через пару прогулок. Главное — не сдавайтесь и гуляйте как минимум час, поскольку именно за это время обычно формируется энергетический канал связи между центром изобилия Вселенной и человеком.

Эта связь будет поддерживаться не только во время прогулок. Чаще представляйте себе свои победы, удачу в денежной сфере жизни. Чем больше вы мечтаете и думаете о хорошем, тем больше оно притягивается к вам словно магнитом. Это главный закон Вселенной, который гласит: любая мысль может стать реальностью.