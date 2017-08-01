Cтрашилки о Конце света 19 августа 2017 года

Уж сколько было концов света за последнее время, а не один так и не сбылся. И вот новая напасть. Ряд СМИ в сети распространили информацию о том, что якобы конспирологи назвали новую дату апокалипсиса и он грядет вот уже совсем скоро — 19 августа 2017 года.
Достаточно вбить в поисковик «все даты конца света», то получите огромный список запросов. Однако отсылки к предсказаниям и версиям конспирологов в этом случае выглядели настолько нарочитыми, что захотелось докопаться до истины, которая оказалась достаточно интересной. На этом примере удалось выяснить, как, иногда, возникает очередной такой «конец света».
Итак, согласно ряду утверждений, которые появились в сети, якобы святая Матрона говорила о том, что именно 19 августа 2017 года «на закате дня все люди падут к земле, а на восходе восстанут, и мир станет другим. И ждут людей великие скорби, которых им еще не доводилось испытывать».
Некоторые уверены, что новый Конец света произойдет из-за актуального конфликта США и Северной Кореи. Коллаж: Сайт «Русская весна»
Если же поискать в сети первоисточник данной цитаты, то можно наткнуться на обсуждение на одном из форумов в 2012 году. Где обсуждалась передача про святую, которая вышла 7 января 2012 года. И якобы именно там прозвучала данная цитата, которая приписывается самой Матроне.
Между тем, в сети есть копия той самой программы, которая вышла на Рождество в начале 2012 года. И вот уже там данная цитата звучит несколько иначе:
«Без войны все умрут. Жертв много будет. Все мертвые на земле лежать будут. Вечером все будут на земле, а утром восстанут. И все уйдет в землю».
И якобы сказала, что это будет в 2017 году, говорится в передаче.
Вместе с тем, в том же фильме про святую Матрону говорится следующее буквально через 10 секунд после произнесенной цитаты:
— Знать и указывать сроки пришествия Спасителя не может ни один человек. В Евангелие прямо сказано — «И ни один человек, остающийся в пределах церковной веры, за такое никогда и не возьмется». Поэтому, если мы и имеем какие-то дошедшие до нас тексты, где будто бы блаженной Матроне присваивается указание конкретного года, то это не более чем в иных случаях ошибка, а в иных случаях — фальсификация, — говорит в кадре протоиерей Максим (Козлов), настоятель Домового храма святой мученицы Татианы при МГУ.
Матушка Матрона (Святая Матрона Московская)
Так откуда же возникла эта цитата, которую приписывают святой Матроне? «Правильная» цитата из этой передачи находится уже в книге «Сказание о житии блаженной старицы, Матушки Матроны», которая вышла в свет в 1993 году. И звучит она так:
— Войны не будет, без войны все умрете, жертв много будет, все мертвые на земле будете лежать. А еще я вам скажу: вечером все будет на земле, а утром восстанете — все уйдет в землю. Без войны война идет.
Эти слова в книге произносит Анна Филлиповна Выборнова, которая была старостой в Себенской Цервки при жизни блаженной Матроны. И там вообще не говорится, что эти ее слова читаются как какое-либо предсказание. И во многих источниках, которые якобы говорят об этом «предсказании» Матроны почему-то упускается фраза «Без войны война идет».
Вот именно из этой, с небольшими изменениями, цитаты в скором времени начали «прорастать» якобы предсказания о том, что в 2017 году грядет конец света. И более того, он произойдет 19 августа. Но даже и тут не все так гладко.
Слегка видоизмененную цитату, ту самую, образца 2012 года, периодически находят в поисковиках и запускают как очередную страшилку о грядущем конце света.
В этом году, например, был ряд сообщений о том, что именно старица Матрона предсказала конец света, который должен был состояться 10 февраля 2017 года. И тогда тоже вспоминали цитату про то, что «на закате дня все люди падут к земле, а на восходе восстанут, и мир станет другим».
Однако, как мы видим, ничего не произошло. Как точно не произойдет конец света 19 августа 2017 года.
Источник: kp.ru