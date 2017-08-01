Cтрашилки о Конце света 19 августа 2017 года

Уж сколько было концов света за последнее время, а не один так и не сбылся. И вот новая напасть. Ряд СМИ в сети распространили информацию о том, что якобы конспирологи назвали новую дату апокалипсиса и он грядет вот уже совсем скоро — 19 августа 2017 года.

Достаточно вбить в поисковик «все даты конца света», то получите огромный список запросов. Однако отсылки к предсказаниям и версиям конспирологов в этом случае выглядели настолько нарочитыми, что захотелось докопаться до истины, которая оказалась достаточно интересной. На этом примере удалось выяснить, как, иногда, возникает очередной такой «конец света».

Итак, согласно ряду утверждений, которые появились в сети, якобы святая Матрона говорила о том, что именно 19 августа 2017 года «на закате дня все люди падут к земле, а на восходе восстанут, и мир станет другим. И ждут людей великие скорби, которых им еще не доводилось испытывать».

Некоторые уверены, что новый Конец света произойдет из-за актуального конфликта США и Северной Кореи. Коллаж: Сайт «Русская весна»

Если же поискать в сети первоисточник данной цитаты, то можно наткнуться на обсуждение на одном из форумов в 2012 году. Где обсуждалась передача про святую, которая вышла 7 января 2012 года. И якобы именно там прозвучала данная цитата, которая приписывается самой Матроне.

Между тем, в сети есть копия той самой программы, которая вышла на Рождество в начале 2012 года. И вот уже там данная цитата звучит несколько иначе: