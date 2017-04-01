Чудеса святителя Спиридона

Чудо cвятого Спиридона Тримифунтского

Знаменитый оптинский старец иеромонах Амвросий, обладавший при жизни даром прозорливости и после преставления канонизированный Русской Православной Церковью, в одном из своих писем к духовным чадам упоминает о труднообъяснимом для атеистов чуде, свидетелем которого стал великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь. Последний, как и многие другие русские литераторы и философы (Достоевский, братья Киреевские, Константин Леонтьев, Сергей Нилус, Лев Толстой и т.д.), часто посещал Оптину пустынь — обитель, являющуюся одним из главных духовных центров России, где писатель имел своего духовного отца.

Будучи в очередной раз в Оптиной, Николай Васильевич рассказал своему духовнику и всей монашествующей братии о чудесном явлении, которое произошло на его глазах во время заграничного путешествия.

Случилось оно при паломничестве его к святым мощам угодника Божия святого Спиридона Тримифунтского — того самого святого, который был дружен со знаменитым святителем Николаем, Чудотворцем Мирликийским, всегда особенно горячо почитавшимся на Руси под именем Николай Угодник, и вместе с ним (равно как и с другими ревнителями Православия) отстоял в свое время чистоту учения в борьбе с сотрясшей тогда Церковь ересью священника Ария на Первом Вселенском Соборе в 325 г. по Рождеству Христову. В отличие от мощей Николая Угодника, покоящихся ныне в итальянском городе Бари и источающих благоуханное миро, мощи святого Спиридона Тримифунтского обладают совершенно уникальными свойствами: мало того, что они остаются нетленными на протяжении целых столетий, они еще к тому же продолжают сохранять и мягкость, свойственную обычному живому человеческому телу.

В тот день, когда Гоголь приехал на поклонение святому, верующие, как это заведено каждый год 12 (25 по новому стилю) декабря, с большой торжественностью обносили святые мощи вокруг города. При этом все присутствующие обычно благоговейно и трепетно прикладываются к ним. Однако на этот раз среди них находился некий английский путешественник, естественно, взращенный на скепсисе и рационализме протестантской культуры. Он позволил себе заметить, что, по всей видимости, в спине угодника сделаны надрезы и тело тщательно набальзамировано. Чуть позже он подошел к мощам поближе. Каково же было его граничащее с ужасом изумление, когда мощи святого на глазах у всех… медленно приподнялись из раки и обратились своею спиной именно к этому «идейному» наследнику апостола Фомы, прозванного «неверующим»: на, мол, дружок, поищи-ка «свои» надрезы! Какова дальнейшая судьба этого достопочтенного британца, к сожалению, неизвестно. Гоголя же это чудо потрясло до самых глубин души.

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Антон Соловьев

Чудеса святого Спиридона

Четвертый век нашей эры по праву можно считать золотым веком христианства. В 325 г. состоялся первый Вселенский собор, на котором был принят «Символ веры», кратко излагающий основные догматы православного вероучения. Этот век подарил нам множество святых и выдающихся богословов, среди которых — Николай Чудотворец, родоначальник монашества Антоний Великий, святой Афанасий Великий. Священнослужители в те годы были далеки от искушения властью и деньгами — ведь не прошло еще и двух веков, как приверженцев Христовой веры убивали за их убеждения. Молодая, но уже в полной мере осознавшая себя как реальная сила, способная нести свет и добро, христианская церковь и ее клир были образцом нравственных устоев для людей.

Эта небольшая преамбула отнюдь не случайна. Ведь чтобы понять человека, тем более святого, необходимо проникнуться духом его времени.

Итак, 343-й год от Рождества Христова. Остров Кипр, одна из жемчужин Византийского государства, нежился в лучах славы и могущества величайшего из правителей — императора Константина. В это самое время в небольшом, но процветающем кипрском городе Тримифунды был избран епископом священнослужитель по имени Спиридон.

Несмотря на то что с момента его смерти прошло пятнадцать веков, о нем известно довольно много. Спиридон происходил из весьма обеспеченной семьи, ему принадлежал богатый дом и обширные земли. Он был довольно деятельным человеком, принимал активное участие в общественной жизни родного города, его уважали все местные жители. Несмотря на то что он занимал высокое положение, за советом к нему мог прийти каждый человек. Спиридон был готов выслушать любого, будь то небогатый ремесленник или крупный землевладелец.

Нередко к нему обращались в поисках материальной поддержки, и Спиридон с готовностью ссуживал изрядные суммы, не требуя ни письменных обязательств, ни тем более процентов. Он лишь говорил: «Отдашь, когда сможешь». Главной его радостью и отдохновением от земных трудов была жена, имени которой история, к сожалению, не сохранила. Спиридон очень любил ее, и с годами эта любовь становилась только крепче. В то время пребывание в браке еще не являлось препятствием для занятия высокого места в церковной иерархии: институт монашества утвердился в христианстве позже.

Однажды случилось несчастье. Жена Спиридона заболела и через несколько дней умерла. Как отмечают в сохранившихся до наших дней воспоминаниях его современники, произошедшая трагедия раз и навсегда изменила жизнь этого человека. Спиридон не роптал на Бога. Не вопрошал, за что же ему, ничем не прогневившему Господа, послано такое наказание. Он принял свое вдовство с покорностью и смирением, увидев в нем знак — знак, которым Господь призывал его изменить свою жизнь.

На какое-то время Спиридон стал замкнутым и мало общался со своими друзьями. Он редко выходил из дома без крайней необходимости, но на службах был по-прежнему добр и милосерден ко всем, и люди продолжали приходить к нему за помощью и советом.

Не прошло и года со смерти его жены, как Спиридон, епископ Тримифунды и один из самых богатых и уважаемых людей города, принял решение, которое удивило даже тех, кто очень близко знал его. Сначала он простил долги всем, кто у него занимал, а затем стал раздавать свои деньги. Причем старался, чтобы его накопления достались самым бедным и самым нуждающимся людям. Затем Спиридон продал свой дом, все имущество и земли, а вырученные деньги опять же распределил между наиболее бедными жителями Кипра.

Из всего имущества Спиридон оставил себе только одежду, которая была на нем, и дорожный посох. Но когда он уходил из родного города, его друзья видели, что этот замечательный человек по-настоящему счастлив. Счастлив так, как в те дни, когда его любимая жена была еще жива. С этого момента кончается история благочестивого епископа города Тримифунды, участника первого Вселенского собора, и начинается история святого Спиридона.

Святой пастух

Едва начав скитаться по острову, Спиридон обнаружил в себе дар к врачеванию. В одном из селений его, как лицо духовное, попросили помолиться за умирающего от лихорадки. Когда Спиридон прочитал над ложем больного молитву, умирающий тут же выздоровел. В каждом селении, куда бы он ни приходил, находился больной или увечный. После молитвы Спиридона слепые прозревали, хромые бросали костыли, а находящиеся на смертном одре возвращались к жизни.

Очень быстро слава о чудотворце облетела весь остров и даже распространилась за его пределы. Свидетелями чудес были сотни людей, и они документально подтверждены в летописях острова того времени.

Но Спиридон чурался славы и известности, говоря, как и многие святые до него и после, что чудеса совершает Бог, а он является лишь проводником Его воли. В подтверждение этих слов он показывал очередное чудо исцеления. И действительно, все, что делал святой — просто читал молитву над страждущим и просил у Господа помощи.

Сторонясь пристального внимания, Спиридон нанялся пастухом в одну из глухих деревушек. Но и здесь страждущие не давали ему покоя, а Спиридон не мог отказать никому.

Однажды к нему пришла женщина и принесла труп своей дочки, которая утонула несколько дней назад. Труп уже посинел и, даже зная о могуществе и чудесах Спиридона, никто не верил в то, что девочку можно воскресить. Видя безудержное горе матери, Спиридон вернул ребенка к жизни. В считаные мгновения синева пропала с тела, девочка открыла глаза и заговорила.

Мать, которая все равно до конца не верила в чудо, а пошла просить помощи у Спиридона от отчаяния, не выдержав, умерла от потрясения. Тогда Спиридон тут же воскресил и ее. Все это произошло при многих свидетелях и было запечатлено в хрониках острова Кипр. Церковь, детально изучив обстоятельства дела, официально признала случившееся чудом.

Надо сказать, что способность воскрешения из мертвых была дарована очень немногим святым. Впервые его совершил Иисус Христос, воскресив своего друга Лазаря. После этого воскрешения случались не часто, а уж двойное воскрешение в истории христианства вообще является большой редкостью.

Однако церковь чтит Спиридона не только как чудотворца, но и как человека, прославившегося необыкновенной мудростью. Однажды, еще до скитальческой жизни, к нему пришел крестьянин и, сетуя на неурожай, попросил немного зерна на посев. Спиридон предложил ему зайти в сарай и самому взять необходимую меру. «Разве ты не пойдешь со мной и не посмотришь, сколько я у тебя беру, чтобы потом знать, сколько требовать с меня обратно?» — спросил крестьянин. «Я просто знаю, что ты возьмешь столько, сколько тебе требуется, а отдашь столько, сколько сможешь», — спокойно ответил Спиридон. Проситель был очень удивлен ответом святого, но когда зашел в сарай, то просто физически не смог взять больше, чем действительно требовалось, — лишнее зерно высыпалось у него из рук.

Совершив множество чудес, святой Спиридон умер 12 декабря в возрасте 78 лет. Этот день — по новому стилю 25 декабря — и является основным праздником для тех, кто хочет почтить память преподобного Спиридона, епископа Тримифийского.

Чудеса после смерти

Узнав о праведной и святой жизни епископа Спиридона, один из византийских императоров приказал выкопать его тело и поместить в усыпальнице храма Святой Софии в Константинополе.

Когда останки Спиридона извлекли из могилы, удивлению присутствующих не было предела. Несмотря на то что тело пролежало в земле много десятков лет, оно совершенно не изменилось — словно святой старец был похоронен вчера. У него были целы зубы и волосы, отлично сохранилась кожа, можно было без труда распознать черты лица.

Когда мощи были помещены в Константинополе в специальную раку, обнаружилось, что святой продолжает совершать чудеса. Множество паломников, помолившись перед ракой и прикоснувшись к мощам, получили исцеление.

Мощи святого Спиридона находились в Константинополе вплоть до его захвата турками. После этого нетленное тело было переправлено на греческий остров Корфу (местное название Керкира). Узнав о величайшем сокровище, которое им досталось, керкирийцы построили для мощей храм и по сей день считают святого Спиридона покровителем своего острова.

Остров Корфу — один из немногих греческих островов, который не был под властью турок. Его жители считают себя истинными эллинами, чья кровь не смешивалась с иноземной. Конечно, турки испытывали постоянное желание завоевать этот живописный остров. В первый раз, когда к нему подошел их флот, турецкие моряки увидели огромную ужасающую тень старца и побоялись высаживаться на берег. Тогда они решили взорвать храм с мощами, надеясь, что после этого керкирийцы лишатся своего покровителя. Но святой Спиридон явился жителям и предупредил о заложенной взрывчатке. Ее вовремя нашли и обезвредили.

Чудеса своими глазами

Несмотря на то что все чудеса святого Спиридона официально признаны церковью и имеют документальное подтверждение в хрониках острова Кипр, современному человеку очень сложно в них поверить.

Однако мне повезло: я, попав в храм святого на Корфу, своими глазами увидел подтверждение того, о чем столько читал и слышал.

Рака с мощами святого находится в храме на самом виду, она вся обвешана золотыми и серебряными украшениями — дарами тех, кому помог святой. Это вместилище реликвии заперто на замок: хранитель открывает его только для православных туристов, а католикам разрешается поцеловать лишь саму раку.

Пожалуй, для меня это было одно из самых сильных потрясений в жизни. Сквозь стекло мне очень хорошо удалось рассмотреть лицо святого. Его черты вполне узнаваемы, прекрасно сохранились волосы и белоснежные зубы. Кожа немного сморщена и потемнела, но сохранила свою форму. Кстати, хранители раки говорят, что потемнел святой Спиридон относительно недавно. Это случилось в XVII веке, когда была проведена реформа православной обрядности и богослужебных книг, известная у нас как реформа патриарха Никона. Видимо, святому она пришлась не по душе.

Тело святого Спиридона имеет постоянную температуру: 36,6 градусов. У него растут волосы и ногти. И что самое удивительное — одежду, которая на нем надета, меняют раз в полгода, потому что она снашивается, будто он не лежит в раке, а ходит. Хранитель раки рассказал, что бывали случаи, когда ключ просто не может открыть замок на раке. И тогда священники знают — святого в раке просто нет, он ходит по острову.

Феномен нетленных мощей святого Спиридона пытались исследовать ученые со всего мира, и церковь им не препятствовала. Однако биофизики и биохимики, изучив мощи святого, лишь развели руками. Нет иного объяснения, кроме чуда, тому, что может видеть любой православный посетитель храма на Корфу.

Святой, помогающий с деньгами

Издавна принято считать, что каждый святой особенно силен в какой-то определенной области. Например, Пантелеймон Целитель помогает при болезнях, святые бессребреники Косма и Дамиан — в учении, а святой Спиридон охотно отзывается на молитвы тех, кто испытывает финансовые затруднения. Гид по острову Корфу рассказал мне, как буквально за неделю до моего приезда святой помог одному русскому туристу.

Наш незадачливый соотечественник умудрился потерять кошелек, где были не только все его деньги, но также паспорт и билеты. Местные жители посоветовали ему обратиться к святому Спиридону. Турист был человеком довольно скептичным, однако в храм все-таки пошел. Поначалу кошелек не нашелся. Туристическому агентству едва удалось договориться с властями, чтобы туриста посадили на самолет, но как он будет по прилете в Россию разбираться с нашей таможней без паспорта, было непонятно.

И вдруг за час до отлета ему позвонили на мобильный и сказали, что нашли кошелек и уже везут в аэропорт. Курьер приехал за десять минут до конца регистрации. В кошельке в целостности и сохранности были билеты, паспорт и деньги.

Хотя святой Спиридон и является православным святым, его икону в российских церквях можно увидеть, увы, нечасто. Однако священники советуют: если в храме нет иконы святого, к которому вы хотите обратиться, то молиться следует иконе Всех Святых.

Так что, если вы нуждаетесь в помощи или просто в наставлении, обращайтесь к святому Спиридону. Если ваши намерения чисты, то он обязательно поможет.

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