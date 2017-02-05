Что значат числа, увиденные во сне

Мастера нумерологии убеждены, что жизнью каждого человека управляют числа. Поэтому неудивительно, что они активно проникают и в наши гены.

Толкование таких сновидений имеет два уровня: оно несложно, если сновидец отчетливо запомнил цифру, и затруднено, если приснился некий цифровой набор или числа нечетко отложились в памяти. Во втором случае нужно полагаться в основном на интуицию, сопоставляя детали сна с реальностью.

«Я шла по улице и, по-моему, искала какой-то дом, потому что всматривалась в номера на зданиях. Но разглядеть ничего не могла, все было как-то расплывчато, терла глаза и все равно толком ничего не видела. Еще помню, что в голове вертелось слово «семерка». Что это может значить? Екатерина ».

Отчетливо увиденные во сне числа и цифры — прекрасный символ: задуманному суждено непременно сбыться, всем планам — достойно осуществиться. Екатерина видела расплывчатые цифры, а значит, ее старания, скорее всего, окажутся напрасными. Необходимо выждать время, и тогда есть все шансы не остаться у разбитого корыта. Семерка во сне — отражение духовной жизни человека наяву. Возможно, в последнее время сновидица мало уделяла внимания духовности, отдавая предпочтение материальной стороне жизни. Подобный выбор может привести к деградации и, как ни странно, к потере материальных благ. Необходимо изменить свои взгляды на жизнь, восстановить равновесие между миром вещей и миром означать дату или срок (день, месяц), когда может произойти ожидаемое событие.

Если в вашем сновидении присутствовал ноль, значит, наяву вас ждет разочарование.

1 — символ одиночества либо самодостаточности;

2 — необходимость выбора (одно из двух);

3 — финансовая прибыль;

4 — полная свобода действий, изменение жизни к лучшему;

5 — оценка «отлично» вашим действиям;

6 — есть смысл не очень доверять людям, чтобы не попасть в зависимое положение;

7 — необходимость восстановления гармонии души и тела, баланса духовного и материального;

8 — символ мудрости, знак замкнутого цикла, бесконечности, сулит удовольствия и везение;

9 — знак «окончательного рывка» на пути к цели, если не сделать его, то сожаления об упущенной возможности останутся на всю жизнь.

Многозначные числа можно воспринимать как наборы однозначных цифр и суммировать их (например, 134 — это 1 + 3 + 4 = 8) либо суммировать значения однозначных чисел.

Запись цифр во сне

«Во сне я писал цифры на бумаге. Исчеркал весь лист. То ли решал сложную задачку, то ли какие-то расчеты делал, не знаю. Помню только, что писал и зачеркивал, писал и зачеркивал. Что это значит? ».

Запись цифр во сне символизирует дисциплинированность и педантичность сновидца, которые помогут ему в жизни, если в сновидении пишутся в строку и без помарок, и помешают, если пишутся хаотично и с исправлениями. Решать уравнения, производить другие действия с цифрами — наяву предстоит обдумывание важного решения, способного изменить жизнь. А потому следует максимально сконцентрироваться и не отвлекаться на мелочи. Зачеркивание цифр на бумаге или на доске может также означать выявление и устранение собственных ошибок.

Четные и нечетные числа

«Мне приснилось, что раскладываю по кучкам карточки с цифрами. Какова была цель раскладывания, я не знаю. Что за сон такой? Марина».

Перебирать во сне карточки — наяву проблема выбора, растерянность перед несколькими вариантами возможностей, неуверенность в правильности принимаемого решения. Четные числа символизируют успешность во всех делах, везение явно на стороне сновидца и ему никто и ничто не помешает в достижении цели. Нечетные — это сложности и проблемы, которые скоро возникнут в действительности. Однако преодоление трудностей и решение проблем послужат полезным опытом, который поможет стать мудрее и сильнее духом. Однозначные числа — символ задач, решаемых легко, буквально в один шаг. Многозначные указывают на то, что впереди много сложной работы.

Мир чисел необозрим и многозначен. Толковать сны, в которых присутствуют цифры, просто и сложно одновременно. Они, как никакие другие, требуют знания начал нумерологии, подключения интуиции и логики. Но, если искусственно не усложнять толкование, а принять во внимание самое первое впечатление, которое пришло непосредственно по пробуждении, многие детали сна представятся ясными и вполне понятными.

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