Что-то привело тебя туда, где ты сейчас. Доверься этой силе.

Проблемы в жизни даются человеку для его духовного развития, чтобы он что-то кардинально изменил в своей жизни, стал сильнее, мудрее, светлее, самостоятельнее, научился думать, анализировать, проявлять силу воли по изменению своего образа жизни. Излечиться от эгоизма и жалости к себе человек может только САМ через любовь к себе за счет себя, своими руками, потому что когда человек себя любит, им руководит сердце, а не эго. Тогда ему некогда будет осуждать и обвинять других. Он не станет тратить свое драгоценное время и энергию попусту.

Если человек много хочет и претендует на что-то, но не делает никаких шагов, чтобы получить желаемое, перед вами настоящий эгоист, который жалеет себя, прикрывая тем самым свою лень и беспомощность. Вот и получается, что надо разбираться со своим эгоизмом, делать конкретные действия по обновлению себя и самосовершенствованию своих качеств характера, и перестать жалеть себя, тогда у человека и силы найдутся, и позитив появится, и желаемые результаты непременно будут.

Для этого надо развивать открытость на принятие новой информации, развивать трудолюбие по осмыслению и применению ее к себе, формировать любовь к себе и делиться этой любовью с окружающим Миром, быть всегда готовым к переменам и не бояться трудностей, которые только закаляют. Конечно, это потребует пересмотра своих жизненных ценностей, осознания себя Человеком, выполняющим свою важную роль во Вселенной.

Начните жить полной жизнью, дайте себе право быть Человеком, т.е. получайте свой личный опыт, преодолевайте свои страхи, меняйте убеждения, достигайте своих желаний и не судите себя слишком строго. Просто живите настоящим и знайте, что любое ваше решение будет иметь последствия, приятные или не очень, поэтому надо брать ответственность за свои мысли, за свои чувства и поступки – за свою жизнь. И, самое главное, научитесь принимать себя таким, каким вы есть, потому что вы неповторимы и очень важны для Вселенной именно такой.

Эгоизм будет отчаянно сопротивляться таким попыткам обновления, но целеустремленность к духовному развитию и кропотливая «работа над собой» по самосовершенствованию своих качеств характера и изменению своего образа жизни, непременно дадут положительный результат и приведут к цели. Духовно развиваясь и обновляясь, вы накапливая в своей душе любовь, питаете себя любовью и создаете пространство любви вокруг себя, а не жалости и эгоизма. Делая свой мир лучше и обновляясь, вы вносите неоценимый вклад во Вселенную.