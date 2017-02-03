Что такое секта и почему вы давно состоите в десятках из них

Сегодня инакомыслящих принято и даже модно называть сектантами. С подобным отношением сталкивались многие практики и просто изучающие эзотерику («скрытые знания»), ибо люди боятся того, чего не понимают, и потому им легче насаждать ярлыки, чем разбираться в сути чужого увлечения. Наш мир полон намеренных перевёртышей и идеологических искажений, способствующих удержанию контроля над толпой (живущей по преданию и рассуждающей по авторитету), а власти, как видно из материала выше, всячески способствуют раздуванию реальных конфликтов на базе мутных доносов от буйствующих фанатиков. Это многих отвлекает, забавляет и держит в страхе. Все лучше, чем сжигать на кострах, хоть какой-то прогресс, есть чем гордиться, угу. Здесь предлагаю разобраться, что же такое «секта».

Се́кта (сред.-в. лат. secta — школа, учение, от лат. sequor — следую) — понятие (термин), которое используется для обозначения религиозной группы, отделившейся от основного религиозного направления и противостоящей ему, или указания на организованную традицию, имеющую своего основателя и особое учение. В некоторых источниках понятие «секта» трактуется шире[. Так называется любая группа (религиозная или нерелигиозная , отделившаяся или новая), имеющая своё учение и свою практику, отличные от господствующей церкви или идеологии. Латинскому слову лат. secta в древнегреческом языке соответствует слово др.-греч. αἵρεσις — ересь. Понятия «ересь» и «секта» в этих языках тождественные.

По большому счету сектой/ ересью можно при желании обозвать ЛЮБУЮ организацию, начиная с роддома, в котором секта докторов и акушеров приветствует новых прибывших (если они делают это альтернативными от господствующей медицины методами, например, роды в воде или стоя), и кончая правительством страны или советом директоров крупной корпорации, где, например, Жириновский — гуру секты либерал-демократов (чья политика отлична от политики господствующих единороссов), а Стив Джобс — вознесенный мастер секты Apple (очереди на новые продукты которой явно свидетельствуют о массовом помешательстве и гипнозе).

При желании альтернативные методы обучения детей, экспериментальные НИИ, магазины здорового питания и рестораны для вегетарианцев, филателисты, казино, электронные игры и даже спорт — все имеют признаки сект. Под описание секты также подходят целые народы, имеющие неосторожность проживать на «оккупированных территориях», и даже ваш субботний ритуал в сауне, особенно, если при этом вы не пьете горькую, как господствующее большинство. Иными словами, раз не мыслишь и не действуешь как все, значит сектант!

Сектантом можно обозвать любого, чья вера, политика, практика, чувство юмора или цвет шнурков не соответствует предпочтениям большинства.

Бросающийся ярлыками обычно принадлежит к этому большинству, он есть эталон корректности и здравомыслия, а сектанты, по определению — это ересь, отродие, враги. А с врагами, как показывает история, разговор короткий.

Перевёртыш на лицо, ибо такое «сектантство» явно не идет на пользу эволюции сознания, а наоборот держит всю цивилизацию в догматическом и идеологическом болоте, выбраться из которого мы можем только допустив любой вариант, даже если он окажется «ошибочным», ибо опыт по-другому не добыть, а давать его в форме теорий, пропаганды и священных писаний не очень эффективно, как показывает многолетняя практика.

Эгоизм — это не значит жить так, как хочешь. Это требование к другим жить так, как ты хочешь.

В любом случае получается, что:

-Демократы = сектанты для коммунистов и либералов и наоборот

-Родители, слушающие рок 1960-х = сектанты для подростков, слушающих Джастина Бибера и наоборот

-Празднующие день рождения (халловин, 8 марта, 1 мая…) = сектанты для НЕ празднующих

-Новый Год — тот еще ритуал с жертвенным деревом, употреблением психотропов, громогласной мантрой-перевертышем «на здоровье!», танцами вокруг костра стола и ритуальным просмотром поздравлений из зомбоящика. «Празднование» часто превращается в ритуальный цикл, длящийся ровно до 14 января для всей страны

-«Дом 2», «Пусть говорят» и прочий ширпотреб нац. ТВ, включая новости и пропаганду — секты с отупляющим наклоном

-Свадьба — ритуал черной магии, возведенный в культ

-Исполнительная власть = секта для судебной (иначе откуда столько историй о скандалах и противоборстве между силовиками, ведь они части единой системы, не так ли?)

—Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή — «душа»; λόγος — «учение») — наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей. Объединяет в себе гуманитарный и естественно-научный подходы[) — секта, шизофренически противостоящая самой себе, ибо сама не верит в то, что изучает: вы нигде в классической психологии не найдете упоминания души, как изучаемого этой «наукой» субъекта, но миллионы людей получают образование по диагнозу диплому «психология» каждый год, тратя на это, в особо запущенных случаях, десятки тысяч долларов каждый.

Если ты говоришь с богом — это религия. Если бог говорит с тобой — это шизофрения

-Христиане = сектанты для католиков и мусульман и наоборот. К слову, вы нигде в Библии не найдете ни слова про лобызание останков, символический каннибализм под видом поедания плоти и крови Христа (орудие убийства которого стало символом «веры») на службах, и прочую откровенную магию. Церковь нарушает один из основных заветов собственного пророка: «не создай себе кумира». Не делает ли это её сектой? 0_о

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Позиция гуру в секте ничем не отличается от позиции босса мафии, президента страны, банка или коммерческой структуры. Эта позиция/ роль также:

— иерахична и тоталитарна: подчиняет себе более слабые группировки, адептов, страны, компании, рынки. часто искажает информацию к своей выгоде, сжигая книги при завоеваниях или попросту переписывая историю на ходу, давая однобокую интерпретацию (вспомним инфо-войну между Хиллари и Трампом или Россией и Украиной)

— поддерживается неким авторитетом лидера и «плюшками» для адептов: страхом / верой/ надеждой в его силу, жестокость, образование, идею, опыт, связи, капитал, незаменимость, святость, получку, премию, передовую технологию и тд

— любая оппозиция выстреливается или высмеивается, откровенно оскверняется, отправляется в лагеря, бракуется, либо подавяется под благовидными предлогами, типа неуплаты налогов, партийных взносов или добровольно-принудительных пожертвований в общак. На любого неугодного всегда найдется подходящий инструмент.

— не гнушается криминалом: все империи, королевства, диктатуры и демократии (разница лишь в названии, суть примерно одинакова) мира так или иначе замешаны в политических интрижках, полных убийств, насилия, предательств, краж, завоевания или обманным путем выманивания имущества у более глупых, слабых или голодных аборигенов образованными дядями, часто гордо называющимися «олигархи, цари, жрецы, революционеры, освободители, первооткрыватели» и тыпы.

Например, у индейцев Америк земли и золото скупали за стеклянные бусы и огенную воду, а в цивилизованной России 1990-х то же самое происходило за волшебные зеленые бумажки, привезенные из далекой демократической Инострании с символикой усеченной пирамидки и прочих магических сект, т.е. никому не понятных, кроме горстки самих рисовальщиков. Это же касается банковской сферы, где миноритарные гуру финансовых махинаций после кризиса получили бонусы, вместо десятков лет тюрьмы за миллионы искареженных жизней и распавшихся семей.

Продолжать сравнения можно на многих уровнях. Надеюсь, основная идея ясна.

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