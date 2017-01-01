Что такое секта и почему вы давно состоите в десятках из них

Сегодня инакомыслящих принято и даже модно называть сектантами. С подобным отношением сталкивались многие практики и просто изучающие эзотерику («скрытые знания»), ибо люди боятся того, чего не понимают, и потому им легче насаждать ярлыки, чем разбираться в сути чужого увлечения. Наш мир полон намеренных перевёртышей и идеологических искажений, способствующих удержанию контроля над толпой (живущей по преданию и рассуждающей по авторитету), а власти, как видно из материала выше, всячески способствуют раздуванию реальных конфликтов на базе мутных доносов от буйствующих фанатиков. Это многих отвлекает, забавляет и держит в страхе. Все лучше, чем сжигать на кострах, хоть какой-то прогресс, есть чем гордиться, угу. Здесь предлагаю разобраться, что же такое «секта».

Се́кта (сред.-в. лат. secta — школа, учение, от лат. sequor — следую) — понятие (термин), которое используется для обозначения религиозной группы, отделившейся от основного религиозного направления и противостоящей ему, или указания на организованную традицию, имеющую своего основателя и особое учение. В некоторых источниках понятие «секта» трактуется шире[. Так называется любая группа (религиозная или нерелигиозная , отделившаяся или новая), имеющая своё учение и свою практику, отличные от господствующей церкви или идеологии. Латинскому слову лат. secta в древнегреческом языке соответствует слово др.-греч. αἵρεσις — ересь. Понятия «ересь» и «секта» в этих языках тождественные.

По большому счету сектой/ ересью можно при желании обозвать ЛЮБУЮ организацию, начиная с роддома, в котором секта докторов и акушеров приветствует новых прибывших (если они делают это альтернативными от господствующей медицины методами, например, роды в воде или стоя), и кончая правительством страны или советом директоров крупной корпорации, где, например, Жириновский — гуру секты либерал-демократов (чья политика отлична от политики господствующих единороссов), а Стив Джобс — вознесенный мастер секты Apple (очереди на новые продукты которой явно свидетельствуют о массовом помешательстве и гипнозе).