Что такое «Ловец Снов»?

А плохие сны и различное проявление зла проходят через Ловец Сна, через его центральное отверстие не задерживаясь и уходят из жизни человека насовсем.

Легенда о появлении Ловца Снов:

Давным давно, когда наш Мир был еще молод, старый шаман из племени Лакота, прогуливаясь высоко в горах, увидел видение. Ему явился великий учитель и мудрец Иктоми в образе паука. Иктоми заговорил с ним на древнем духовном языке, который был понятен только духовным лидерам племени Лакота. Общаясь с шаманом, Иктоми подобрал обруч старца из ивовой лозы, который был украшен перьями, конским волосом, бусами и начал плести паутину.

Он говорил со старцем о циклах жизни… о том, как мы начинаем наш жизненный путь несмышлеными детьми, детство проходит, мы взрослеем. В конце концов мы стареем, и о нас заботятся как о младенцах, таким образом цикл замыкается. Продолжая плести паутину, Иктоми молвил: «Но в каждом витке жизни существует множество сил, одни из них добрые, другие — плохие. Если ты прислушаешься к силам добра — они поведут тебя по правильному пути. Но если ты будешь слушать силы зла — они принесут тебе страдание и уведут с пути истинного. Существует множество сил и путей, которые помогут тебе найти гармонию с природой, с Великим Духом и всеми его чудесными учениями».

И пока паук говорил, он продолжал плести паутину от краев обруча к его центру. Когда Иктоми закончил свое повествование, он отдал старцу-шаману сплетенную паутину и сказал:«Смотри, эта паутина — это идеальная окружность с отверстием в ее центре. Используй эту паутину, чтобы помочь себе и твоим людям достигнуть своих целей и воплотить в жизнь свои идеи, мечты и видения. Если ты веришь в Великого Духа, паутина задержит все хорошие идеи, а плохие проскочат через дыру в центре.

Старейшина Лакота донес свое видение до людей своего племени и с тех пор индейцы стали использовать Ловец Снов в своей жизни. Они вешают его в домах, над кроватью, чтобы просеивать свои сны и видения. Хорошие видения отлавливаются паутиной и остаются с ними по жизни, а все зло проходит через отверстие в центре паутины и уходит прочь из их жизни. Считается, что Ловец Снов может менять судьбу человека и его будущее.