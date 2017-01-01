Что происходит, когда человек не наберёт нужной энергетики духовного тела

В случае, если человек набирает энергетику духовного тела отрицательного знака, то есть противоположного свойства, которое ему требовалось набрать по программе жизни, то эта энергия определяет его дальнейшую программу жизни, поэтому индивид, имея в запасе большой минус, устремляется в своём движении по реке жизни (в будущем воплощении) именно в такие слои, то есть выбирает или же насильственно помещается в те условия жизни, которые энергетически будут соответствовать энергетике его духовного тела.

Человек с большим минусом в душе попадает в такие условия, а точнее получает такую программу, проходя которую он будет вынужден не только отработать страданиями данную ему авансом положительную энергетику, но и приобрести необходимый минимум положительной энергетики посредством страданий на физическом плане.

Эти страдания он получает не в наказание от Бога, как он думает, а во искупление собственной кармы прошлой жизни, или другими словами — для набора духовной энергии положительного качества. Именно в этом и заключается главная цель последующих воплощений человека на Земле.

В случае, если человек и в этой жизни не захочет набирать положительной энергетики, то есть идти праведным путём и путем развития, и продолжит транжирить своё духовное богатство, потакая низменным желаниям, его насильно поставят в такие условия, в которых он не сможет вести данный образ жизни и будет вынужден встать на путь исправления, либо пожелает прекратить свой позорный образ жизни, и его программа будет остановлена, в результате чего наступит смерть по какой-либо причине.

И напротив, если человек далеко продвинулся по пути совершенствования души, накопил изрядный запас положительной духовной энергии, то ему составляется программа жизни с учётом этих качеств, и он далее помещается в условия, в которых будет более благоприятно работать по дальнейшему совершенствованию, минуя страдания, сознательно делая тот или иной выбор, то есть уже без жёсткого давления Свыше. В этом и заключается основное и самое существенное различие в программах жизненного пути разных людей.

Равенства в жизни не было и быть не может, так как каждый получает то, что заслуживает. Таков основной закон Космоса. Энергетически этот закон для человека выражается следующим образом: Энергетика духовного тела определяет качество программы будущей жизни человека.

По материалам книги Секлитовой Л.А., Стрельниковой Л.Л. «Тайная жизнь Небесных Учителей».