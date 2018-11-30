ЧТО НЕНАВИДЯТ МУЖЧИНЫ РАЗНЫХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА?

Астрология – это целая наука, которая определяет личность человека, его характер и особые черты. Но мало кому известен тот факт, что она также может раскрыть глаза на самые ненавистные для определенных мужчин вещи. И все, исходя из их Знака Зодиака.

Ниже мы опишем несколько вещей, которые ненавидят мужчины, относящиеся к каждому Знаку Зодиака. Никогда не совершайте то, что мы перечислим, так как это крайне сильно разозлит его!

Овен:

Начинать ссору с ним – это плохая идея.

Всем известно, что Овны очень быстро теряют самообладание. При стечении обстоятельств, их хрупкое терпение может быстро лопнуть и вынести наружу все его эмоции в самый неожиданный момент. Овны являются самыми агрессивными и импульсивными мужчинами из всех Знаков Зодиака. Поэтому, держитесь от них подальше, если они в плохом настроении.

Телец:

Никогда не крадите у Тельцов.

Они обладают тонкой природой и сильно обижаются на людей, если они желают завладеть их имуществом. Если Телец относится к вам, как к любимому или близкому человеку, то он с радостью поделиться с вами всем, что у него есть. Но для этого нужно время. Нельзя просто так взять и присвоить себе его вещи. Это касается не только материальных ценностей, но и самих людей.

Близнецы:

Никогда не перебивайте его в момент откровенного диалога.

Близнецы обладают дружелюбным характером и они очень любят общение.Поэтому ни в коем случае не пытайтесь их прервать. Общение для Близнеца — это способ выражения собственных чувств. Он может сильно обидеться на вас, если вы решите не слушать его. Будто вы оборвали его речь, отрезав руки. Близнец будет чувствовать себя в такие моменты беспомощным.

Рак:

Никогда не говорите ничего плохого в их адрес.

Следите за тем, что говорите, когда общаетесь с Раком. Этот Знак Зодиака крайне сентиментален, эмоционален и чувствителен, поэтому плохо воспринимает критику. Вы можете возмутиться и сказать, что это не характерные черты для мужчины. Но не нужно заблуждаться. Мужчинам тоже бывает больно. И в случае с Раком, она доставить её вдвое легче.

Лев:

Львы ненавидят делиться тем вниманием, которое обращают на себя.

Мужчина-Лев концентрируется на собственном эго. И он ненавидит те моменты, когда кто-то отбирает его моменты славы или внимания, пытаясь обратить внимание на себя. Поэтому старайтесь вести себя сдержанно рядом с ним и позвольте ему быть собой. Пусть Лев сыграет предначертанную для него роль, будучи в центре внимания.

Иначе, он может очень сильно возненавидеть вас за посягательство на его территорию.

Дева:

Вы никогда не заставите Деву признать свою ошибку.

Да, Дева не признает своих ошибок. И если это будет необходимо, он потратит все свои силы и энергию на то, чтобы доказать свою невиновность. Просто смиритесь с этим и всё. Даже не пытайтесь переубедить его в обратном!

Скорпион:

Никогда не лгите Скорпиону.

Мистическая способность Скорпиона докапываться до истины поражает. Как бы вы ни пытались скрыть её от него, он все равно про все узнает. Поэтому будьте честны с ним с самого начала. Если же вы решитесь солгать хотя бы раз, вы навсегда утратите его доверие и уважение. Вряд ли вы хотите, чтобы это произошло.

Весы:

Не ставьте его в ситуацию, в которой ему придется делать выбор.

Да, Весы не любят принимать важные решения и выбирать. Не нужно давить на них по этой причине, так как это крайне трудное занятие. Обычно Весы являются одними из самых миролюбивых мужчин, но если вы все-таки поставите его перед выбором, то он возненавидит вас.

Стрелец:

Не заставляйте его действовать.

Если Стрелец хочет пойти куда-нибудь отдохнуть с друзьями, то лучше позволить сделать ему это. Потому что вам все равно не удастся переубедить его или заставить что-то сделать. В обратном случае, вы рискуете потерять его расположение. Чем сильнее вы пытаетесь удержать его, тем быстрее он уйдет. Не пытайтесь приковать его к себе и к чему-то, за счет эмоциональных или физических факторов. Просто дайте ему свободу в действиях. Вы можете поделиться своим мнением на определенный счет, только и всего.

Козерог:

Никогда не выдавайте себя за того, кем не являетесь.

Мужчины-козероги очень негативно относится к людям, которые выдают себя за другого. Поэтому, не нужно притворяться перед ними. Козерогу не составит труда определить ваше истинное лицо, после чего он резко потеряет к вам интерес. Достаточно быть искренним и настоящим с ним, чтобы ваше общение наладилось. Разве не каждый бы хотел общаться с настоящим человеком, а не с его маской?

Водолей:

Никогда не пытайтесь изменить его.

Оригинальность – это то, чем наделила Водолея природа. Поэтому они больше отличаются от других Знаков Зодиака своим уникальным характером. Поэтому, даже не пытайтесь изменить его. Полюбите его за то, каким он есть. Для всех так будет только лучше.

Рыбы:

Никогда не разыгрывайте его.

Мужчинам-Рыбам свойственен чувствительный и эмоциональный характер. Поэтому подумайте трижды, перед организацией розыгрыша над ним. Потому что после него, он скорее всего замкнется в себе и перестанет с вами общаться. Восстановить прежнее общение из-за обиды будет очень трудно..

Итак, мы коротко описали те вещи, которые ненавидят мужчины, исходя из их Знака Зодиака. Все черты характера каждого из них всем хорошо известны. Но не каждый может сделать правильные выводы, чтобы лишний раз не раздражать своего друга или любимого человека. Надеемся, что вы примите во внимание наши выводы.

Перевод статьи — Things Men Absolutely Hate According To Their Zodiac Sign viaКлубер