Что надо бросить даже раньше, чем вредные привычки

Все постоянно говорят о вреде курения, неправильного питания, малоподвижного образа жизни и т.д. Ладно, это всё давно известно, никто не спорит, что надо бросать. Но в жизни у каждого человека есть ещё несколько вещей, которые каждый день приносят ему вред. Они отравляют жизнь, а мы даже не замечаем, как это происходит, считая, что всё в порядке. Мы ходим на фитнес, едим салатики и фрукты, отказываемся от алкоголя и курения, но продолжаем завидовать, таить обиду и постоянно жаловаться на свою жизнь. А может, пора бросить это?

Каждый из нас хоть раз в жизни испытывал эти ощущения. Хорошо бы раз, но мы испытываем их гораздо чаще, и как-то не сильно беспокоимся об этом, как будто это никак не влияет на качество жизни. А на самом-то деле влияет, и ещё как! Кроме того, все в мире взаимосвязано и одно всегда влияет на другое: если у вас есть негативные привычки в ментальном плане, то эти негативные привычки будут проявляться в разнообразных формах и во внешнем мире, влияя на всю жизнь в целом. Изменяя одно, мы будем изменять и другое, и само качество жизни.

Практически всё, что мы делаем, направлено на достижение одного и того же — счастья.

Но если вас отравляют дурацкие привычки, что бы вы ни делали, счастья не будет, и не из-за того, что мало денег и друзей, нет любимого человека или любимого занятия, а потому, что какие бы отличные условия вам ни подкинула жизнь, вы всё равно будете недовольны.

Вот эти 4 отравляющих привычки, которые мешают взять заветный приз:

1. Зависть

Это та ещё пакость, которая не дает радоваться ни своим успехам, ни успехам других. Социальные сети — отличный инструмент для развития зависти.

Социологи из Университета штата Юта проводили опрос 435 студентов и выяснили, что от времени, которое человек проводит в соцсети, напрямую зависит его отношение к своей жизни. Чем больше люди смотрели на чужие жизни (а вернее, их отредактированное отражение), тем больше считали, что другие живут более счастливо и насыщенно, чем они.

В реальной жизни тоже достаточно зависти, которая заставляет грустить над несостоявшейся жизнью, думая, что это действительно так.

Что с этим делать

Если бы вы хоть на один день поменялись местами с другим человеком (тем, кому вы завидуете), вам бы это сильно не понравилось. У всех свои страдания и свои награды, и чужие ничуть не лучше, чем свои.

Нельзя сравнивать себя ни с кем, у каждого было особое прошлое, есть свои таланты и возможности, проблемы и несчастья. Просто не сравнивайте, нет критериев, по которым можно было бы это сделать.

2. Обида

Если разобрать само чувство обиды, получается, что это несоответствие реальности вашим ожиданиям.

Представьте, например, что вы споткнусь на улице, упали, больно ушиблись и рассыпали продукты. Недалеко от этого досадного происшествия стоял слепой нищий, который просит милостыню. Вы же не ожидаете, что он кинется помогать вам, поэтому никакой обиды на него быть не может. А вот если бы рядом стоял ваш сотрудник с работы (или какой-то знакомый) и просто смотрел, как вы ползаете по асфальту, собирая рассыпанные апельсины, обида была бы серьезная и на долго.

Если не брать причины обиды, то она представляет собой сильную негативную эмоцию, которая преследует вас ещё долго. При любом упоминании об этом человеке, внутри будет вспыхивать целый фейерверк негативных эмоций, а застарелые обиды вообще опасны для здоровья, как недолеченные травмы.

Как избавиться от этого

Чтобы не расстраиваться, надо просто не ждать ничего от людей. Они ничего вам не должны: не должны быть вежливыми, приятными, заботливыми, понимающими, дружелюбными. Принимайте всё, как есть.

Конечно, это не значит, что вам надо общаться даже с грубиянами, людьми, которые вас ни во что не ставят, и другими неприятными типами. Просто делайте выводы, с кем вам хочется продолжать общаться, а с кем надо распрощаться. И никогда не стройте каких-то ожиданий, представлений или мнений, что кто-то что-то должен, а учитесь принимать и ситуации и людей такими, каковы они есть. Без обид жизнь станет намного проще.

3. Жалобы

Жалобы входят в привычку, и если человек привыкает жаловаться, вообще не важно, как у него проходит жизнь, он всё равно найдет, о чем поныть. Если человек постоянно жалуется, значит, он видит в своей жизни только негативные стороны, замечает только проблемы, о чем и спешит рассказать всем окружающим.

Нет объективной оценки своей жизни, есть только то, как вы её видите. Если видите только негатив, только он и есть. А все ради чего? Ради сочувственных взглядов со стороны?

4. Осуждение

Ну, и последняя дурная привычка — кредо бабулек на лавочке, в мире, наполненном наркоманами и проститутками. Мы с таким удовольствием осуждаем других, лично и коллективно. Сплетничают практически все, вне зависимости от пола и возраста.

Что в этом интересного: нельзя осуждать других людей, не применяя эти же критерии оценки к себе самому. Сколько раз я замечала, как люди, которые взрываются и кричат на других за какие-то недочеты, точно так же ругают себя за ошибки, если не жестче.

Так у осуждения две стороны. Одна из них — осуждение других, а вторая — себя любимого (только в этом случае уже совсем не любимого).

Что делать

В этом мире каждый имеет право на ошибку, и все настолько разные, что объективной оценки действий, опять же, быть не может. Вы никогда не были в шкуре другого человека, не знаете, как он живет, как жил раньше, какие мысли крутятся у него в голове. Это все равно, что комментировать футбольный матч вслепую, основываясь только на криках с трибун.

Ну, а что касается осуждения себя — человека, которого вы знаете отлично, — просто запомните, что это ни к чему не приведет. Никогда. Может быть, эта привычка осталась от родителей, как скопированная модель поведения, но она точно никого не мотивирует. Наоборот, заставляет почувствовать себя неудачником, смириться с этим и страдать. Ну и жаловаться, может быть.

Все вредные привычки

Есть еще такая практика, наверное многие про неё слышали, поскольку она была очень популярна в сети какое-то время. Практика называется «фиолетовый браслет», и вспомнили мы здесь про нее потому, что она как раз предлагает избавиться разом от всех отравляющих мыслей.

Эту практику предложил ещё в 2006 году священник Уилл Боуэн. Суть в том, что надо надеть на руку фиолетовый браслет и 21 день прожить без жалоб, критики в адрес других и себя, сплетен и высказывания недовольства (зависти здесь нет, вместо неё — высказывание недовольства). Думать можно (хоть и не желательно), но главное — не говорить. Если человек не справляется, он надевает браслет на другую руку и 21 день начинается сначала.

Когда я услышала про эту практику, решила попробовать её. Казалось, что это очень легко, я ведь вообще не люблю жаловаться, предпочитаю не сплетничать и всё такое.

Оказалось, что это невероятно сложно. Уже на следующий день я переодела браслет на работе, высказав недовольство по какой-то причине. Потом ещё и ещё раз. Переодевать его приходилось по 2-3 раза в день, хотя я бы никогда не назвала себя нытиком и вечно недовольным типом.

Сейчас даже продают такие браслеты — была бы идея, найдутся люди, которые будут её продавать. Может быть, потраченные деньги не дают так просто сдаться, но суть не в этом.

Вы можете сами сделать себе браслет, повязать на руку простую нитку любого цвета или использовать для этих целей кольцо, которое будете перекидывать с руки на руку.

Ведь главное здесь — бросить, наконец, отравляющие мысли.