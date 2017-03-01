Что можно и что нельзя делать в полнолуние?

Еще в древности наши предки заметили изменения в поведении людей и животных при смене лунных фаз, это породило многочисленные рассказы об оборотнях и разгуле нечистой силы.

В полной фазе Луны многие люди испытывают колоссальное эмоциональное напряжение, непреодолимое влечение к противоположному полу и жажду деятельности. Столь сильное воздействие земного спутника на нервную систему человека порождает множество острых ситуаций, поэтому далее рассмотрим, что нельзя делать в полнолуние.

Как полнолуние влияет на человекаПри свете полной Луны на Земле происходит череда необычных явлений, связанных с поведением людей. Количество преступлений, ссор и драк резко увеличивается, люди чаще вступают в конфликты и попадают в дорожно-транспортные происшествия. Растет число суицидов, а скорая помощь спешит к больным, застигнутым врасплох нервным срывом или внезапным обострением хронических заболеваний. Именно в этой фазе земного спутника за одну ночь разрушаются крепкие любовные узы и возникают новые, создаются гениальные произведения искусства и свершаются великие дела.

Эти явления напрямую связаны с изменениями в физическом и эмоциональном состояниях человека под действием полной Луны, а именно:

повышенным чувством тревожности, беспокойства и страха;

беспричинной тоской, грустью и отчаянием;

излишней раздражительностью, неконтролируемыми приступами ярости и гнева;

усилением s*ксуального влечения к противоположному полу, обострением всех чувств и эмоциональным подъемом.

Состояние нервной системы является основным, но не единственным признаком того, как полнолуние влияет на человека. Данная фаза спутника Земли замедляет обменные процессы в организме человека, ухудшает состояние сердечно-сосудистой системы и вызывает обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Учитывая столь сильное воздействие лунных фаз на эмоциональную устойчивость человека, в период полнолуния необходимо внимательно наблюдать за своим поведением и отказаться от некоторых действий и мероприятий.

От чего следует отказаться в полнолуние

Для того чтобы свести влияние небесного спутника к минимуму и уберечь себя от нежелательных последствий эмоциональных всплесков, следует придерживаться некоторых правил.

Не следует решать важные вопросы, связанные с работой и карьерой. Все просьбы о новой должности или прибавке к зарплате останутся без ответа или вызовут гнев руководства.

Не следует принимать решения по важным вопросам или начинать серьезные проекты, лучше отложить это на пару дней.

Однако представителям творческих профессий самое время создавать шедевры, обостренные до предела чувства точно подскажут вам, что нужно делать. В полнолуние небывалое вдохновение поможет найти правильное решение и успешно завершить творческий процесс.

При полной Луне не рекомендуется вступать в споры с родными и близкими. Обсуждение семейных неурядиц может перерасти в ссору, последствия которой еще долго будут напоминать о себе.

Откажитесь от покупок и вложения денег в этот период, так как высок риск купить ненужную вещь или сделать неправильный выбор. Не назначайте операции в эту лунную фазу, любое вмешательство может сопровождаться сильным кровотечением и долгим периодом реабилитации.

Даже тем, кто не подвержен влиянию полной Луны, не следует употреблять в это время алкоголь или препараты, воздействующие на психику. Это может привести к отравлению и нервным срывам.

Время полной Луны – мистический и коварный период, обязательно следите за своим состоянием и фиксируйте возможные отклонения от нормы. На основе этих наблюдений вы сможете понять, что можно, а что нельзя делать в полнолуние.

Полнолуния и новолуния в 2017 году