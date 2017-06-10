Что фаланги мизинца могут поведать о вашей личности?

Внимательно рассмотрите свой мизинец, а затем сравните все три фаланги этого пальца между собой, чтобы узнать о себе кое-что очень интересное!

1. Люди, у которых самой длинной является 1 фаланга (ногтевая), как правило, любят находиться в центре внимания.

2. Те, у кого самая длинная часть мизинца находится посередине (2 фаланга), сострадательны и заботливы.

3. Люди с длинной 3 фалангой (у основания мизинца) честны и приятны в беседе.

4. Люди с очень маленьким мизинцем (все три фаланги короткие), как правило, теряются в толпе. Окружающие могут их вообще не замечать.

5. Те, у кого самой короткой является верхняя часть мизинца, редко кому доверяют.

6. Люди, у которых первая и третья фаланги этого пальца являются длинными, довольно упрямы.

7. Человек, у которого мизинец достигает длины двух фаланг безымянного пальца, ведет себя очень уравновешенно.

8. Некоторые имеют настолько короткий мизинец, что он не достигает в высоту даже средней фаланги безымянного пальца. Такие люди очень застенчивы по своей природе.

9. В мире очень мало людей, у которых мизинец равен по длине безымянному пальцу. Это верный признак того, что человек обязательно займет достойное место в обществе.

Кто бы мог подумать, что внимательно рассмотрев свой мизинец, можно намного лучше понять свой характер!