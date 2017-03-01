ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЫ ПРОСВЕТЛИЛСЯ

Рано или поздно у каждого, кто занимается своим развитием, появляется ощущение по различным причинам, что он просветлился, засветился и «взлетел» над всеми… Все это конечно не повод «обрезать крылья», но забегая немного вперед, можно лишь предупредить, что это просто другой уровень, на котором еще нужно суметь устоять, с которого можно перейти на следующий, а можно и свалиться на несколько вниз, поэтому:
- Не будьте категоричны, что ты лучше или выше других.
- Не пытайтесь в этом кого-то убедить или начать учить как жить, пока вас не попросят.
- Не парься, это все проходят и у тебя пройдёт.
- Спрячь самодовольную улыбку, а то тебя примут за чудака, которым ты и являешься.
- Если никто не желает слушать твои поучения и ты этим огорчён, попробуй поучать отражение в зеркале. Это поднимет тебе настроение, ведь этот образ в отражении несёт такую смешную чушь, и, возможно, даже ты не воспримешь его всерьёз.
- Не приставай к другим со своей космической любовью. Возможно у них плохой день, и ты можешь получить по лицу.
- Не стоит удивлять других парадоксальным поведением. Вдруг и они для такого славного мастера как ты спонтанно решат вызвать санитаров.
- Если распирает от единства, что сил нет, дождись ночи, найди пьяную компанию и от избытка чувств пни кого-нибудь под зад. Компания с удовольствием поможет тебе пережить этот трудный этап жизни.
- Если тобой овладело видение, что всё иллюзия, вмешайся в чей-нибудь спор с подробными объяснениями. После того, как тебя хорошенько обматерят, тебе откроется иллюзорность твоего видения иллюзорности.
- Если вдруг ты понял, что тебя нет, подожди зарплаты; возможно ты найдёшься, чтобы её получить.
- Если вдруг ты понял, что ты бог, немедленно сообщи всем верующим. Они с радостью помогут тебе почувствовать себя на месте бога ещё сильнее, распнув тебя на кресте.
- Если у тебя пропало эго, не переживай. Оно сменило место жительства и теперь глядя на предыдущее место, не находит себя там.
- Если ты обнаружил себя за пределами мира — замечательно. Значит мир спасён от дерьма, только не забудь выкинуть это дерьмо.
- Если жизнь открылась во всей своей простоте, устройся уже на работу наконец или постарайся применить себя материально!
- Если начало казаться, что другие в тебе видят лишь своё отражение, будь внимателен! Это значит, что другие отражают тебе, что тебе это только кажется.
- Если мир неожиданно стал красочнее, значит сбились настройки цветности. Не беспокойся, хороший скандал сбросит в настройки по умолчанию.
- Если тебе открылись тайные знания, напиши книгу. Люди любят читать фантастику и анекдоты.
- Если ты обнаружил иллюзорность эго, ничего страшного! Просто эго смотрит на своё фото, а фото — оно же такое неживое.
- Если слова стали казаться пустыми, бессмысленными и не способными отразить всю полноту жизни, начни объясняться молчанием. Очень скоро слова снова обретут смысл.
- Если ты думаешь, что с тобой точно всё в порядке — с тобой что-то неладно.
- Если тебя посетило откровение, ничего сверхъестественного, просто пришло вдохновение. Не обязательно при этом притворяться мудрым, можно написать стих, нарисовать рисунок или просто спокойно подышать. Это пройдёт.
- Если кажется, что ты начал понимать этот загадочный мир, начни чаще выходить из дома.
- Если ты обнаружил себя вне времени, это здорово! Теперь ты можешь оправдать этим своё опоздание на работу, на встречу…
- Если ты не можешь выразить понимание, что тебе открылось, это не значит, что открылось что-то Божественно-Невыразимое. Просто у тебя маленький словарный запас.
- Если все правила видятся как ограничивающие и бессмысленные и ты собираешься забыть их все, не забывай хотя бы правила дорожного движения. На всякий случай..
- Если ты обнаружил, что стал абсолютно смиренным, значит ты достиг абсолютной гордыни.
- Если ты открыл относительность всего, попробуй отобедать через ухо. После обеда тебя ждёт ещё одно прозрение: относительность твоего открытия.
- Если ты честен с собой, посмотри в зеркале в свои бесстыжие глаза.
- Если ты остановил мысли, не забудь остановить и мысль об остановке мыслей. А потом мысль об остановке мысли об остановке мыслей. Продолжай, пока не устанешь. А потом можно спокойно сходить выпить чая.
- Если ты преодолел страдания мира, но всё же сомневаешься пить таблетку от головной боли или мужественно терпеть, ударься головой об косяк. Это поможет победить робость перед принятием обезболивающего.
- Несмотря на спонтанное нахождение в медитативном состоянии желательно не забывать выносить мусор.
- Если выспаться, то можно обнаружить, что медитативное состояние пропало. Но всегда себя снова можно утомить попытками медитировать.
- Созерцая красоты мира во время прогулки, старайся не наступать в какашки.
- Не делай умное лицо, ты всё равно ничего не знаешь. Но для прикола можно.
- Если тебе вдруг захотелось рассказать человеку, как правильно жить, успокойся, сделай дыхательное упражнение и сосредоточься на внутренних ощущениях. Вскоре ты почувствуешь, что кое-что забыл. Да.. Как же давно ты не занимался своей жизнью…
- Если ты видишь во всём бога, то тебе это кажется. Если бог во всём, тогда и тот, кто видит — бог. Бог видит бога, и там нету места для тебя. Очнись и помоги бабушке перейти через дорогу.
- Если вдруг вздумаешь бороться с мышлением, то помни, мышление будет бороться с тобой!
- Есть одна важная вещь, но это не то, что ты подумал. И не это.
- Если перестать читать мантры, то соседи возможно перестанут с подозрением коситься на тебя.
- Если ты знаешь, о чём ты думаешь, то ты думаешь о себе. Иначе какая разница…
- Если ты собираешься зажить лучше, то тебе придётся таскать с собой «хуже» как эталон сравнения. Мусор будет вонять…
- Если неделю в отношениях с другими нет проблем, значит прошла одна неделя вашего уединения.
- Посмотри на себя. Ты так глуп, особенно когда ты серьёзен.
- Если жизнь вдруг стала простой, это пройдёт. Быть простым —это так сложно…
- Ты уже знаешь, что всё не так, как ты думаешь. Но и это неправда.
- Видение спонтанности жизни может спонтанно исчезнуть.
- Если вдруг исчезли все проблемы, мужайтесь! Этот противный будильник всё равно вас разбудит.
- О, это мышление, какой же переполох устроило. О чём же ты думал, перед тем как начать думать?..
- Говорят, чтобы просветлиться, надо захотеть этого больше всего. Как же тебе удалось, если желание сходить в туалет всегда побеждает?..
- Не думать о себе можно пытаться, лишь думая о себе. Иначе кому это надо?..
- Если считаешь, что не имеешь отношения к мыслям, то ты глупец!
- Если ты вдруг оказался удовлетворён собой таким, какой есть, не переживай, это пройдёт. Ты же знаешь, что тебе никогда не стать достаточно хорошим.
- Если захочется подтвердить своё просветление, то не надо стесняться, спрашивайте у людей. Они с радостью подтвердят его отсутствие.
- Считать что-то неважным нужно для того чтобы делать важным себя. Но, наверно, для тебя это не важно..
- Если вдруг покажется, что теперь, когда ты полюбил жизнь всем сердцем, у тебя будет всё хорошо, то тебе просто кажется. Но ты же не разлюбишь её из-за такого пустяка, ведь правда?..
- Даже из простоты можно сделать целую трагедию. Чем ты сейчас занимаешься?
- Ты способен на спонтанные поступки, но ты никогда не узнаешь о них.
- Ты спонтанно читаешь это. Ой! Уже нет…
- Как приятно, когда не донимают желания, не правда ли? Но у тебя конечно же нет желания оставить всё так навсегда. Поэтому желания появятся опять.
- Ты всегда искал короткий путь. А он оказался короче настолько, что ты никуда не пришёл.
- Думаешь чего-то не хватает в предыдущем пункте? Чего же именно?
- Если кажется, что жизнь причиняла страдания, чтобы сделать тебя сильным, то у тебя разыгралась мания величия.
- Твоё загадочное молчание может загадочным образом привести к тому, что тебя будут считать идиотом.
- Если всё едино и нет разницы ни в чём по сути, почему ты уже второй раз отказываешься прочитать пустой пункт?
- Если ты видишь чьё-то заблуждение и хочешь помочь преодолеть, расслабься. У тебя ничего не выйдет, ведь и ты видишь заблуждение.
- Если кажется, что ничего особенного с тобой не произошло, не обращай внимания, показалось..
- Это правда. Ой! Уже нет.
- Ты всегда ошибаешься, но постоянно так о себе думать будет ошибкой.
- Ощущения и чувства не врут, но ты ими можешь быть легко обманут через восприятия своего ума.
- Если надоест считать себя каким-нибудь простым Васей Ивановым, то можешь начать считать себя неведомой хренью за пределами жизни и понимания и наслаждаться своей загадочностью и невыразимостью. Но в магазин лучше ходить Васей.
- Всё что недоступно пониманию уже понято как непонимаемое. Ничего особенного. Почему бы и нет?
- Если вдруг обнаружил, что не можешь с чем-то смириться, смирись со своим несогласием. А если не можешь — ну и не надо.
- Открытие абсолютного чувства собственной важности часто принимают за открытие абсолюта.
- Пустоты нет. Съешь яблочко. Опа! Вот и нет яблочка.
- Если вокруг все не просветлены, то вы главарь этой банды.
- Если вдруг показалось, что разгадал все хитросплетения ума, это очередной обман.
- Если вдруг охватил беспричинный смех и не получается остановиться, вспомни о размере своей зарплаты.
- Если хочется начать жизнь сначала, то уже поздно. Жизнь начинает себя сначала от мгновения к мгновению. Но попробовать можно.
- С кем случилось просветление, с тем случится и протемнение. И ещё куча занимательных вещей.
- У тебя всегда есть выбор без выбора. Так было предрешено.
- Ты хитрее, чем ты думаешь, потому всегда обманут собой.
- Зачем ты придумываешь мысли? Просто думай и наблюдай.
- Если ты возвысился над жизнью и смертью, то ты просто прячешься там от проблем. И это такая большая проблема, что как бы не свалиться опять назад.
- Истинно я воистину сплошной обман и иллюзия.
- Тишина может быть настолько оглушительно тихой, что ты и не заметишь, что выдумал её.
- У тебя, наверное, возникла смутная догадка, что речь здесь шла о тебе.
- Бесстыжие глаза, не стремящиеся быть честными, сияют искренностью.
- Ты всё равно не дочитал до конца, если считаешь себя «просветленным» и весело посмеялся над всем этим, если к этому реально приближаешься, а на сколько — это не важно и не измеримо нами…
Удачи всем нам!