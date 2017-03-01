ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЫ ПРОСВЕТЛИЛСЯ

Рано или поздно у каждого, кто занимается своим развитием, появляется ощущение по различным причинам, что он просветлился, засветился и «взлетел» над всеми… Все это конечно не повод «обрезать крылья», но забегая немного вперед, можно лишь предупредить, что это просто другой уровень, на котором еще нужно суметь устоять, с которого можно перейти на следующий, а можно и свалиться на несколько вниз, поэтому:

Не будьте категоричны, что ты лучше или выше других.

Не пытайтесь в этом кого-то убедить или начать учить как жить, пока вас не попросят.

Не парься, это все проходят и у тебя пройдёт.

Спрячь самодовольную улыбку, а то тебя примут за чудака, которым ты и являешься.

Если никто не желает слушать твои поучения и ты этим огорчён, попробуй поучать отражение в зеркале. Это поднимет тебе настроение, ведь этот образ в отражении несёт такую смешную чушь, и, возможно, даже ты не воспримешь его всерьёз.

Не приставай к другим со своей космической любовью. Возможно у них плохой день, и ты можешь получить по лицу.

Не стоит удивлять других парадоксальным поведением. Вдруг и они для такого славного мастера как ты спонтанно решат вызвать санитаров.

Если распирает от единства, что сил нет, дождись ночи, найди пьяную компанию и от избытка чувств пни кого-нибудь под зад. Компания с удовольствием поможет тебе пережить этот трудный этап жизни.

Если тобой овладело видение, что всё иллюзия, вмешайся в чей-нибудь спор с подробными объяснениями. После того, как тебя хорошенько обматерят, тебе откроется иллюзорность твоего видения иллюзорности.

Если вдруг ты понял, что тебя нет, подожди зарплаты; возможно ты найдёшься, чтобы её получить.

Если вдруг ты понял, что ты бог, немедленно сообщи всем верующим. Они с радостью помогут тебе почувствовать себя на месте бога ещё сильнее, распнув тебя на кресте.

Если у тебя пропало эго, не переживай. Оно сменило место жительства и теперь глядя на предыдущее место, не находит себя там.

Если ты обнаружил себя за пределами мира — замечательно. Значит мир спасён от дерьма, только не забудь выкинуть это дерьмо.

Если жизнь открылась во всей своей простоте, устройся уже на работу наконец или постарайся применить себя материально!

Если начало казаться, что другие в тебе видят лишь своё отражение, будь внимателен! Это значит, что другие отражают тебе, что тебе это только кажется.

Если мир неожиданно стал красочнее, значит сбились настройки цветности. Не беспокойся, хороший скандал сбросит в настройки по умолчанию.

Если тебе открылись тайные знания, напиши книгу. Люди любят читать фантастику и анекдоты.

Если ты обнаружил иллюзорность эго, ничего страшного! Просто эго смотрит на своё фото, а фото — оно же такое неживое.

Если слова стали казаться пустыми, бессмысленными и не способными отразить всю полноту жизни, начни объясняться молчанием. Очень скоро слова снова обретут смысл.

Если ты думаешь, что с тобой точно всё в порядке — с тобой что-то неладно.

Если тебя посетило откровение, ничего сверхъестественного, просто пришло вдохновение. Не обязательно при этом притворяться мудрым, можно написать стих, нарисовать рисунок или просто спокойно подышать. Это пройдёт.

Если кажется, что ты начал понимать этот загадочный мир, начни чаще выходить из дома.

Если ты обнаружил себя вне времени, это здорово! Теперь ты можешь оправдать этим своё опоздание на работу, на встречу…

Если ты не можешь выразить понимание, что тебе открылось, это не значит, что открылось что-то Божественно-Невыразимое. Просто у тебя маленький словарный запас.

Если все правила видятся как ограничивающие и бессмысленные и ты собираешься забыть их все, не забывай хотя бы правила дорожного движения. На всякий случай..

Если ты обнаружил, что стал абсолютно смиренным, значит ты достиг абсолютной гордыни.

Если ты открыл относительность всего, попробуй отобедать через ухо. После обеда тебя ждёт ещё одно прозрение: относительность твоего открытия.

Если ты честен с собой, посмотри в зеркале в свои бесстыжие глаза.

Если ты остановил мысли, не забудь остановить и мысль об остановке мыслей. А потом мысль об остановке мысли об остановке мыслей. Продолжай, пока не устанешь. А потом можно спокойно сходить выпить чая.

Если ты преодолел страдания мира, но всё же сомневаешься пить таблетку от головной боли или мужественно терпеть, ударься головой об косяк. Это поможет победить робость перед принятием обезболивающего.

Несмотря на спонтанное нахождение в медитативном состоянии желательно не забывать выносить мусор.

Если выспаться, то можно обнаружить, что медитативное состояние пропало. Но всегда себя снова можно утомить попытками медитировать.

Созерцая красоты мира во время прогулки, старайся не наступать в какашки.

Не делай умное лицо, ты всё равно ничего не знаешь. Но для прикола можно.

Если тебе вдруг захотелось рассказать человеку, как правильно жить, успокойся, сделай дыхательное упражнение и сосредоточься на внутренних ощущениях. Вскоре ты почувствуешь, что кое-что забыл. Да.. Как же давно ты не занимался своей жизнью…

Если ты видишь во всём бога, то тебе это кажется. Если бог во всём, тогда и тот, кто видит — бог. Бог видит бога, и там нету места для тебя. Очнись и помоги бабушке перейти через дорогу.

Если вдруг вздумаешь бороться с мышлением, то помни, мышление будет бороться с тобой!

Есть одна важная вещь, но это не то, что ты подумал. И не это.

Если перестать читать мантры, то соседи возможно перестанут с подозрением коситься на тебя.

Если ты знаешь, о чём ты думаешь, то ты думаешь о себе. Иначе какая разница…

Если ты собираешься зажить лучше, то тебе придётся таскать с собой «хуже» как эталон сравнения. Мусор будет вонять…

Если неделю в отношениях с другими нет проблем, значит прошла одна неделя вашего уединения.

Посмотри на себя. Ты так глуп, особенно когда ты серьёзен.

Если жизнь вдруг стала простой, это пройдёт. Быть простым —это так сложно…

Ты уже знаешь, что всё не так, как ты думаешь. Но и это неправда.

Видение спонтанности жизни может спонтанно исчезнуть.

Если вдруг исчезли все проблемы, мужайтесь! Этот противный будильник всё равно вас разбудит.

О, это мышление, какой же переполох устроило. О чём же ты думал, перед тем как начать думать?..

Говорят, чтобы просветлиться, надо захотеть этого больше всего. Как же тебе удалось, если желание сходить в туалет всегда побеждает?..

Не думать о себе можно пытаться, лишь думая о себе. Иначе кому это надо?..

Если считаешь, что не имеешь отношения к мыслям, то ты глупец!

Если ты вдруг оказался удовлетворён собой таким, какой есть, не переживай, это пройдёт. Ты же знаешь, что тебе никогда не стать достаточно хорошим.

Если захочется подтвердить своё просветление, то не надо стесняться, спрашивайте у людей. Они с радостью подтвердят его отсутствие.

Считать что-то неважным нужно для того чтобы делать важным себя. Но, наверно, для тебя это не важно..

Если вдруг покажется, что теперь, когда ты полюбил жизнь всем сердцем, у тебя будет всё хорошо, то тебе просто кажется. Но ты же не разлюбишь её из-за такого пустяка, ведь правда?..

Даже из простоты можно сделать целую трагедию. Чем ты сейчас занимаешься?

Ты способен на спонтанные поступки, но ты никогда не узнаешь о них.

Ты спонтанно читаешь это. Ой! Уже нет…

Как приятно, когда не донимают желания, не правда ли? Но у тебя конечно же нет желания оставить всё так навсегда. Поэтому желания появятся опять.

Ты всегда искал короткий путь. А он оказался короче настолько, что ты никуда не пришёл.



Думаешь чего-то не хватает в предыдущем пункте? Чего же именно?

Если кажется, что жизнь причиняла страдания, чтобы сделать тебя сильным, то у тебя разыгралась мания величия.

Твоё загадочное молчание может загадочным образом привести к тому, что тебя будут считать идиотом.



Если всё едино и нет разницы ни в чём по сути, почему ты уже второй раз отказываешься прочитать пустой пункт?

Если ты видишь чьё-то заблуждение и хочешь помочь преодолеть, расслабься. У тебя ничего не выйдет, ведь и ты видишь заблуждение.

Если кажется, что ничего особенного с тобой не произошло, не обращай внимания, показалось..

Это правда. Ой! Уже нет.

Ты всегда ошибаешься, но постоянно так о себе думать будет ошибкой.

Ощущения и чувства не врут, но ты ими можешь быть легко обманут через восприятия своего ума.

Если надоест считать себя каким-нибудь простым Васей Ивановым, то можешь начать считать себя неведомой хренью за пределами жизни и понимания и наслаждаться своей загадочностью и невыразимостью. Но в магазин лучше ходить Васей.

Всё что недоступно пониманию уже понято как непонимаемое. Ничего особенного. Почему бы и нет?

Если вдруг обнаружил, что не можешь с чем-то смириться, смирись со своим несогласием. А если не можешь — ну и не надо.

Открытие абсолютного чувства собственной важности часто принимают за открытие абсолюта.

Пустоты нет. Съешь яблочко. Опа! Вот и нет яблочка.

Если вокруг все не просветлены, то вы главарь этой банды.

Если вдруг показалось, что разгадал все хитросплетения ума, это очередной обман.

Если вдруг охватил беспричинный смех и не получается остановиться, вспомни о размере своей зарплаты.

Если хочется начать жизнь сначала, то уже поздно. Жизнь начинает себя сначала от мгновения к мгновению. Но попробовать можно.

С кем случилось просветление, с тем случится и протемнение. И ещё куча занимательных вещей.

У тебя всегда есть выбор без выбора. Так было предрешено.

Ты хитрее, чем ты думаешь, потому всегда обманут собой.

Зачем ты придумываешь мысли? Просто думай и наблюдай.

Если ты возвысился над жизнью и смертью, то ты просто прячешься там от проблем. И это такая большая проблема, что как бы не свалиться опять назад.

Истинно я воистину сплошной обман и иллюзия.

Тишина может быть настолько оглушительно тихой, что ты и не заметишь, что выдумал её.

У тебя, наверное, возникла смутная догадка, что речь здесь шла о тебе.

Бесстыжие глаза, не стремящиеся быть честными, сияют искренностью.

Ты всё равно не дочитал до конца, если считаешь себя «просветленным» и весело посмеялся над всем этим, если к этому реально приближаешься, а на сколько — это не важно и не измеримо нами…