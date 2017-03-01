Что делать, если разбилось зеркало?

Зеркало разбилось на мелкие осколки

Чаще всего зеркала бьются на множество мелких осколков. Их все необходимо собрать и выбросить. Но не все знают, что просто убрать осколки — недостаточно.

Осколки разбитого зеркала ни в коем случае нельзя собирать голыми руками. Они сметаются веником или убираются руками в перчатках. Осколки сметаются на кусок черной ткани, которая завязывается крепким узлом. Этот «кулек» затем обматывается красной шерстяной ниткой. Причем этой ниткой надо сделать столько оборотов, сколько в сумме лет всем членам семьи. Во время этой процедуры следует читать охранный заговор:

«Зеркальное полотно разбивается, в полотняную одежду убирается, беды и несчастья рабов (перечисляете, начиная с самого старшего из всех домочадцев) шерстью к этой одежде вяжутся, к нам не навяжутся. Истинно!»

Концы красной нитки завязываются четырьмя узлами. После несите черный «кулек» на улицу и постарайтесь выбросить его как можно дальше от дома. Возвращайтесь, не оглядываясь и ни с кем не разговаривая. Дойдя до первого перекрестка, остановитесь в его центре и бросьте через плечо четыре монетки одинакового достоинства, произнеся: «Откупились!»

Разбилось большое зеркало

Иногда бьются и большие (в рост человека) зеркала. С ними поступают таким образом. Сначала разбитые куски помещают под проточную воду, чтобы смыть негатив. Затем их собирают, оборачивают в ткань и выносят из дома. Выбрасывать нужно в западной стороне, а еще лучше — закопать со словами: « У себя, а не от себя». Место, где зеркало закопано, следует окропить святой водой. Там же поставить гореть свечу, но обязательно нужно, чтобы она горела 3 часа.

Если вы разбили зеркало, когда в нем было ваше отражение, вам необходимо сходить в церковь и поставить свечу за собственное здравие.

Зеркало треснуло — что делать?

На самом деле избавляться нужно не только от полностью разбитых зеркал. Любые трещины и сколы на вполне целом зеркале — это тоже причина, чтобы избавиться от зеркала, которое начинает источать негатив и отрицательно сказывается на здоровье членов семьи.