Читаем по зубам о болезнях

Как же работает этот метод и возможно ли прогнозировать недуги, просто посмотрев на зубы?

Многим из нас не понаслышке знакомо ощущение невыносимой зубной боли, когда, кажется, от одного безжалостного резца страдают сразу голова, сердце и желудок. Немало найдется и «счаст­ливцев», которых от появления кариеса и другой стоматологической патологии не спасает ни качественная зубная паста, ни лечебная щетка, ни полоскание, ни даже своевременное посещение дантиста. Возможно, лечить надо не зубы, а другие органы? Для врачей, практикующих методынетрадиционного лечения, здесь нет никаких противоречий – они знают, какой зуб за какой орган отвечает.

Как же работает этот метод и возможно ли прогнозировать недуги, просто заглянув в рот?

Зуб за око

Многим из нас не понаслышке знакомо ощущение невыносимой зубной боли, когда, кажется, от одного безжалостного резца страдают сразу голова, сердце и желудок. Немало найдется и «счастливцев», которых от появления кариеса и другой стоматологической патологии не спасает ни качественная зубная паста, ни лечебная щетка, ни полоскание, ни даже своевременное посещение дантиста. Возможно, лечить надо не зубы, а другие органы? Для врачей, практикующих нетрадиционные методы лечение, здесь нет никаких противоречий – они знают, какой зуб за какой орган отвечает.

Так, проблемы с желчным пузырем могут обернуться потерей одного из моляров (седьмые задние зубы), а постоянно ноющие клыки расскажут о холецистите или угрозе гепатита. Если взаимосвязь между зубами и остальными органами и существует, то доказать ее практически невозможно, говорит академическая медицина. «Любой зуб, будучи проблемным, может давать осложнения на остальные органы, – считает хирург-пародонтолог Валерий Каминский. – Но говорить о прямой взаимосвязи между каждым отдельным зубом и конкретным органом нельзя». Кому верить – официальной медицине или выводам «народников» – решайте сами, но знать позицию обеих сторон никогда не помешает.

Держи диагноз за зубами

Даже незначительное повреждение структуры зуба может многое рассказать. Конечно, только специалист и детальное обследование дадут полную картину того, какой зуб с каким органом связан и о какой проблеме сигнализирует. Но можно и самостоятельно провести предварительный осмотр и сопоставить симптомы (см. табл.). Для этого нужно учитывать следующее:

1 По верхним и нижним резцам судят о состоянии почек, мочевого пузыря, ушей и органов репродуктивной системы. А их плохое состояние может свидетельствовать о хроническом пиелонефрите, цистите, отите, тонзиллите, остеохондрозе и даже простатите.

2 Клыки отвечают за печень и желчный пузырь, сигнализируя о холецистите и гепатите.

3 Малые коренные зубы (премоляры) – это легкие и толстый кишечник. Проблемы с ними могут быть вызваны дисбактериозом, колитом, аллергией, хроническим бронхитом или пневмонией.

4 Большие коренные зубы (моляры) связаны с желудком, селезенкой и поджелудочной железой. Соответственно список возможных болезней-провокаторов таков: гастрит, язва, панкреатит, анемия, гайморит, тонзиллит, нарушения эндокринной системы, атеросклероз, варикоз и другие.

5 Зубы мудрости «заведуют» состоянием сердца, сосудов и тонкого кишечника. Поэтому помочь в лечении ишемической болезни и даже врожденного порока сердца может и стоматолог. Боль в суставах отражается и на состоянии передних зубов верхней и нижней челюстей.

«После тридцати, – говорит стоматолог Игорь Моложанов, – у многих пациентов начинаются проблемы с деснами. Если человек регулярно ухаживает за полостью рта, и при этом кровоточивость десен не проходит – можно уверенно говорить, что проблема кроется в других органах. У женщин, например, одним из сигнальных признаков патологий молочных желез является так называемый беспричинный гингивит (воспаление десен). У детей гингивитом на деснах может проявлять себя лейкоз. Стоматолог сеанс за сеансом лечит пародонтоз, тогда как ребенку нужно, как минимум, сделать анализ крови».

Болеть – так вместе

Если зубы часто портятся из-за болезней внутренних органов, то существует и обратная связь: проблемы с зубами приводят к различным расстройствам и заболеваниям.

Известно, что зубная боль может вызвать жуткие головные боли. Причем разболевшиеся клыки и резцы верхней челюсти аукнутся в лоб и виски, а воспаление коренных зубов отдаст тупой болью в затылок.

Даже самый обычный кариес может вызывать постоянные мигрени. Проблемы пародонта (десен) способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а пульпит (воспаление зубного нерва) провоцирует гастрит, колит и холецистит.

На правах официоза

С точки зрения официальной (академической) медицины, любой воспаленный зуб, который является очагом инфекции, так называемым хрониосепсисом, представляет собой опасность для всего организма. «Проблемные зубы (с кариесом, разрушенные или полуразрушенные) влекут за собой общее снижение иммунитета или вспышки инфекции в других органах», – объясняет стоматолог Елена Легеза. Но связь между зубами и болезнями далеко не всегда доказуема. С уверенностью можно говорить, что при воспалении зуба в желудочно-кишечный тракт продукты поступают вместе с токсинами. Это вызывает разнообразные заболевания (в зависимости от состояния иммунитета человека) начиная от обычного несварения желудка и заканчивая гастритами. Но проводить параллель между резцами и остеохондрозом не возьмется ни один стоматолог.

«Болевая симптоматика влияет на весь организм, – говорит кандидат медицинских наук Валерий Каминский. – Когда у человека болит зуб, следом начинает болеть голова, страдает желудок или кишечник, печень, желчные протоки и даже сердце. Дело в том, что зубной нерв подает сигнал в участки головного мозга центральной нервной системы и связан с ядрами соседних нервных клеток, которые откликаются на боль и передают сигнал в другие органы. Причем пути передачи боли у каждого человека индивидуальны. Но в группу риска попадают в первую очередь проблемные, то есть нездоровые органы». Поэтому, если у вас хронический бронхит, не удивляйтесь тому, что, запустив свои зубы, вы неожиданно заработали пневмонию.

Комментарий

Игорь Моложанов, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии Киевского института народной медицины

По статистике от кариеса страдает около 95% людей. По тому, какой зуб поражен, в каком возрасте и в какой мере, специалист может диагностировать у пациента развитие серьезной болезни. Например, сахарный диабет на начальных стадиях может также проявляться заболеваниями десен. Стоматолог может оказаться первым врачом, который по резкому ухудшению состояния десен диагностировал у человека диабет.

Классический пример связи зубов с внутренними органами – так называемый печеночный зуб, когда от патологий желудка или печени (те же гастриты, панкреатиты и т. д.) разрушаются зубы. Но стоматологам известны и другие взаимосвязи.

Существует три периода жизни зубов. Поэтому правильно поставленный диагноз зависит от возраста пациента.

При нарушениях работы желудочно-кишечного тракта и печени:

у детей 8–10 лет в первую очередь страдают шестые зубы и фронтальные (первые, вторые, третьи), у взрослых – вначале разрушаются шестые и седьмые зубы.

При патологии дыхательной системы:

у детей с патологией аденоидов, миндалин и полипами страдают первые, вторые зубы верхней и нижней челюстей, реже – клыки. У взрослых бронхит, пневмония и даже астма отражаются на первых и вторых зубах обеих челюстей.

Заболевания мочевыводящей системы:

в подростковом возрасте и до 25 лет за них отвечают четвертые, пятые зубы нижней челюсти. У взрослых – начинаются заболевания пятых и шестых зубов обеих челюстей. опубликовано econet.ru