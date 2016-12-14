Чистка рода и ее последствия

Сегодня всё больше людей начинают понимать, что они родились и живут здесь не сами по себе, а принадлежат к своему роду. Здоровье, счастье и благополучие в жизни человека во многом зависят от его связи с родом. И насколько здоровый и сильный наш род — настолько здоровы и сильны мы.

Сейчас существует огромное количество статей, книг и семинаров, которые объясняют важность выстраивания родовых связей и очищения рода.

Гугл на фразу «чистка рода» выдает полмиллиона ссылок. По которым рассказывается, как важно исцелить род, очистить родовое дерево, отмолить грехи предков. И даются методики — как это сделать. Тогда чистая энергия рода потечет сюда, в день сегодняшний, и даст поддержку, силу, и счастье.

Всё это действительно так. Всё это правильно и хорошо. Но есть нюанс.

Ко мне на расстановочную группу приходит клиенткой девушка. Молодая, красивая, обаятельная. У нее серьезнейшие проблемы с гинекологией, несколько диагнозов. Начинаем работать, и видим, что на ней висит куча абортированных детей, и тяжелые истории с мужчинами. Болезни по гинекологии — расплата за это. Спрашиваю:

— Сколько у тебя абортов?

— Ни одного.

— А что было с мужчинами?

— Серьезного ничего. Это видно, не успела она, слишком молодая, да и с такими проблемами найти мужчину и построить с ним нормальные отношения фактически нереально. Выясняем, что это аборты бабушки и прабабушки. Такое бывает, дети берут на себя какие-то незавершенные семейные истории. Но настолько серьезно, чтобы двадцатилетняя девушка энергетически выглядела как старуха с десятками абортов — такое нечасто. Дальше процесс останавливается, поле застывает. Стандартные способы и решения не работают. Я пытаюсь понять, что произошло, как девушка в это влетела. В поле звучат фразы, что она это сделала сама, она что-то знает и не говорит. Начинаю расспрашивать — когда это всё началось, чем занималась, делала какие-то практики, к кому-то ходила, еще что-то? Девушка всё отрицает, говорит что просто живет обычной жизнью, ничего не делала. Для поля это звучит как ложь. Расстановка по-прежнему застывшая, только в поле поднимается агрессия — она сделала что-то очень неправильно, нарушила какие-то важные взаимосвязи в семейной системе, а теперь не признаётся. Это злость предков на нее. Здесь четко ответственность клиента, я не смогу ничего сделать, если он не хочет сотрудничать. Нет, — говорит девушка, помогите мне, я видимо просто что-то не понимаю. Я обычный человек, ничем таким не занимаюсь. Ну вот только, может — задумывается она — я делаю практику очищения рода. На этих словах поле буквально взрывается. Душа клиентки начинает рыдать — я хочу жить, зачем ты это со мной сделала? Предки (те, которых она отмаливала) стоят злые, со сжатыми кулаками, и орут на нее — ты малявка, влезла туда, куда тебе влезать запрещено. Её болезни подтверждают — да, это про нас, она позвала нас этим. Мы принадлежали бабушкам — а теперь мы перешли к ней.

Клиентов с подобными историями у меня было уже довольно много. И у моих коллег тоже. Когда люди создали себе очень серьезные проблемы и фактически разрушили свою жизнь, начав заниматься практиками чистки рода, и совершенно не понимая механизмов и сил, которые они при этом задействовали.

Семейные расстановки очень хорошо работают с родом, с семейной системой человека. Они являются отличным инструментом именно для того, чтобы очистить родовые истории, исцелить род, получить его поддержку и доступ к родовой энергии.

Но в отличие от большинства других практик, в которых нет обратной связи, и действующих только в одну сторону (делай вот так, это поможет предкам), в расстановках можно пообщаться со своими предками, и узнать у них, чего они думают по поводу происходящего.

Так вот, с точки зрения предков, всё выглядит несколько иначе, чем пишут в книжках и интернете.

Каждый род — это великая сила. Он существует тысячелетия до нас, и будет тысячелетия после нас. Он выжил во всех войнах и эпидемиях, он прошел через такие адские катаклизмы, которые нынешние человечки не смогут даже вообразить в самых кошмарных фантазиях. В нем тысячи людей, о которых мы ничего не знаем, со своими судьбами, радостями и трагедиями. Это колоссальная мощь, и близко несоизмеримая с одной нашей жизнью. И сама мысль о том, что эта мощь нуждается в какой-то чистке — абсурдна.

За многие столетия в роду были такие великие люди, которые творили такие великие дела, по сравнению с которыми ныне живущие — просто неразумные дети. У всех предков было много радости и слёз, хорошего и плохого. И конечно, у многих в роду были боль и страх, тяжелые истории и мрачные тайны.

Всё это они смогли пережить и вынести. Они прожили свои судьбы, и упокоились с миром. Всё закончилось. Вместе с собой они они забрали то плохое и тяжелое, что у них было, чтобы потомки могли жить свои судьбы, радоваться жизни, и продолжить род дальше.

Ан нет. Находится потомок, который решает, что ничего еще не закончилось, и его мертвые предки нуждаются в ритуалах, отмаливании и очищении.

Что при этом происходит?

Известно же — куда направлено внимание, туда течет энергия. Наша энергия следует за нашей мыслью. И если человек начинает заниматься практиками чистки рода и отмаливанием грехов предков, то его жизненная энергия следует за его вниманием. То есть в мир мертвых.

И это еще полбеды. Она направляется не просто в мир мертвых. Она фокусируется на отрицательных, негативных событиях, произошедших с умершими людьми. На грехах, которые надо очистить.

Молитва многократно усиливает происходящие в душе процессы. Усиливают их и ритуалы. И вот эта усиленная и сфокусированная мысленная энергия направляется на людей, которые давным давно умерли. На их тяжелые истории, их непрожитую боль, их грехи.

От этого внимания и энергии родовые проблемы вовсе не исчезают и не чиститятся. С ними просто устанавливается связь. Они всплывают из прошлого, активизируются, и проявляются в жизни того, кто их побеспокоил.

Если поковыряться палочкой на дне спокойного чистого озера — оно не станет чище. Со дна всплывут ил и грязь, и вода станет мутной. Если поковыряться в карме рода — всплывет грязь оттуда, и мутной станет жизнь.

А вот об этом, к сожалению, почему-то забывают рассказать авторы многочисленных статей про чистку рода.

Можно делать любые практики, в том числе и очищения рода. Но нужно при этом понимать, что во время этих практик происходит.

Сознательно мы делаем одно, в подсознание от наших действий часто проходит совсем другое. Мы действуем, как обычно, из самых лучших побуждений, и считаем, что совершаем благое дело. В подсознание же от наших действий проникают скрытые, неочевидные послания. А мироздание взаимодействует с нашим подсознанием. Вселенная слышит подсознание. Нашу реальность формирует наше подсознание.

Сознательно человек начинает заниматься чисткой рода. В подсознание при этом проникает несколько важных идей:

1. Если нужна чистка — значит есть грязь. Чистка бывает только от грязи. Мой род грязный. Я потомок грязного рода, мои предки были грязными.

2. Мои предки наделали кучу грехов, и не смогли справиться с ними. Они не понимали, как надо правильно жить. Значит, мои предки были маленькими, слабыми, и глупыми. Род, который обычно передает ресурсы и силу, мне передал грязь и слабость.

3. Я не такой, как они, я знаю как надо. Я их очищу и отмолю. Я больше, выше и умнее своих предков.

4. Везут на том, кто везёт. Чистить от грязи и самому не запачкаться нельзя, так не бывает. И если я начинаю заниматься чисткой рода от грехов — я готов принять эти грехи на себя.

Последствия такого выбора бывают довольно печальными.

Женщина приходит ко мне клиенткой. Запрос — происходящие с ней события. Немотивированная агрессия, которую постоянно проявляют к ней случайные люди. В расстановке мы видим интересную картину. Много мертвых, у которых тела лежат в могилах, а души не ушли в мир мертвых, а ходят за клиенткой. Она подтверждает — да, у меня иногда такое ощущение, что за мной ходят мертвецы. Просто так мертвецы толпой ни за кем не ходят. Если уж пошли — на то должны быть очень веские причины. Начинаем разбираться. Скоро выясняется, что половина из этих мертвецов — предки женщины, убитые в Первой мировой войне и в Гражданскую. Они обнимают ее, буквально висят на ней гроздьями. А вторая половина — чужие, просто пришли «за компанию». — Как, спрашиваю, вы здесь оказались?

— Она сама нас позвала. Рассказывай, — говорю, что ты знаешь об этом? К моему удивлению, она знала всё. Она начинает рассказывать про этих далеких предков, как про своих нынешних хороших знакомых. Она знает детали биографий, как они жили, и как умерли. Во время рассказа в поле поднимается агрессия. Предки сжимают кулаки и начинают злобно поглядывать на рассказчицу. — Откуда, спрашиваю, ты в таких подробностях знаешь о людях, которые умерли сто лет назад?

— Ну как же? Я много лет занимаюсь родовыми практиками. Я чищу род, я отмаливаю своих предков. Я постоянно езжу на их могилы, собираю о них информацию. Я всё о них знаю, они все для меня как живые. На этих словах предки начали просто орать: — Она не отпускает нас, она вытащила нас из мира мертвых. Она не дает нам покоя. Прекрати лезть к нам! Прекрати ходить по кладбищам, нас там нет. Это вы, живые, построили кладбища для себя, чтобы вам было куда ходить. Нас, мертвых, на них нет, отстань от нас! Живи свою жизнь, не смотри сюда! Вообщем, в жизни женщины эта агрессия, которую проявляли к ней случайные люди, была проявлением агрессии на неё её рода, её предков. Тех самых предков, которым, она думала, делала доброе дело, отмаливая их души. Злость за то, что она, живая, полезла куда ей лазить нельзя, в мир мертвых, и побеспокоила их там.

В статьях по чистке рода часто ссылаются на то, что такие практики отмаливания предков существуют испокон веков. Да, существуют. Но опять же, есть тонкости.

Молиться за предков учили церковь, священнослужители, церковные старцы. Но они учили в первую очередь смирению, а потом уже молитве. Не я, такая сильная и умная, всех почищу. Это не моя ответственность и не мое дело. Я уповаю на Бога, и в искренней вере прошу его простить грехи моих предков. Чистил род Бог, а не человек.

Испокон веков, в самых разных культурах и народах, существуют способы помочь и своей душе, и душам предков. На Руси, например, в старые времена люди прекрасно знали, что в этом случае надо делать. Еще сто лет назад общество было очень религиозным, и церковь была неотъемлемой частью жизни. Человек просто уходил в монастырь, и проводил там всю жизнь.

И там он действительно, проводя годы в молитвах, искренне отмаливал свой род и свою душу. Потому что его не заботили больше ни семья, ни здоровье, ни мирское счастье. А так же проблемы с гинекологией и отношениями с противоположным полом.

Во всех больших религиозных культах есть способы взаимодействия с мертвыми. В православной церкви существуют специальные поминальные дни, родительские субботы. Есть ритуалы и службы, типа парастаса или панихиды. Там с мертвыми взаимодействует не сам человек, а церковный эгрегор. Обращаясь к церкви, человек как бы признает, что он здесь маленький, и раз уж он хочет оказать помощь предкам, он делает это не сам, а с почтением просит об этом другие, высшие инстанции.

Практики и ритуалы — это только внешняя форма. У нас же, как обычно, часто берут форму, проигнорировав содержание. А без него обряды и практики могут принести вред там, где от них ожидалась польза.

Все родовые практики надо делать только из состояния младшего в роду. Того, кто пришел последним. Кому дали жизнь, и кто может только принять ее, с благодарностью и почтением.

Из этой позиции, младшего члена родовой системы, можно только согласиться с тем, что было, и смотреть на всех предков с уважением к ним и их жизням и судьбам. Не пытаясь кого-то чистить.

Энергия в роду течет только в одном направлении. В том же, в каком передается жизнь. Из прошлого в будущее, от предков к потомкам. От взрослых к детям, от больших к маленьким. И базовый принцип родовой иерархии — младшие не должны вмешиваться в дела старших.

Если ребенок начинает заниматься делами тех, кто старше него, неважно, живых или мертвых — он разворачивается против течения родовой энергии. То есть против течения жизни. И тем самым перекрывает этот поток.

Если человек смотрит назад, в прошлое, в дела предков, то он встает не на свое место в роду. А свое место (место младшего, которому течет родовая энергия) теряет. Он пытается стать наравне с теми, кто был до него. Он смотрит в их истории, в то, что его не касается. И это начинает его касаться. Ответственность и последствия за истории предков перетекают к нему.

Я делал сам, и видел у коллег, многие сотни работ, в которых дети несли, сознательно или нет, какой-то груз предков. В виде болезней, несчастий, проблем в жизни. Счастье это не приносит никому. Таким способом помочь предкам нельзя. И никого просто так отмолить и почистить не получится. Решение всегда в том, чтобы оставить предкам то, что принадлежит им. В том числе и ответственность за их поступки и жизни.

Старшие могут брать ответственность за младших, младшие за старших — никогда. Бабушка может молиться за внучку, внучка за бабушку нет.

Была у меня знакомая, а у неё — любимая мама. Они жили душа в душу, дочка очень любила маму, а мама очень любила её. У мамы были большие проблемы со здоровьем. И однажды врачи поставили ей плохой диагноз и сказали, что она скоро умрет. Для дочери это было немыслимо, она не смогла принять такого. Она начала молиться за маму, ходить по церквям и целителям, ездить по монастырям, просить Бога, чтобы мама не умирала. Мама выздоровела от фактически неизлечимой болезни. Врачи не могли этого объяснить, но в семье понимали, что её отмолила дочь. Дочка была счастлива, её вера сделала чудо, и мама останется с ней. Как же они жили дальше? Мама стала ненавидеть дочь, выгнала её из дома, и перестала с ней общаться. У дочери же довольно скоро обнаружили рак.

О дальнейшей судьбе её я не знаю. Но я точно знаю, что если бы перед тем, как начать отмаливать маму, она спросила совета у меня, или у другого вменяемого специалиста — её предупредили бы о высокой вероятности подобного результата.

Она нарушила базисные системные иерархии — младшие не должны вмешиваться в дела старших. Болезнь мамы была следствием маминых поступков, а дочь не дала ей взять ответственность за них.

Она не приняла выбор маминой души. Она не приняла её судьбу, и не приняла волю Бога, который эту судьбу дал. Она вступила в борьбу с ними — и разумеется проиграла.

Но в одном ей повезло. Она увидела результат, и у неё наверняка больше не осталось иллюзий на тему отмаливания предков. Она получила обратную связь от мамы, предка, ответственность за жизнь которого взяла, и которого попыталась отмолить.

Точно также относятся и мертвые предки к своим потомкам, когда те, в гордыне своей, начинают считать, что имеют право кого-то чистить и заниматься делами тех, кто старше их.

Здесь есть еще важный момент. Запускаются эти процессы достаточно просто. Тонкий мир, мир мертвых быстро реагирует на внимание к нему. Старые родовые истории могут столетиями покоиться вместе со своими хозяевами. Но уж если кто прикоснулся к ним, сознательно или нет — они всплывают из небытия моментально. А вот выпутаться из них просто так уже не получится. Здесь вход рубль, выход два. Ценой могут стать загубленные здоровье или вся жизнь.

Да, незавершенное предками хочет как-то завершиться, и незакрытые родовые истории проявляются в жизнях тех, кто живет сейчас. Но это происходит естественным путем, в течение всей жизни. Что-то всплывает, проживается, и человек может даже не догадываться, что вот сейчас он прожил событие за себя, и заодно как какую-то историю прабабушки. Душа знает, что сейчас по силам, а что нет.

Целенаправленно же начать раскапывать могилы своих предков довольно опасно. Есть вероятность, что всплывет такое, к чему можно оказаться совершенно не готовым, и тогда последствия будут тяжелыми. Жизненных ресурсов адекватно справиться с этим может и не хватить.

Покойник — от слова «покой». Мертвые не любят, когда живые лезут к ним, даже и с благими намерениями. Всё, чего хотят мёртвые — чтобы их оставили в покое.

И чтобы живые смотрели на них с почтением и уважением, как младшие на старших, не пытаясь раскапывать их истории и разбираться с их грехами. Пусть даже и из самых лучших побуждений.

Сергей Кузьмин

декабрь 2016