ЧИСТИМ СЕБЯ ЛАДОНЯМИ

В этой статье я расскажу о таком методе биоэнергетики, как работа с энергией с помощью рук — контактно и безконтактно. Это — базовый, один из самых важных, надежных и, при наработанных навыках, безотказный навык работы с энергией.

Что можно делать с помощью рук?

Иисус исцелял наложением рук. На принципах исцеления руками построена система Рэйки. На «продвинутых» вершинах духовного и энергетического развития руками действительно можно исцелять. Быстро, и практически — от чего угодно.

На более «человеческих», приземленных уровнях — не менее важные вещи: снимать боль, избавлять от болезней, проводить энергетические коррекции астрального поля человека.

Здесь будет рассказано и о теоретической, и о практической стороне вопроса «Как лечить руками».

Однако, здесь будет рассказано о том, как работать с самим собой — помогая себе, очищая себя, но — не о работе с другими людьми. Почему так? Не научившись помогать себе, нет смысла помогать другим. Как говорили древние латиняне — «Medice, cura te ipsum» — «Врач, исцели самого себя».

А наработав навыки, научившись работать со своей энергетикой, можно переходить и к работе с другими людьми. Мы все «сделаны» одинаково, и что помогло вам, даст эффект и для других людей.

Как же работать руками? Начнем с темы чакр. В теории чакр до сих пор не могут сойтись во мнении о точном числе чакр. Есть классическая теория, где говорится о семи чакрах. Но много людей не без основания считают, что чакр — больше. И правильно считают. Потому что, не нарушая общую классическую теорию чакр, можно добавить, что на ладонях тоже есть энергетические центры — чакры, которые как и «классические» 7 чакр, участвуют в энергетическом обмене — набирают и отдают энергию.

На этом принципе — отдавать и забирать энергию, построена система исцеления (энергетического очищения) руками.

И к слову сказать очень известный и важный афоризм: «У Бога нет других рук, кроме наших». Начнем с вводных установок. С аксиом. Аксиома — это утверждение, принимаемое без необходимости доказательств.