ЧИСТИМ СЕБЯ ЛАДОНЯМИ

В этой статье я расскажу о таком методе биоэнергетики, как работа с энергией с помощью рук — контактно и безконтактно. Это — базовый, один из самых важных, надежных и, при наработанных навыках, безотказный навык работы с энергией.
Что можно делать с помощью рук?
Иисус исцелял наложением рук. На принципах исцеления руками построена система Рэйки. На «продвинутых» вершинах духовного и энергетического развития руками действительно можно исцелять. Быстро, и практически — от чего угодно.
На более «человеческих», приземленных уровнях — не менее важные вещи: снимать боль, избавлять от болезней, проводить энергетические коррекции астрального поля человека.
Здесь будет рассказано и о теоретической, и о практической стороне вопроса «Как лечить руками».
Однако, здесь будет рассказано о том, как работать с самим собой — помогая себе, очищая себя, но — не о работе с другими людьми. Почему так? Не научившись помогать себе, нет смысла помогать другим. Как говорили древние латиняне — «Medice, cura te ipsum» — «Врач, исцели самого себя».
А наработав навыки, научившись работать со своей энергетикой, можно переходить и к работе с другими людьми. Мы все «сделаны» одинаково, и что помогло вам, даст эффект и для других людей.
Как же работать руками? Начнем с темы чакр. В теории чакр до сих пор не могут сойтись во мнении о точном числе чакр. Есть классическая теория, где говорится о семи чакрах. Но много людей не без основания считают, что чакр — больше. И правильно считают. Потому что, не нарушая общую классическую теорию чакр, можно добавить, что на ладонях тоже есть энергетические центры — чакры, которые как и «классические» 7 чакр, участвуют в энергетическом обмене — набирают и отдают энергию.
На этом принципе — отдавать и забирать энергию, построена система исцеления (энергетического очищения) руками.
И к слову сказать очень известный и важный афоризм: «У Бога нет других рук, кроме наших». Начнем с вводных установок. С аксиом. Аксиома — это утверждение, принимаемое без необходимости доказательств.
Первая аксиома. В ладонях находятся энергетические центры, которые отдают и впитывают энергию.
Вторая аксиома. Навык работы ладонями есть у каждого человека в той или иной степени, даже если он этим никогда не занимался.
Третья аксиома. Освоить метод работы с энергией с использованием ладоней возможно каждому.
Четвертая аксиома. При наработке и усилении навыков работы ладонями, они никуда не пропадут по истечению любого времени.
Вот. Так что у вас в руках есть универсальный инструмент для работы с вашей энергией — это ваши руки… Извините за повторения…
Метод работы ладонями использует два вектора движения энергии — отдача энергии через ладони, и втягивание (впитывание) энергии. Здесь будет раскрыт метод втягивания (вытаскивания) энергии. Отдача энергии через ладони требует предварительной подготовки другого порядка. Для этого для начала нужно иметь твердую гарантию и уверенность в том, что вы отдаете пациенту чистую энергию.
Отсюда вывод — нужно предварительно очистить себя, иметь энергетический потенциал выше среднего (чтобы было что отдать), и держать постоянный контроль над чистотой своей энергетики.
И к тому же, «вытаскивать» энергию проще, чем ее отдавать и «вкладывать».
Наша «задача-максимум» в рамках метода, что здесь изложен, будет состоять в том, чтобы суметь руками очищать себе чакры, и работать с очагом боли.
Очищение чакр — это первый и самый важный пункт в борьбе с любым негативом — от вампиризма и сглаза, и заканчивая тяжелой порчей.
Перед практикой, стоит пройти небольшую подготовку. «Разбудить» и подготовить руки. Научить их и приучить их ощущать энергию, и «тянуть» ее.
А для этого нужно начать с ощущений. С ощущения энергии в ее источнике. Научить их чувствовать энергию чего-то живого. Подошли к дереву — приложили к нему ладони. Выключили мозги. Чувствуем. Подошли к домашнему цветку. Приложили ладонь. Чувствуем. Приложили ладонь к иконе. Чувствуем. Взяли в руки минерал. Чувствуем. Взяли в руки сырое яйцо. Чувствуем.
Что чувствуем? Что происходит в ладонях, какие там ощущения. Это покажет и уровень вашей изначальной контактности, и уровень «открытости» ладоней для работы с энергией.
Пока — ощущения. Не надо пока ничего «втягивать», вытаскивать. Просто чувствовать.
Любые движения плотно связаны с дыханием. Поэтому, стоит запомнить логику взаимосвязи дыхания с движением энергии. Вдох — втягивание энергии, выдох — ее отдача (выпускание). И это распространяется и на контактные методы, и на безконтактные, и на работу с собой, и на работу с другими, и на перемещение энергии внутри тела, и на работу с фантомом.
Хорошим способом «пробуждения» ладоней, будет их контакт с солнцем.
Просто открывайте ладони солнцу, делайте вдох и мысленно втягивайте энергию через ладони. На выдохе ничего не надо «выдыхать», отдавать. Просто набирать энергию, а она сама пойдет туда, куда ей нужно, где есть в ней потребность.
Вот. Подготовились, понаблюдали, почувствовали.
И начнем. Начнем с чакр. И снова — пока только наблюдения за ощущениями. Надеюсь, знаете, где эти чакры находятся?
Еще одно важное замечание. Многие считают, что надо «делить» руки. Что левая рука это «отдающая», а правая — «берущая». Разрушу еще один стереотип. Не забивайте себе мозги. Обе руки — универсальные. Обе в равной степени могут и отдавать, и забирать энергию.
Итак, вернемся к теме. Подготовьте руки. Вымойте их. Согрейте и разомните ладони.
А теперь — просто берем и прикладываем руку к чакре. Для начала просто наблюдаем. Имейте в виду, что руки «работают» и спонтанно, даже когда мы ничего не делаем, и не даем им никаких «команд».
И начинайте «слушать», и наблюдать — как за ладонями, так и за чакрой (снизу вверх).
Открою одну «страшную» тайну. Нет ни одного человека, который был бы абсолютно, на 100% энергетически чист. Если он не Будда. Так что в чакрах, в любом случае, будут те или иные нарушения, засорения, искажения.
И даже само «прикладывание» ладоней уже даст обратную связь о состоянии чакр. Чтобы не влезать в дебри, скажу максимально просто — если по ощущениям в чакре все «тихо» — там порядок. Если есть такие реакции как холод, давление, спазм, зевота, тяжесть — в чакре непорядок.
Держать первое время можно по 1-3 минуте на каждой чакре. Подержали, пронаблюдали, убрали, пошли дальше.
А теперь начнем «тянуть». Не переживайте, здоровой, чистой энергетики вы из чакры не вытащите. Дальше вы «включите» визуализацию. А пока без этого.
Держим руку на чакре. Через 1-3 минуты делаем глубокий вдох, и (вспоминайте, как вы при подготовке «впитывали» энергию — из солнца, из деревьев, из минералов), и на вдохе втягиваем энергию из чакры, при этом медленно отводя руки от тела (от чакры). И пусть первое время рядом с вами будет гореть свеча, на которой и будет «сгорать» энергия, которую вы «вытащите» из тела. Поднесли ладонь к свече, подержали секунду. Все, этого хватило, энергия «сгорела».
Повторили. Вновь приложили ладонь. Подержали 1-3 минуты. Медленно и плавно на вдохе вытянули энергию, «сожгли» ее на свече.
Ну как ощущения? А теперь включим воображение и визуализацию. Все точно так же, только на выдохе вы будете представлять, что вы из чакры вытягиваете тягучую, липкую, темную массу, которая отделяется от тела, остается в ладони и сгорает на свече.
3-5 раз для одной чакры хватит. И перешли дальше. Может возникнуть усталость — ведь работа с энергией отнимает силы. Это нормально. Могут возникнуть и реакции в чакрах — они так будут реагировать на внешнее воздействие во время чистки.
Не обязательно за один подход «пройтись» по всем чакрам. На сколько сил хватило — и то хорошо. Как будут «чище» они — так быстрее по всем и пройдетесь. Можно останавливаться и на одной только чакре, если там по наблюдениям и по этим признакам выявлены наибольшие нарушения. Если захочется спать — это очень даже хороший признак очищения.
А теперь можно переходить и к болевым ощущениям. Любая болезнь вызывает искажения в энергетическом поле человека. У каждой болезни есть «болевой очаг» и «энергетический очаг». Вот мы и будем работать с болевым очагом.
Однако, давайте смотреть на вещи объективно. Опухоли, цирроз, туберкулез, гангрену вы не «вытащите». А вот прочие вещи — пробуйте, пробуйте…
Можно снимать болевые симптомы, а можно — работать именно с источником болезни. Но разобраться — а из-за чего у меня болит там или там — задача сложная, и не всегда точно определишь. Так, спина может болеть из-за почек,а почки — из-за ущемления нерва в спине. Ну и так далее. Поэтому, мы будем пока работать по принципу — где болит, туда и прикладываем ладонь. А потом — в область той чакры, которая отвечает за то место, «где болит».
Принцип тот же самый. Приложили ладонь. Подержали 1-3 минуты без визуализации. Медленно убрали ладонь, поднесли к свече, «сожгли» энергию. Добавили после 3-5-го раза визуализацию. Представили то место, где болит, в виде сгустка энергии (сами дали ей размер, форму, цвет). И на выходе вытащили кусок-сгусток энергии оттуда, поднесли к свече — сожгли. И естественно, наблюдаем, что происходит по ощущениям в месте, где болит.
Не пугаться, если первое время будет «ныть, дергать», болеть еще больше. Это как фурункул выдавливать. Он есть — болит, выдавливаешь — болит еще сильнее, выдавил — боль утихла.
Не работает визуализация? Да не проблема. Есть универсальный индикатор — ваши ощущения. Наблюдайте за ними, они и сами «скажут» то, что может «показать» визуализация.
Вот. Можно ли использовать что-то другое, кроме свечи? Энергию, что вы «изъяли», надо где-то и как-то утилизировать, то есть — уничтожать. А пока нет навыков работы по трансформации, поглощению, «разуплотнению» энергии, то ее надо «разрушать» с помощью внешних методов. Ну вот неудобно со свечой, тогда подносите руки к текущей из-под крана воде, или опускайте в емкость со святой водой.
А как долго работать с болью? С болью — недолго. Пока не утихнет. Кому сколько на это время понадобится. Ну уж не часами точно. А с болезнью — долго. Минимум неделю, до появления хоть какого-то «просвета». Минут по 20-30 в день.
И после любой работы руками, обязательно вымойте их, и дайте им хотя бы 5 минут «отдохнуть».
Таким вот методом можно «пообрывать» энергетические вампирские присоски, избавить себя от сглаза, энергетических пробоев, среднего размера порчи. Это же прочистит чакры, выравняет их тонус, очистит от засорений, «закрытости», искажений.
Он похож по своему механизму на тему выкатывания яйцом. Но чем больше практики, тем сильнее вы «раскачаете-раскроете» руки, метод работы с яйцом будет проигрывать методу работы руками.
Вот. Делайте, делайте, делайте.
И надеюсь, через время, вы сами удивитесь своим новым навыкам, и выводу — «Я могу помочь самому себе сам!».
Станислав Кучеренко