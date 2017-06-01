Чьих будешь? Сеть событий тьмы веков

Есть такая тема, о которую, казалось бы, разбиваются, как о волнорез, учения альтернативных историков и восхваливателей великого прошлого русов. Тема эта настолько постыдна и очевидна, что немногие берутся ее обсуждать и тем более оспаривать.

Но такой скелет в шкафу не удержать, надо попытаться понять. Куда без этого?

“Вот они, свободные племена древних славян. Вот их удалой князь с дружиной. Вот свободолюбивые русские люди сбрасывают татарское иго (а если не свободолюбивые, то чего они его, спрашивается, сбрасывают?). И потом – бац: 90% населения – рабы, которыми торгуют как скотом. Как, в какой момент это могло случиться? Почему люди позволили это над собой сделать? Почему они не восстали, как восстали против татар? Почему они не поставили зарвавшихся князьков и боярских детей на место, как не раз это делали раньше, изгоняя нерадивого князя с дружиной прочь? Вон даже гордость Русской Земли Святого и Благоверного князя Александра Невского новгородцы прогоняли, когда он чересчур борзел. А тут… Что случилось с этим народом? Как за двести лет, к середине XVI века, он потерял всю ту свободу и достоинство, которыми по праву гордился и которые отмечали даже иностранцы?” (Альфред Кох “Как наши предки стали рабами”)

Да-с, постановка вопроса весьма распространенная. Но кто-нибудь может в этом разобраться?

Картина развития крепостного права на Руси от древних времен и до середины 17 столетия в учебниках представляется следующим образом: княжеское и боярское землевладение, в сочетании с укреплявшимся бюрократическим аппаратом, наступало на личную и общинную земельную собственность. Ах, каково? Заучите – буду спрашивать на экзамене!

Прежде свободные земледельцы, крестьяне-общинники или даже частные собственники земли — «своеземцы» древнерусских юридических актов — постепенно становились арендаторами участков, принадлежащих родовой аристократии или служилому дворянству.

Это всем со школы ясно и понятно. Начну же я с вопроса откуда и когда взялся первый русский царь, и почему он – “царь”, а не “князь”. Я извиняюсь за такой примитивный ликбез, но обозначить надо, ибо, оказывается, и тут есть путаница.

Принято считать, что Иван IV (Иван Грозный) есть первый русский царь.

Но есть и другое мнение: первым из великих князей, правивших в уже объединившейся Руси, стал называть себя “царем” еще его дед, Иван III Васильевич

Почему так? Все просто: жена Ивана – племянница последнего Константинопольского императора – Софья Палеолог (вообще-то Зоя).

Иван III, женившись, становится царем по праву. Царем с большой буквы Ц. (Caesar/ цезарь или кесарь — обязательная часть титула римских императоров времён Римского государства). А Москва, стало быть, вслед за Царьградом (Константинополем) – новым Римом, Третьим.

Интересное дополнение с сайта otvetina.narod.ru:

“Но одно дело называть себя царем, а другое — быть им на самом деле. До середины XV века в Древней Руси царями называли, кроме византийских императоров, также ханов Золотой орды. Великие князья несколько веков находились в подчинении у татарских ханов и вынуждены были платить им дань, поэтому великий князь мог стать царем только после того, как перестанет быть данником хана. Но и в этом отношении ситуация изменилась. Татарское иго было свергнуто, и великий князь окончательно пресек попытки требовать дань от русских князей“.

Когда же мы поставим всё с головы обратно на ноги, то увидим, что уже при Иване Третьем удается урвать большой кусок от Великой Тартарии: прежняя часть ее, именуемая “Московия”, становится независимой с центром в городе Москве, где Иван и провозглашает себя новым царем.

Тогда-то, видимо, и начинает свой скорбный ход век рабского бесправия, позднее переросшего в крепостное право. Постепенно переписывается история, Тартария понемногу превращается в сказку о татаро-монгольском иге, предательстве и правом деле – Войне, государь – молодец и весь в белом.

Хочется (хочется!!), друзья, верить в версию, будто крепостное право – миф. Что под этим позорным делом скрывается лишь система взаимоотношений жителей крепостей. Когда каждый, как бы в запасе, стоит на воинской службе и в случае чего, занимает свое место в крепости, осуществляя и получая защиту в ней от неприятеля. Взимание же податей, налога на крепость, и осуществляет это самое крепостное право. Версия такая есть, очень красивая, стройная. И возможно, что-то подобное и имело место… где-то.

Где-то, но не у нас. У нас была не игра слов и подмена понятий, а настоящий трэш.

Учебники истории, которые мне настоятельно советуют взять и уже, наконец, почитать и не позориться некоторые мои читатели, выдают за великое благо объединение “разрозненных” княжеств в единое государство. На деле же я вижу, что результатом этого “блага” вскоре и стало то страшное, крепостное право.

Крестьяне жили деревенскими общинами, в которых формировался особый крестьянский мир. Часть таких общин оказывалась под властью землевладельцев, которые облагали податью каждый двор, крестьянское хозяйство. Наиболее вольнолюбивые уходили на «неудобья», где образовывались вольные деревни. По мере их укрепления «сильные мира того» их снова облагали податью. Часть крестьян, для которых «воля» было не пустым словом, снова уходили в необжитые места.

В 1646 году царем Михаилом Романовым в Московской Руси было введено крепостное право.

Романову нужен был способ, упрощающий и увеличивающий сбор податей. Для этого крестьян «закрепили» за владельцами земли. Людей, которые были на военной службе, царь стал наделять «поместьями» – землями с живущими на них крестьянами.

Так появились «помещики». Они должны были сами кормиться от крестьян и были обязаны обеспечивать сбор податей в царскую казну.

Крестьяне, которые жили на землях церквей и монастырей, закрепили за духовенством. Часть крестьян, живущих на владениях царского двора, прикрепили к приказчикам двора.

Сбор податей «в казну» стал эффективней. Но с другой стороны, такой закон лишил многих русских крестьян вековой ценности – «вольному воля».



Вольному воля

На первый взгляд, «вольному воля» – это бессмысленное выражение, типа «масляное масло».

Однако оно имеет очень древний, и крайне важный для исследования этой главы, смысл.

В древней Руси, заключая «ряд» (договор) друг с другом, князья писали: «А боярам и детям боярским, и слугам, и крестьянам вольная воля».

Когда складывалась эта поговорка, волен был каждый крестьянин, распахивающий дикую землю, создавая плодородные участки, выращивая хлеб и другие продукты. Крестьяне своим трудом превращали пустую, ничего не стоящую землю в ценную.

Сначала за охрану такой земли князья требовали уплату податей, а крестьяне соглашались платить.

Затем такую землю князья и бояре силой обращали в свои владения, а крестьяне были вынуждены наниматься или уходить подальше от таких владений. Русская равнина обширная, так что уйти было куда.

Нанимаясь для работы к землевладельцу, крестьянин платил ему своим трудом или урожаем исполу (половину урожая). Рассчитался по чести и совести с землевладельцем – свободен. То есть «вольному воля» означало свободу жить на земле владельца, доколе живется, и уходить, куда вздумается. Еще в средние века крестьянин при желании мог уйти с территории землевладельца, выполнив принятые на себя обязательства по аренде и по ссуде. Источник

Церковь и рабство

Да, и о роли Церкви в закрепощении крестьян. Если без особых эмоций, то Русская Православная Церковь не только не осудила крепостное право духовно, но и поимела большую материальную выгоду. Почти сразу же огромная масса крестьян была приписана к монастырям и церквям.

Ревизия 1678 года показывает: четверть всех крепостных крестьян – у духовенства.

Особенно большая доля была в Подмосковной земле. В 1719 году – 1,1 млн. из 1,6 млн. всех крепостных крестьян духовенства.

Разгул крепостничества и Петр “Великий”

Конечно, и до 1646 года, официальной даты введения крепостного права, крестьянам жилось несладко, но принципиальные перемены в положении крестьян наступают ИМЕННО с воцарением династии Романовых.

Например, к этому времени сроки сыска беглых крестьян увеличились аж до 15-ти лет. А в изданном в 1649 году Соборном Уложении появилось два принципиально новых обстоятельства:

Во-первых, объявлялся неограниченный срок сыска беглых крестьян. Господин имел теперь право вернуть самого беглеца или даже его потомков со всем нажитым в бегах добром, если мог доказать, что именно из его поместья сбежал крестьянин.

Во-вторых, даже свободный от долгов крестьянин терял право поменять место жительства — он становился «крепок», то есть прикреплён навечно к тому поместью, где его застала перепись 1620-х годов. В случае его ухода Уложение предписывало насильно возвращать прежде свободного человека обратно вместе со всем хозяйством и семьей. Крепко попадал, короче, а не становился жителем крепости.

Фактически, Уложение царя Алексея Михайловича совершило социальный переворот, лишив большинство населения страны права свободного перемещения и распоряжения собой, своим трудом и собственностью.

В правление Петра Первого торговля крепостными приобретает самый циничный и откровенный характер. Людей начинают продавать оптом и по одиночке, на рыночных площадях, разделяя семьи, разлучая детей с родителями, а жён с мужьями.

И заметим, что речь не идет о каких-то привезенных рабах или пленных, а о своих, родных! Да, только, родных ли?

Сам император Петр раздал в частную собственность более двухсот тысяч душ мужского пола (государственная статистика учитывала только мужчин) а, значит, в действительности, около полумиллиона человек обоего пола. Эти раздачи были, как правило, подарками Петра своим приближённым.

С конца 17 и, особенно, с начала 18 столетия крепостное право в России приобретает принципиально иной характер, чем тот, который оно имело при своем возникновении. Оно начиналось как форма государственного «тягла» для крестьян, род общественной повинности, а пришло в своем развитии к тому, что крепостные, лишённые всяких гражданских и человеческих прав, оказались в рабстве у своих помещиков.

Апогеем же крепостного права стал период царствования Екатерины Великой.

Эти 30 с небольшим лет (1762-1796 гг.) стали временем наибольшего закрепощения крестьян. Помещик мог сослать крестьян за какие-то проступки в Сибирь, продать в рекруты, крестьянам было запрещено жаловаться на помещика императору, хотя в суд они могли обратиться. За время правления Екатерина раздарила около 800 тысяч крестьян, что стало рекордом. Источник

Крепостного права в Сибири не было!

И вот ведь казус: Википедия упоминает, что на большей части территории России крепостного права не было: во всех сибирских, азиатских и дальневосточных губерниях и областях, в казачьих областях, на Северном Кавказе, на самом Кавказе, в Закавказье, в Финляндии и на Аляске.

Считается что крепостное право в Сибири отсутствовало по одной причине – заселение данного региона началось во времена Столыпинской реформы. При плотности населения 1 чел на 2 км2 это было нелегко.

Тюмень сегодня:

“На выставке представлено 50 копий подлинных документов, хранящихся в Тобольском архиве. Каждая представляет историческую ценность. А вместе они развенчивают бытующее среди обывателей мнение о том, что в Сибири не было крепостного права. Было, конечно, как и по всей России, только в значительно меньших масштабах. Так, к 1698 г. за монастырями Тобольской губернии числилось 6,5 тысячи душ крепостных мужского пола. Цифра, если учитывать необъятные просторы Западной и Восточной Сибири, скромная”.

Ну и?

Учитывая древние карты или, хотя бы, атлас Ремизова, где вся Сибирь заселена так, что яблоку негде упасть, всё это звучит довольно забавно…

Вы шевелите мозгами, сопоставляйте факты, думайте, не мне же все разжевывать.

Беспредел был в Московии, а за Уралом всё относительно спокойно. Первые цари, “объединение Русских земель” и как итог – иго, какое никаким татаро-монголам не снилось… Романовы… и так далее и тому подобное. Складывайте, складывайте пазл, кусочков, осколочков-то я уже много набросал.

И кто мы? И что за Тартария такая была? А? Как думаете? Не было, да? Происки Ватикана? Пятая колонна и госдеп?

Официально: все славяне – рабы

На вики еще можно найти статью Рабство у славян , в которой читаем:

“Среди зависимого населения древней Руси IX—XII веков весьма существенное место занимали рабы. Их труд даже преобладал в древнерусской вотчине. В современной исторической науке особенно популярной является идея о патриархальном характере рабовладения на Руси.”

Вот так вот, славяне в душе рабы с самого начала времен, не больше, не меньше.

Русская правда указывала на следующие появления рабов на Руси, помимо захвата пленных:

самопродажа в рабство,

брак с рабыней,

поступление в услужение (в тиуны, ключники),

«без ряду» (то есть без всяких оговорок),

банкротство

Также рабом мог стать беглый закуп или человек, совершивший тяжкое преступление.

Исследователь Е. И. Колычева о рабстве в древней Руси пишет следующее:

« …холопство на Руси как правовой институт не представляло собой нечто исключительное, неповторимое. Для него характерны те же важнейшие черты, что и для рабства в других странах, в том числе и для античного рабства »

На Руси существовало несколько форм рабства: холопство и челядь (В VI—IX веках челядь — рабы-пленники. В IX—X веках они стали объектом купли-продажи. С XI века термин «челядь» относился к части зависимого населения, занятого в феодальном хозяйстве. В середине XI века его сменил термин «холопы». В XVIII—XIX веках слово «челядь» обозначало дворовых людей помещика).

О рабстве на Руси известно из многих средневековых источников, в частности, из законов «Русской Правды» киевского князя Ярослава Мудрого. Кроме того, некоторые народы (в частности, варяги) имели в качестве основного источника дохода похищение и продажу рабов, и потому в отдельные источники вошли упоминания, иногда ошибочно понимаемые как упоминания о славянах как живущих за счёт работорговли.

В частности, так арабский путешественник первой половины Х века Ибн Фадлан описывает работорговлю варягов в волжском городе Булгар.

“Что же касается ар-Русийи, то она находится на острове, окруженном озером. Остров, на котором они (русы) живут, протяженностью в три дня пути, покрыт лесами и болотами, нездоров и сыр до того, что стоит только человеку ступить ногой на землю, как последняя трясется из-за обилия в ней влаги. У них есть царь, называемый хакан русов. Они нападают на славян, подъезжают к ним на кораблях, высаживаются, забирают их в плен, везут в Хазаран и Булкар и там продают. Они не имеют пашен, а питаются лишь тем, что привозят из земли славян”

(В тексте явно прослеживается противопоставление описываемых автором «руси»-варягов — славянам).

Итак, положение рабов на Руси было сходно с положением крепостных. Отличие состояло в том, что Рабство — это система устройства общества, а Крепостное право — совокупность юридических норм феодального государства. Крепостной мог перейти к другому хозяину на Юрьев день (пока он не был отменен уже в 1581 году) и мог иметь собственность. Раб был лишён такой возможности. В дальнейшем рабы слились с холопами, дворовыми людьми и другими категориями крепостных.

Ох, и нагородил я фактов и расследований! Надо уже как-то выруливать. Что же мы видим? Жесть и безнадега с начала времен. И сегодня, если оглядеться, не сильно лучше стало. Было ли крепостное право или это выдумки врагов? Давайте уже перестанем юлить. Было!!

Но причины, истоки этого явления совершенно не те, что нам представляет официальная история, ибо была и другая Русь.

Иначе, как захватом, сменой власти, приходом к власти Романовых, расколом некогда единой страны, той, что на старых картах обозначена как Тартария, я объяснить этот ужас не могу.

С подозрением отношусь я к заявлениям, что якобы издревле на Руси (окруженной озером, по воспоминаниям Ибн Фадлана ) рабство процветало и до Ивана третьего.

Есть другие источники, говорящие, что у русов рабства не было и даже взятые в полон враги были свободны в выборе остаться жить свободно вместе или уходить, да и другими фактами, о которых написано уже достаточно много. Для меня лично, неоспоримыми доказательствами этого славного прошлого является русский язык и так называемый “народный костюм” о котором я писал еще тут.

Чьих будешь?

Вот еще мысль которая меня давно мучает:

Русские женские фамилии склоняются отвечая на вопрос “чья”. То есть жена мужа такого-то. Петрова, Смирнова итд.

Мужские-же фамилии часто заканчиваются на “ин”. Склоняются, отвечая на вопрос “чей”. Чем не следы рабского прошлого?

У меня у самого такая фамилия оканчивающаяся на “ин”, и мне не сладко об этом говорить, но в поиске истины закрывать глаза на неприглядные факты глупо – далеко не уйдешь.

Дикая версия

Так когда же произошел захват русских земель? Или тартарских? Или скифских? Скитских? Скотских? Геперборейских? И кем? И почему?

Может, все так и было, а может, и совсем не так? Может ли так случиться, что в истории нет ни одного слова правды, ну, вот просто совсем?

Может быть, все настолько не так, что вот эта картина, ниже, на которой за дикой версией, что Александр показывает Наполеону русскую армию, скрыта еще более дикая правда – последние переговоры тартарских ханов – царей Тартарии – и союзников Наполеона и Александра в войне 1812 года, после которой то самое рабство и началось?

Подробнее о странностях войны 1812 года смотрите в фильмах Сергея Игнатенко, я же лишь озвучиваю версию, касаемую крепостного права.

Как заметил Сергей, это не подданные Александра. Они в головных уборах! Это равные с равными причем на картине явно видно противопоставление одних другим. Тем кто умеет видеть понятно все и без моих объяснений.

Выводы

Итак, вот вам так и не дошедшее до сибири рабство. Вот и причины, и следствия, и объяснения. Вот вам разгул крепостного права при воцарении династии Романовых связанных с еще Петровской историей, даже еще раньше, начавшегося с Ивана третьего отвоевывания тартарских земель.

Вот такая сеть событий тьмы веков приведшая к ужасным последствиям. Таким, что и истории своей не знаем, и рабскую психологию не можем выдавить из себя до сих пор, и даже более того, многие и сейчас продолжают оправдывать крепостное право.

Конечно, дикая версия, на первый взгляд, не все, конечно, так просто, но что если истина все же где-то рядом совсем близко?

А ты, читатель, чьих будешь?

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