Четыре сущности человека. Почему современники ничего об этом не знают?

В продолжение изучения темы об энергетической конструкции человека предлагаем для общего понимания и цельного восприятия всей картины остановиться более подробно на Сущностях человека, как невидимой неотъемлемой его части. Очень странным выглядит факт, что современные люди, добившись прогресса научных и технических достижений за последнее столетие, до безграничности расширив, благодаря массовости телевидения и интернету, обмен информационного поля на планете Земля, на сегодняшний день вообще не имеют ни малейшего представления о присутствии в человеческой конструкции преславутых четырех сущностей. В этой статье, анализируя найденную информацию, в частости артефакты, мы докажем, что наши далекие предки облдали огромным багажом духовных знаний, и им было хорошо известно, что человек на самом деле имеет пирамидальную конструкцию, по краям которой и расположены эти самые разумные энерго-информационные структуры — Сущности человека.

Мы обратимся непосредственно к первоисточнику – книге «АллатРа» и приведем цитаты, тем самым, формируя еще одну ступеньку к нашему дальнейшему исследованию. Итак:

ОПИСАНИЕ ЧЕТЫРЕХ СУЩНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

Человек, как и другие информационные объекты материального мира, начиная от гигантских звёзд и заканчивая мельчайшими частицами, имеет определённые проекции, свои как бы «зеркальные» отражения в энергетическом плане. Различные народы в разные эпохи обозначали их по-своему, описывая или помечая в летописях тайнознания, священных текстах и рисунках невидимую структуру человека. Условно назовём эти живые проекции «Сущностями», поскольку они вполне разумны (причём даже более, чем человек себе это предполагает), имеют свои характеристики. По своей сути эти Сущности представляют собой энергоинформационные структуры, определённые локальные центры. В невидимой конструкции человека это такие же его неотделимые части, как, например, в физическом теле голова, руки и так далее. В центре конструкции (посреди всех проекций человека) находится Душа.

Сущности являются энергоинформационными структурами и играют важную роль, как в жизни человека, так и в его послесмертной судьбе. Они обладают огромными возможностями, связаны с иными измерениями, где взаимодействие происходит на тонком энергетическом уровне. Благодаря им, человек может осуществлять влияние на мир с позиции высших измерений материального мира, вплоть до шестого. Сущностей человека обозначают по месту их расположения вокруг конструкции, а также условной ориентации относительно его физического тела: Передняя, Задняя, Правая и Левая. Они представляют основные поля, скажем так, «живые стороны» четырёхгранной усечённой пирамиды в общей конструкции человека. Ориентировочно находятся на расстоянии вытянутой руки от физического тела человека в соответствующих своим наименованиям направлениях: впереди, сзади, по бокам (по правую и по левую сторону).

Знания о них издревле считались сакральными. В мифологии народов мира есть много различных упоминаний об этом, начиная с древности и до наших дней. Например, эти сведения можно найти в космологических мифах и сказаниях народов мира, ритуальных обрядах магов, шаманов, жрецов, заклинателей. В частности, в описаниях последних часто говорится о том, что человек, выполняющий определённый традиционный ритуал, обращается к четырём стихиям или сторонам света, четырём помощникам-духам человека и так далее. При этом во многих случаях связующим звеном является середина: в священных преданиях — это Душа, как середина энергетической конструкции человека, «пятый центр» (в других случаях упоминается как «первый центр»); а в практических ритуалах — это сознание Личности. Так вот, внешние действия такого человека-заклинателя — это, как правило, либо театральная игра, рассчитанная на публику, либо подражание утраченным знаниям без понимания сути, либо простое их сокрытие. На самом же деле основное действие происходит в человеке, в его внутреннем мире. При помощи определённых знаний и практик он просто собирает себя в единое целое, и управляет этими Сущностями. Сама же Личность является «центром управления». Благодаря такому соединению, возможности человека в невидимом мире значительно расширяются. Обращаю внимание, что эти Сущности не являются астральными двойниками человека. Каждая из четырёх Сущностей представляет собой, скажем так, определённое энергетическое поле. Образно говоря, это «прозрачный сгусток», который может превратиться в любую мыслеформу, которую задаст человек: зеркальное отражение самого человека или какой-то образ животного, или духа и так далее. Можно сказать, что человек при выполнении определённых медитативных техник, находясь в изменённом состоянии сознания, задавая какой-то из Сущностей определённый мыслеообраз и концентрируя на нём своё внимание, материализует её.

Анастасия: Получается, по сути, это переход из состояния энергетической волны в материальную частицу: как только Наблюдатель концентрируется на Сущности, то происходит процесс превращения энергии в тонкую материю. Соответственно, она приобретает мыслеформу (вложенный в неё человеком образ).

Ригден: Да, при этом полностью сохраняется её связь с невидимым миром. Как я уже говорил, каждая из четырёх Сущностей обладает своими характеристиками и проявляет определённую связь между видимым и невидимым миром.

Приведем найденные в интернете замечательные стильные банеры, описывающие характеристики сущностей.

ПЕРЕДНЯЯ СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Передняя сущность расположена впереди на расстоянии вытянутой руки от физического тела человека. Она связана с жизнью человека здесь и сейчас (как в третьем, так и в высших измерениях), с его движением из настоящего в будущее. Это своеобразный вектор, указатель жизненного пути. Если человек выбирает духовное, то этот путь имеет одновекторное, сфокусированное направление, в качестве стремления вперёд, к высшему и конечному результату — слиянию Личности с Душой, то есть духовному освобождению. Эта Сущность отвечает за саморазвитие человека, за духовное движение. Она носит своеобразный эмоциональный окрас — веры, духовной любви, надежды на будущее. Если намерения человека в духовном пути устойчивы, то она служит ему и очень хорошей защитой от внешнего невидимого воздействия Стр. 234 чужими или инородными агрессивными Сущностями. Её активацию можно заметить по состоянию самого человека: когда он чувствует себя одухотворённо, когда у него наблюдается всплеск позитивных эмоций, глубинных духовных побуждений.

В преданиях народов мира Переднюю сущность часто обозначали в качестве единорога, а также стихии (духа) неба, воздуха, изображали в виде вольной птицы (того же сокола или мифической гром-птицы, феникса). Символ птицы служил в культурах многих народов и как обозначение Души, божественной Сущности, духа жизни, духа неба, свободы, восхождения, вдохновения, предсказания, пророчества, связи между «космическими зонами».

Анастасия: Действительно, ведь ещё в эпоху верхнего палеолита изображали птиц, порой акцентируя внимание на сакральном характере этих обозначений. В эпоху неолита их также рисовали в сочетании с солярными (солнечными) знаками, которые ставили над птицами».

ЗАДНЯЯ СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Задняя сущность расположена сзади на расстоянии вытянутой руки от физического тела человека. Это своеобразный наблюдатель настоящего и «летописец» прошлого. Она связана с настоящим и прошлым человека, накопленной информацией, причём в течение не только этой жизни. Прошлое для неё — это база информации, настоящее — это контроль и отслеживание информации, так сказать, в режиме он-лайн, то есть здесь и сейчас. Задняя Сущность является своеобразным порталом. Это «Наблюдатель», который непосредственно связан с шишковидной железой (эпифизом). Благодаря этому порталу, владея определёнными медитативными техниками, можно осуществить «туннелирование» в любой момент прошлого. Задняя сущность обычно изображается в виде рыбы, тюленя (например, в традициях народов Севера), ящера, слона, черепахи, обозначается стихией воды, того, что погружает вглубь прошлого. У тех же сибирских народов сохранились мифологические упоминания о своеобразном противопоставлении птицы и мамонта, а у шумер — птицы и рыбы. Задняя сущность может также обозначаться в качестве духа с человеческим лицом как символ человеческого прошлого.

ПРАВАЯ СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Правая сущность находится на расстоянии вытянутой руки по правую сторону от физического тела человека. Это, по сути, одна из составных частей Животного начала в человеке. Точнее сказать, Правая сущность имеет несколько качественно разных функций, проявление которых зависит от того, что доминирует в человеке: Духовное начало или Животное начало. Правая сущность очень тесно связана с этим миром. Основные эмоциональные характеристики её проявления при доминации Животного начала в человеке — агрессия, уныние или страх. Если она должным образом не контролируется самим человеком, то он зачастую подвергается её «нападкам». Последние ощущаются в виде потока плохих или провоцирующих негатив мыслей, внезапного нахлынувшего состояния депрессии. При её атаках характерно сужение сознания до уровня какой-то проблемы, а также такие эмоциональные состояния как подавленность, злость, жадность, обида, самоедство, проявление всякой фантазии и иллюзий, закольцовывающих мысли на одной и той же проблеме. Но происходит это тогда, когда человек наделяет эти мысли силой своего внимания.

Должен отметить, что все четыре Сущности просто провоцируют «рождение» тех или иных мыслей, соответствующих различным всплескам определённых эмоциональных состояний. Но Сущности поддерживают и развивают (особенно при доминации Животного начала, перекручивая ситуацию до неузнаваемости, раздувая «из мухи слона») лишь те мысли, которые выбирает Личность. У человека есть выбор, мыслям какой из Сущностей отдать предпочтение и своё внимание, проще говоря, кого ему слушать. Но как только он совершает свой выбор, то есть отдаёт каким-то мыслям предпочтение, начинается активная работа той или иной Сущности, спровоцировавшей появление данных мыслей.

Анастасия: Кстати говоря, вы как-то упоминали, что процессы так называемого тайного влияния, манипулирования сознанием, заражения масс идеями, стимулирующими в людях агрессию, злость, отрицательные эмоции связаны с активированием Правых сущностей у людей.

Ригден: Так и есть. Торможение Передних сущностей у людей и активация их боковых сущностей осуществляется сведущими в этих делах специалистами. Такое воздействие схоже с гипнозом.

В медитации можно прочувствовать и проследить воздействие Правой сущности, понять, откуда и как идёт данный поток: он ощущается как снисходящее давление справа (снаружи вовнутрь). Однако если человек дисциплинирует эту Сущность, то есть будет строго контролировать свои мысли, эмоции, не допускать негатив, чётко придерживаться Духовного направления, то он получит эффективного помощника, который прекрасно ориентируется в мире тонкой материи, имеет многомерную связь с такими же Сущностями других людей. Причём, повторяю, эта связь осуществляется вне зависимости от времени и пространства.

Разные народы в своих священных рисунках обычно изображали Правую сущность в виде какого-то сильного или агрессивного тотемного зверя, например, белого тигра (киргизские шаманы), медведя, льва, леопарда, обезьяны и так далее или же мифического Стража, духа. Упоминания об этом запечатлены в архаичных мифо-ритуальных традициях, когда речь идёт об агрессии, страхе или необычной силе. В качестве стихии, символизирующей данную Сущность, обычно указывали огонь. (подробнее стр. 238)

ЛЕВАЯ СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Левая сущность находится на расстоянии вытянутой руки по левую сторону от физического тела человека. Данная Сущность связана с миром Аримана, с миром сакральных знаний материального начала. Она наделена очень многими возможностями и функциями. Но опять-таки их использование Личностью зависит от того, что доминирует в человеке: Духовное начало или Животное начало. Характеристика Левой сущности при доминации Животного начала — хитрость, ловкость, гордыня, обман и соблазн. Это умная, коварная Сущность, которая представит всё в лучшем виде, лишь бы отвлечь человека от главного — от духовного пути. Если эта Сущность находится без должного контроля со стороны Личности, то именно она провоцирует сомнения в человеке, отводит от духовного пути. Если Правая сущность связана с тупой агрессией, злостью, то Левая сущность, наоборот, может брать своей логичностью, проявлять чёткость и ясность сознания в выстраивании логической цепочки от Животного Стр. 240 начала. Она так же, как и Передняя сущность, подталкивает человека к поискам чего-то нового, но в материальном направлении, внушая, что человек заслуживает большего или что он более значим по сравнению с другими. В общем, мысли о мании величия и жажде тайной власти над другими — это основа её атак на Личность при доминировании в сознании Животного начала.

Когда человека посещают подобные мысли, то в состоянии медитации также можно проследить давление извне: оно будет ощущаться снисходящим, давящим с левой стороны. Если человек чаще будет дисциплинировать себя, свои мысли, при этом стабильно придерживаться духовного пути, то и Левая сущность также становится помощником и личным «информатором» по сакральным вопросам. Левая сущность в древних трактатах обычно упоминается или изображается либо в виде зверя, наводящего ужас, либо умного, хитрого животного, например, волка, шакала, мифического чудовища, дракона, змеи или же в качестве Стража, духа. В качестве стихии указывается, как правило, земля, точнее прах, как символ временных ценностей в этом мире».

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«Большинство людей из-за материальной пелены привычного трёхмерного видения мира не знают и не понимают принципа работы своих Сущностей в повседневной жизни. И это несмотря на то, что люди довольно часто сталкиваются с их проявлением. Ведь когда мы думаем о других людях, своих знакомых, друзьях, родственниках и так далее (о людях, с которыми имели возможность личного общения и, соответственно, контакта с их биополем), то, по сути, контактируем непосредственно с их Сущностями. Если мы думаем в духовном русле, позитивно — во взаимосвязь вступают наши Передние сущности, а если в материальном русле, негативно — контактируют одноимённые боковые Сущности. Как это происходит? Только человек подумал, сконцентрировал мысль на определённом человеке, совершается информационный обмен на уровне тонких энергий между одноимёнными Сущностями этого человека и того, о ком он думает. Например, мы только подумали о каком-то человеке, которого десять лет не видели, а он буквально тут же нам позвонил, или в этот же день пришёл в гости. Или же бывает так, что во время разговора человек порой уже знает наперёд, что именно скажет собеседник, он чувствует его настроение и мысленный поток ещё до того, как тот что-то скажет. В чём причина? Это как раз и есть проявление взаимодействия Сущностей. Просто одна из наших Сущностей вступила в контакт с одноимённой Сущностью другого человека. Ведь для Сущностей нет ни времени, ни пространства в нашем понимании, они живут по иным законам. Это своеобразные посредники Личности в её связи с другими мирами».

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«Наличие этих Сущностей связано с выбором человеческим, точнее с созданием условий для него, с наделением Личности определённой степенью свободы. В этом и смысл всей этой многомерной конструкции человека. Если бы не было тех же боковых Сущностей, не было бы и свободы выбора между желаниями материального мира и духовными стремлениями, между «добром и злом». Так бы человек, несмотря на то, что находится в ограниченных условиях (заточён в материю), всё равно бы внутри чувствовал Душу и по наитию шёл к Богу. А с этими разнообразными Сущностями у него есть альтернатива выбора: выбрать злость, агрессию, зависть, гордость и бесконечность желаний материи или не отдавать всему этому силу своего внимания, стать на сторону духовного и желать только одного — своего духовного освобождения и движения к Богу. Духовное развитие человека можно образно сравнить с движением машины с периодическими пробуксовками. Вначале сознание человека часто и бесконтрольно переключается с одного эмоционального состояния на другое. Это сравнимо с новичком, который сел за руль и ещё путает педали, где жать «газ», а где «тормоз». Дисциплина мыслей, контроль своего состояния сознания — это как раз попытка человека научиться управлять собой, своими эмоциями, желаниями, мыслями при этом удерживать чёткий курс общего движения — свои жизненные позиции, главный выбор. То есть осознанно, с полной ответственностью проживать жизнь, чётко ориентируясь на духовное направление и постоянно удерживая его в фокусе своего внимания. Образно говоря, это стремление ехать в машине к цели, несмотря на мелкие пробуксовки. Естественно, чем чаще будешь себя контролировать, быть внимательнее на своём пути (а не ротозействовать по сторонам, уделяя внимание мыслям и эмоциям от боковых Сущностей), тем скорость твоего движения (духовного развития) будет выше.

Анастасия: Хороший пример. Если так подумать, то ведь большинство людей проживают свою жизнь неосознанно в духовном плане, уделяя внимание мыслям от боковых Сущностей. Они ставят перед собой мелкие житейские цели и материальные задачи, например, накопить, украсть, купить, утвердить свою временную значимость в семье, на работе, в обществе и так далее. Образно говоря, катаются на машине по кругу, бесполезно сжигая свой бензин (жизненную энергию).

Ригден: Просто они проживают жизнь по своему внутреннему выбору, по сути, ограниченную, пустую жизнь, которую для них уготовила система Архонтов: будь «роботом» с утра до вечера с ограниченным сознанием, узким спектром интересов и житейских забот. Но всё это условности, которые достаточно распиарены по миру, чтобы заставить человека поверить в них и работать на эту выдуманную систему — одну из программ Животного разума. На самом деле, человек сам себя заковывает в цепи этого трёхмерного мира, потому что ему легче быть рабом в этой системе материальных ценностей, чем добывать своим духовным трудом настоящую Свободу, как личный пропуск в Вечность. Жизнь человека в его руках, в его праве выбора, в его желании самосовершенствоваться и работать над собой.

Анастасия: Да, тем более в наш век информационных технологий людям становится доступна самая разнообразная информация о духовном наследии различных народов. Кто ищет, тот всегда найдёт».

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И действительно, кто ищет, тот всегда находит! Каково было наше очередное удивление, когда, едва углубившись в поиск, мы наткнулись на массу артефактов совершенно различных периодов прошлого, — целых эпох и цивилизаций, которые, оказывается, еще с глубокой древности знали о существовании живых энергоинформационных проекций — Сущностей человека и отображали информацию о них на барельефах, мозаиках, статуях, живописи, зданиях, украшениях, предметах мебели, иконах и даже посуде. Приводим фотогалерею найденных фотоматериалов.

АРТЕФАКТЫ, ФОТОГАЛЕРЕЯ С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ БОКОВЫХ СУЩНОСТЕЙ

Более обобщенная наглядная карта с указаниями самих артефактов, географическим местом их обнаружения и временным промежутком эпох, к которым они относятся.



В ЗАВЕРШЕНИЕ

Что же получается, повторим высказанное в начале статьи недоумение по поводу утраты знаний о четырех Сущностях человека, почему с течением времени была утеряна в обществе столь ценная и уникальная информация? Возможно ли, чтобы это случилось из-за абсолютной несогласованности, отсутствия единства между историками, учеными и археологами, занимающимися такими важными исследованиями? Или может, как постоянно намекается в книгах А. Новых, эти бесценные знания намеренно «прикрыли для масс» или «помогли забыть» определенные силы для того, чтобы создать идеальное рабовладельческое общество, в котором истинными знаниями о природе вещей будут наделены лишь единицы? Подозреваем, что именно так. Ведь сложно и даже невозможно не заметить четкую закономерность, схожесть всех вышеприведенных артефактов. Древние люди, зная о существовании четырех Сущностей и осознавая первостепенную важность, актуальность их, передавали эти знания потомкам на барельефах, мозаиках, статуях, живописи, зданиях, украшениях, предметах мебели, иконах и даже посуде. И это весомый повод заняться вопросом вплотную, откинуть традиционные, кому-то угодные мнения и заглянуть за занавес веков с абсолютно другой стороны, поставив духовные приоритеты на первое место.

Ведь умные, ищущие люди не могут не пройти мимо такого пласта данных и доказательств. И, что важнее всего, как мы поняли, изучая книгу «АллатРа», работа с Сущностями человека, управление, укрощение этих Сущностей имеет огромное и даже решающее значение для Духовного освобождения Личности. Не поэтому ли эти источники важнейшей информации злонамеренно были утеряны в веках? А все неудобные артефакты, которые не уничтожило время и, подчас разрушительная деятельность человека, списываются на банальные, примитивные, магические верования древних, а то и на прямое отношение к земледелию, охоте и скотоводству. Остро чувствуется намеренная фальш или просто нежелание видеть дальше своего носа, вы не находите?

В таком случае, призываем «образованных мужей», заслуживших свои академические звания и ученые степени, объясните пожалуйста, что это такое?

Продолжение следует…

Подготовила Ева Ким (Россия)

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