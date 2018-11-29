ЧЕТЫРЕ СЕКРЕТА БЛАГОПОЛУЧИЯ (С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НЕЙРОБИОЛОГИИ)

Благополучию очень трудно дать точное определение. Тем не менее, все мы отлично понимаем, что это такое. Оно зависит от нашего самочувствия, отношения к собственной жизни, от того, насколько хорошо идут наши дела, и как мы справляемся со стрессом.

Благополучие непостоянно и подвержено влиянию всех аспектов жизни, начиная близкими дружественными отношениями, и заканчивая чувством причастности и наличием жизненных целей.

Основатель исследовательского Центра здорового разума нейробиолог Ричард Дж. Дэвидсон является одним из ведущих мировых экспертов в области оценки влияния практики созерцания (медитации осознанности) на человеческий мозг. Ученый считает, что благополучие нельзя назвать чем-то статичным. Скорее, это набор используемых нами навыков, которые мы постоянно улучшаем и которые можно сравнить с игрой на музыкальном инструменте или ездой на мотоцикле.

Благополучие, по сути, ничем не отличается от обучения игре на виолончели. И если человек будет стараться повысить уровень своего благополучия, у него обязательно это получится.

Четыре секрета благополучия

Проведенные исследования позволили выделить четыре психологических аспекта личности человека, работа над которыми может привести к повышению уровня благополучия: выносливость, мировоззрение, осознанность и благородство.

Дэвидсон пишет: «Каждый из аспектов связан с деятельностью определенных нейронных сетей, а все нейроны демонстрируют пластичность. Если их тренировать, они будут становиться только сильнее».

Очень просто чувствовать удовольствие, когда все идет хорошо. Но что происходит, когда мы сталкиваемся с трудностями? Я никогда не забуду то мгновение, когда моя мама сказала мне, что у нее рак молочной железы. Чтобы удержаться на ногах, в такие моменты людям нужна сильная опора, ее как раз выступает благополучие.

Тренируя следующие качества, каждый может открыть себя для перемен и повысить уровень благополучия.

1. Выносливость.

Выносливость (то, как быстро мы можем взять себя в руки в трудную минуту) влияет на то, какие негативные эмоции мы чувствуем. Моя мама была из тех врачей, которые всегда заботятся о других людях. Именно она делала нашу семью сплоченной, поэтому новость о ее уязвимости стала для меня настоящим шоком.

Чем выносливее мы становимся, тем выше уровень нашего благополучия.

Одни люди медленно приходят в себя после проваленного экзамена или потери работы, а другие справляются с подобными неудачами гораздо проще. Личности, которые демонстрируют высокие темпы психологического восстановления нейронных сетей, отличаются высоким уровнем благополучия. Их разум надежно защищен от негативных последствий жизненных перипетий.

Дэвидсон советует повышать свою выносливость с помощью медитации осознанности. На то, чтобы улучшить работу упомянутых выше нейронных сетей, требуется время. Пройдет много часов, прежде чем вы заметите первые реальные перемены.

Ученый говорит: «Это не тот случай, когда что-то происходит очень быстро. И понимание этого будет мотивировать и вдохновлять вас продолжать медитировать».

2. Мировоззрение.

Будь то наслаждение последним кусочком шоколадного пирога или радость от проведенного вместе с родными семейного праздника, положительный взгляд на жизнь также способствует повышению уровня благополучия.

В своих работах Дэвидсон пишет: «Мировоззрением я считаю способность человека видеть положительные стороны других людей, наслаждаться приятными впечатлениями и смотреть на окружающих как на людей, внутри которых обитает добро».

Даже те, кто страдает от депрессии, показывают увеличение активности в областях мозга, отвечающих за формирование мировоззрения. Но у таких людей эта активность весьма непродолжительна.

Исследования показывают, что, в отличие от выносливости, медитация любящей доброты и медитация сострадания могут очень быстро наладить работу этих мозговых центров.

Я не могла выбросить рак матери из головы, но зато могла находиться с ней рядом, держать ее за руку и ходить с ней на продолжительные прогулки по пляжу. Я наслаждалась каждым мгновением, проведенным с ней, потому что не знала, сколько у нас осталось времени.

Недавнее исследование Центра здорового разума показало, что получасовая медитация сострадания раз в день на протяжении двух недель приводит не только к изменениям в мозге человека, но и делает людей добрее.

3. Осознанность.

Когда мы действительно сосредотачиваемся на том, что делаем, а наш мозг перестает блуждать по просторам сознания, самочувствие улучшается.

Положительное мировоззрение помогает настроить разум на переход к высшему уровню благополучия.

Гарвардские ученые провели исследование с помощью мобильного приложения «Track Your Happiness», в котором респондентам необходимо было ответить на три вопроса:

Чем вы заняты прямо сейчас?

О чем вы сейчас думаете? Ваши мысли связаны с тем, что вы сейчас делаете, или с чем-то другим?

Насколько вы сейчас счастливы или несчастны?

Оказалось, что 47% участников опроса не уделяли внимания тому, чем были заняты.

Можете ли вы представить себе мир, в котором эта цифра опустится всего до 5%? Какое огромное влияние это оказало бы на продуктивность труда, внимательность к другим людям и то, насколько мы прислушиваемся к собеседникам.

Чтобы прекратить свое погружение в пучину страха из-за болезни матери, я снова и снова прибегала к медитации осознанности, пытаясь удержаться за настоящее и быть рядом с ней, слушая с открытым сердцем все, что она говорит.

Автор книги «Научные основы психологии», философ и психолог Уильям Джеймс утверждает, что способность возвращать свой блуждающий разум к реальности является основой характера и силы воли.

Осознанность не позволяет нам уйти от реальности и углубляет нашу связь не только с самими с собой, но и с окружающими.

4. Благородство.

Совершая благородные поступки вроде волонтерской работы в приюте для бездомных или говоря кому-то комплименты, мы сами становимся счастливее. Умение сопереживать, выражать благодарность и быть сострадательными к другим людям – все это навыки, которым не только можно научиться, но и которые дарят человеку счастье.

Существует множество доказательств того, что если вы альтруист и занимаетесь благородной работой, в вашем мозге активируются нейронные участки, отвечающие за ощущение благополучности вашей жизни.

Было очень трогательно наблюдать, как мою маму, потратившую всю свою жизнь на заботу о других людях, во время лечения окружали все ее друзья и родственники.

Благородство по отношению к окружающим – это навык, который можно развивать. И он делает нас счастливыми.

Дэвидсон объясняет, что активность нейронных сетей намного продолжительнее, чем наша реакция на любые другие положительные стимулы вроде победы в игре или получения награды.

Своими добрыми поступками мы не создаем ничего материального, но развиваем свое умение сопереживать другим людям. По мнению Дэвидсона, мы всего лишь познаем и оттачиваем то качество, которым наделены с самого рождения.

Развивая мозг

Дэвидсон утверждает, что наш мозг постоянно развивается, независимо от того, способствуем мы этому или нет. По большей части это происходит на подсознательном уровне. Использование научного подхода к категории благополучия позволяет сделать мир более сострадательным, добрым и мудрым. Уже давно доказано, что нейропластичность дает человеку силу целенаправленно влиять на развитие его мозга.

У нас есть отличный шанс сознательно взяться за развитие своего разума и, соответственно, мозга так, чтобы улучшить в себе перечисленные выше четыре базовых составляющие благополучия. Мы сами несем ответственность за состояние своего разума.

Я рада сообщить, что моя мама победила рак, и в этом году мы празднуем 10 лет с момента ремиссии. Рак груди заставил ее переоценить свою жизнь. Она перестала так много работать и теперь проводит больше времени на курсах рисования и в своем саду. Мама говорит, что болезнь показала ей важность заботы о себе.

Регулярно тренируя свой мозг, мы можем формировать новые связи между нейронами, отвечающими за чувство благополучия, особенно если мы сталкиваемся с какими-то проблемами. Как говорит Дэвидсон, счастье и благополучие правильнее всего рассматривать как навыки. И нам просто необходимо продолжать в них практиковаться.

Перевод статьи — The Neuroscience of Wellbeing via Клубер