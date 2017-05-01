Четыре масти судьбы. Чего же ждать в будущем?

Все мы любим задавать риторические вопросы и часто, находясь в одиночестве, вопрошаем: «когда же это кончится?», «за что мне это?», «любит ли он?». Зачем бесцельно сотрясать воздух… Ведь все это можно выяснить с помощью обычной колоды карт. Попробуйте!

Возьмите колоду из 36 карт, тщательно перетасуйте ее. Затем загадайте короля или даму любой масти, которые будут символизировать определенного человека в зависимости от его пола (либо вас, если вы хотите заглянуть в собственное будущее, либо вашего знакомого). После этого разложите колоду в четыре ряда по девять карт в каждом картинками наверх. Те карты, которые окажутся по соседству с выбранными королем или дамой, предскажут, чего ждать в будущем и где в случае необходимости подстелить соломку.

ЧЕРВОННАЯ МАСТЬ

Оказавшаяся рядом с вашей картой, предвещает только хорошее: верную дружбу, любовь или даже всепоглощающую страсть. Можете расслабиться — ничто не сможет помешать вашему счастью.

Туз гарантирует, что в ближайшее время вы получите любовное письмо. Почаще заглядывайте в почтовый ящик.

Король обещает знакомство с очень страстным, но ревнивым человеком.

Дама символизирует красивые и долгие отношения.

Валет – ждите в гости приятного собеседника.

Десятка означает хорошее известие, которое может в корне изменить вашу жизнь к лучшему.

Девятка – в скором времени вам предстоит любовное объяснение.

Восьмерка – огромное количество приятных сюрпризов, замечательные знакомства.

Семерка обещает много радости и веселья.

Наконец, шестерка – смена привычного уклада жизни, дальняя дорога, замужество (женитьба).

БУБНОВАЯ МАСТЬ

Характеризует ваше материальное положение.

Выпал Туз – ликуйте! Можете получить наследство или хотя бы премию.

Король – полезное и очень выгодное знакомство.

Дама – удача в деньгах. Можете смело покупать лотерейный билет!

Валет – хлопоты, связанные с финансами, не давайте никому в долг.

Десятка – дорогой, а главное неожиданный подарок.

Девятка – некоторые финансовые затруднения.

Восьмерка – помощь со стороны влиятельного лица.

Семерка – обнадеживающее известие, касающееся вашего материального благополучия.

Шестерка – непредвиденные траты.

ТРЕФОВАЯ МАСТЬ

Предвещает неприятности. Не огорчайтесь! Как же без ложки дегтя-то?

Туз – неприятные пересуды и слухи, касающиеся непосредственно вас.

Король символизирует скандал, избегайте любых ссор с незнакомцами, особенно в общественном транспорте.

Дама – может принести вам досадную потерю. Будьте бдительны!

Валет – навалятся серые, беспросветные будни.

Десятка – хандра: ходите в гости, в кино – не давайте дурному настроению ни единого шанса!

Девятка – неожиданная пропажа.

Восьмерка – готовьтесь: вам предстоит пережить обман в надеждах.

Семерка – неприятное известие.

Шестерка – изматывающая дорога.

ПИКОВАЯ МАСТЬ

Рассказывает, насколько к вам расположена госпожа Удача.

Туз – «зеленый свет» в любых начинаниях, покровительство серьезного человека.

Король – тщетная попытка что-либо изменить.

Дама – опасность сглаза, держите язык за зубами, никому не рассказывайте о своих планах.

Валет – подоспевшая вовремя помощь.

Десятка – крах мечты. В ближайшее время лучше не браться за воплощение в жизнь заветных желаний.

Девятка – небольшое везение.

Восьмерка – всевозможные сложности. Ставьте перед собой лишь осуществимые цели!

Семерка – непредвиденные обстоятельства.

Шестерка символизирует внезапное озарение, гениальную мысль! У вас все получится!

Таким образом вы должны получить четыре разных предсказания. Теперь подключите фантазию, чтобы составить из них единую картину грядущего. Удачи вам!

Автор: Алина Попова
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