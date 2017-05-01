Четыре масти судьбы. Чего же ждать в будущем?

Все мы любим задавать риторические вопросы и часто, находясь в одиночестве, вопрошаем: «когда же это кончится?», «за что мне это?», «любит ли он?». Зачем бесцельно сотрясать воздух… Ведь все это можно выяснить с помощью обычной колоды карт. Попробуйте!
Возьмите колоду из 36 карт, тщательно перетасуйте ее. Затем загадайте короля или даму любой масти, которые будут символизировать определенного человека в зависимости от его пола (либо вас, если вы хотите заглянуть в собственное будущее, либо вашего знакомого). После этого разложите колоду в четыре ряда по девять карт в каждом картинками наверх. Те карты, которые окажутся по соседству с выбранными королем или дамой, предскажут, чего ждать в будущем и где в случае необходимости подстелить соломку.
ЧЕРВОННАЯ МАСТЬ
Оказавшаяся рядом с вашей картой, предвещает только хорошее: верную дружбу, любовь или даже всепоглощающую страсть. Можете расслабиться — ничто не сможет помешать вашему счастью.
Туз гарантирует, что в ближайшее время вы получите любовное письмо. Почаще заглядывайте в почтовый ящик.
Король обещает знакомство с очень страстным, но ревнивым человеком.
Дама символизирует красивые и долгие отношения.
Десятка означает хорошее известие, которое может в корне изменить вашу жизнь к лучшему.
Девятка – в скором времени вам предстоит любовное объяснение.
Восьмерка – огромное количество приятных сюрпризов, замечательные знакомства.
Семерка обещает много радости и веселья.
Наконец, шестерка – смена привычного уклада жизни, дальняя дорога, замужество (женитьба).
БУБНОВАЯ МАСТЬ
Характеризует ваше материальное положение.
Выпал Туз – ликуйте! Можете получить наследство или хотя бы премию.
Король – полезное и очень выгодное знакомство.
Дама – удача в деньгах. Можете смело покупать лотерейный билет!
Валет – хлопоты, связанные с финансами, не давайте никому в долг.
Десятка – дорогой, а главное неожиданный подарок.
Девятка – некоторые финансовые затруднения.
Восьмерка – помощь со стороны влиятельного лица.
Семерка – обнадеживающее известие, касающееся вашего материального благополучия.
Шестерка – непредвиденные траты.
ТРЕФОВАЯ МАСТЬ
Предвещает неприятности. Не огорчайтесь! Как же без ложки дегтя-то?
Туз – неприятные пересуды и слухи, касающиеся непосредственно вас.
Король символизирует скандал, избегайте любых ссор с незнакомцами, особенно в общественном транспорте.
Дама – может принести вам досадную потерю. Будьте бдительны!
Валет – навалятся серые, беспросветные будни.
Десятка – хандра: ходите в гости, в кино – не давайте дурному настроению ни единого шанса!
Девятка – неожиданная пропажа.
Восьмерка – готовьтесь: вам предстоит пережить обман в надеждах.
Семерка – неприятное известие.
Шестерка – изматывающая дорога.
ПИКОВАЯ МАСТЬ
Рассказывает, насколько к вам расположена госпожа Удача.
Туз – «зеленый свет» в любых начинаниях, покровительство серьезного человека.
Король – тщетная попытка что-либо изменить.
Дама – опасность сглаза, держите язык за зубами, никому не рассказывайте о своих планах.
Валет – подоспевшая вовремя помощь.
Десятка – крах мечты. В ближайшее время лучше не браться за воплощение в жизнь заветных желаний.
Девятка – небольшое везение.
Восьмерка – всевозможные сложности. Ставьте перед собой лишь осуществимые цели!
Семерка – непредвиденные обстоятельства.
Шестерка символизирует внезапное озарение, гениальную мысль! У вас все получится!
Таким образом вы должны получить четыре разных предсказания. Теперь подключите фантазию, чтобы составить из них единую картину грядущего. Удачи вам!