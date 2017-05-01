Четыре масти судьбы. Чего же ждать в будущем?

Все мы любим задавать риторические вопросы и часто, находясь в одиночестве, вопрошаем: «когда же это кончится?», «за что мне это?», «любит ли он?». Зачем бесцельно сотрясать воздух… Ведь все это можно выяснить с помощью обычной колоды карт. Попробуйте!

Возьмите колоду из 36 карт, тщательно перетасуйте ее. Затем загадайте короля или даму любой масти, которые будут символизировать определенного человека в зависимости от его пола (либо вас, если вы хотите заглянуть в собственное будущее, либо вашего знакомого). После этого разложите колоду в четыре ряда по девять карт в каждом картинками наверх. Те карты, которые окажутся по соседству с выбранными королем или дамой, предскажут, чего ждать в будущем и где в случае необходимости подстелить соломку.

ЧЕРВОННАЯ МАСТЬ

Оказавшаяся рядом с вашей картой, предвещает только хорошее: верную дружбу, любовь или даже всепоглощающую страсть. Можете расслабиться — ничто не сможет помешать вашему счастью.

Туз гарантирует, что в ближайшее время вы получите любовное письмо. Почаще заглядывайте в почтовый ящик.