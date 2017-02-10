Чешский замок Гоуска — врата в ад

Люди издревле связывали Чехию с таинственной и волшебной силой. Леса и замки здешних мест хранят множество необъяснимых, мистических загадок. И каждое такое место неизменно окутано преданиями, легендами, историями, повествующими о превращениях, о смертях загадочных и таинственных.



В замке Гоуска. Фото: ŠJů/commons.wikimedia.org

Гоуска (Houska) — таинственный замок, с которым связано множество легенд, а в его окрестностях многие боятся оказаться даже днем. Известный чешский историк Августин Седлачек писал: «На высокой горе стоял старинный замок, знаменитый не только своими постройками, но и живописным расположением и тайной, его окружающей».



Внутренний двор замка. Фото: Lukáš Kalista/commons.wikimedia.org

По сей день эксперты бьются над загадкой — зачем был построен замок Гоуска. Вокруг него не было никаких важных мест, которые стоило бы защищать, ни важных торговых дорог, ни поселений, отсутствовал доступ к источнику воды. В самом замке ни фортификационных сооружений, ни сокровищницы, ни складских помещений, ни кухни не найдено. Однако, подземелье сплошь изрыто катакомбами. Архитектурный план замка Гоуска подтверждает, что крепость строилась не для защиты от нападения извне, а для защиты от того, что было внутри. Башни, не сохранившиеся до наших дней, были обращены вовнутрь.



Интерьер замка

Известно лишь то, что каменная крепость была построена по приказу правителя Богемиия Пршемысла Отакара II. Согласно последним археологическим исследованиям, замок был заложен в период с 1270 по 1280 гг. и является одним из немногих хорошо сохранившихся замков той эпохи. Однако, эксперты полагают, что на месте современного замка уже в IX веке находилась деревянная крепость, которую князь Славибор из рода Пшованы построил для своего сына Гоусека. Именно в честь Гоусека и была названа крепость. Здание не раз подвергалось реконструкции, а в XVI веке оно было изменено в стиле эпохи Ренессанса.



Охотничий зал в замке Гоуска. Фото: Lukáš Kalista/commons.wikimedia.org

Долгое время это была административная резиденция богемского короля. Затем резиденция была передана в руки аристократии. До XVIII века владельцы замка постоянно менялись. В 1924 году замок приобрел президент компании «Шкода» Йозеф Шимонек, который превратил его в летнюю резиденцию. Во время Второй мировой войны замок Гоуска был захвачен немецкими войсками. В 1950 году замок был национализирован и превратился в архив Клементинума — государственной библиотеки. В начале 1990-ых годов замок был возвращен предыдущим владельцам — Яромиру Шимонеку и Бланке Горовой. В 1999 году была проведена частичная реконструкция замка, и он был открыт для туристов.



Фрески в Зеленой комнате. Фото: Tadehruska/commons.wikimedia.org

Замок Гоуска построен над большой дырой в земле, которая, по легенде, является вратами в ад. Местные жители не раз видели, как из дыры вылезали полулюди-полуживотные и вылетали страшные существа с темными крыльями. Сохранилось письмо Вацлава Гайека из Любочан, жившего в XV столетии. Он писал своему брату Эдуарду: «Я шел по лесу, недалеко от града Гоуска. Вдруг под градом треснула скала, образовалась дыра, и из дыры этой стали показываться злые духи и превращаться в животных…»



Фрески в Зеленой комнате. Фото: ŠJů/commons.wikimedia.org

Существует и легенда, что приговоренным к смерти давали шанс получить помилование, если они спустятся на веревке в дыру в Гоуске, а после расскажут, что они там увидели. Говорят, что первый заключенный, который решился таким образом получить свободу, начал кричать после нескольких секунд, проведенных в дыре. Когда его вытащили, то увидели до смерти запуганного человека с поседевшими от ужаса волосами.



Интерьер замка

Убедившись, что дыра небезопасна, владельцы замка приняли решение засыпать демонический колодец. Однако, колодец оказался практически бездонным. Для того чтобы полностью его засыпать, потребовалось три года. А для того, чтобы окончательно закрыть «врата в ад» и не дать возможность демонам проникать в мир живых, было решено построить над засыпанной дырой часовню, которая является самым таинственным помещением замка Гоуска.



Часовня в замке Гоуска. Фото: Lukáš Kalista/commons.wikimedia.org

Часовня располагается в северном крыле замка и очень похожа на часовню замка Бездез, который был построен практически одновременно с замком Гоуска.



Алтарь в замковой часовне. Фото: Tadehruska/commons.wikimedia.or

Стены часовни украшены необычными фресками, нехарактерными для европейских замков XII-XIV веков, которые изображают библейские сцены, в частности, архангела Михаила во время Страшного суда и сцены сражения архангелов с дьяволом.

Кроме легенд о вратах в ад, с замком Гоуска связывают и многочисленные истории о призраках и духах. Так, жители замка не раз слышали стоны и голоса, доносящиеся из бездонного колодца. Некоторые видели фигуру черного монаха без лица. Рассказывают о шведских дезертирах, которые столкнулись с колдунами, обитающими в замке. Существуют истории о бандите и черной курице, которую призрак ищет, чтобы обрести вечную жизнь. А неподалеку от холма, на котором располагается замок Гоуска, находится так называемый камень дьявола. На этом камне остались следы копыт и цепей.



Фрески в часовне. Фото: ŠJů/commons.wikimedia.org

В 2013 году в замке Гоуска была неожиданно найдена тайная келья, вырубленная в примыкающей к замку скале. Ученые считают, что эта комнатушка была здесь сделана еще при постройке замка. Один из археологов сообщил, что в келье находятся фрагменты старинной керамики. Тайна замка Гоуска по сей день остается неразгаданной.

Использованы материалы сайта locusterra.ru

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