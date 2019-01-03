ЧЕРНАЯ ПОЛОСА ОПАСНЫХ МЕСЯЦЕВ В 2019 ГОДУ ДЛЯ ЗНАКОВ ЗОДИАКА

Овен

Знаку нужно очень внимательно отнестись к началу года, особенно, к январю. Все, что представители будут начинать делать, разбудит недоумение у окружающих. Нарастание серьезных конфликтов чревато срывом договоренностей. Нужно со всей осторожностью отнестись к перемещениям и передвижениям. Есть вероятность получить травму. Август месяц не даст расслабиться из-за непредвиденных обстоятельств. Если морально не подготовиться, то не избежать преждевременных потерь и обмана.

Телец

Второй месяц зимы 2019 года для знака считается самым опасным. На все их дальнейшие поступки сильно повлияет январское лунное затмение. Это чревато непониманием со стороны окружающих и разрушением их выстроенных песочных замков. И не факт, что очередное разочарование не заставит их долго ждать. Астрология считает, что два первых летних месяца будут весьма неблагоприятными. Скорее всего, могут пострадать партнерские отношения или сами представители могут стать жертвой чьих-то заговоров.

Близнецы

Наиболее опасным и непредсказуемым для знака становится период с марта по июль. Чтобы избежать опасности, не нужно планировать на это время дальние поездки, покупать недвижимость, вкладывать деньги или отправляться в путешествие. Астрологи рекомендуют переждать время ретроградных перемен. Хотя первая половина ноября не менее опасная, и обещает внеплановые материальные траты и форс-мажорные обстоятельства.

Рак

Январь и декабрь — время ослабления действия знакового небесного покровителя. Январское лунное затмение 2019 года способно вывести из морального равновесия этого знака. Все эмоции и переживания будут напрасными, но самочувствие представителя может серьезно пошатнуться. Проблематичным месяцем можно посчитать декабрь. В это время обострятся хронические заболевания, упадет настроение и накроет волной апатия. Вернуть в нормальное состояние знака способны только яркие цвета.

Лев

Неудачным месяцем для знака также станет январь, и всему виной солнечное затмение. Хаос и неразбериха начнется в жизни после этого астрологического явления, и как никто другой, они его ощутят на себе. Есть вероятность потерять контроль над ситуацией. И это чревато утечкой важной информации и продвижения к своей основной цели. Первая половина апреля ознаменована конфликтами, что значительно подорвет авторитет гордого знака. Июнь принесет негативную позицию со стороны профессиональной сферы.

Дева

Удача отвернется от знака в апреле, августе и ноябре 2019 года. Ретроградная фаза создаст препятствия практически во всех сферах деятельности знака. Негативные аспекты окажут свое влияние на осуществления планов, из-за чего они начнут молниеносно разрушаться. Предвидятся серьезные затруднения в плане решения насущных вопросов. В середине августа наблюдаются глобальные проблемы в личных отношениях. Опасный момент продлится до начала сентября.

Весы

Середина лета для знака неблагоприятное время. Возможно, что в этот период будут в самом разгаре закулисные интриги, которые их сами знаки разведут. Недоброжелатели постараются по максимуму запутать ситуацию, чтобы столкнуть с дистанции доверчивых представителей. В октябре ситуация вновь повторится, но она пройдет в более мягкой форме. Окружающие будут стараться вызвать представителей на новый конфликт, но все в этом мире разрешимо. И не нужно впадать в депрессию, романтическому знаку все это ни к чему.

Скорпион

Не мешает принять все надлежащие меры предосторожности на первые два летние месяцы. Ретроградные планеты друг с другом образуют оппозицию, и это скажется на массовом волнении. Очень важно не допустить потери контроля над запланированными действиями. Появление сильного соперника способно спровоцировать непонимание между партнерами, что обернется мелкими проблемами и материальными убытками. Но в начале третьего летнего месяца все стабилизируется, и остальная часть года пройдет под строгим контролем планеты-покровителя.

Стрелец

Середина января, июня и декабря для знака является сильным и напряженным аспектом. В жизни представителей наступит настоящая черная полоса, которая приведет за собой беспорядок и хаос. Все построенные планы разрушатся, как карточный домик, при формировании квадратуры двух сильных планет — Юпитера и Нептуна. Решение серьезных дел стоит переложить на более безопасный период. Но если кто-то решит рискнуть, то нужно заранее позаботиться о надежном тыле с подкреплением.

Козерог

Конец весны и два последующий месяца для знака пройдут под девизом крайней опасности. Огромное количество критичных ситуаций может породить массу волнений и разочарований. Возможно, придется исправлять ошибки прошлого. Все приложенные усилия этого представителя сведутся к нулю, поэтому в этот период лучше ничего не начинать. Неудивительно, что знаки могут быть втянуты в конфликт, из которого выйдут отнюдь не победителями. Поэтому лучше не поддаваться на провокации постоянно меняющих свое мнение людей.

Водолей

Самый ощутимый дискомфорт знаки испытают в августе, ноябре и декабре 2019 года. Всему виной станет планета Уран, которая внесет в их жизни резкие разногласия. Романические и дружеские отношения могут потерпеть крах, но все снова возобновиться и расставиться по своим местам, как только пройдет опасный момент. Предвидятся дополнительные проблемы у тех представителей, кто связан с вопросами юридического и бухгалтерского плана.

Рыбы

В зоне риска и опасности находится июль и сентябрь. Эти два месяца чреваты трудностями в рабочих моментах и конфликтами в личном плане. Все планы на будущее у представителей могут спутаться по той простой причине, что на них окажет свое влияние планета Юпитер. Поэтому самым грамотным решением будет то, что желательно на эти два месяца не планировать никаких крупных сделок и открытий проектов. Все старания могут не оправдать надежд, оставив своего представителя разгребать завалы и выстраивать новые стратегии.

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