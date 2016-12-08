Чем больше человек расширяет свое сознание, тем меньше на него влияет матричная система

Принятие любой устоявшейся модели существования, как единственно верной или законченной, является одной из самых пагубных оплошностей для эволюционного процесса. Никакая религия, философия, наука или школа мысли не может полностью объяснить систему Мироздания, ибо все постоянно меняется и эволюционирует.

Чем больше сознание познает, тем больше становится его поле Игры, уровень доступа к изменению шаблона и тем меньше на него влияет матричная система.

Например, были времена, когда человек поверил в то, что смерть неизбежна, и сегодня это стало реальностью. Раньше «смерть» была вопросом выбора, который делался исходя из выполнения своего нулевого кода на воплощение. Далее система заставила человека поверить в свою несостоятельность, неспособность творить мыслью, зависимость от некого небесного бога, рыночной экономики, неких врагов, погодных условий и так далее. Поверив в эти постулаты, население Земли превратилось в рабов собственной иллюзии, заснув так глубоко, что даже вера в свое беЗсмертие для некоторых является полнейшим бредом.

Нет никаких рамок или незыблемых законов. Есть коллективное намерение, фиксирующее реальность и её правила в том или ином виде для получения конкретного опыта, чтобы развиваться далее при желании. Коллективное сознание настраивает реальность на себя, формируя свой мир на основе внутренних желаний и представлений о нем.

Иными словами, если бы сегодня критическая масса землян захотела общим намерением переместить Землю в 5-е измерение, это бы произошло, но по понятным причинам нам не хватает сплоченности и энергии. Мы приняли шаблон 3Д с его навязанными системой законами как единственно верный, тогда как имеем возможность его изменить коллективным усилием, «прогрызть» себе новую реальность в квантовом супе, как то делали до нас многие народы древности (как, например, Майя, которые ушли с нашего плана во избежание заражения вирусом).

Сознание и его среда есть одно и то же, только в разных формах проявленности. Чем шире сознание, тем насыщеннее опытом и потенциалом его среда, тем дальше от «здесь и сейчас» оно может отходить в своем шаблоне («просачиваться» в иные измерения мысли), тем выше его уровень доступа к информации во всех направлениях и связь с другими фракталами. Чем больше опыта содержит та или иная клетка (семя, ветка или система сознания), тем более эффективно и легко оно может видоизменять свой шаблон. Оно может отказаться от смерти и стать Вечным. Оно может отказаться от гравитации и воспарить.

Оно может отказаться от налогов и стать преступником. Замечаете разницу? Её нет. Есть только навязанный системой взгляд на вещи, подпитываемый постулатом «можно/ нельзя или правильно/ неправильно», пропущенный через многочисленные призмы эго. А эго натренировано служить кому угодно, только не его носителю.1

Изменение происходит от внутреннего к внешнему. Начните с изменения своего внутреннего отношения, а не с изменения внешних обстоятельств.

Уровень доступа к иным измерениям мысли и проникновения в питательную среду гиперпространства квантового компьютера обусловлен не только опытом, но и наличием у индивида любви, выраженной в низкой энтропии сознания (высоким уровнем сборки своего кубика Рубика реальности), а также отсутствием любых проявлений страха, будь то злость, агрессия или эгрегориальные подключки, управляющие его поведением через навязанный системой страх (будь то войны, катаклизмов, злых дядей в погонах, Микки Мауса).

Если такому сознанию разрешить выход за пределы своей реальности, оно не сможет эффективно преобразовать хаос в порядок, а лишь материализует свои страхи, разрушая питательную квантовую среду или используя её с наименьшим КПД.

Сознание становится зашоренным и блокирует собственное развитие в любом направлении реальности через навязывание или принятие (от других) любых лимитирующих и зомбирующих постулатов (в том числе политических, религиозных и даже физических законов), теряя свой творческий потенциал в виду запретов, искусно вписанных в эти постулаты под видом неких нерушимых истин.

Обычно это навязывается системой под эгидой «разделяй и властвуй» и, к великому сожалению наших Творцов, безусловно принимается в рамках толполитарно-эгрегориальных инстинктов. Страх изменений далее поддерживает сей статус кво, изгоняя или ликвидируя несогласных из системы.

Для того, чтобы достичь подлинного успеха, необходимо прекратить следовать общепринятым стандартам и отправиться своим путем. Тот, кто вышел из общего строя, создает новый эталон успеха.

Чтобы добиться эффективности проникновения в квантовый суп (расширить свою реальность), нужно быть информированным, сбалансированным и готовым к получению дальнейшей информации без разрушительных последствий для себя и других. Именно поэтому, например, многим из нас закрыты выходы в астрал и ОСы (а это и есть, по сути, инструменты расширения реальности) — мы слишком непредсказуемы и, во многих случаях, опасны.4

Сознание становится свободным и способным раздвигать свои границы реальности (расширяться в квантовый суп) если позволяет себе допустить возможность существования других форм творения (будь то иных мнений о положении вещей в локальном мире или целых реальностей) и только при соблюдении правила «не навреди», иначе оно представляет угрозу мирам, в которые проникает, а его творения становятся паразитами на их обитателях и на нем самом. Никто не хочет принимать в своем доме наглых и агрессивных гостей.

При этом, чем выше творческий потенциал сознания, тем больше его ограничения. В нашем случае эти ограничения также обусловлены тем, что человек являет собой собрание клеток сознания различных творцов, позволяющих ему творить невообразимое. Иные цивилизации не заинтересованы в нашем развитии, т.к. сами не обладают таким потенциалом, и предпочитают «доить» его из нас.

Кроме того, вирус страха предотвращает нас от целесообразного освоения своего потенциала и до тех пор, пока мы испытываем его влияние на себе, возможность расширяться нам практически закрыта. Уровень доступа к информации блокируется в виду недостаточного уровня сборки своего КР.

Нирвана невозможна для общей массы людей, но она возможна для отдельных личностей, выразивших намерение расширять свои горизонты, независимо от толпы.

Уже сегодня такие личности медленно, но верно выходят из системы, некоторые уезжают в леса, ближе к природе и подальше от паразитической матричной системы, в частности кредитной и политической. Для раздвижения своих границ — это прекрасный первый шаг. Более сильные же и вовсе разрушают систему находясь непосредственно в ней. Освобождают и изменяют к лучшему все окружающее тем, что изменяют себя; а также помогают пребывающим в поисках.

Хроники ментальных путешествий