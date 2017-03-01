Человеческое тело — один из самых совершенных биоскафандров в галактике

Тело человека — это сложнейшая структура и как часть Триединства вашего существа его нельзя недооценивать. В нем заложено намного больше, чем известно современным наукам (пишет Сергей Ростовский). Не будем касаться эзотерических учений, а сразу попробуем понять чем так уникально тело именно современного человека. И ответ как всегда кроется не так глубоко. Во чреве матери — в эмбриональном развитии.

Совершенно очевидно сходство в развитии зародышей животных. Перейду к выводам из этого сходства. И они никак не будут связаны с академической ахинеей, называемой Теорией Эволюции (скорее гипотезой и весьма слабенькой).

По внутриутробному развитию человека, как и других животных ясно одно, с чем невозможно спорить — это поразительная схожесть разных видов. Второе общее — это этапность развития через схожие стадии. Третий важный момент — это время индивидуализации. И все это не говорит об Эволюции людей от безпозвоночных, затем рептилий и наконец к млекопитающим. Все это говорит о другом. А именно об Общем Биологическом Бульоне Творения.



Давайте представим такую фантастическую лабораторию-кухню. Лаборанты-повара замесили в чан биоматериал и путем добавки тех или иных генномодифицированных добавок-приправ получают в каждой новой тарелке-пробирке новый биологический вид-блюдо. Рыбу, птицу, мясо… Ой, то есть животных. Ну и как деликатес — человеческое тело.

Вижу у вас эти гастрономические аналогии уже вызывают неприятные ассоциации. Это плохо. Это значит, что вы так и не научились ассоциировать себя с Тем, кто Внутри. Ведь все должно быть понятно. Тело — это и есть Пища. Человеческое тело — превосходнейшее блюдо. Но не для каких-то там людоедов из новомодных пятибратских бредней. И не для тех Пастырей, что сейчас пасут стадо и каждый поедает его исходя из собственных гастрономических наклонностей. Последнее как раз негативно и является следствием порабощения поверхности Земли. И это до поры, до времени.

Истинная же цель человеческого тела — быть пищей для безсмертного Духа, реинкарнирующего в нем. Отсюда и еще один вывод: чем сильнее, старее и опытнее Дух, тем тело его поедается более интенсивно. Как там говорится в народе: «Великие люди рано уходят»? И в этом тоже своя правда…

Но мы не осветили главные моменты. Что в теле спрятано особенного, отличающего человека от животных? И тут не будем идти на поводу ученых, утверждающих наличие высшей умственной деятельности. Потому что «высшей» ее назвать — это глупейшая бравада, да и умственной язык не поворачивается, если провести сравнение с устройством мозга тех же дельфинов и ознакомиться с некоторыми результатами тестов на их «сообразительность, превосходящую человеческую».

Давайте лучше сразу о сверхспособностях поговорим. Не будь их потенциально вложено в тело современного человека — в эти тела не смогли бы, да и не стали входить Сущности более высокого порядка. А даже если взять на веру одну только мифологию — таких случаев было в древности масса. Те же «древнегреческие» полубоги-герои или тем более великие пророки и чудотворцы разных религиозных легендариумов. Одних только историй о Николае Чудотворце (никаким христианином не являвшемся, разумеется) достаточно, чтобы понять на что способен древний Дух в теле человека. Отыщите и изучите, не забывая воспринимать трезвым рассудком, сформированным в современном информационном пространстве. Много от чего будете в восторге.

И резюмируем тему наглядно. Посмотрите на себя в зеркало. Рассмотрите внимательно и вспомните о том, что когда-то вы не умели ходить, бегать, плавать и кататься на велосипеде. И подумайте теперь — а с чего вы взяли, что весь набор навыков и умений, потенциально присутствующих в вашем организме должен ограничиваться только этими простейшими механическими способами примитивного поступательного передвижения в пространстве. А как же более продвинутые техники — полет или даже телепортация? А как же время — ведь оно так тесно связано с пространством? Поймите — вам очень повезло владеть одним из самых совершенных биоскафандров в галактике, хранящим еще множество секретов от вашего ума и ждущего вашего пытливого изучения…

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