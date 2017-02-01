Человеческие возможности. Почему они неисчерпаемы и как мы их используем

Мы приходим в плотный Мир как биологическое существо, в обществе формируемся как социальная личность, а как духовная Сущность можем не состояться вообще. Сильная жажда открыть Её — необходимое условие, но не само открытие. Даже самые чистые и возвышенные желания возникают в эмоционально-ментальном пространстве личности, поэтому в них скрыта потребность достичь что-то для себя, и они далеки от вибрации Души.

Мы знаем, что Творец находится всюду, что Он — в нас. Но как конкретно мы это проявляем? При всей непостижимости Создателя, пока мы не осознаем Его хотя бы как СМЫСЛ, Он не откроется нам как живое переживание, не зажжётся исходящее из глубины стремление Сердца соединиться с Ним. У нас есть представление о структуре Вселенной – нашем общем Доме, но, не зная или не учитывая ПРИНЦИП её устройства, мы живём, не впуская в свою жизнь главное. А когда наши действия начнут строиться на этой основе и вытекать из СУТИ Жизни, изменится и наше индивидуальное, и коллективное сознание, которое не одно столетие остаётся на одном и том же уровне. И тогда наша реальность станет иной.

Так что же есть Бог?

По восточной философии Абсолют, Всевышнее, Создатель, Брахман — это САМО-существующее, САМО-развивающееся, САМО-осознающее, САМО по Себе блаженствующее Чистое Сознание. Оно заполнило Собою всё созданное Им Бытие и каждую сотворенную Им форму, тем самым манифестируя, что Принцип Творения – бескорыстная Любовь, а суть Любви – искренняя отдача. Одаренный крупицей Божественного Сознания, человек становится индивидуальным сознанием — Атманом, призванным жить в созидании, осознанности, радости и Любви.

САМО реализовывает себя:

как отстранённый пассивный Наблюдатель за Творением и творениями;

как активно действующая, творческая Сила – Божественная Мать (Шакти). Она содержит в себе ВСЁ, соединяет всё и всех с Источником и проявляется как Сила Созидания, Сила Разрушения и Сила, поддерживающая Жизнь во всех формах.

Если отбросить религиозные догмы, к этому близко христианское Триединство.

Бог-Отец — Первопричина, Создатель, Сверхсознание (на Востоке – Брахман), единый Принцип Существования — Осознанности — Блаженства. Своим чистым Светом — бескорыстной Любовью — Он наполняет всё созданное Им Мироздание и присутствует в каждом творении.

— Первопричина, Создатель, Сверхсознание (на Востоке – Брахман), единый Принцип Существования — Осознанности — Блаженства. Своим чистым Светом — бескорыстной Любовью — Он наполняет всё созданное Им Мироздание и присутствует в каждом творении. Но только человек наделён Искрой этого Света (Атманом), которая делает его Богом-Сыном – индивидуальным сознанием с беспредельными возможностями, и в процессе эволюции предопределяет его бытие Богочеловеком.

– индивидуальным сознанием с беспредельными возможностями, и в процессе эволюции предопределяет его бытие Богочеловеком. Бог-Дух Света – сверхразумная, сверхосознающая, трансформирующая Сила (Шакти), исходящая от Создателя – Бога-Отца, которая наполняет Жизнью все творения и соединяет их с Всевышним.

Так Универсальная Божественная энергия Жизни-Осознанности-Радости и бескорыстной Любви – суть Творца, суть Творения и суть венца всех творений — людей, объединяет всё во Вселенной и делает нас общим, гигантским целым.

Тот же смысл несёт и Триединство Духа-Души-Тела, где всё есть неизменный Божественный Свет, являющийся Истоком Творения и творений, и дарящий им Жизнь.

Вездесущий Дух (Брахман) — Чистое Сознание, Сила и Свет Творца, помещённый в тело человека (Атман), делает его индивидуальным Божественным сознанием и становится ядром его Души.

(Брахман) — Чистое Сознание, Сила и Свет Творца, помещённый в тело человека (Атман), делает его индивидуальным Божественным сознанием и становится ядром его Души. Душа — чуть уплотнившийся в человеке Дух – несёт в себе Искру Бога, которая наполняет Её Божественной Любовью, структурирует в Ней свой Свет, формируя неповторимый энергоинформационный рисунок, который вибрирует на своей, уникальной частоте. Дух устремляет Душу к нескончаемому развитию, в процессе которого разгорающаяся Искра Божественного Сознания (Атман) своей Любовью ведёт к единению с Отцом-Создателем (Брахманом). А Душа, раскрывая свою уникальность, отдаёт её творениям, Творению и Творцу.

Благодаря Духу, Душа существует и как ни с чем не отождествлённый, пассивный, осознающий Наблюдатель. Она же передаёт Свет Духа, то есть Жизнь и сознание, всем телам человека.

Тело (физическое) — концентрированная, уплотнённая энергия, форма, которую Душа выбрала для развития в нынешней инкарнации, Её материальный носитель. Она посылает ему импульсы, направляя к действиям, и стремится, чтобы в результате эволюции тело стало выражением безупречной Красоты и Гармонии, совершенным, бессмертным инструментом для воплощения в физическом Мире замыслов Создателя.

Когда человек как индивидуальное сознание отождествит себя с Всевышним Сознанием (Атман — с Брахманом), он в Триединстве Духа-Души-Тела станет целостным сверхразумным существом, каналом Бога, и реализует себя в активной, творческой, созидательной жизни.

Согласно каббале (иудаизм), Всевышний наполняет собою Творение — Макрокосм, состоящий из десяти взаимодействующих сфер-измерений (Древо Жизни). Люди в Нём — голограммные микрокосмы, которым доступно могущество всех существующих в Нём Сил. Мы наделены высшим предназначением, в нашем генетическом коде заложена созидательная Божественная программа, а вместе с ней — и невообразимые возможности.

Обо всём этом, на своём языке, говорит сегодняшняя физика. Учёные несмело предполагают, что всё во Вселенной создаётся и существует благодаря Суперсиле, Сверхсознательному Разуму. Но уверенно доказывают, что сама Вселенная – это бескрайнее голографическое квантовое поле, в котором все единицы физической реальности существуют как взаимосвязанные энергоинформационные волны, вибрирующие на своей уникальной частоте. Мы представляем собой единое, неделимое целое, и постоянно обмениваемся энергоинформацией. Она входит в нас и проходит через нас.(Не это ли поле является коллективным сознанием и влияет на каждого). Эти волны могут материализоваться в частицы (объекты реальности) в любой точке Вселенной, и это превращение способно осуществить сознание человека. (Не потому ли события иногда принимают неожиданный поворот, откуда-то вспыхивают творческие озарения, возможна телепатия, исцеление людей в противоположном конце планеты, воздействие на энергетику любой точки Земли.)

Пространство, материя, сознание, все формы — всё состоит из одного и тоже вещества – Пустоты и сгущённой Пустоты.(Когда это понимание станет всеобщим, возможно, исчезнут конфронтации, войны, межнациональные и межличностные конфликты, и на Земле воцарится жизнь, соответствующая Принципу Творения).

Универсальное квантовое поле, постоянно меняясь и превращаясь во что-то новое, является пространством неисчерпаемых возможностей. Ими обладаем и мы, его всемогущие голографические частицы.

В нашем общем Доме всё происходит не в линейном времени, а в вечном «сейчас», одновременно, в разных, но взаимосвязанных реальностях, где прошлое, настоящее и будущее взаимозаменяемы.(Вероятно, великие ясновидящие и считывали информацию сразу из нескольких измерений).

В своей многомерности, в одной действительности мы – люди из плоти и крови, живущие в социуме, в другой – сверхразумные голограммы, вибрирующие в гигантском океане голографической Вселенной.

Как это применить практически

Понимая принцип устройства Вселенной и суть Творца, Творения, творений;

зная, что всё, и я в том числе, в основе своей — энергоинформация;

поверив в фантастические возможности, данные нам Создателем, и то, что мы изначально являемся одним целым с Всевышним / Шакти / Духом Света, контактирование с Ними — не что-то запредельное, а вопрос умения выходить на эти вибрации и быть с ними в резонансе. Наше сознание, включающее в себя всё, можефт воссоздать любую, самую наивысочайшую частоту. Но способность удержаться на ней зависит от его чистоты – Пустоты, которой оно является, освобождённой от уплотнений (искажённого мышления, ложных убеждений и мыслей, взглядов, позиций, иллюзий).

Эта же чистота определяет и возможность наладить энергетическую связь с любым человеком, когда-то жившим на Земле, получать мудрые наставления от великих Учителей, которые нам особенно близки. Для этого достаточно представить кого-то из них и себя как энерговолны в квантовом поле, и, соединившись с его частотой, слиться Душами. Ответ можно услышать как возникший внутри текст, или как смысл, а иногда позже, неожиданно, информация от них приходит как вспышка озарения.

Если чистота сознания позволяет, мы можем советоваться с нашим прошлым и будущим «Я», которые взаимодействуют с нами сегодняшними.

Можно сделать шаг к сознанию Единства, если в безмыслии ощутить себя Пустотой, из которой всё возникает. Почувствовать её безграничность, вмещающую в себя всё и всех, и то, как Она заполнена Светом Творца. А так как Он вездесущ, всё-всё – любые формы, человеческие тонкие и плотные тела, многообразие наших эмоций, чувств, переживаний, мыслей, несмотря на кажущиеся различия, в сути своей, состоят из одной и той же Божественной субстанции.

А веря, что то, что будет в нашей жизни, уже произошло с нами в других измерениях, и там мы уже такие, какими стремимся стать, включив воображение, если жить на этих высоких вибрациях и соответствующе вести себя(!), всё воплотится настолько быстро, сколько энергии, воли и веры мы вкладываем в реализацию.

А если мешает сомнение, недоверие к себе или любые другие негативные эмоции, мы снимаем с них ярлыки названий, погружаемся в них просто как в энергии и, зная, что наблюдатель влияет на наблюдаемое, отмечаем, как они растворяются. А в нашем сознании — Пустоте, освобождённой от этого уплотнения, образуется пустота, которую мы заполняем той вибрацией, к которой стремимся. Например, уверенностью в себе, успешностью, абсолютным здоровьем, материальным изобилием, просветлением, бессмертием – чем угодно. Затем, излучая эту энергию в пространство (можно помогать себе аффирмациями, мантрами, визуализацией, молитвами, обращением к Шакти), мы предпринимаем конкретные шаги, предрешая тем самым воплощение цели.

Но какие это цели? Насколько они чисты и соответствуют ли Принципам Творения? Мы, ведь, находимся в квантовом поле, где между нами, энерговолнами, нет границ, нет «я – ты – мы – они». И, если способное к материализации сознание человека наполнено разрушающими идеями и планами, это не его личное дело. Это мощнейшие энергоинформационные импульсы, которые наравне со страхами, ложными убеждениями, слепыми догмами и устаревшими взглядами, вплетаются в квантовую Вселенную и воздействуют на всех. А ответственность за команды, отданные сознанию и посланные в общее поле, несёт их отправитель.

Также наши недостатки и пороки, тайные намерения и желания, ложь под красивой маской и скрываемые деяния — не личные секреты, а конкретные энергии, и волновая реальность ежесекундно на них реагирует. Вибрируя на своей частоте, мы оставляем чёткий след в Творении, и Ему известно о нас всё. Вот и научное подтверждение накопления Кармы, и доказательство, что в межличностных отношениях мы не жертвы кого-то и чего-то, а пожинаем то, что посеяли, и что бы мы ни делали — мы делаем себе.

Активная позиция создателя

Многие свои духовные задачи можно и нужно выполнять внутри мирских забот.

1. Чем бы мы ни занимались, мы, ведь, можем направить при этом своё сознание вовнутрь, в духовный центр. Тогда мы улавливаем посылы Души, которые Она передаёт через чувства и интуицию. И само видение из центра другое. Разрозненные факты соединяются в целое, и раскрывается его смысл, который намного глубже причинно-следственной линейной цепочки. Из самих же ситуаций убирается ложное «я».

С кем бы мы ни общались, ничто не мешает сосредотачиваться на внутреннем состоянии того, «другого», и стать с ним «одним». И окружающие предметы, природа, знакомые произведения искусства перестают быть привычными: они распахивают своё энергоинформационное содержание, облачённое в форму, и, осознав его, трудно сказать, кто оживает – они или мы. Скорее всего – оба, ставшие единым целым.

По-иному происходит общение с людьми: вместо автоматически возникающих суждений, оценок и критики, мы воспринимаем их через возникшее чувство, то есть, энергию, несущую сообщение.

Проникновение в энергоинформацию, её распознавание и осмысление и есть осознанность.

А если представить себя и окружающих вибрирующими волнами в квантовом поле, нетрудно соединить свою частоту с их частотой и почувствовать информацию.

2. Что бы мы ни делали, мы, конечно, можем быть в безмыслии. Внутренняя тишина — это единственная возможность уйти от отождествлений, растворить завесу искажающего, неведающего ума-эго, и открыть для себя реальный Мир. И постепенно в нашем сознании пробуждается невовлечённый Наблюдатель — свидетельствующее Присутствие, которое и было-то в нас всегда. Он беспристрастно отслеживает, как проявляется содержание нашего сознания — убеждения, страхи, комплексы и т. д. С какого уровня — витального, эмоционального, ментального, духовного («я превосхожу тебя в развитии, таланте») выражает себя эго и тщеславие, нетерпение и превосходство, способ психологической защиты. Или насколько безоценочно мы всё это замечаем у окружающих, включая и то, как они используют дарованную им свободу воли и право выбора.

А по квантовой теории, пассивно свидетельствуя то, что мы переживаем, мы можем перейти в позицию активного создателя, который наблюдает своё состояние, выходит таким образом за его пределы, и растворяет неприятную энергию, или наоборот, активизирует желанную.

Наблюдатель — это способность сознания ни с чем не отождествляться. И это одно из проявлений САМО в нас.

3. Не игнорируя обратную связь с окружающими по отношению к тому, что мы делаем (это многое корректирует), и, не требуя, чтобы люди разделяли наше видение, даже если пока не ожил наш Наблюдатель, когда сознание направлено вовнутрь, мы – бдительны. И в любой момент можем прервать эмоциональную реакцию, не позволяя ей руководить собой, не допускаем, чтобы самооценка взлетела от комплиментов и упала при критике, то есть, «хулу и похвалу приемлем равнодушно». А когда нет эмоционального напряжения, раздражение, обида, радость — любая эмоция без окраса, который сами ей придаём, остаётся просто энергией, и легче добиться внутренней ровности, расслабленности и расширенности. Без них не наладить связь со второй ипостасью САМО — Святым Духом / Божественной Матерью — великой трансформирующей энергией.

4. А САМО (Божественная Душа) в нас открывается, когда самость исчезает.

«Счастье там, где нет «я».

Н. Махарадж.

Вот и нужно решиться оставить «за тесными вратами» всё, накопленное этим «я». Все его установки и правила, ценности и привязанности. И, главное, отрезать привязку к себе, любимому, вместе с личной историей, её радостями и такими дорогими пережитыми страданиями, возвышенными желаниями и благородными взглядами, продвинутыми качествами и достоинствами, за которые мы так себя чтим. А потом оказывается, что, решившись отсечь тот образ, с которым мы себя отождествили, не зная, что за этим стоит — небытие, депрессия или что-то ещё, мы становимся НИКАКИМИ. И что-то меняется в сознании – наша Пустота очищается от уплотнений, и мы по-другому всё воспринимаем и выражаем. Так появляется шанс пройти «сквозь игольное ушко» в другое измерение, где обитает Душа.

Она — чистое сознание, освобождённое от убеждений и мнений, характеристик и качеств, всего того, что можно как-то описать. Соединённая с Всевышним Сознанием, Она проявляет Его Правду, стремится к Добру, Красоте и Гармонии, к развитию и отдаче вовне того, в чём воплотилась Её уникальность. При этом Она невовлечённо за всем наблюдает, воспринимает всё и всех изнутри, прямым контактом с энергией, несущей информацию, и в соответствии с этим посылает телу (мозгу) импульсы, как действовать. Она излучает Божественный Свет, а мы Его чувствуем как умиротворение и неизбывную, бескорыстную Любовь.

И захлёстывает огромная, полная восторга Благодарность Творцу. И Любовь, которую нельзя ни объять, ни передать, ни описать. Её можно лишь ощутить как открывшуюся Душу, как Присутствие Бога в себе, и как огромное стремление стать Его/Её проводником на Земле. Без раздумий и сомнений.

А Божья Милость отвечает всегда — восстановлением после атак «враждебных сил» (существ, активно препятствующих духовному развитию), приливом сил и энергии, всплеском уверенности и терпения, пришедшей информацией, подъёмом частот, и… нисхождением Шакти.

А мы вносим в жизнь новое, и практикуем, экспериментируем, познаём, развиваем. И тогда мы становимся активным создателем, который стремится жить по замыслу Творца — в осознанности и отдаче, радости и Любви. И какое же это счастье – делиться Любовью и умножать Её.

Автор: Эсфирь Гербер

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