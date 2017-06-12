Чаша Грааля, Философский камень и Могущество

«Голоса в голове заставляют меня» (c) передавать вам эту информацию :-). Не подведите их, и используйте её с умом. А главное, не забудьте и предайте другим 🙂

В современном мире существует куча бредовых представлений на тему магии. Большая их часть рождена на основе поздних, послепотопных фантазий людей, которые читали сказки пересказанные очевидцами событий, механизм которых они не понимали. Иными словами, они рассказали о явлениях так, как пещерный человек, мог бы рассказать о Су-35. Ну или как сирийский крестьянин мог бы рассказать об операции России в Сирии. И тут начинается наш рассказ 🙂

Что мы знаем о чаше Грааля? То что в ней кровь Христа (хотя можно писать и с маленькой буквы, ибо это не столько человек, сколько идея) и она даёт бессмертие, если её выпить. Но не стоит это понимать буквально, как и всю информацию, дошедшую до нас из прошлого. Главная проблема современных людей — цифровое мышление. Они слишком буквально (так сейчас учат) всё воспринимают, слишком конкретны, они готовы реально пить кровь ради силы! Глупцы. Но вернёмся к И(у)дее из которой появился Христос-спаситель. 🙂

Какова его история? Он жил для людей, менял их сознание, творил. Но не в материальном мире, а в ментальном. Пережил множество страданий формируя свою личность, очищая свою психику и тело. Учился понимать и управлять своими инстинктами. Но главное он изучал людей, а изучив и поняв, попытался изменить их к лучшему. Но стал ли он бессмертен физически? Нет, он умер. Но он жив. Но не физически. Он живёт в нашем разуме. Именно таково бессмертие даруемое тому, кто выпьет чашу с кровью христа, а точнее пройдёт его путём — жизнь в памяти других людей. Тело тленно, но мысль вечна. Именно так он воскрес. Он вознёсся в высшие (ментальные) сферы и живёт там, между нами и в каждом из нас. Он как бы мы все и в то же время сам по себе. Он это мысль. Он это идея. Он это путь.

Что мы знаем о философском камне? Он нужен для трансмутации металлов (ну и вообще для любых действий алхимика). И для полноты эффекта, он должен использоваться в комплекте с чашей Грааля. Из легенд о трансмутации мы знаем, что рецепта нет. Точнее он всегда был известен лишь алхимикам и далеко не всем, и они уносили его в могилу. Так же известно, что главным ингредиентом трансмутации, на самом деле, является не ритуал (хотя он тоже важен, как подготовка разума к работе), химические элементы или внешнее воздействие, а сам алхимик, точнее — его разум. И тут круг замыкается. Вы уже поняли что такое этот камень? И почему он философский? Может он наводит на размышления или является их продуктом? На самом деле и то и другое!

В последнее время, вы часто слышите о кристалических телах, кристальных детях и, по идее, должны бы слышать и о кристальном сознании, но о нём упоминают очень редко, потому что мало у кого оно есть (в т.ч. среди «работников света»). Так вот, философский камень это кристалл (чистый и однородный объект), но находящийся не вне аль-химика, а внутри него, в его голове — это мозг, а точнее сочетание материального и не материального. То, что можно называть сознанием или разумом. Поэтому, часто говорится что аль-химик может его (фил. камень) не только найти, но и создать сам. В отличии от крови Христа, которую можно только найти, потому что это события, путь в миллион шагов, пройдя который ты становишься другим. И испив эту чашу (грааля или граней жизни) до дна в твоих жилах начинает течь кровь Христа. И остаётся лишь создать философский камень — мыслящий кристалл, способный проводить твои мысли в материальный мир, преобразуя его и творя нечто новое. И так ты становишься бессмертен, ведь память о тебе закрепляется в умах людей благодаря твоим деяниям.

Что мы знаем об алхимиках? Ну, сегодня их изображают как смешных ребят в рваной одежде, остроконечных шляпах и с посохами. Эдакие добрые старички-волшебнички, добрые папочки (или наоборот, злые эгоисты), готовые воплотить любые хотелки страждущих. Такими их хотят видеть люди. Что поделать, эпидемия безотцовщины и феминизма захлестнула планету… Но настоящий аль-химик другой. Почему я пишу аль-Химик? Артикль Аль значит Великий или значимый, достигший определённых высот в своём духовном развитии. И оно именно духовное, потому что стоит над материальным, над животными инстинктами, потому что только развитый дух желает творить. И Химик это творец, создатель, тот кто преобразует материю силой мысли и может создать Химеру — нечто новое из разных элементов. Я уже писал в предидущих «ченнелингах» что реальна лишь мысль, и именно она творит, через наши материальные тела в нашей материальной вселенной, которая на самом деле не материальна и на самом деле это просто фантазия, игра нашего духовного разума, в которую мы играем вместе с другими разумами, чтобы развлечь себя в этой бесконечной бесконечности :-).