Быстрое облегчение: 13 биологически активных точек на все случаи жизни

Японский метод «шиатсу» — воздействие на точку надавливанием большого указательного пальца руки. Он может быть использован в сочетании с вращательными движениями в области выбранной точки — по часовой и против часовой стрелки.

Правила:

1. Вы нашли необходимую точку для устранения тех явлений, которые вас беспокоят. Сначала произведите легкое надавливание (в течение 30 сек.) — этим вы улучшите местное кровообращение.

2. После этого производите массаж, стараясь не причинить боли: делайте 9 вращений по часовой стрелке и 9 — против.

3. Продолжительность точечного массажа в каждой точке не должно превышать 3-4 минуты.

Точка 1 Бессонница, невроз, головная боль, вегето-сосудистая дистония, мигрень

Расположена на голове в теменной ямке в центре линии, соединяющей верхние точки ушных раковин. Древние китайские врачи назвали эту точку «собрание 100 болезней».

Весьма эффективное средство от бессонницы: перед сном прогрейте горячей струёй душа весь позвоночник, начиная с шейного отдела, в течение 8-10 минут. Затем слегка оботритесь и в теплой рубашке ложитесь сразу в постель. Вам обеспечен хороший сон. Дополнительно можно прогревать лежа в постели околоносовую область, включая подбородок.

Точка 2 Ухудшение зрения, заложенность носа

У внутреннего угла глаза, примерно на расстоянии 0,3 см, носит название «ясный свет».

Точка 3 Головокружение, боли в лобной части головы (сосудистые), мочевой пузырь

У начала брови, над точкой 2. Если вы обнаружили болезненность в точке 3 (это свидетельствует о заболевании мочевого пузыря) — массируйте эту точку согласно рекомендациям и вам удастся избежать или устранить начинающееся заболевание.

Точка 4 Плохое зрение, сосудистые головные боли типа мигрени

У наружного конца брови расположена точка с названием «нить бамбука».

Точка 5 Судороги у взрослых и детей, бессонница, головная боль, головокружение, ухудшение зрения

Расположена в центре переносицы, на вертикальной линии, идущей от кончика носа. Носит поэтическое название «встреча с храмом». Если у вашего ребенка судороги, не впадайте в панику — сделайте нежный массаж точки 5, и ребенок успокоится. А если у вас бессонница, головная боль или головокружение, массаж этой точки значительно улучшит ваше состояние.

Точка 6 Мигрень

Быстрое облегчение вызывает массаж точки 6, расположенной кнаружи от наружного угла глаза примерно на 0,6 см.

Точка 7 Головная боль, головокружение, болезни глаз, эмоциональное расстройство

Носит название «солнце»: расположена в височной впадине между наружным концом брови и верхушкой уха.

Точка 8 Головная боль, головокружение, расстройства речи, желудка, гайморит

Точка «четыре белизны» располагается на 1 см ниже средней линии орбиты на уровне зрачка. Она окажет неоценимую услугу, если у вас тики верхнего века, головная боль, головокружение, расстройство речи. Болезненность в этой точке может свидетельствовать о неполадках в работе желудка или о гайморите.

Точка 9 Нервный тик лицевых мышц

Точка «земная кладовая» находится кнаружи от угла рта на 1 см .

Точка 10 Увеличение щитовидной железы, расстройство речи, шейный миозит

Расположена спереди и кверху от угла нижней челюсти; если вы прощупаете это место, то обнаружите углубление. Эта точка носит название «ось щеки». Если у вас возникли затруднения с поворотом шеи, вынужденное напряженное положение головы — немедленно приступайте к массажу точки 10.

Точка 11 Обмороки, шок, истерический припадок, отек лица, нервные тики

Расположена под кончиком носа в верхней трети вертикальной борозды верхней губы — китайцы назвали эту точку «середина человека».

Точка 12 То же, что и точка 11, а также активизация функции мозга и внутренних органов

Аналогичные показания и у соседней точки 12, расположенной по средней линии в центре подбородочно-губной бороды.

Точка 13 Анти-стресс, испуг, негативные эмоции

В центре внутренней части подбородка располагается точка, которая называется «анти-стрессовая». При всех негативных неожиданных известиях, испуге, высоком эмоциональном напряжении произведите надавливание большим пальцем правой руки на эту точку.

Производя массаж лица, вы способствуете мощному мышечному расслаблению всего организма, снимаете напряжение. Обнаруживая болезненные точки, уделяйте им особое внимание. Так вы устраняете в вашем организме те или иные неполадки, избегая часто очень неприятных последствий. опубликовано econet.ru