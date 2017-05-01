Буратино, как прообраз Нео в матрице, или старые сказки на новый лад

Филосовско-эзотерическая расшифровка сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино»

Краткая начальная расшифровка ролей, образов, олицетворений:

Ключ – слово, образ, понятие, знание или все в совокупности, как инструмент и средство перехода через портал.

Тайная дверца – это портал.

Буратино – это новорожденный Ум в данном воплощении.

Папа Карло – это Сознание.

Сверчок – это старая и мудрая Душа.

Буратино – это новорожденный Ум. Так же как Ум человека формируется из окружающих его образов, его слепили из подручных материалов, из полена. Он живой, любопытный, везде сует свой нос, познает мир. Самообучающийся элемент. Буратино строптив, неосторожен и небрежен, отчего всегда «наступает на грабли» и попадает в нелепые ситуации.

Однажды, находясь дома Буратино выражает желание поесть, т.е. удовлетворить первоочередные потребности своего тела и его стремление и любопытство приводит к холсту с очагом, за которым находится тайная дверь в другой мир. Он протыкает своим носом (любопытством) холст отчего чуть не обнаруживает ее. Но еще не время, Ум пока не готов и Сверчок отводит его внимание от этого. Часто по началу Буратино будет проявлять агрессию и неуважение к Сверчку.

Сверчок – мудрый наставник и стражник, наблюдающий за происходящим. Это Душа. Он знает дорогу в мир Бога и терпеливо ждет, когда будет готов Ум (Буратино) к тому, что бы войти в заветную дверь. Он проводник между миром физическим и миром духовным. Часто тихо и осторожно предостерегает Буратино от неприятностей, но Буратино его не хочет «слышать» и получает в результате калачей. Сверчок желает, что бы Буратино учился, пошел в «школу», но Буратино строптив и упрям из-за своей молодости, он слишком самоуверен, он проявление Эго. «Ну ладно, живи», — отвечает на это Сверчок и продолжает свое терпеливое ожидание и наблюдение.

Буратино посещает его страх в образе старой крысы. Этот страх вызван его же невежеством. Он всплывает из глубин подсознания. Этот страх стар, как сам мир. Он начинает поглощать, засасывать Буратино в свои глубинные недра, но тут приходит на помощь папа Карло.

Папа Карло – тот, кто дает жизнь. Позволяет всему быть. Он не такой старый как Сверчок, но так же мудрый. Это Сознание. Вдохнул жизнь в Буратино. Он ему помощь, забота и поддержка в этом мире. Папа знакомит Буратино с Азбукой и рассказывает о школе, заинтересовывая его этой темой. Буратино вспоминает, что Сверчок тоже велел ему ходить в школу. «Сверчок очень мудрый, слушайся его», — отвечает папа Карло, подтверждая неоспоримый и очень значимый авторитет Сверчка как Души. Душу нужно всегда слушаться. Так же он всегда самоотвержен и отдает блага жизни (куртку) для самого необходимого – для обучения Буратино. «Папа, а где твоя куртка?» – «Ничего, малыш, живи и учись», — отвечает папа. Буратино уже готов сделать первый шаг на пути своего обучения и становления. «Сверчок, решено – с завтрашнего дня я стану человеком», — обращается к нему Буратино.

И вот он отправляется в школу жизни.

Первый раз встречает ключевые фигуры Кота Базилио и лисы Алисы как образы, олицетворения и проявления обмана, искушения, жажды наживы, подлости и лицемерия. Так же интересен и особо значим образ Карабаса-Барабаса – воплощения Матрицы или Системы, которая порабощает умы (куклы), заставляя их играть выдуманные роли. Порабощенные умы невольно восхваляют Карабаса, убеждая себя и других, что все в порядке вещей, все так как надо и им как бы это нравится. «Да здравствует наш Карабас удалой, уютно нам жить под его бородой. И он никакой не мучитель, а просто наш добрый учитель», — поют куклы. Но не сложно распознать и увидеть фальшь всего этого театра. Буратино поначалу увлечен новыми впечатлениями и переживаниями, но не знает что его ждет впоследствии. Карабас же откровенно наживается на своей пастве, внедряя в массы свою идеологию жизни: «Эй, старики и молодые, за то что я творю добро гоните ваши золотые и не забудьте серебро», — поёт он. Так же его можно сравнить с образом современной финансовой системы. «Мы вам покажем представленье! Ах, это просто загляденье, это просто наслажденье, это просто объеденье!», — навязывает Карабас форму жизни, когда людям ничего не нужно, кроме хлеба и зрелищ. Стоят на улице Алиса и Базилио, прося подаяние, напоминая про существующие проблемы в нынешней системе социального общества, такие как нищета, бандитизм и коррупция.

Буратино не простой Ум. Он избранный. Он быстро начинает замечать бреши в этом театре. Он смеется над системой.

Вот начинается обыденный день, дети бегут в школу, опаздывают. Звенит предупреждающий колокол надзирателя порядка и режима. Но Буратино не торопится в школу, он знает, что она никуда не денется. Ему больше интересна сама жизнь, такая какая она есть на самом деле, без лишних теорий и учений, которыми заливают головы в образовательных учреждениях. Жизнь лучше изучать в непосредственном ее участии, в соприкосновении с действительностью. И театр Барабаса это и есть ее настоящее воплощение. Буратино хочет билеты в первый ряд, но ему отвечает кассир: «Четыре сольдо». Буратино в замешательстве. Вот где начинается суровая действительность – в системе необходимо иметь деньги, которых пока у него нет.

«Откуда их достают, эти четыре сольдо, скажите пожалуйста?» — спрашивает он. «Откуда достают?», — удивленно спрашивает кассир, — «из толстых кошельков, моя умница», — отвечает она и надменно смеётся. Удрученный, но не унывающий Буратино хочет решить первую сложившуюся задачу-проблему и быстро находит решение – попытаться пробраться незаметно среди очереди. Куда же в этой жизни без наглости и изворотливости. Но и так не получилось – вмешивается хранитель правопорядка (милиция, силовая структура) и возвращает больно взяв за ухо «на место». Буратино пробует второй вариант: попросить деньги у других, например у одного мальчика с толстым кошельком. Не прошло – «Ищи дурака», — отвечает мальчик. В системе не принято давать просто так. Третий вариант: продать что-то из своих вещей, курточку или шапочку. Опять не прошло. Но предложив более интересную и необычную вещь, свою красивую азбуку, и тут сделка удалась. Буратино, получив деньги и первые экономические навыки, отправляется в театр.

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