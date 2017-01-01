Борис Ратников: «Мы занимались несанкционированным вторжением в сознание человека»

Борис Константинович Ратников (далее Б.К.Р.) — генерал-майор запаса Федеральной службы охраны РФ. В 1969 году окончил МАИ по специальности факультет систем управления летательных аппаратов, а в 1984 году окончил ВКШ КГБ СССР по специальности офицер с высшим специальным образованием со знанием персидского языка. В 1980-х годах дважды находился в служебной командировке в Афганистане в качестве советника органов ХАД, участвовал в боевых действиях, награжден орденами и медалями. С 1991-го по 1994-й был первым заместителем начальника главного управления охраны РФ. С мая 1994 года работал главным консультантом в службе безопасности президента России. В 1996-1997 годах назначен советником начальника Федеральной службы охраны РФ. До 2003 года был советником председателя Московской областной Думы. В настоящее время является руководителем Энергоинформационной лаборатории Академии Национальной Ассоциации телохранителей (НАСТ) России.

«ВБ.К» — Борис Константинович, только что по телевидению прошел показ фильма «Россия после 2012 года», где вы анализировали прогнозы развития событий в России после якобы мистического 2012 года. Каковы источники информации, которую вы используете для аналитической работы?

Б.К.Р. — Телевидение – это, прежде всего, самое сильное средство воздействия на сознание современного человека. Я давно принимаю участие в программах, которые поднимают близкие мне по духу темы. В частности, это неординарные способности человека, непознанные для широкой аудитории явления, а также неординарные способы получения знаний и информации, с которыми мне приходилось сталкиваться по роду службы в Кремле.

Я уже лет восемь работаю с творческими коллективами телевизионных каналов. История с ними вся та же самая. Они долго и внимательно слушают, снимают весь разговор на камеру и выпускают то, что считают нужным. В их сознание не укладывается главное, как все работает и почему происходит то, что происходит. Их интересует мистика, тайны, загадки, феномены которые еще предстоит разгадать, и они, конечно, будут первыми, кто поведает об этом миру (смеется). А на экране – «салат» из мнений абсолютно разных по мере вовлечения в главную тему людей. Вот такой очередной «салат» вы и видели. Там был человек, я не помню его фамилию, который говорил, что он якобы работал с Коржаковым, что уберег Ельцина от полета в Японию… чего-то я не припоминаю такого. Да в то время органы получали много различной информации от «ясновидящих» и «экстрасенсов». Для нашей службы – это сигналы. Они отрабатывались в соответствии с событийными вероятностями теми, кому было поручено.

К людям относились внимательно и с уважением, и у них от общения с оперативниками создавалось впечатление «работы со спецслужбами». Но эти люди, особенно те, кто открыто сегодня заявляет об этом, никогда официально на органы не работали. Они не несли никакой ответственности за подобные прогнозы.

Я очень люблю Рен ТВ и их группы, со многими дружу и всегда рад видеть у себя дома. Но вот никак не получается на экране довести то, что не просто хочется, а то, что нужно донести. Ведь наши источники проверены в режимах работы спецподразделений, наши аналитические методики до сих пор успешно используются специалистами. Все это описано в книгах, которые начали выходить два года назад.

«ВБ.К» — Борис Константинович, после выхода ваших книг из серии «Хроники реального мира» многие специалисты начали обсуждать технологию «метаконтакт», о которой там идет речь. Для обывателя это представляется как слишком нестандартный, и даже невероятный способ получения информации. Неужели Вы полностью и безоговорочно доверяли сведениям, полученным таким образом?

Б.К.Р. — В целом у нас в стране, в 1980-х годах была создана система хорошо организованных и законспирированных работ по созданию новых методов и средств решения межгосударственных и внутренних политических проблем без привлечения сил силового устрашения и разрушающего воздействия. В том числе и методы получения оперативной информации, отличные от традиционно известных. Но с развалом СССР и реорганизацией силовых министерств координация исполнителей распалась, а специальные подразделения в КГБ и МВД прекратили свое существование. Но технология «метаконтакт», о которой вы спрашиваете осталась в руках специалистов, которые ее не только разрабатывали, но и пользовались ею весьма успешно. На ее основе велись и сегодня ведутся специальные исследования. В частности ими занимается Энергоинформационная лаборатория Национальной Ассоциации телохранителей России.

Главной целью этих исследований является поиск новых приемов, способов, форм и методов расширения возможностей человеческого сознания. В ряде стран имеется информация об использовании скрытного дистанционного воздействия от отдельных лиц до больших коллективов. Причем речь идет не об экспериментах, которые ставятся уже длительное время, а о применении отработанных технологий для достижения практических, чаще всего политических и военных, целей. И эти технологии с каждым днем становятся все изощреннее благодаря новым возможностям науки и техники. Конечно, есть еще технические вопросы в применении этого оружия. Но когда они будут преодолены, то пси-оружие превзойдет по своим возможностям все остальные, вместе взятые.

А что касается достоверности, то никто никогда не полагался на полученную таким путем информацию на сто процентов. Только если она совпадала с информацией, поступившей еще как минимум из двух других источников, мы начинали работать с ней. И у СБП и у наших военных коллеги существовали каналы и механизмы проверки первичной информации. Метаконтакт, за счет получения первичной информации по исследуемому вопросу, не только задавал вектор поиска дополнительных сведений, но и значительно облегчал задачу для тех, кто перепроверял этот материал. Они уже знали, что нужно искать.

«ВБ.К» — Борис Константинович, расскажите, действительно ли во время вашей работы в ГУО в вашем подчинении находилась группа парапсихологов?

Б.К.Р. — Группа парапсихологов, да еще в моем подчинении – это звучит весьма громко. Здесь нужно понять следующее: поскольку я стоял у самых истоков формирования новой службы охраны первых лиц государства, в 1991году, то не мог не знать о предполагаемых угрозах для первого президента новой России. К тому же время было очень непростое: как у нас, так и за рубежом давно и небезуспешно велись разработки технологий дистанционного влияния на человека.

Для предотвращения потенциальной угрозы мы сначала создали межведомственную рабочую группу, а затем выделили несколько офицеров из своего штата, обладающих экстрасенсорными способностями для отслеживания возможных угроз главе государства. Эту группу возглавил заместитель А.В. Коржакова, мой постоянный соавтор книг, генерал-майор Г.Г. Рогозин. При этом, ни с какими специализированными институтами мы не работали, салонных магов к работе не привлекали, а офицеры, получавшие информацию из глобального информационного поля, делали это исключительно на добровольных началах.

Кстати, журналистские байки, про то, что Грабовой работал в Кремле – полная ерунда. К серьезным вещам людей с улицы не приглашают.

«ВБ.К» — А чем вы конкретно занимались?

Б.К.Р. – Чем и положено – обеспечивали безопасность первого лица государства имеющимися силами и средствами. А это в то время было весьма и весьма непросто. Мы прекрасно понимали, что новое государственное образование переживает болезненный период становления. А во время болезни государственный организм, так же как и человеческий, очень уязвим. И надо было любыми доступными средствами оградить первое лицо страны от попыток манипулировать его сознанием. А их предпринималось немало. С этой задачей, уверен, мы в основном справились. В том числе, благодаря и новым технологиям, о которых идет речь.

«ВБ.К» — Почему же эти вопросы до сих пор остаются под грифом «Совершенно секретно»?

Наверное, потому, что мы занимались вопросами, прямо связанными с изучением механизма работы, как общественного сознания, так и сознания вполне конкретного человека. А также искали возможность защиты человека от несанкционированного вторжения в его сознание.

«ВБ.К» — А был ли соблазн манипулировать сознанием президента Ельцина?

Б.К.Р. — (смеется) Как вы это себе представляете? Сели на диванчик, залезли охраняемому лицу в голову, и начали его воспитывать в духе любви к Родине? Да ни в коем случае! Но мы знали, что такие попытки предпринимались теми, кто знал не меньше нашего, только вот цели были другие. Теоретически это возможно, и мы это тоже знали, но обнаружить такое воздействие крайне сложно. Для этого нужны люди и желание самого охраняемого лица. У нас не было ни того, ни другого. Но вот защитные технологии нами применялись и довольно успешно.

Дело в том, что задача структуры, которую я возглавлял в ФСО, заключалась в том, чтобы закрыть первых лиц от попыток внешнего воздействия на их сознание. Суть и важность такой задачи многим коллегам и сегодня понять сложно. Доходит только тогда, когда что-то случается. Проблема узости сознания, его туннельности и ограниченности – это общечеловеческая проблема. А сотрудники спецслужб – это не супермены, а обычные люди. Только они дают присягу Родине. И поэтому они, обязаны следовать ее букве и духу.

И еще вот что важно – не суть как это выглядит, а суть, как это работает. Если это невероятно, непонятно и фантастично глупо, но работает, значит, это реально. Игры с сознанием очень опасны, особенно с сознанием лиц, которые наделены властью и могут принимать важные для страны и общества решения. Это знают спецслужбы во всех развитых странах. За эти технологии, а они могут быть как защитными, так и атакующими уже тогда шла настоящая борьба, а сегодня они вышли в режим штатного использования.

Положа руку на сердце, скажу: мы никогда не манипулировали сознанием ни Ельцина, ни Черномырдина, ни Гайдара. Не наше это дело. Какой уж тут соблазн? Мы не авантюристы, а офицеры спецслужбы.

«ВБ.К» — Ну а что реально было сделано службой безопасности в то время ? От каких бед удалось уберечь ваших подопечных?

Б.К.Р. — Уберечь удалось многое и не столько наших охраняемых лиц, сколько саму страну. Например, от вероятной войны с Китаем через пять – семь лет. Мы сорвали первый визит Ельцина в Японию. Он должен был состояться в 1992 году. Как нам стало известно, президента усиленно «программировали» на то, чтобы отдать ряд Курильских островов Японии. Но это был лишь первый шаг в многоходовой комбинации сил, претендовавших на мировую гегемонию.

А после передачи островов Японии, Китай, что также программировалось, должен был начать активно требовать возврата спорных территорий, которых тогда было достаточно. Дело могло дойти до вооруженного конфликта. И сразу в мире поднялась бы волна протеста против экспансии КНР. Россия, подзадоренная мировым сообществом, вполне могла объявить войну Китаю. Сегодня подобное развитие событий маловероятно, так как все пограничные споры между Китаем и Россией урегулированы. А четырнадцать лет назад вооруженный конфликт был вполне реален.

ГУО не дало гарантий личной безопасности президента в Японии, и Совет Безопасности рекомендовал отложить визит до лучших времен. Ельцин страшно возмутился, но был вынужден подчиниться государственному регламенту.

«ВБ.К» — Насколько были обоснованы ваши опасения? Какие источники предоставляли вам такую информацию?

Б.К.Р. — Нашими информаторами невольно оказались первые лица Западной Европы и США. Дело в том, что в СССР довольно успешно занимались разработкой технологии вхождения в чужое сознание. И мы в ней продвинулись очень сильно. Подробно о способах и содержании отчетов операторов информационных каналов написано в нашей первой с Г.Г. Рогозиным книге «За гранью познанного». Там изложены виртуальные диалоги со многими политическими фигурантами того времени.

Но до этого, в конце девяностых годов у меня состоялась встреча с одним довольно специфическим работником ЦРУ – Джозефом Мак Мониглом – считавшимся ясновидящим агентом под номером 001. Спецслужбы России в то время имели официальные контакты со спецслужбами США по вопросам взаимного информирования о возможных террористических угрозах.

Мы его хорошо приняли, в итоге Джо заявил, что для США нет тайны наших атомных подводных ракетоносцев. Якобы их специально подготовленные экстрасенсы ведут каждую нашу ядерную субмарину, «наблюдая» за действиями экипажа и состоянием стратегического оружия. При этом он предъявил нам доказательства, которые, как это ни парадоксально, действительно подтверждали правоту его слов.

Тогда мы ему сказали, что «просвечивание» атомных подлодок впечатляет, зато мы можем спокойно «гулять по мозгам» президента США и его ближайшего окружения. После чего выдали ему информацию, которую действительно могло знать лишь первое лицо государства. Он связался со своими коллегами, а потом сказал: зачем нам что-то скрывать друг от друга? Мы вступаем в открытое общество, давайте дружить и обмениваться информацией. Мы согласились, но после этого все контакты в области психотроники американские спецслужбы с нами прекратили.

«ВБ.К» — А как американцы были настроены в то время ?

Б.К.Р. — Нормально. Сам был свидетелем, вот какого случая. Американцы привезли нам не только Джозефа, но и грант на два миллиона долларов. Начальник их лаборатории, цэрэушник, говорит: «Ребята, давайте вместе работать по пси-воздействиям». Я спрашиваю: «А чего вы добились, какие у вас результаты?» Они говорят: «Вот смотрите». И привели Джозефа, мужика примерно моего возраста, бывшего военного, который подорвался на мине. После черепно-мозговой травмы у него и открылся дар ясновидения. Вместе мы посмотрели небольшой фильм. Сидит комиссия в Нью-Йорке вместе с этим Джозефом, а в Вашингтоне одна женщина подходит к какому-то зданию. Джозефу дают фотографию этой женщины и просят: погрузись в нее и посмотри ее глазами, где она сейчас находится, опиши то место. Он погрузился в самогипноз и говорит: «Стоит около такого-то здания, которое имеет столько-то этажей, рядом автостоянка, номера машин не вижу — далеко».

А женщина действительно стояла далеко. Рядом автозаправочная колонка, он и ее описал. Все совпало на 90 процентов! А потом цэрэушники нас спрашивают: а вы что можете? И я тогда рассказал о том, как мы влезаем в мозги политиков. Тут они нас снова удивляют: оказывается, сами давно используют экстрасенсов, для того чтобы следить за ситуацией в мире.

Джозеф рассказывал мне: «Вот, например, летит наш спутник-шпион над вашей базой подводных лодок в Дальногорске. Фотографирует эту базу сверху. Поскольку разрешающая способность от 15 до 30 см, то мы видим замаскированный ангар. Я мысленно в него проникаю. Смотрю, стоит ли там лодка? Какого класса? Есть ли на ней ядерное оружие?»

Джозеф хвастался, что их ребята-экстрасенсы погружаются в мозги наших командиров и все наши секретные места «лежек» подводных лодок знают, и все точки нанесения ударов по противнику на нашей карте у них есть. Ну не обидно ли? Тогда мы им и про свое рассказали, как коллеги коллегам …

Кстати, в древности знаниями дистанционного управления людьми владела только посвященная каста жрецов, руководители различных культов. И эти знания охранялись и передавались по наследству.

«ВБ.К» — А что же было в головах у тех людей, чьи мысли вы считывали?

Б.К.Р. — Еще в начале девяностых годов мы «поработали» с новым послом США в России Страусом. Считав его мысли, и проанализировав полученную информацию, мы пришли к выводу, что в посольстве есть аппаратура для психотронного воздействия на москвичей, но она законсервирована. Получили и другую информацию из его подсознания. За пару недель до начала бомбардировок Югославии авиацией США мы провели сеанс подключения к подсознанию госсекретаря Олбрайт. Подробно пересказывать ее мысли не стану. Отмечу лишь наиболее характерные моменты, подтвердившиеся уже после начала агрессии НАТО в Сербии.

Во-первых, в мыслях мадам Олбрайт мы обнаружили патологическую ненависть к славянам. Еще ее возмущало то, что Россия обладает самыми большими в мире запасами полезных ископаемых. По ее мнению, в будущем российскими запасами должна распоряжаться не одна страна, а все человечество под присмотром, конечно же, США. И войну в Косове она рассматривала лишь как первый шаг к установлению контроля над Россией.

Во-вторых, из мыслей Олбрайт следовало, что армия США применит в Югославии некий симбиоз химического и биологического оружия вкупе с боеголовками, содержащими радиоактивные элементы.

Затем также стало известно, что авиация США использовала и снаряды с обедненным ураном. Кроме того, в боеголовках «Томагавков» применялся радиоактивный йод, полностью распадавшийся в течение месяца, но наносивший за это время серьезный урон здоровью людей и окружающей природе. Правота нашей информации подтвердилась уже после бомбардировок, подтвердились даже места бомбометания.

«ВБ.К» — А вы докладывали напрямую Ельцину те сведения, которые снимали с сознания лидеров США?

Б.К.Р. — Конечно, нет. Мы отвечали за личную безопасность, а то, что получали в процессе своей работы — это разведданные. Это другая «епархия». Эта информация становилась базовой для дальнейшей работы наших аналитических центров. Вот когда на нее накладывалось то, что поступало по линии СВР, ГРУ и дипломатических источников, тогда складывалась полная картина, которая уже ложилась в основу аналитических записок высшему руководству страны. Руководству нужна краткая аналитика, а не весь объем. Им не нужно объяснять, откуда и как была добыта эта информация. Вот мы аналитику с коллегами и расписывали как совместный труд. И она шла по команде наверх.

«ВБ.К» — Скажите, Борис Константинович, вот у вас был такой ценный и редкий источник информации… Вам никогда не хотелось узнать с его помощью, что такое Бог?

Б.К.Р. – Конечно хотелось. Даже больше – это было необходимо знать для того, чтобы понимать глубинные принципы работы на информационном канале. Нам сказали, Бог один, но для каждого из вас – он разный. Кто как воспринимает, таковым он для него и является. По сути, Бог — это высшая организующая энергия, которой мы обязаны своим появлением на планете. А жизнь нам дана, чтобы выполнить положенную работу. Это так, если кратко.

Нет ничего плохого в существовании множества религий, плохо другое — каждая из них по-своему персонифицирует Бога, наделяя его человеческими свойствами характера. Между тем Бог — это мыслящая субстанция, пронизывающая все мироздание и очень далекая от нашего восприятия.

«ВБ.К» — А какая самая основная проблема сегодня стоит перед миром и каковы способы ее решения?

Б.К.Р. — Если исходить из сведений, полученных путем метаконтакта из планетарного информационного поля Земли, главная проблема современного мира — это бездуховность. Цивилизацию губит чрезмерный эгоизм. Человеком управляет мысль, которую создают убеждения и верования, и лишь затем мысль перерастает в физические действия и создает реальность.

Нельзя решить ни одну из мировых проблем, не изменив мировоззрение масс. Человечеству необходимо, наконец, понять, что Бог — это не мстительный полицейский на небесах, а мыслящая энергетическая субстанция, дающая нам творческую энергию. А чтобы изменить мир к лучшему, нужно не решать локальные проблемы, а, основываясь на учениях древних и современных философов, создать социально-гуманистическую матрицу верований и поведения человека, а затем начать поступать согласно ее постулатам. Тогда постепенно и окружающий мир изменится в лучшую сторону.

«ВБ.К» — Борис Константинович , мы знаем, что недавно в Академии ФСБ России вы делали свой закрытый доклад о возможном развитии ситуации в мире и России, подготовленный с помощью метаконтакта . Если можно, то раскройте хотя бы общие положения.

Б.К.Р. – Я не могу вам рассказать то, что предназначалось, и поэтому тщательно готовилось для офицеров ФСБ. Кроме того, в общении нам было проще. Они подготовленные люди для подобного рода аналитики. Но для читателей журнала «Вопросов безопасности» я могу тезисно «подсветить» основные положения доклада. Здесь нет государственной тайны.

Ситуация в мире во втором полугодии может сложиться нелегкая — Евросоюз, перераспределяя ресурсы, за счет богатых стран все-таки сможет вытащить из кризиса Грецию, Италию, Испанию и других слабых партнеров. А для России новая волна мирового кризиса дает некоторый шанс на подъем. Несмотря на то, что Европу и США будет трясти мировой кризис, экономика России будет расти, хотя и медленно. Вторая волна кризиса не за горами – те, кто рулит теневыми процессами на планетарном политическом поле сами его и спровоцирует.

Пока Обама будет решать международные проблемы, экономика США испытает новый удар. Если все пойдет по худшему сценарию, то пик проблем в США придется на 2011 год. Естественно, он отразится и на России, но не настолько болезненно, как это произойдет в других странах. У России к этому времени будет возможность, чтобы собраться с силами. Но этот шанс еще нужно уловить и эффективно использовать. Руководство страны сейчас предпринимает правильные шаги: партнерские отношения с Украиной помогут нам справиться с ситуацией и даже остаться в ней победителем. России на пользу пойдет повышение мировых цен на нефть. В России второе полугодие может стать сложным для южных регионов страны. Ставрополь, Астрахань, Кубань, Ростов-на-Дону оказались в зоне засухи. Осенью существует повышенная опасность серьезных техногенных ЧП в центральной части России. Не стоит пугаться, но повысить бдительность просто необходимо. То, что произойдет с Россией к концу 2010 года, можно назвать началом «духовной революции».

Это не значит, что все будет хорошо, но ситуация будет этому способствовать. Весь вопрос в том, как мы сможем воспользоваться этой ситуацией. Говорить-то можно много, а вот делать то, что нужно, не всегда и далеко не всем хочется. Ситуация будет способствовать тому, что народ должен будет сплотиться, появится желание помогать друг другу, родится общая патриотическая цель, направленная на созидание. Ведь не просто так нам на канале постоянно называют Россию духовным сердцем планеты. Но это скорее кредит, чем оценка. Это высокое доверие нужно оправдать, а не повторять как заклинание или молитву…

Вряд ли этот прогноз кого-то удивит, но в докладе основной мыслью было, не что будет, а что, когда и как нужно делать, чтобы этот прогноз оправдался. Ситуация для России благоприятная, но ее знак может поменяться в любой момент. Так вот, чтобы этого не было, такие доклады и готовятся. Но и ФСБ не боги. Решения принимают наверху, ну а уж что доложат наверх – это одно, а что там будут делать – это другое. Не нужно надеяться на доброго и мудрого царя. Мы все люди со своими интересами и мировоззрением. Сейчас время собирать камни, нет смысла искать истину, но самое время найти согласие.

«ВБ.К» — Борис Константинович, наш журнал – это профильное издание по безопасности, освещающее вопросы частной охраны в том числе. Не могли бы вы рассказать, а в этой области, что нам может сказать метаконтакт?

Б.К.Р. – Вы знаете, вообще эта сфера не столь приоритетна в той ситуации, в которой оказалась страна. В 2007 году НАСТ России обратилась к своей лаборатории с рядом вопросов, касающихся частной охранной деятельности. Заметим, что операторы вообще впервые столкнулись с этой темой и ответы для них ничего не значили. То есть информация была не ангажированная. Я могу вам зачитать некоторые вопросы и ответы из моих файлов.

Какова роль и место охранного сообщества в современной России?

Они ничего не могут сделать полезного кроме охраны отдельных индивидуумов. Пока как система, имеющая большее значение для общества, чем функция сторожа, у них не реализуется.

Каково отношение реальной российской госвласти к частному охранному бизнесу?

Как к сторожу, не более того.

Каковы перспективы частного охранного бизнеса в России?

Все зависит от людей, кто этим занимается. Если они удовлетворены той функцией, которую осуществляют, и это вполне материально их удовлетворяет, то ожидать каких-либо функциональных изменений в обществе от данной структуры не приходится.

Всегда начинается какое-либо расширение с осознания, понимания и поиска другого места или других функций в любом, в том числе и государственном механизме. Без этого понимания и ясного осознания не насильственно навязываемого кем-либо, а востребованного жизнью с одной стороны и вовремя понятой функцией с другой стороны, может произойти и качественное изменение таких организаций.

Насколько частная охранная деятельность позитивна к задачам, стоящим перед российским обществом?

Очень незначительная, поскольку кроме роли сторожа ничего за этим нет, это такая низкая социальная функция, она востребована, она и удовлетворяется без претензий еще на что-либо. Это как бы условия выживания достаточно активной части населения, не имеющей возможности реализовываться в другом качестве.

Как должны выстраиваться отношения между государственными и частными структурами обеспечения безопасности в России?

Если говорить об эффективной модели, то, безусловно, такие отношения должны бы быть грамотно законодательно оформлены и подразумевать, что как члены любого общества, отвечающие за его безопасность, пусть и на частном уровне, пусть преследующие свои интересы в этой деятельности (в том числе и интересы этой безопасности), они должны увязавать свои интересы с интересами общества вцелом. И на этой основе могли бы быть сформированы достаточно положительные для общества в целом отношения. Но без ясного осмысления и законном утверждении такого функционального обязательства, это может и не состояться.

Каково отношение к существованию и работе частных охранных предприятий контролирующих госорганов?

Как к источнику дополнительной выкачке средств в свой карман.

Что мешает формированию позитивных тенденций развития охранного рынка в России? Почему нет организации, консолидирующей интересы прогрессивной части охранного сообщества?

Вот именно его, этот рынок, нужно из тени перевести в нормальное престижное и, в определенном смысле, полезное для общества существование. С признанием государством определенных государственных функций за такой организацией, где люди обучены и вооружены.

Какова роль профильных общественных организаций в развитии рынка частных охранных услуг?

Незначительная. Надо выстраивать взаимодействие всей системы как таковой в увязке с государством и в отношениях с нормальной конкуренцией на уровне взаимодействия и взаимопомощи.

Какова роль и место существующих профильных СМИ?

Там мелкое ремесленничество, которое не может в полной мере обеспечивать свою функцию перед обществом и государством.

Как может быть устроен рынок частной охраны с точки зрения

здравого смысла?

Это длинная тема и в один вопрос она не уложится, но как направление – первое — это идеология, увязанная с идеологией государства и главный смысл – безопасность. Вот эта безопасность и должна функционально проистекать на отдельно конкретные задачи по обеспечению безопасности социума, индивидуума, а через него и государство. И государство это здесь взаимодействует, содействует, а не мешает.

Ну, думаю достаточно. Извините за прямоту, насчет профильных СМИ. Но это относится ко всем источникам информации, вовлеченным в эту сферу.

«ВБ.К» — Борис Константинович, а что у вас в планах ?

Б.К.Р. — Интересно вы сформулировали вопрос. Я подумал о своих тонких планах, а вы наверное имели ввиду личные. (Смеется) Что в планах? Книги, семинары, работа в лаборатории, которая дает возможность писать новые книги и проводить новые семинары. Вот так и тем живу.

Только что состоялась презентация уже четвертой книги из нашей серии «За гранью познанного. Антология», где к авторскому коллективу присоединился президент НАСТ России Дмитрий Фонарёв, который помогал нам с Георгием Георгиевичем в создании серии. К концу года должна выйти из печати книга «Мистика и философия спецслужб» в соавторстве с Алексеем Юрьевичем Савиным, генерал-лейтенантом Генерального Штаба ВС РФ, начальником В/Ч 10003. Именно он сделал метаконтакт тем, о чем сейчас идет речь. Кстати, Алексей Юрьевич и Дмитрий написали книгу «Путеводитель по вечности», в которую вошли более пятисот философских вопросов-ответов с канала. А чего стоят диалоги с историческими личностями, такими как Иван Грозный и Наполеон. Сегодня Алексей Юрьевич работает с одаренными людьми, передавая свой опыт и методику подготовки операторов информационных каналов. Я тоже посещаю эти занятия, но видимо уже возраст не тот, сознание устоявшееся, да и энергия там требуется колоссальная. Но интересно смотреть и слушать следующее поколение ищущих знаний, которые уже способны вести диалоги на тонких планах. Этих бы ребят, да чиновникам в уши (смеется)…

На самом деле целью наших книг – является задача подготовить сознание читателя к восприятию новой системы мировоззрения – Ноокосмологии, основанной на информации метаконтакта. Мы не претендуем на идеологическое или философское первенство, но и кормить себя догмами, лозунгами и политтехнологическими штампами не позволим. Вот вам и планы.

«ВБ.К» — Спасибо большое Борис Константинович, можно надеяться на продолжение этого захватывающего разговора?

Б.К. Р.– Пожалуйста. Было бы ваше желание…