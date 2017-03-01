Больно не будет

Физики–теоретики пришли к выводу, что «Творец» может устроить конец света в любой момент, не нарушая законов природы.

Интересы человечества меняются довольно быстро: в прошлом веке, например, идея о том, что Вселенная может иметь начало, произвела большой фурор. Оживилась поповщина, залопотали что–то доморощенные философы; даже и разговор с дамами можно было неожиданно свернуть на тему Big Bang, не рискуя схлопотать по роже.

А вот сейчас все по–другому: научная статья, в которой аргументированно доказана возможность конца света, не произвела решительно никакой сенсации. Возможно, это оттого, что квантовая теория поля (на которой все это строится) куда сложнее адаптируется для дам, чем теория относительности.

А может, и правда интерес к духовному сошел на нет. Как бы там ни было, мы тут сейчас попробуем его пробудить, ну а если нет — извините.

Важно отметить, что конец света, о котором мы тут говорим, — это не занудные построения насчет остывающей Вселенной, или схлопывающейся Вселенной, или любой другой неприятности со Вселенной, которую можно предсказать на основе законов физики, заблаговременно заметить первые признаки, основательно к ней подготовиться. Этот конец света — настоящий, непредсказуемый, приходящий «как тать в нощи» (1 Фес. 5:2). Он может произойти прямо сейчас, а может и не произойти, и нету у нас с вами, со всей нашей наукой, никакого способа его предсказать. Он абсолютно случаен. А значит, верующий человек вправе решить для себя, что эта случайность, как и все случайности, в руках Божиих, и история Вселенной прервется по воле Провидения, когда Ему заблагорассудится. А неверующий вправе считать, что это еще одно, финальное на этот раз, проявление бессмысленности мира.

КОНЕЦ ЛЖИ ИЛИ НАЧАЛО ИСТИНЫ

Суть истории вот в чем. Есть такая штука — вакуум, в котором, собственно, происходит вся физика (мы об этом как–то уже писали). Вакуум — не пустое место; он может быть устроен так или иначе. Ну вот, например, как ящик с апельсинами. Апельсины в ящике можно уложить ровными рядами, а можно уложить плотнее — гексогонально.

Вторая укладка более выгодная (больше апельсинов влезет). Если ящик с ровными рядами тряхнуть, апельсины, скорее всего, лягут гексогонально. Потом, сколько ни тряси ящик, они так и останутся. Первое — метастабильное состояние ящика с апельсинами, второе — стабильное.

Вот и в нашем вакууме могут быть разные состояния, более или менее выгодные с точки зрения энергии. А насколько они отличаются по этой своей выгодности и в каком, собственно, состоянии мы живем сейчас — это определяется этакой кривой, которая называется «потенциал Хиггса». Того самого Хиггса, которого и бозон. И это не случайно, потому что форма кривой определяется массой означенного бозона Хиггса (ну и еще одной частицы, t–кварка). А потому до мая 2012 года — пока не определили массу бозона — никто не знал, какова форма потенциала Хиггса и в какой его точке мы живем: в самой ли выгодной и стабильной или в так–себе–средненькой. Или, как говорят физики, «истинный» ли у нас вакуум или «ложный».

Физик–теоретик Хосе Рамон Эспиноза и его коллеги приготовили все инструменты для расчета и сидели, ждали массы бозона (массу t–кварка знали уже давно). А дождавшись, сразу же подставили ее в свои формулы и тут же опубликовали статью. Из нее следует, что наш вакуум далеко не идеален. Он соответствует не самой компактной укладке апельсинов. Он метастабилен.

На КДПВ именно так стабильность нашего вакуума и нашей Вселенной зависит от масс этих частиц.

Видите, какая штука? Нас угораздило оказаться в довольно узенькой желтой аллейке метастабильности. Вот как комментирует Хосе Рамон Эспиноза эту ситуацию в статье для Scientific American:

«Мы знаем с большой долей уверенности, что наш вакуум нестабилен, и можем подсчитать время его полураспада». «Полураспада» — это как у радиоактивного атома: он может распасться когда угодно, и судить можно только о вероятностях — ну, или о времени, когда распадется половина в большой куче таких атомов.

На этом основании Эспиноза попытался нас утешить: «Время жизни вакуума оказывается куда большим, чем нынешний возраст жизни Вселенной». Но Вселенная у нас одна, нету никакой статистики, так что понятие вероятности тут совершенно абстрактное. Вакуум нашей Вселенной может развалиться реально когда угодно. Даже трясти ящик не надо: квантовая механика вполне позволяет таким вещам происходить спонтанно, без тряски.

КАК ЭТО БУДЕТ?

Что происходит, когда разваливается вакуум? Говорят, такое уже было в истории и называется «инфляция». Внутри «ложного вакуума» возникает пузырек «истинного вакуума», растет, расширяется со скоростью света, и куда дотянулся, там уже все новое: новые частицы, новые поля, новое время и пространство. Сейчас мы живем в таком пузырьке. Но так уж получилось, что и наш вакуум, как выясняется, ложный. Истинный впереди. Где нас уже не будет.

Что, собственно, возвращает нас к концепции конца света, как ее понимают священные книги: конца абсолютно неизбежного, но нисколечко не предсказуемого в конкретный момент времени.

Людям, независимо от конфессиональной принадлежности, вообще свойственно верить в такие вещи. Думаю, это оттого, что людям свойственно к какому–то моменту до такой степени запутывать собственную жизнь, что и правда не остается другой возможности уладить ситуацию, чем обрушить небеса на землю (к счастью, обычно все улаживается куда проще сразу же после похорон конкретного индивидуума). Бывает это и в истории стран. Вот кто, например, будет судить зарвавшихся подонков, если подонки успели выбрать среди самых отпетых и назначить их судьями? Кто будет делать честный бизнес, если весь бизнес уже поделили между собой те, кто в детстве мечтал стать разведчиками, потому что врать и притворяться им нравилось больше, чем быть честными? Кто придет на смену поколению хитрых жлобов, если хитрые жлобы всерьез взялись за воспитание будущих поколений? Я это к тому, что ситуации, когда от безнадежности опускаются руки, когда хочется уже этого самого конца света поскорее, нам всем хорошо знакомы.

Но прежняя концепция конца света была плоха тем, что никак не опиралась на науку: ну нет такой физики, которая описала бы, как небеса сворачиваются подобно свитку и звезда, падшая с неба, отворяет кладезь бездны. А теперь у нас есть физика, которая описывает коллапс нашего ложного вакуума, и даже обещает нам его с одинаковой вероятностью в любой конкретный момент времени — сегодня или через двенадцать лет. Таким образом, у Владыки Случайностей есть в руках все необходимые рычаги, чтобы оборвать эту историю, когда она окончательно докажет свою тупиковость.

ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Осталось рассмотреть два прикладных вопроса.

Первый: можем ли мы как–то приблизить конец света?

Лет пять назад в разговоре с чл.–корр. РАН физиком Михаилом Высоцким мы пришли к следующей схеме (тогда еще о форме потенциала Хиггса ничего известно не было). Если не связывать себя рамками определенной теории, а просто рассматривать все варианты конца света во всевозможных парадигмах, придуманных людьми, то двумя самыми популярными сценариями будут:

1) конец света в силу истощения долготерпения Божия (иудеохристианская парадигма),

2) и конец света путем коллапса «ложного вакуума» и скатывания Вселенной в подлинный минимум хиггсовского потенциала (парадигма квантовой теории поля).

Тогда, подсказал Михаил Иосифович, если мы хотим понадежнее ускорить процесс, то нам следует:

1) больше грешить,

2) и строить большие ускорители, рождающие частицы больших масс, — это может сработать аналогично встряске ящика с апельсинами и зародить пузырек истинного вакуума, сметающий все на своем пути.

Впоследствии другие физики, с которыми я говорил, поставили второй вариант под сомнение: ускорители вряд ли подействуют. Остается оголтелое бесстыдство, но его и так подстегивать не надо, оно само получается.

И второй вопрос, самый важный.

Будет ли больно?

Сегодня во сне, готовясь к написанию этой статьи, я вдруг понял: больно не будет.

Потому что, если бы нам стало больно, это значит, что мы еще существуем, но уже знаем (по боли) о приближении растущего пузыря истинного вакуума. А это значит, что информация дошла до нас быстрее скорости света.

А физика это запрещает.

Так что никто ничего не заметит. Мы исчезнем сразу. Всеблагие небеса позаботились о наркозе. По мне, так жаль: событие сильно потеряет в своей поучительности. Но Небесам виднее.

АМИНЬ, АЛИЛЛУЯ, ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЭНШТЕЙН! Берите кому, что ближе.

Конец Света всепримеряющий.

Добавлю я от себя.