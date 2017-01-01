Мы хотим снова раскрыть более глубокое значение Рождества, то, что вы не просто празднуете события, произошедшие 2000 лет назад, а то, что испытываете лично.

История рождения Иисуса, который стал Христом, является историей каждого человека. Иисус уже был Вознесённым Владыкой, когда родился в одном из своих многих земных воплощений 2000 лет назад. Его цель состояла в том, чтобы донести истину и Свет в мир, запутавшийся в плотности и иллюзии.



Мало кто в то время мог постичь глубину его учения. В массе, люди ещё не были достаточно развиты духовно, чтобы полностью постичь истины, которым он учил, и, вместо этого, сделали из него «бога». Неразвитое трёхмерное мышление разделения интерпретировало слова «Я Есть» как относящиеся только к посыльному.

Так началось поклонение человеку, посланий которого не поняли. Проигнорировав «Я Есть» как истину о каждом человеке, большинство людей просто продолжало жить в непробуждённом состоянии. Это ложное учение поддерживается и сегодня многими церквями, которые под маской духовности, продолжают поклоняться посланнику, игнорируя послания.

Это история многих просветлённых мастеров, которые на протяжении поколений воплощались, чтобы помочь человечеству развиваться, и тогда их отвергали или поклонялись им как богам. Истина всегда угрожала, и будет угрожать личным убеждениям, вызывая страх перед посланником, что часто приводит насильственным действиям в попытке удержать статус-кво, даже если это причиняет боль и усложняет жизнь.

Мир прямо сейчас является свидетелем этого. Поскольку энергии высших измерений льются на землю, мировое сознание начнёт открываться, иллюзии, созданные и поддерживаемые убеждениями дуальности и разделения, начнут рушиться, оставляя в прошлом тех, кто извлекает из них выгоду, яростно стараясь, удержать их.

В определённый момент своего эволюционного путешествия каждый человек испытывает личное Рождество — если не в этой жизни, так в следующей. Божественность, будучи истинной человеческой природой, в определённый момент будет духовно готова вырваться в осознание, позволяя родиться Христу.

Мир – это духовная Вселенная, интерпретируемая в соответствии с состоянием сознания каждого человека. Человек, интерпретирующий умом, в значительной степени обусловленным убеждениями добра/зла и разделения, будет действовать и ощущать мир не так, как человек, достигший сознания Единства.

Рождественская история, как вы её знаете, является материальным выражением духовной деятельности. Это не значит, что такого не было, но, как и всё в этом мире, имеет более глубокие уровни, которые нужно постичь.

Мы представляем вам мистический уровень.

Ясли, кажущиеся бедными и примитивными, символизируют состояние сознания, необходимое для рождения сознания Христа, — сознание, больше не загромождённое трёхмерными концепциями и убеждениями.

На постоялом дворе не было места. Казалось, что постоялый двор (состояние сознания) более соответствует человеческим стандартам. Христос может родиться только в сознании, свободном от ошибочных убеждений, дающих власть созданиям дуальности и разделения, поскольку «постоялый двор» уже полон.



Девственная мать символизирует творческое очищенное состояние сознания, способное к рождению сознания Христа (Божественное женское начало). Иосиф — любящая, но сильная часть каждого (Божественное мужское начало), защищающая мать и новорожденное сознание Христа от внешнего вмешательства. Вместе они представляют единство женских и мужских энергий.

Мудрецы – Вознесённые Существа Света, признавшие и пришедшие почтить сознание Христа, принесли дары и дань уважение. Мудрецы и простые пастухи представляют духовную осведомлённость, существующую во всех частях мира и на всех общественных уровнях. Сознание Христа никогда не ограничивается какой-то расой, национальностью или полом.

Новорожденное сознание Христа хрупко, и необходимо время, чтобы оно окрепло и возмужало. «Малыша» нужно беречь, защищать и прятать внутри, пока не наступит время, когда оно сможет полностью проявиться и жить. Полностью развитое сознание Христа не имеет страха, потому что Оно знает Себя, и поэтому каждую минуту живёт в безусловной любви.

Рождественская история – это ваша история, дорогие, история каждого, живущего сейчас, поскольку вы переходите от трёхмерного сознания к осознанию истины о том, кто вы. В определённый момент у вас будет личное Рождество.

В трёхмерном мире Рождество основано на концепциях, которые варьируются в соответствии с каждым человеком, обществом, традициями, религиозными убеждениями и состоянием сознания. Всё в мире резонирует и интерпретируется личным уровнем понимания. Не удивляйтесь, если вы заметите, что больше не резонируете с праздничными действиями.

Привычные представления, музыка и эмоциональные стимулы теперь могут резать уши, в то время, как раньше они волновали вас и доставляли удовольствие. Это вызвано тем, что ваш резонанс больше не соответствует им. Вам может показаться, что вы утратили Рождественский дух, но скорее всего, вы просто духовно переросли многие материальные аспекты рождественских праздников.

Празднуйте так, как считаете нужным, а не как вас обязывают. Радость — ваше врожденное право и привилегия как духовных существ. Вечеринки, церковные службы, подарки, музыка или время, проведённое с семьей и друзьями, которые всё ещё смотрят на Рождество по-старому, — это возможность для выражения безусловной любви. Самый большой подарок, который вы можете сделать любому в это время, ваше признание их истинной идентичности.

Дар Божественности признаётся сознательно, пока не становится достигнутым состоянием сознания, и затем струится неосознанно, потому что он является одним целым с человеком – он всегда с ним, в каждом его слове, и воздействует на всех, кто восприимчив к этой энергии.

Для многих процесс дарения подарков исходит от чувства вины или обязанности. Понимая это, торговцы способствуют продажам с помощью сентиментальной рекламы, убеждая потенциальных покупателей, что они не любят, если не покупают.

Если вы чувствуете такое давления, остановитесь и проанализируйте свои убеждения — «Как я считаю, что заставляет меня это чувствовать?». Небо не упадёт, если вы перестанете делать подарки по привычке тем, с кем у вас больше ничего нет общего.



Пусть каждый подарок, подаренный вами в это время, несёт энергию духовного понимания – дар духа в материальной форме.

Желаем всем вам истинного Рождества.

Арктурианская Группа

Источник: bcoreanda.com