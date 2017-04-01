БОЙТЕСЬ ПРОГУЛОК ПО ОТРАЖЕНИЯМ

Астрал, параллельные и альтернативные миры, иные измерения — в последнее время эти понятия со страниц научно-фантастических романов перешли, если можно так выразиться, в повседневную жизнь. Существуют ли подобные миры на самом деле или это всего лишь красивая сказка? А если они существуют, возможно ли проникновение в них?

…Сергей Ковалев (имя и фамилия изменены. — Ред.) — тридцатипятилетний инженер. Абсолютно здоров психически — так, по крайней мере, утверждают все психиатры, к которым он обращался. С физическим здоровьем тоже все обстоит благополучно — «черный пояс» по карате и кэн-до (фехтование на мечах). Тем не менее десять лет назад Сергей всерьез испугался…

— Первый раз странные сны стали сниться мне лет з четырнадцать, — рассказывает он, — но тогда продолжалось это недолго, недели две, я просто не успел испугаться. Только подивился яркости и интересному сюжету. А десять лет назад » перенес сильный и долговременный — почти три месяца — стресс. Тогда все и началось. Сны пошли один интереснее другого. От обычных сновидений их отличала яркость, связность и абсолютная логическая завершенность. К тому же я их отлично помнил — так, как помнишь вчерашний день. И в каждом сне я был, что называется, «своим» — знал все обычаи места, в которое попадал, словно я там родился и век жил. И так почти каждую ночь. Фантастикой и парапсихологией я не увлекался, поэтому решил — шизофрения…

Обратился к врачу: «абсолютно здоров»! Ладно бы он один -в разное время я обращался к шести различным психиатрам. Диагноз один и тот же, весьма для меня лестный, однако, увы, ничего не объясняющий. Честное слово, сказали бы, что у меня какая-нибудь вялотекущая шизофрения, и то легче бы себя чувствовал…

Перефразируя известное определение, параллельные миры — это объективная реальность, данная некоторым из нас в ощущениях. Так. считает Михаил Аверинцев, гипнотизер, экстрасенс, или, как он сам называет себя, проводник.

— Миры эти, — утверждает он, — ни в коей мере не выдуманы. Вообще можно ли такое выдумать? Есть гипотеза (вполне, кстати, соответствующая теории академика Вернадского о едином информационном поле), что все придуманное человеком где-либо и когда-либо, существовало или существует сейчас. То есть придумать нельзя, можно считать — зачастую неосознанно — какие-то обрывки информации. Этим, возможно, объясняется появление в последние десятилетия огромного количества писателей, работающих в жанре фэнтэзи. Никого не удивляет, когда писатель предугадывает различные научные открытия, так почему же мы считаем странным очень достоверное и логически связное описание иного мира, зачастую с принятой там религией, философией и т. д.? Тем более что в последнее время резко возросло количество людей, восприимчивых к астральным полям.

Со временем Сергей привык, тем более что странная «ночная жизнь» ему в общем-то не мешала, а через год так и вовсе понравилась. Хотя визиты в «параллельный мир» стали реже — раза два-три в месяц.

— Сейчас я уже точно знаю, — говорит он, — что заносит меня всегда в одни и те же три мира. В первые два — постоянно, в третий — один-два раза в год. Первый мир — примерно наше время: есть машины, вертолеты, электричество, правда, техника, машины и оружие явно не наши. Климат похож на Южную Сибирь. Второй мир иной: огнестрельного оружия нет, копья, мечи, луки, лошади… Ландшафт — холмистая лесостепь. Третий мир и словами не описать – странно там все… Я, когда освоился, стал мелочи разные примечать: эмблемы, флажки, гербы всякие. Так вот — нет и не было ни у каких известных на Земле культур ничего подобного. А главное — небо там «не наше»! Я хоть и не шибко силен в астрономии, основные созвездия худо-бедно знаю.

По мнению М. Аверинцева, параллельных (или астральных) миров бесконечное множество, из них наиболее доступны для человека чуть больше ста.

— На мой взгляд, достаточно полно картина мироздания описана у Роджера Желязны в «Хрониках Амбера». Для тех, кто не читал, вкратце поясню: есть Амбер, порядок, и Хаос. Это две крайности — инь и ян, рай и ад, черное и белое. Между ними — множество миров: в том числе и наш. У Желязны эти миры очень точно названы отражениями. Возможны ли переходы из одного мира в другой, путешествия по отражениям? Несомненно! Именно это мы и наблюдаем в случае с Сергеем Ковалевым. Случай, между прочим, достаточно неоднозначный, позже поясню почему.

Начну издалека. Вообще сон — я имею в виду собственно сновидения — бывает трех типов: первый — перевозбужденный мозг не может отключиться и продолжает генерировать отображения реальных событий дня, по-новому проигрывая те или иные ситуации; второй — в полном соответствии с теорией Фрейда — отражение страстей, желаний, фобий, короче, работа подсознания; третий — вы удивитесь, но он встречается не реже двух первых — проход в соседнее с нашим отражение. Вспомните — наверняка вам снились сны, в которых вы попадали в разные места, встречались с какими-то людьми, причем во сне вы были уверены, что знакомы с ними. Но это бессознательный, случайный прорыв. Другое дело — сознательное путешествие по астральным мирам…

Обращался Сергей не только к психиатрам, но и к экстрасенсам. Как ни странно, ни один из них с Сергеем работать не стал. Один, правда, руками над ним поводил и аж шарахнулся: иди, говорит, у меня и без тебя проблем хватает… Так и живет теперь днем — обыкновенный инженер, спортсмен, ночью — егерь в одном мире, воин-странник в другом. По его словам, жизнь «во сне» ничем, вплоть до реальности какой-нибудь царапины, от жизни «днем» не отличается. Травмы, боль, все, полученное им во снах, остается с ним и после пробуждения…

— Недавно вообще чуть не прикончили, — усмехается он, — налетело с полсотни… У меня, конечно, «черный пояс» и меч в руках, но от греха подальше решил проснуться…

Кстати, проснуться он может в любой момент по своему желанию. И сколько бы часов (или дней) ни провел он в своем сне, реальное время составляет не более трех часов…

— Так вот почему случай с Ковалевым я считаю неоднозначным. Обычно для подготовленного человека войти в состояние транса (медитации), необходимого для «путешествия по отражениям», достаточно просто. Беда в том, что разные доморощенные «туристы», нахватавшись верхов на многочисленных курсах или начитавшись соответствующей литературы, уйти-то уходят, а вот вернуться — увы… А ведь «уход» — это почти клиническая смерть со всеми вытекающими последствиями.

Другая опасность — человек, побывав в отражениях, не выдерживает психической нагрузки и сходит с ума. Иногда это превращается в своего рода наркотик… С Ковалевым же все наоборот. Попадает он в эти миры случайно, воспринимает жизнь там как свою собственную, при этом в любой момент может вернуться «домой». Только вот «домой» ли? Одно из двух — либо он сильный сенс-проводник, то есть человек, способный путешествовать по отражениям (дар сродни ясновидению, телепатии и т. д.), либо он не принадлежит нашему миру… Скорее второе — именно это объясняет отказ экстрасенсов от работы с ним: энергетика чужака здорово «бьет по рукам»*..

Вообще хочу предостеречь читателей: бойтесь прогулок по отражениям! В редких путешествиях-снах, конечно, ничего опасного нет, но упаси вас Бог сознательно пытаться перейти грань, отделяющую один мир от другого. Если же сны с подобными сюжетами будут повторяться часто, то вам, несомненно, необходима помощь сенса-проводника. Ибо параллельные миры столь же реальны и материальны, сколь реален и материален наш мир.

Автор: А.Туманов

Источник: «Интересная газета. Магия и мистика» №17

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