Благоприятные цвета для каждого знака зодиака

Каждый знак Зодиака имеет свои цвета и его оттенки, которые помогают точным образом отразить внутренний мир и энергетику человека, родившемуся под определенным зодиакальным знаком.

Одежда, подобранная в соответствии цветов, характерных знаку Зодиака, придаст энергичности, яркости и сил. С помощью цветов можно добиться любой цели, стать заметнее и привлекательнее, поэтому так важно знать, какие благоприятные цветовые оттенки по знакам Зодиака, чтобы правильно подобрать одежду и создать интерьер, дарящий комфорт и уют.

Какие цвета подходят каждому из знаков Зодиака

Овен. Этому знаку Зодиака подходит вся палитра красного, так как этот цвет динамичный, энергичный и довольно-таки агрессивный, как и Овен. Красный символизирует первенство, страсть, смелость и активность – все эти качества как раз и присущи людям, рожденным под этим знаком Зодиака. Он приносит им удачу и благополучие, но только если Овен здоров, при плохом самочувствии ему нужно носить одежду фиолетового и синего оттенков, приносящих покой и расслабленность. Также Овнам подходят черный и бело-черные сочетания. В интерьере лучше использовать зеленый, белый и розовато-белый.

Телец. Идеально подойдет синий цвет и его оттенки: поможет почувствовать умиротворенность и покой. Также удачные природные цвета – голубого неба, зеленой травы, розового заката и желтого солнца – они поднимут настроение и не нарушат равновесия, необходимого для внешне спокойного и внутренне упрямого Тельца. Эти же цвета стоит выбирать и для интерьера: успокоят, создадут комфорт и помогут сконцентрироваться. А вот от ярких, в особенности от красного, цветов нужно отказаться как в одежде, так и в отделке жилища, так как они будут раздражать и злить Тельцов.

Близнецы. Подходящим цветом для этого знака является желтый, так как он ассоциируется с радостью, позитивом и силой, которой так часто не хватает активным и вечно не выспавшимся из-за этого Близнецам. К тому же желтый он стимулирует коммуникабельность и умственные способности, что так нужно общительным и жадным к знаниям людям, рожденным под этим знаком. Успокоит и расслабит, а также подарит положительную энергию – зеленый и персиковый цвет, которые можно использовать как в одежде, так и в интерьере. А вот от пасмурных оттенков лучше отказаться – серый или коричневый гнетут и вводят в апатию.

Рак. Идеальные цвета для Рака – белый, бледно-зеленый, серебряный, фиолетовый и голубой, которые защитят и привлекут противоположный пол. Однако их лучше не применять для декора интерьера, так как Раки сами по себе очень одиноки – они редко когда раскрывают свою душу, то хотя бы дома они должны чувствовать яркость бытия, поэтому для отделки жилья им лучше использовать оранжевый, желтый и ярко-розовый цвета. Также им подойдет серый – ассоциируется с изменением настроения Раков и золотой – гармония и ясность ума. Стоит избегать синего, может ввести этот знак в депрессивное настроение.

Лев. Цвета Льва – яркие: красный, желтый, рыжий, оранжевый и золотой. Благодаря им люди, рожденные под этим зодиакальным знаком, будут сиять и привлекать к себе внимания, без которого они не могут. Особенно это касается золотого, который символизирует их щедрость и красоту. Также подойдет белый, но только для отпускных и выходных вещей, а также комнаты отдыха, и вишневый – успокоит. Их можно применять в декоре, сочетая друг с другом. Они помогут во время стрессовых ситуаций и для стабилизации эмоций.

Дева. Подходят естественные цвета – зеленого и коричневого оттенков, а также их смешение – оливковый, охры и горчичный. Эти цвета их организовывают, а также помогают сосредоточиться, поэтому их же можно применять в декоре дома и офиса, хотя для отделки рабочего кабинета можно воспользоваться и более яркими вариантами – добавить голубого, фиолетового или желто-золотого. Серый цвет можно сочетать с зеленым, благодаря такому тендему Девы смогут ощущать себя комфортно и стильно, что для этого знака очень важно.

Весы. Им принесут удачу синий и зеленый оттенки: первый успокоит и расслабит, второй – поддержит баланс между душевными и физическими силами. Также им подойдут неяркий желтый, молочно-белый, серый и розовый – успокоят и придадут сил. Для интерьера лучше подобрать темные оттенки – густо-зеленый и темно-серый. В такой атмосфере Весы будут себя чувствовать уютно и спокойно.

Скорпион. Удачливые цвета – темно-коричневый, пурпурный, алый, вишневый, темно-синий, зеленый и фиолетовый. Они придадут энергии, защитят от негативного влияния конкурентов во время деятельности, а также успокоят, а фиолетовый поспособствует крепкому сну и снижению психического напряжения, поэтому его можно использовать в интерьере. Черный тоже подходит этому знаку Зодиака, так как помогает быстро собраться с силами и действовать. Для домашней обстановки можно воспользоваться спокойными тонами, чтобы почувствовать комфорт и уют.

Стрелец. Подходящие цвета –синий, бирюзовый, голубой, фиолетовый. Принесут твердость духа и подстегнут к действиям. Фиолетовый к тому же пробудит романтические чувства, подарит духовные качества и мудрость. Если применить этот цвет в отделке интерьера, то Стрельцы в такой обстановке смогут достигнуть больших высот в творческих профессиях, а также будут чувствовать себя спокойно и умиротворенно. Также им можно использовать для этих же целей красный в сочетании с синим.

Козерог. Удачу этому знаку Зодиака принесут синий, коричневый, зеленый, фиолетовый, серый – все темных оттенков, а также черный. Они защитят от негативного влияния завистников, придадут организованности и дисциплинируют. Козерогам рекомендуется как можно чаще носить коричневую одежду, она поможет нормализовать отношения с окружающими, сделав их более дружелюбными, что так часто не хватает представителям этого знака Зодиака. Он подчеркнет лучшие качества – Козероги захотят протянуть руку помощи. Однако коричневый лучше не использовать в интерьере дома, так как с ним не получится расслабиться – лучше отдать предпочтение вишневому и винному оттенкам.

Водолей. Для реализации своих планов и себя как профессионала лучше использовать синий, голубой и фиолетовые цвета, а вот для комнаты, где можно будет помечтать, нужно использовать темно-вишневые и серебристые цвета. Когда Водолей взвинчен или встревожен, ему лучше надеть что-то голубое, так как этот цвет сгладит негативные эмоции, уберет боль душевную и физическую. Восстановить спокойствие сможет зеленый цвет, поэтому им нужно воспользоваться для отделки спальни или комнаты отдыха. Использование оттенков голубого, зеленого и синего принесет спокойствие и мир.

Рыбы. Благоприятные оттенки для Рыб – размытый фиолетовый, синий и зеленый, а также их переходы от одного к другому. Благодаря такому сочетанию представители этого знака будут чувствовать комфорт и свободу, они будут уверенны в себе, уйдут сомнения и страхи. Однако как только душевные силы снова вернутся, нужно менять одежду на желтую или серебристую: помощь в решении важных вопросов. Чистый фиолетовый нужно использовать при желании перемен в жизни – придаст физическую легкость и уберет эмоциональное напряжение. Эти цвета можно применять и для выбора одежды, и для отделки декора в доме и офисе.