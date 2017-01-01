Биоэнергетическое воздействие алкоголя

В старину, да и сейчас на Севере алкоголь, и в частности водку и спирт называют «Огненной водой». Вполне справедливое название с точки зрения энергетического воздействия на человека. Алкоголь именно «выжигает» энергетику. Разные виды алкоголя действуют по-разному. Например спирт и все то, в чем он находится и куда добавляется, воздействует на вертикальные каналы, «огнем» расширяя их. … Отсюда такая неустойчивость и пошатывания.

В частности происходит сильное воздействие на волевую чакру (солнечное сплетение), по сути лишая воли человека. Это мы тоже часто наблюдаем у пристрастившихся к водке. Если говорить об биоэнергетических практиках, то можно четко сказать, что алкоголь им противопоказан. Тренировка внимания и концентрация сходит «на нет». Категорически не рекомендуется употреблять алкоголь перед занятиями. У всех своя норма принятия алкоголя. На одного он действует так, что даже с малой дозы человек перестает осознавать то, что он делает, и становится полностью неадекватным. Таким людям нужно воздержаться от алкоголя вообще. На других действие начинается только после серьезной порции или жесткого коктейля. Часто такие люди практически не меняют свое поведение, ощущая алкоголь лишь как ослабляющий их реакции. В принципе, в таком случае можно использовать навык «пережигания» и убирать состояние опьянения. Для «пережигания» необходимо освоить активизацию и наполнение горячей энергией вертикального пронизывающего канала и каналов позвоночника. Но на биохимическом уровне алкоголь по-прежнему будет в крови.

Большинство представлений об алкоголе навязаны человечеству лживой пропагандой телевидения, газет, журналов и других СМИ, а также ложными семейными традициями, крепко укоренившиеся в нынешнем обществе. Таким образом, многие люди неосознанно становятся заложниками программ заложенных ещё в детстве, что создаёт серьёзные препятствия на пути развития человека и общества. Алкоголь, попадая в организм человека, всасывается в кровь и разносится вместе с кровотоком ко всем клеткам органов. Проникая в клетки, алкоголь, так же как и другая пища, попадает в ядра клеток, далее в структуру молекулы ДНК, которая всасывает в себя все вещества, поступающие в неё. В молекулах ДНК происходит распад этилового спирта на первичные материи, которые питают душу (Сущность) человека. Качество получаемых материй влияет на поддержание жизнедеятельности человека и на его индивидуальную защитную оболочку (биополе). При расщеплении в ДНК этилового спирта происходит насыщение эфирного тела человека отрицательной энергией. Это нарушает плотность всей защитной оболочки человека, которая формируется в результате перераспределения материй между телами сущности, что выражается на физическом плане в плохом самочувствии после употребления алкоголя. Плохая работа одного или нескольких органов сказывается на состоянии общей защитной оболочки человека, т.к. совокупность защитных оболочек всех органов создаёт единое защитное поле человека.

Отрицательное влияние алкоголя связанно с тем, что: Алкоголь, а точнее — этиловый спирт, содержащийся в нём, имеет мощную отрицательную энергетику. Эфирная структура этилового спирта очень активна и сильно влияет на эфирное тело человека. Вот одна из причин, почему пьяный человек становится значительно слабее трезвого человека.Таким образом, этиловый спирт имеет активную эфирную структуру, которая разрушающим образом действует на все системы органов, следовательно, и на защитную оболочку человека. Понять разрушающее действие этилового спирта можно на примере того, что этиловый спирт является по своей природе растворителем, его применяют в качестве растворителя лаков, красок, смол, жиров, в технике — для обезжиривания поверхностей. Этиловый спирт, попадая в организм человека, ведёт себя тоже агрессивно, разрушая среду, в которую он попадает. По современным научным представлениям, алкоголь держится в организме человека от 8 до 28 суток, разрушая всё, что там есть, в первую очередь мозг, органы пищеварения и половую систему. В процессе жизнедеятельности в организме человека при распаде сложных сахаров образуется как промежуточный продукт обмена веществ внутренний этиловый спирт (эндогенный). Эндогенный алкоголь необходим организму в качестве источника энергии, особенно при больших физических нагрузках, он принимает участие в адаптационных процессах, помогает противостоять стрессовым ситуациям. Таким образом, в небольших количествах внутренний спирт нужен каждому человеку.